쉐이빙 포일을 신체에 사용하는 것이 얼마나 안전한지 궁금하시다면 아래 정보를 참조하세요.



쉐이빙 포일로 구성된 모든 필립스 제품은 피부 자극이 적습니다. 필립스는 피부과 전문 기관이 아니므로 피부, 모발 또는 손톱 등 개별 사례에 대해 조언을 제공할 수 없습니다.



쉐이빙 포일과 함께 필립스 제품을 사용하기 전에 쉐이빙 포일이 손상되지 않았는지 육안으로 점검하는 것이 좋습니다. 포일의 마모를 최소화하려면 제품을 안전하게 보관하고 뚜껑이나 빗을 부착하여 외부의 압력이나 충격으로부터 보호하세요. 포일이 손상된 경우 당사의 웹 매장 또는 가까운 고객 서비스 센터를 통해 즉시 교체하세요.



쉐이빙 포일을 사용하여 겨드랑이, 팔, 다리 및 비키니 라인 또는 음부와 같은 목선 아래의 체모를 트리밍하거나 면도할 수 있습니다(트리밍 빗 사용). 민감한 부위(외음순 내부 및 외부)에서 쉐이빙 헤드 또는 트리머를 사용할 때는 쉐이빙 헤드에 트리밍 빗을 부착하세요. 얼굴이나 머리에 사용하지 않는 것이 좋습니다. 원하는 결과가 나타나지 않고 피부에 손상을 줄 수 있기 때문입니다.



일부 제품에는 음부와 같은 민감한 부위에 사용할 수 있는 추가 액세서리가 함께 제공됩니다. 이러한 액세서리를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하거나 당사로 문의하세요.



쉐이빙 포일과 필립스 장치 사용에 대해 확신할 수 없는 경우, 이러한 유형의 제모 장치가 피부에 적합한지 확인할 수 있는 담당 의사나 전문의에게 문의하세요.

