필립스 면도기를 깨끗하고 양호한 상태로 유지하려면 세척 시스템의 카트리지를 정기적으로 교체해야 합니다.
이 FAQ에서 필립스 무선 클렌징 팟(오른쪽에 표시)과 SmartClean(왼쪽에 표시)의 카트리지를 교체하는 방법과 교체 시기를 확인할 수 있습니다.
참고: 자동 세척 시스템은 수동으로 꼼꼼하게 청소하는 것을 대체할 수는 없습니다. 필립스는 한 달에 한 번 이상 면도기를 깨끗하게 세척할 것을 권장합니다. 자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하세요.
필립스 세척 스테이션 카트리지는 언제 교체해야 합니까?
게시일 2023년 10월 24일
무선 클렌징 팟 세척 카트리지 교체 시기
세척액이 빠르게 소모되는 것에 영향을 주는 몇 가지 요인이 있습니다. 세척 빈도, 온도 및 세척액 증발을 유도하는 기타 환경적 요소가 여기에 포함됩니다.
무선 클렌징 팟 세척 카트리지를 교체해야 할 때가 되면 작은 창(아래 그림에 표시됨)의 색상이 변경됩니다.
귀하의 무선 클렌징 팟 사용 빈도를 바탕으로 아래 표에는 각 카트리지의 세척 및 교체 주기에 대한 간단한 안내가 나와 있습니다.
|면도기 세척 빈도
|카트리지당 세척 횟수
|
카트리지 교체 빈도(평균)
|매일
|약 30번
|1개월마다
|일주일에 몇 번
|약 20번
|2개월마다
|매주
|약 13번
|3개월마다
|1개월마다
|약 3번
|3개월마다
무선 클렌징 팟 세척 카트리지 교체 방법
무선 클렌징 팟 세척 카트리지를 교체할 때가 되면 아래 지침 및 그림을 참조하세요.
무선 클렌징 팟의 교체용 카트리지가 필요한 경우 여기를 클릭하세요.
- 필립스 무선 클렌징 팟 상단을 돌려서 분리하세요.
- 기존 카트리지를 빼고 남은 세척액을 따라내세요(싱크대에 폐기해도 안전합니다). 현지 규정에 따라 빈 카트리지를 재활용합니다.
- 새 카트리지의 뚜껑을 열고 씰을 제거합니다.
- 카트리지의 핸들을 아래로 눌러 스냅 후크를 분리합니다.
- 핸들을 사용하여 새 카트리지를 들어 올려 무선 클렌징 팟에 장착합니다.
- 다시 상단부를 무선 클렌징 팟에 놓고 단단히 고정될 때까지 돌립니다.
SmartClean 카트리지 교체 시기
세척액이 빠르게 소모되는 것에 영향을 주는 몇 가지 요인이 있습니다. 세척 빈도, 온도 및 세척액 증발을 유도하는 기타 환경적 요소가 여기에 포함됩니다.
SmartClean 카트리지를 교체할 때가 되면 세척 시스템에서 두 개의 화살표가 있는 주황색 기호가 깜박이기 시작합니다.
SmartClean 카트리지 교체 방법
SmartClean 카트리지를 교체할 때가 되면 아래 지침 및 그림을 참조하세요.
SmartClean 교체용 카트리지가 필요한 경우 여기를 클릭하세요.
- SmartClean 시스템을 단단히 잡고 측면에 있는 버튼을 누릅니다. 카트리지 슬롯이 보일 때까지 시스템을 위로 올립니다.
- 기존 카트리지를 밀어서 빼내고 남은 세척액을 따라내세요(싱크대에 폐기해도 안전합니다). 현지 규정에 따라 빈 카트리지를 재활용합니다.
- 새 카트리지 상단의 씰을 제거한 후 슬롯에 밀어 넣습니다.
- SmartClean 시스템의 본체를 아래로 눌러 카트리지함을 닫습니다. ‘찰칵’ 소리가 들릴 때까지 누르세요. 이는 카트리지함이 단단히 닫혔음을 의미합니다.
