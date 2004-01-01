65BDL8051C/00
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
로컬(LAN) 연결을 통해 디스플레이 네트워크를 실행하세요. CMND & Control을 사용하면 입력 제어 및 디스플레이 상태 모니터링과 같은 중요한 기능을 수행할 수 있습니다. 화면이 한 개이든 100개이든 문제 없습니다.
정전식 터치는 1.5mm의 얇은 베젤 폭으로 화면 전체가 유리로 이어지는 최첨단 디자인을 제공합니다! 최대 10개의 터치 포인트를 동시에 인식하여 잊지 못할 인터랙티브 경험을 선사합니다. 이 디스플레이는 협업이나 경쟁적인 애플리케이션에 완벽하게 적합하며 교육, 공공 장소, 기업, 접객, 리테일 환경 등 어떤 콘텐츠와도 청중을 연결하는 데 이상적입니다.
화이트보드 모드를 통해 신속하게 협업을 진행해 보세요. 이 기능을 활성화하면 간단하게 디스플레이가 빈 캔버스로 전환되어 여러 사용자가 손이나 전용 디스플레이 마커로 동시에 그릴 수도 있습니다. 그런 다음 화면의 모든 내용을 손쉽게 캡처하여 인쇄하거나 파일을 공유할 수 있습니다.
즉시 사용 가능한 화상 회의 소프트웨어로 일대일 또는 그룹 화상 통화가 그 어느 때보다 간편해집니다. 자체 카메라를 사용하거나 올인원 ConferenceCam 솔루션용 Logitech Meetup 번들(옵션)을 추가하기만 하면 됩니다.
이 필립스 전문가용 디스플레이를 Crestron 네트워크에 통합하면 노트북, 데스크탑 또는 모바일 장치를 통해 완벽한 원격 제어를 할 수 있습니다. 디스플레이 켜기/끄기, 콘텐츠 예약, 설정 관리, 외부 장치 연결 등을 간편하게 수행할 수 있습니다. Crestron Connected®는 빠르고 안정적이며 안전한 엔터프라이즈급 시스템 제어 솔루션을 제공합니다.
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.