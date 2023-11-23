필립스 면도기를 사용하여 최상의 효과를 얻으려면 어떻게 해야 합니까?

필립스 면도기로 최적의 효과를 얻으려면 아래에 설명된 지침과 방법을 참조하세요.



전문가 팁: 필립스 면도기로 예전처럼 깔끔하게 면도가 되지 않거나 면도기 성능이 떨어졌다고 느껴진다면, 쉐이빙 헤드를 분리한 후 꼼꼼하게 세척하면 원래의 성능을 회복할 수 있습니다.

면도기 준비하기 편안하고 밀착되는 간편한 면도는 잘 준비된 면도기에서 시작됩니다. 따라서 면도 후에는 항상 면도기를 세척하고 배터리를 충전하여 다음 면도를 위해 준비합니다. 또한 한 달에 한 번씩 쉐이빙 헤드를 분리하여 깨끗하게 세척하세요.



배터리가 부족하거나 쉐이빙 헤드가 더러워지면 면도 성능이 저하될 수 있어 면도기를 최상의 상태로 유지하는 것이 좋습니다.



이 섹션의 내용을 요약한 비디오를 아래에서 확인하세요(면도기 모델은 다르지만 모든 필립스 면도기에는 동일한 원리가 적용됩니다. 자세한 내용은 아래 정보를 읽어보세요).



팁: 화면을 탭하거나 클릭하여 비디오를 시작한 후 비디오 하단의 톱니바퀴 아이콘을 탭하거나 클릭하여 원하는 언어의 자막을 설정하세요(필요한 경우).

피부에 적응 기간 주기 새 필립스 면도기를 처음 사용하는 경우 피부가 적응하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 즉, 처음에는 약간의 피부 자극이 있는 것처럼 보이거나 느껴질 수 있습니다. 필립스 면도기를 최소 21일 동안 정기적으로 사용하고, 피부가 적응할 시간을 주세요.



면도 후에는 순한 보습 크림, 애프터셰이브 로션 또는 밤을 사용하여 자극받은 피부를 진정시킵니다.

긴 수염 미리 다듬기 면도기로 긴 수염을 면도하면 당기는 느낌이 들고 불편할 수 있습니다.



따라서 며칠 동안 면도를 하지 않았거나 수염이 많은 경우, 수염을 미리 다듬는 것을 권장합니다.



일부 필립스 면도기에는 수염을 다듬는 데 사용할 수 있는 트리밍 액세서리가 함께 제공됩니다. 또는 표준 수염 트리머를 사용할 수도 있습니다.

부드럽게 면도하기 특히 자극 받기 쉬운 민감성 피부라면 부드럽게 면도하는 것이 중요합니다. 쉐이빙 헤드를 피부에 가볍지만 단단히 밀착시켜 면도기가 피부 위를 매끄럽게 움직이도록 하세요.



부드러운 압력은 면도기와 피부 사이의 마찰을 줄여주므로 면도가 더욱 편안해집니다.

습식 면도 팁 참고: 물과 폼/젤로 면도하기 전에 면도기가 사용에 적합한지 항상 확인하세요. 핸들 뒷면의 수도꼭지 또는 욕조 기호를 확인하거나 사용 설명서를 참조하여 적합한 면도기인지 확인할 수 있습니다.



폼이나 쉐이빙 젤과 필립스 면도기를 함께 사용하는 경우: 면도를 시작하기 전에 비누나 세안제로 얼굴을 씻으세요.

마음에 드는 쉐이빙 젤이나 폼을 얼굴과 목에 바릅니다.

촘촘한 원을 그리며 면도기가 피부 위에서 부드럽게 움직이도록 합니다. 이렇게 하면 여러 방향으로 자라던 수염이 제거됩니다.

면도기가 같은 부위를 지나가는 횟수를 최소화하세요.

면도 시 쉐이빙 헤드에 남아 있는 폼이나 젤을 헹궈 면도날을 깨끗하게 유지하세요.