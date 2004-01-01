32BDL3511Q/00
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
로컬(LAN) 연결을 통해 디스플레이 네트워크를 실행하세요. CMND & Control을 사용하면 입력 제어 및 디스플레이 상태 모니터링과 같은 중요한 기능을 수행할 수 있습니다. 화면이 한 개이든 100개이든 문제 없습니다.
대기실부터 회의실까지 절대 빈 화면이 표시되지 않도록 하세요. 페일오버를 사용하면 주 소스가 다운되더라도 주 입력에서 보조 입력으로 자동 전환하여 콘텐츠가 계속 플레이되도록 합니다. 비즈니스가 언제나 켜져있도록 대체 입력 목록을 설정하기만 하면 됩니다.
USB를 비용 효율적 디지털 사이니지 장치로 이용해보세요. 콘텐츠(비디오, 오디오, 사진)를 USB에 저장하여 디스플레이에 연결하기만 하면 됩니다. 화면 메뉴에서 재생 목록을 만들고 콘텐츠를 예약할 수 있습니다. 언제 어디서나 나만의 재생 목록을 즐겨보세요.
USB에서 재생할 콘텐츠를 쉽게 예약할 수 있습니다. 필립스 전문가용 디스플레이가 대기 모드에서 해제되어 원하는 컨텐츠를 재생하고, 재생이 완료되면 대기 모드로 돌아갑니다.
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.