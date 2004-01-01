필립스 여성용 면도기 충전에 문제가 있는 경우 다음을 권장합니다.
- 제공된 정품 케이블과 함께 적절한 USB 전원 공급 장치를 사용하고 있는지 확인하세요.
- 충전 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
- 다른 전원을 사용해 보세요.
- 여성용 면도기가 적절히 관리되고 있는지 확인하세요.
추가 지침은 아래의 정보를 참조하세요.
Article Published Date : 2025년 9월 4일
필립스 여성용 면도기는 제공된 정품 충전 케이블 또는 정품 필립스 교체식 부품만 사용하여 충전하세요.
필립스는 5V, 1A USB 플러그 어댑터를 사용하여 예상 충전 시간을 추정합니다. 대체 전원을 사용할 경우 충전 시간이 크게 달라질 수 있습니다.
팁: 필립스 여성용 면도기 충전용 어댑터가 필요하세요? 여기를 클릭하여 "HQ87"을 검색하거나 저희에게 문의해 주세요.
참고: USB 충전 케이블이 아닌 충전기와 함께 제공되는 필립스 모델의 경우 위의 정보는 해당되지 않습니다. 정품 충전기나 정품 필립스 교체식 부품을 사용하고 있는지 확인하세요.
여성용 면도기 하단에 소형 플러그를 단단히 눌러 제대로 연결되고 헐겁지 않은지 확인해 보세요. 마찬가지로 USB 플러그가 전원에 제대로 꽂혀 있는지도 확인해 보세요.
전원 콘센트나 다른 전원이 불량일 수도 있습니다. 다른 전원을 사용하여 필립스 여성용 면도기를 충전해 보세요.
필립스 여성용 면도기가 켜지지 않는 경우, 충전되지 않은 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 항상 그런 것은 아닙니다. 막히거나 손상된 쉐이빙 헤드로 인해 제품의 전원이 켜지지 않을 수 있습니다.
따라서 필립스는 쉐이빙 헤드를 분리한 후 여성용 면도기를 켜 보기를 권장합니다. 쉐이빙 헤드를 분리했을 때 제품이 켜진다면, 헤드를 철저히 세척하거나 교체해야 함을 의미합니다.
위 단계를 따랐는데도 제품에 문제가 계속 발생하는 경우, 당사에 지원을 요청하세요.
