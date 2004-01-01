검색어

    Signage Solutions Q 라인 디스플레이

    86BDL3550Q/00

    돋보이는 스타일

    필립스 Q-Line 프로페셔널 Ultra HD 디스플레이로 정보를 전달하고 몰입도를 높이세요. 이 신뢰할 수 있는 솔루션은 필요한 만큼 빠르게 가동할 수 있습니다.

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Signage Solutions Q 라인 디스플레이

    돋보이는 스타일

    간편한 설치 18/7 디스플레이.

    • 86인치
    • 직하형 LED 백라이트
    • Ultra HD
    CMND & Control로 운영, 모니터링 및 유지

    로컬(LAN) 연결을 통해 디스플레이 네트워크를 실행하세요. CMND & Control을 사용하면 입력 제어 및 디스플레이 상태 모니터링과 같은 중요한 기능을 수행할 수 있습니다. 화면이 한 개이든 100개이든 문제 없습니다.

    페일오버. 디스플레이에 빈 화면이 표시되지 않도록 유지

    대기실부터 회의실까지 절대 빈 화면이 표시되지 않도록 하세요. 페일오버를 사용하면 주 소스가 다운되더라도 주 입력에서 보조 입력으로 자동 전환하여 콘텐츠가 계속 플레이되도록 합니다. 비즈니스가 언제나 켜져있도록 대체 입력 목록을 설정하기만 하면 됩니다.

    OPS 슬롯을 통해 별도의 케이블 없이 PC를 내장 가능

    최대 전력 PC 또는 Android 기반 CRD50 모듈을 필립스 전문가용 디스플레이에 직접 통합시킬 수 있습니다. OPS 슬롯에는 전원 공급 장치를 포함하여 슬롯인 솔루션을 실행하는 데 필요한 모든 연결이 포함되어 있습니다.

    CMND & Create. 자신만의 콘텐츠 개발 및 실행

    CMND & Create를 사용하여 콘텐츠를 제어해보세요. 끌어다 놓는 인터페이스를 통해 일일 특별 게시판이든 브랜드 기업 정보든 자신만의 콘텐츠를 간단하게 게시할 수 있습니다. 사전 로드된 템플릿과 통합된 위젯으로 스틸, 텍스트, 동영상이 즉시 표시되고 실행됩니다.

    내장형 미디어 플레이어. USB 콘텐츠를 쉽게 예약

    USB에서 재생할 콘텐츠를 쉽게 예약할 수 있습니다. 필립스 전문가용 디스플레이가 대기 모드에서 해제되어 원하는 컨텐츠를 재생하고, 재생이 완료되면 대기 모드로 돌아갑니다.

    Android SoC 프로세서 기본 및 웹 앱

    인터넷 연결을 통해 디스플레이를 제어할 수 있습니다. Android 기반 필립스 전문가용 디스플레이는 기본 Android 앱에 최적화되어 있으며, 웹 앱도 디스플레이에 직접 설치할 수 있습니다. 새로운 Android 8은 소프트웨어 보안을 유지하고 최신 사양을 더 오래 유지하도록 보장합니다.

    클라우드를 통한 콘텐츠 연결 및 제어

    HTML5 브라우저가 통합된 클라우드를 통해 콘텐츠를 연결하고 제어해 보세요. 크로뮴 기반 브라우저를 이용하여 온라인으로 콘텐츠를 디자인하고 단일 디스플레이 또는 네트워크에 연결할 수 있습니다. Full HD 해상도의 콘텐츠를 가로 및 세로 방향으로 자유롭게 설정해보세요. WiFi 또는 RJ45 케이블을 이용하면 디스플레이를 인터넷에 간편하게 연결하여 나만의 재생 목록을 즐길 수 있습니다.

    기술 사양

    • 화질/디스플레이

      대각선 화면 크기(미터)
      217.4  cm
      대각선 화면 크기(인치)
      85.6  인치
      종횡비
      16:9
      패널 해상도
      3840 x 2160
      픽셀 간격(Pixel Pitch)
      0.4935 x 0.4935mm
      최적의 해상도
      3840 x 2160(60Hz에서)
      밝기
      400  cd/m²
      디스플레이 색상
      10억 7천만 가지
      대비(일반)
      1,200:1
      다이나믹 대비
      500,000:1
      응답 시간(일반)
      8  ms
      시야각(수평)
      178  도
      시야각(수직)
      178  도
      화질 향상 기능
      • 3/2 - 2/2 모션 풀다운
      • 3D 콤필터
      • 모션 보정. 비교차 화면
      • 프로그레시브 스캔
      • 3D MA 비교차 화면
      • 다이나믹 콘트라스트 향상
      패널 기술
      IPS
      운영 체제
      Android 8.0
      임상 이미지
      D-이미지 사전 설정(DICOM Part 14 호환)

