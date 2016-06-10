Philips Sonicare for Kids 앱(이하 "앱")은 부모가 자녀의 양치 습관을 개선하고 모니터링할 수 있도록 돕고 자녀의 양치 데이터를 기반으로 개인화된 양치 정보를 제공(이하 "서비스")합니다. 앱은 Bluetooth 연결이 되는 Philips Sonicare for Kids 칫솔 핸들(이하 "기기") 및/또는 앱에 의해 수집되거나 처리되는 개인 데이터를 사용합니다. 본 개인정보 취급방침에 따른 귀하의 개인 데이터 관리자는 Philips Oral Healthcare, LLC(주소: 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA, 이하 "Philips" 또는 "당사")입니다. 본 개인정보 취급방침은 앱과 기기에 의해 수집되는 개인 데이터에 적용됩니다. 본 개인정보 취급방침의 목적은 당사가 수집하는 데이터, 수집 이유, 당사가 해당 데이터로 수행하는 작업 및 귀하의 개인적인 권리를 포함하여, 귀하가 당사 서비스를 이용할 때 개인정보 보호 방침을 이해하는 데 도움을 주기 위한 것입니다. 당사 서비스 사용 시 적용되는 규정이 설명되어 있는 당사의 쿠키 정책 및 이용 약관도 확인하시기 바랍니다.
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앱은 Bluetooth 연결이 되는 Philips Sonicare for Kids 칫솔 핸들(이하 "기기") 및/또는 앱에 의해 수집되거나 처리되는 개인 데이터를 사용합니다. 본 개인정보 취급방침에 따른 귀하의 개인 데이터 관리자는 Philips Oral Healthcare, LLC(주소: 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA, 이하 "Philips" 또는 "당사")입니다.
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민감한 분석 데이터 동의 시, 칫솔 종류(일반, 전동 또는 소닉케어), 칫솔 핸들 데이터(모델 번호, 일련 번호, 펌웨어 버전, 제조업체), 양치 시간, 양치 시작 시간 및 강도(이하 "양치 데이터") 등 자녀의 양치 습관 및 앱 사용에 대한 분석 데이터를 수집합니다. 자녀의 일반 앱 경험, 앱의 게임 및 그래픽, 기기의 성능 개선 등 앱과 서비스 개선을 위한 분석 목적으로 양치 데이터를 사용 및/또는 수집합니다. Philips는 양치 데이터의 처리가 항상 적절한 데이터 보호 안전장치 적용을 받음을 보장합니다. 특히 Philips는 양치 데이터를 임의 식별자와 연결하고 양치 데이터와 관련된 모든 IP 주소를 저장 전에 일반 IP 주소로 대체합니다. 민감한 데이터를 수집하기 전, 당사는 규정(EU) 2016/679의 9.2.a 항에 따라 귀하에게 통보하고 귀하의 명시적인 동의를 구합니다. 위에 제공된 것 이외의 어떠한 민감한 개인 데이터(예: 사회 보장 번호, 인종 또는 민족 출신, 정치적 견해, 종교적, 철학적 또는 기타 신념, 건강, 성 생활 또는 성적 취향과 관련된 정보, 생체 인식 또는 유전 특성, 범죄 전과 또는 노동 조합 회원)도 당사에게, 앱 상 또는 앱을 통해, 또는 다른 어떠한 방법으로도 전송하거나 공개하지 마십시오. 귀하의 동의 없이 Philips는 어떠한 방식으로도 양치 데이터를 처리하지 않습니다. 이 경우 양치 데이터는 Philips가 액세스할 수 없는 모바일 기기의 앱에 저장된 상태로 있습니다. 이 데이터는 귀하의 제어 하에 있습니다. 자녀의 프로필 및/또는 앱을 삭제하면, 모바일 기기에서 양치 데이터가 삭제됩니다.
민감한 분석 데이터
동의 시, 칫솔 종류(일반, 전동 또는 소닉케어), 칫솔 핸들 데이터(모델 번호, 일련 번호, 펌웨어 버전, 제조업체), 양치 시간, 양치 시작 시간 및 강도(이하 "양치 데이터") 등 자녀의 양치 습관 및 앱 사용에 대한 분석 데이터를 수집합니다. 자녀의 일반 앱 경험, 앱의 게임 및 그래픽, 기기의 성능 개선 등 앱과 서비스 개선을 위한 분석 목적으로 양치 데이터를 사용 및/또는 수집합니다. Philips는 양치 데이터의 처리가 항상 적절한 데이터 보호 안전장치 적용을 받음을 보장합니다. 특히 Philips는 양치 데이터를 임의 식별자와 연결하고 양치 데이터와 관련된 모든 IP 주소를 저장 전에 일반 IP 주소로 대체합니다.
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계정 데이터 앱상의 부모용 대시보드를 액세스하려면 계정을 생성해야 합니다. 이를 위해 MyPhilips 계정을 사용하거나 Apple 계정을 포함한 소셜 미디어 프로필을 사용하여 로그인할 수 있습니다. 귀하의 계정 데이터는 계정 생성 및 관리에 사용됩니다. 자녀의 프로필 생성 과정에서 자녀의 이름을 기입하고 프로필 사진을 업로드하거나 찍을 수 있습니다. 하지만, Philips는 어떠한 방식으로도 해당 데이터를 처리하지 않습니다. 해당 데이터는 Philips가 액세스할 수 없는 모바일 기기의 앱에 저장된 상태로 있습니다. 이 데이터는 귀하의 제어 하에 있습니다. 자녀의 프로필 및/또는 앱을 삭제하면, 모바일 기기에서 해당 데이터가 삭제됩니다.
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고객 지원 데이터 귀하가 지원을 요청할 경우, 당사는 Philips와의 상호작용을 포함하여 서비스 사용과 관련된 정보와 필요한 지원을 제공할 수 있도록 귀하에게 연락하는 방법의 제공을 요청할 수 있습니다. 당사는 고객 지원과 서비스의 개선, 수정 및 사용자 맞춤을 제공하는 등 서비스를 운영하고 제공합니다. 당사는 또한 귀하가 당사에 연락할 때 답변하기 위해 귀하의 정보를 사용합니다. 당사는 규정(EU) 2016/679 6.1.(b) 항에 따라 귀하가 적법한 당사자인 계약을 이행하는 데 귀하의 고객 지원 데이터 처리가 필요하다고 간주합니다. 일부 경우, 당사는 귀하의 고객 지원 데이터 처리가 규정(EU) 2016/679 6.1.(f) 항에 의거한 Philips의 합법적인 이해와 적법함을 기반으로 한다고 간주합니다.
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