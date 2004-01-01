커팅과 글라이딩 성능을 최적화하려면 포일을 12개월마다 또는 면도나 트리밍 결과가 만족스럽지 않을 경우에 교체하는 것이 좋습니다. 포일은 항상 정품 필립스 포일로 교체하세요.
사용 방식에 따라 포일의 실제 수명이 달라질 수 있습니다. 수동 면도기와 마찬가지로 시간이 지남에 따라 포일이 무뎌질 수 있으며 이로 인해 면도 성능이 저하되고 체모를 잡아당기는 자극이 증가할 수 있습니다. 포일 성능에 대한 만족도에 따라 표시된 것보다 일찍 또는 늦게 포일을 교체해야 할 수 있습니다.
여성용 면도기 포일 교체 시기는 언제인가요?
게시일 2025년 9월 4일
알아두면 좋은 점
- 쉐이빙 포일이 손상되면 즉시 교체하세요.
- 체모의 밀도와 두께는 쉐이빙 포일의 수명에 영향을 미칩니다.
- 포일을 정기적으로 세척하고 관리하면 수명을 최대한 늘리고 최적의 면도 성능을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 필립스 여성용 면도기를 사용 후 매번 세척하여 체모와 이물질을 제거해 주세요.
- 포일이 실수로 손상되지 않도록 빗이나 보호 캡을 씌운 상태로 여성용 면도기를 보관하세요.