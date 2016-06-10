서비스 제공업체 당사는 당사 서비스의 운영, 제공, 개선, 이해, 사용자 맞춤, 지원 및 마케팅에 도움을 받기 위해 제3자 서비스 제공업체와 협력합니다. 당사는 귀하의 개인 데이터를 다음 서비스 제공업체와 공유할 수 있습니다. IT 및 클라우드 제공업체 이 서비스 제공업체는 앱을 실행하거나 서비스를 제공하는 데 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워킹, 스토리지, 거래 서비스 및/또는 관련 기술을 제공합니다. 분석 서비스 제공업체. 이들 서비스 제공업체는 당사에서 앱 분석을 수행하기 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워킹, 스토리지 및/또는 관련 기술을 제공합니다. Philips는 서비스 제공업체에게 귀하의 개인 데이터에 대해 당사가 제공하는 수준과 유사한 적절한 수준의 보호를 제공하도록 요구합니다. 당사는 서비스 제공업체가 당사의 지침에 따라 위에 언급한 특정 용도로만 귀하의 개인 데이터를 처리하고, 특정 서비스를 제공하는 데 필요한 최소한의 데이터에 액세스하며, 귀하의 개인 데이터의 보안을 지키도록 요구합니다. 기타 제3자 Philips는 자체적인 목적으로 귀하의 개인 데이터를 처리하는 제3자와도 협력할 수 있습니다. Philips가 귀하의 개인 데이터를 자체적인 목적으로 사용하는 제3자와 개인 데이터를 공유하는 경우, Philips는 귀하의 개인 데이터를 공유하기 전에 관련 법률에 따라 귀하에게 알려주고/또는 귀하의 동의를 얻을 것입니다. 이 경우, 개인정보 취급방침은 수집하는 개인 데이터의 유형, 사용, 처리 및 보호 방법을 포함하여 개인정보 보호방침에 대해 알려주므로, 해당 업체의 개인정보 취급방침을 신중하게 읽으십시오. Philips는 때때로 비즈니스 또는 비즈니스의 일부를 타 회사에 판매합니다. 이러한 소유권 이전에는 해당 비즈니스와 직접적으로 관련된 귀하의 개인 데이터를 구매 회사에 이전하는 것이 포함될 수 있습니다. 당사의 개인정보 취급방침에 따른 당사의 모든 권리와 의무는 합병, 인수, 구조 조정 또는 자산 매각과 관련하여 Philips가 계열사에, 또는 법률에 근거하여 또는 다른 방식으로 자유롭게 양도할 수 있으며, 당사의 계열사, 승계 업체 또는 새 소유자에게 귀하의 개인 데이터를 이전할 수 있습니다. Android 환경에서 Facebook 소셜 미디어 계정으로 로그인하는 경우 Facebook이 Facebook SDK를 통해 다음과 같은 정보를 수집하도록 허용하는 것입니다. 앱 이벤트 : 이는 일반적인 앱 이벤트(예: 앱 설치, 앱 실행) 및 제품 지표를 위한 기타 표준 기록(예: SDK 로드 및 SDK 성능)을 포함합니다.

: 이는 일반적인 앱 이벤트(예: 앱 설치, 앱 실행) 및 제품 지표를 위한 기타 표준 기록(예: SDK 로드 및 SDK 성능)을 포함합니다. 구성 데이터 : 사용자가 로그인하면 SDK는 주기적인 백그라운드 요청을 통해 자동으로 액세스 토큰의 수명을 관리합니다.

: 사용자가 로그인하면 SDK는 주기적인 백그라운드 요청을 통해 자동으로 액세스 토큰의 수명을 관리합니다. 오류 정보 : SDK는 오류 정보(SDK 설치 도중에 발생하는 경우 포함)를 수집하며 여기에는 Facebook에 로그인한 개인의 사용자 ID가 포함될 수 있습니다.

: SDK는 오류 정보(SDK 설치 도중에 발생하는 경우 포함)를 수집하며 여기에는 Facebook에 로그인한 개인의 사용자 ID가 포함될 수 있습니다. 단기 데이터: SDK는 사기와 악용을 관리하기 위해 일부 사용자 활동을 측정합니다. 이 데이터는 Facebook에 로그인하지 않은 사용자에 대해서는 아주 짧은 기간 동안만 유지됩니다. 또한 Facebook은 귀하의 SDK 이용에 대한 분석 데이터, 사용 중인 앱의 이름, 로그인 인증한 날짜, 로그인과 관련된 모든 URL을 수집할 수 있습니다. Facebook이 귀하의 정보를 사용하는 방법에 대한 자세한 정보는 Facebook의 데이터 정책을 참조하십시오. Facebook 로그인 기능은 온전히 선택 사항이며 언제든 MyPhilips 계정으로 로그인하실 수 있습니다. 자세한 내용 읽기간단히 읽기