로컬(LAN) 연결을 통해 디스플레이 네트워크를 실행하세요. CMND & Control을 사용하면 입력 제어 및 디스플레이 상태 모니터링과 같은 중요한 기능을 수행할 수 있습니다. 화면이 한 개이든 100개이든 문제 없습니다.
페일오버. 디스플레이에 빈 화면이 표시되지 않도록 유지
대기실부터 회의실까지 절대 빈 화면이 표시되지 않도록 하세요. 페일오버를 사용하면 주 소스가 다운되더라도 주 입력에서 보조 입력으로 자동 전환하여 콘텐츠가 계속 플레이되도록 합니다. 비즈니스가 언제나 켜져있도록 대체 입력 목록을 설정하기만 하면 됩니다.
OPS 슬롯을 통해 별도의 케이블 없이 PC를 내장 가능
최대 전력 PC 또는 Android 기반 CRD50 모듈을 필립스 전문가용 디스플레이에 직접 통합시킬 수 있습니다. OPS 슬롯에는 전원 공급 장치를 포함하여 슬롯인 솔루션을 실행하는 데 필요한 모든 연결이 포함되어 있습니다.
CMND & Create. 자신만의 콘텐츠 개발 및 실행
CMND & Create를 사용하여 콘텐츠를 제어해보세요. 끌어다 놓는 인터페이스를 통해 일일 특별 게시판이든 브랜드 기업 정보든 자신만의 콘텐츠를 간단하게 게시할 수 있습니다. 사전 로드된 템플릿과 통합된 위젯으로 스틸, 텍스트, 동영상이 즉시 표시되고 실행됩니다.
내장형 미디어 플레이어. USB 콘텐츠를 쉽게 예약
USB에서 재생할 콘텐츠를 쉽게 예약할 수 있습니다. 필립스 전문가용 디스플레이가 대기 모드에서 해제되어 원하는 컨텐츠를 재생하고, 재생이 완료되면 대기 모드로 돌아갑니다.
Android SoC 프로세서 기본 및 웹 앱
인터넷 연결을 통해 디스플레이를 제어할 수 있습니다. Android 기반 필립스 전문가용 디스플레이는 기본 Android 앱에 최적화되어 있으며, 웹 앱도 디스플레이에 직접 설치할 수 있습니다. 새로운 Android 8은 소프트웨어 보안을 유지하고 최신 사양을 더 오래 유지하도록 보장합니다.
클라우드를 통한 콘텐츠 연결 및 제어
HTML5 브라우저가 통합된 클라우드를 통해 콘텐츠를 연결하고 제어해 보세요. 크로뮴 기반 브라우저를 이용하여 온라인으로 콘텐츠를 디자인하고 단일 디스플레이 또는 네트워크에 연결할 수 있습니다. Full HD 해상도의 콘텐츠를 가로 및 세로 방향으로 자유롭게 설정해보세요. WiFi 또는 RJ45 케이블을 이용하면 디스플레이를 인터넷에 간편하게 연결하여 나만의 재생 목록을 즐길 수 있습니다.