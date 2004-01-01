필립스 여성용 면도기는 제공된 정품 충전 케이블 또는 정품 필립스 교체식 부품만 사용하여 충전하세요.

필립스는 5V, 1A USB 플러그 어댑터를 사용하여 예상 충전 시간을 추정합니다. 대체 전원을 사용할 경우 충전 시간이 크게 달라질 수 있습니다.

팁: 필립스 여성용 면도기 충전용 어댑터가 필요하세요? 여기를 클릭하여 "HQ87"을 검색하거나 저희에게 문의해 주세요.

참고: USB 충전 케이블이 아닌 충전기와 함께 제공되는 필립스 모델의 경우 위의 정보는 해당되지 않습니다. 정품 충전기나 정품 필립스 교체식 부품을 사용하고 있는지 확인하세요.