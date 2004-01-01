검색어

여성용 면도기 포일 교체 시기는 언제인가요?

게시일 2025년 9월 4일
커팅과 글라이딩 성능을 최적화하려면 포일을 12개월마다 또는 면도나 트리밍 결과가 만족스럽지 않을 경우에 교체하는 것이 좋습니다. 포일은 항상 정품 필립스 포일로 교체하세요.

사용 방식에 따라 포일의 실제 수명이 달라질 수 있습니다. 수동 면도기와 마찬가지로 시간이 지남에 따라 포일이 무뎌질 수 있으며 이로 인해 면도 성능이 저하되고 체모를 잡아당기는 자극이 증가할 수 있습니다. 포일 성능에 대한 만족도에 따라 표시된 것보다 일찍 또는 늦게 포일을 교체해야 할 수 있습니다.
 

알아두면 좋은 점

  • 쉐이빙 포일이 손상되면 즉시 교체하세요.
  • 체모의 밀도와 두께는 쉐이빙 포일의 수명에 영향을 미칩니다.
  • 포일을 정기적으로 세척하고 관리하면 수명을 최대한 늘리고 최적의 면도 성능을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 필립스 여성용 면도기를 사용 후 매번 세척하여 체모와 이물질을 제거해 주세요. 
  • 포일이 실수로 손상되지 않도록 빗이나 보호 캡을 씌운 상태로 여성용 면도기를 보관하세요.

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. BRL126/00 , BRL130/00 .