    • 연결

      오디오 출력
      3.5mm 잭
      비디오 입력
      • DVI-D(1개)
      • HDMI 2.0(3개)
      • USB 2.0(2개)
      • VGA(Analog D-Sub) (1개)
      오디오 입력
      3.5mm 잭
      기타 단자
      OPS
      외부 컨트롤
      • RS232C(입력/출력) 2.5mm 잭
      • IR(입력/출력) 3.5mm 잭
      • RJ45

    • 편의성

      배치
      • 가로(18/7)
      • 세로(18/7)
      타일 매트릭스
      최대 15 x 15
      키보드 제어
      • 숨김
      • 잠금식
      리모콘 신호
      잠금식
      신호 루프 스루
      • RS232
      • IR 루프스루
      편리한 설치
      스마트 인서트
      에너지 절약 기능
      Smart Power
      네트워크 제어가능
      • RS232
      • RJ45
      시작
      • 전원 켜기 지연
      • 전원 켜기 상태
      • 소스에서 부팅
      시작 창
      필립스 로고 활성화/비활성화

    • 사운드

      내장형 스피커
      2 x 10W RMS

    • 소비전력

      주전원
      100 - 240V ~, 50/60Hz
      전력(일반)
      320  W
      소비량(최대)
      480W
      대기 전력 소비량
      <0.5W
      절전 기능
      Smart Power
      에너지 라벨 클래스
      G

    • 지원되는 디스플레이 해상도

      컴퓨터 포맷
      • 1920 x 1080(60Hz)
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      비디오 포맷
      • 3840 x 2160, 60Hz
      • 3840 x 2160, 30Hz
      • 576p, 50Hz
      • 576i, 50Hz
      • 480p, 60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50/60Hz

    • 규격

      폭 설정
      1929.0  mm
      제품 중량
      49.5  kg
      높이 설정
      1100.0  mm
      깊이 설정
      69.5mm(벽걸이에서 D)/91.8mm(핸들에서 D)  mm
      폭 설정(인치)
      75.94  인치
      높이 설정(인치)
      43.31  인치
      벽걸이
      600 x 400mm, M8
      깊이 설정(인치)
      2.74(@ wall mount)/ 3.61(@ handle)  인치
      베젤 폭
      15.5mm(균등 베젤)
      제품 중량(lb)
      109.13  lb

    • 작동 조건

      고도
      0 ~ 3000m
      온도 범위(작동 시)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  시간
      온도 범위(보관 시)
      -20 ~ 60  °C
      습도 범위(작동 시)[RH]
      20~80% RH(응축점 이하)
      습도 범위(보관 시)[RH]
      5~95% RH(응축점 이하)

    • 멀티미디어 응용 프로그램

      USB 재생 비디오
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      USB 재생 사진
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB 재생 오디오
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • 내장 플레이어

      CPU
      • 듀얼 코어 Cortex A53 1.1GHz
      • 듀얼 코어 Cortex A73 1.15GHz
      GPU
      ARM Mali G51
      메모리
      • 2GB DDR3
      • 8GB

    • 액세서리

      기본 제공 액세서리
      • AC 전원 코드
      • RS232 케이블
      • 리모컨
      • 리모컨 배터리
      • 퀵 스타트 가이드
      기본 제공 액세서리
      • IR 센서 케이블(1.8M)(1개)
      • RS232 데이지 체인 케이블
      • M3 나사(1개)
      • M4 나사(1개)
      • 필립스 로고(1개)
      • USB 덮개(1개)

    • 기타

      화면상의 디스플레이 언어
      • 중국어 간체
      • 중국어 번체
      • 영어
      • 프랑스어
      • 독일어
      • 이탈리아어
      • 폴란드어
      • 러시아어
      • 스페인어
      • 터키어
      • 일본어
      • 아랍어
      보증
      3년 보증
      제품 승인
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • ETL
      • FCC, A 등급
      • PSB
      • VCCI

    구성품

    기타 구성품

    • AC 전원 코드
    • RS232 케이블
    • 리모콘
    • 리모컨 배터리
    • 퀵 스타트 가이드
    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

