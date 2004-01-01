검색어

    Signage Solutions 친환경 디자인

    65BDL3650QE/02

    더 나은 디스플레이

    환경을 고려한 4K Ultra HD 디지털 디스플레이로 사람들의 마음을 사로잡으세요. 최신 PPDS EcoDesign을 통해 다른 시장 모델에 비해 절반의 전력으로 실행하면서 타협 없는 4K UHD 성능을 제공합니다.

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    • 65인치
    • 직하형 LED 백라이트
    • Ultra HD

    100% 재활용되고 재활용 가능한 포장재

    제조 공정, 물리적 특징, 소재, 포장 및 내장 소프트웨어가 환경 친화적으로 설계되어 보다 나은 에너지 효율성을 제공하는 필립스 사이니지 3650 EcoDesign 디스플레이는 동급 제품 대비 절반 이하의 전력으로 작동하면서도 뛰어난 성능을 제공합니다.

    Android SoC 프로세서 기본 및 웹 앱

    Android 10 SoC 플랫폼으로 구동되는 이 고성능 디스플레이는 기본 Android 앱에 최적화되어 있으며 웹 앱을 디스플레이에 직접 설치할 수도 있습니다. 유연하고 안정적인 디스플레이 사양이 더 오랫동안 최신 상태를 유지합니다.

    클라우드를 통한 콘텐츠 연결 및 제어

    HTML5 브라우저가 통합된 클라우드를 통해 콘텐츠를 연결하고 제어해 보세요. 크로뮴 기반 브라우저를 이용하여 온라인으로 콘텐츠를 디자인하고 단일 디스플레이 또는 네트워크에 연결할 수 있습니다. Full HD 해상도의 콘텐츠를 가로 및 세로 방향으로 자유롭게 설정해 보십시오. 옵션인 CRD22 WiFi 모듈 또는 LAN을 통해 디스플레이를 인터넷에 간편하게 연결하여 나만의 재생 목록을 즐길 수 있습니다.

    EPEAT Gold Climate+ 인증 획득

    EPEAT에서 인정받고 Gold Climate+ Ecolabel로 등록된 필립스 사이니지 3650 EcoDesign은 전자 장치를 위한 세계 최고의 에코라벨이 제시한 엄격한 기준을 충족합니다.

    콘텐츠가 항상 실행되도록 보장하는 페일오버

    까다로운 상업용 애플리케이션에 필수적인 페일오버는 입력 소스 또는 애플리케이션 오류 발생 시 화면에서 백업 콘텐츠를 자동으로 재생하는 혁신적인 기술입니다. 기본 입력 연결과 페일오버 연결을 선택하기만 하면 즉시 콘텐츠를 보호할 수 있습니다.

    무선 화면 공유를 위한 상호 작용 옵션

    기존 WiFi 네트워크를 통해 무선으로 화면을 공유하여 장치를 즉각적이고 안전하게 연결하거나, HDMI Interact 동글(옵션)을 사용하여 보안 네트워크에 연결하지 않고도 화면에 직접 캐스팅할 수 있습니다.

    원격 관리용 필립스 Wave

    Wave를 통해 필립스 사이너지 3650 EcoDesign 디스플레이의 강력한 성능, 다기능성 및 지능을 원격으로 경험할 수 있습니다. 이 혁신적인 클라우드 플랫폼은 간편한 설치 및 설정, 디스플레이 모니터링 및 제어, 펌웨어 업그레이드, 재생 목록 관리, 전원 일정 설정 등을 통해 완벽하게 제어 가능하므로 시간과 에너지를 절약하고 환경 영향을 줄일 수 있습니다.

    옵션 모듈을 통한 WiFi 및 Bluetooth 5.2

    USB 또는 내부 메모리에서 재생할 콘텐츠를 쉽게 예약할 수 있습니다. 필립스 전문가용 디스플레이가 대기 모드에서 해제되어 원하는 컨텐츠를 재생하고, 재생이 완료되면 대기 모드로 돌아갑니다.

