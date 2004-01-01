USB 플러그 앤 플레이를 지원하는 HID 정전식 터치

정전식 터치는 1.5mm의 얇은 베젤 폭으로 화면 전체가 유리로 이어지는 최첨단 디자인을 제공합니다! 최대 10개의 터치 포인트를 동시에 인식하여 잊지 못할 인터랙티브 경험을 선사합니다. 이 디스플레이는 협업이나 경쟁적인 애플리케이션에 완벽하게 적합하며 교육, 공공 장소, 기업, 접객, 리테일 환경 등 어떤 콘텐츠와도 청중을 연결하는 데 이상적입니다.