    Signage Solutions 65BDL3511Q Q-Line Display

    65BDL3511Q/00

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Signage Solutions 65BDL3511Q Q-Line Display

    CMND & Control로 운영, 모니터링 및 유지

    로컬(LAN) 연결을 통해 디스플레이 네트워크를 실행하세요. CMND & Control을 사용하면 입력 제어 및 디스플레이 상태 모니터링과 같은 중요한 기능을 수행할 수 있습니다. 화면이 한 개이든 100개이든 문제 없습니다.

    페일오버. 디스플레이에 빈 화면이 표시되지 않도록 유지

    대기실부터 회의실까지 절대 빈 화면이 표시되지 않도록 하세요. 페일오버를 사용하면 주 소스가 다운되더라도 주 입력에서 보조 입력으로 자동 전환하여 콘텐츠가 계속 플레이되도록 합니다. 비즈니스가 언제나 켜져있도록 대체 입력 목록을 설정하기만 하면 됩니다.

    원하는 때에 원하는 것을 예약할 수 있는 SmartPlayer

    USB를 비용 효율적 디지털 사이니지 장치로 이용해보세요. 콘텐츠(비디오, 오디오, 사진)를 USB에 저장하여 디스플레이에 연결하기만 하면 됩니다. 화면 메뉴에서 재생 목록을 만들고 콘텐츠를 예약할 수 있습니다. 언제 어디서나 나만의 재생 목록을 즐겨보세요.

    내장형 미디어 플레이어. USB 콘텐츠를 쉽게 예약

    USB에서 재생할 콘텐츠를 쉽게 예약할 수 있습니다. 필립스 전문가용 디스플레이가 대기 모드에서 해제되어 원하는 컨텐츠를 재생하고, 재생이 완료되면 대기 모드로 돌아갑니다.

