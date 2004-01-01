커팅과 글라이딩 성능을 최적화하려면 포일을 12개월마다 또는 면도나 트리밍 결과가 만족스럽지 않을 경우에 교체하는 것이 좋습니다. 포일은 항상 정품 필립스 포일로 교체하세요.



사용 방식에 따라 포일의 실제 수명이 달라질 수 있습니다. 수동 면도기와 마찬가지로 시간이 지남에 따라 포일이 무뎌질 수 있으며 이로 인해 면도 성능이 저하되고 체모를 잡아당기는 자극이 증가할 수 있습니다. 포일 성능에 대한 만족도에 따라 표시된 것보다 일찍 또는 늦게 포일을 교체해야 할 수 있습니다.