    기술 사양

    • 화질/디스플레이

      대각선 화면 크기(미터)
      163.9  cm
      대각선 화면 크기(인치)
      64.5  인치
      종횡비
      16:9
      패널 해상도
      3840 x 2160
      픽셀 간격(Pixel Pitch)
      0.372 x 0.372mm
      최적의 해상도
      3840 x 2160(60Hz에서)
      밝기
      350  cd/m²
      디스플레이 색상
      10억 6천만 개
      대비(일반)
      1,200:1
      다이나믹 대비
      500,000:1
      응답 시간(일반)
      8  ms
      시야각(수평)
      178  도
      시야각(수직)
      178  도
      화질 향상 기능
      • 3/2 - 2/2 모션 풀다운
      • 모션 보정. 비교차 화면
      • 프로그레시브 스캔
      • 다이나믹 콘트라스트 향상
      패널 기술
      IPS
      운영 체제
      Android 10
      연무
      25%

    • 연결

      오디오 출력
      3.5mm 잭
      비디오 입력
      • DVI-I(1개)
      • HDMI 2.0(2개)
      • USB 2.0(2개)
      • USB 3.0(2개)
      오디오 입력
      3.5mm 잭
      기타 단자
      Micro SD
      외부 컨트롤
      • RS232C(입력/출력) 2.5mm 잭
      • IR(입력/출력) 3.5mm 잭
      • RJ45
      옵션 WiFi 기능
      CRD22 WiFi 동글

    • 편의성

      배치
      • 가로(18/7)
      • 세로(18/7)
      타일 매트릭스
      최대 15 x 15
      키보드 제어
      • 숨김
      • 잠금식
      리모콘 신호
      잠금식
      신호 루프 스루
      • RS232
      • IR 루프스루
      편리한 설치
      스마트 인서트
      에너지 절약 기능
      Smart Power
      네트워크 제어가능
      • RS232
      • RJ45

    • 사운드

      내장형 스피커
      2 x 10W RMS

    • 소비전력

      주전원
      100 - 240V ~, 50/60Hz
      전력(일반)
      86  W
      소비량(최대)
      133W
      대기 전력 소비량
      <0.5W
      절전 기능
      Smart Power
      에너지 라벨 클래스
      C

    • 지원되는 디스플레이 해상도

      컴퓨터 포맷
      • 1920 x 1080(60Hz)
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60Hz
      비디오 포맷
      • 480p, 60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50/60Hz
      • 3840 x 2160p, 24, 25, 30, 60Hz

    • 규격

      폭 설정
      1462.3  mm
      제품 중량
      28.5  kg
      높이 설정
      837.3  mm
      깊이 설정
      68.9mm(벽걸이에서 D)/89.9mm(핸들에서 D)  mm
      폭 설정(인치)
      57.57  인치
      높이 설정(인치)
      32.96  인치
      벽걸이
      400 x 400mm, M8
      깊이 설정(인치)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  인치
      베젤 폭
      14.9mm(균등 베젤)
      제품 중량(lb)
      62.83  lb

    • 작동 조건

      고도
      0 ~ 3000m
      온도 범위(작동 시)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  시간
      온도 범위(보관 시)
      -20 ~ 60  °C
      습도 범위(작동 시)[RH]
      20~80% RH(응축점 이하)
      습도 범위(보관 시)[RH]
      5~95% RH(응축점 이하)

    • 멀티미디어 응용 프로그램

      USB 재생 비디오
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB 재생 사진
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB 재생 오디오
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • 내장 플레이어

      CPU
      쿼드 코어 Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      메모리
      • 16GB
      • 3GB DDR

    • 액세서리

      기본 제공 액세서리
      • IR 센서 케이블(1.8M)(1개)
      • RS232 데이지 체인 케이블
      • 필립스 로고(1개)
      • USB 덮개(1개)
      • AC 전원 코드
      • AC 스위치 덮개
      • 케이블 클립(2개)
      • 퀵 스타트 가이드
      • RS232 케이블

    • 기타

      화면상의 디스플레이 언어
      • 중국어 간체
      • 중국어 번체
      • 영어
      • 프랑스어
      • 독일어
      • 이탈리아어
      • 폴란드어
      • 러시아어
      • 스페인어
      • 터키어
      • 일본어
      • 아랍어
      보증
      3년 보증
      제품 승인
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC, A 등급
      • VCCI
      • J-Moss
      • ETL
      • RoHS

