원하는 때에 원하는 것을 예약할 수 있는 SmartPlayer

USB를 비용 효율적 디지털 사이니지 장치로 이용해보세요. 콘텐츠(비디오, 오디오, 사진)를 USB에 저장하여 디스플레이에 연결하기만 하면 됩니다. 화면 메뉴에서 재생 목록을 만들고 콘텐츠를 예약할 수 있습니다. 언제 어디서나 나만의 재생 목록을 즐겨보세요.