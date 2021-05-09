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단종됨

Minicells배터리

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에너지 소모량이 많은 모든 장치에 적합

전자 완구나 휴대용 오디오와 같은 오늘날의 전자 제품은 전력 소모량이 상당합니다. 알카라인 배터리를 사용하면 전자 제품을 보다 오랜 시간 동안 사용할 수 있습니다.

모든 혜택 보기

에너지 소모량이 많은 모든 장치에 적합

  • 5개입

  • 알카라인

오래 가는 성능 보장

탁월한 제조 기술이 적용되어 신뢰할 수 있고 오래 가는 성능을 보장합니다.

차량용 리모콘 및 키리스 엔트리 시스템에 적합

차량용 리모콘, 키리스 엔트리 시스템, 사진 장비 및 기타 전자 장치에 적합

물류 파트너인 Green Eletron을 통해 배터리 폐기

물류 파트너인 Green Eletron을 통해 배터리 폐기

당사의 역물류 파트너인 Green Eletron을 통해 책임 있는 방식으로 배터리를 폐기하여 환경과 인류의 건강에 기여하세요. 수집 지점에 대한 자세한 정보는 웹사이트 https://www.greeneletron.org.br/pilhas를 참조하세요.

기술 사양

매뉴얼 및 설명서

현지화된 상용 제품 안내서

  • PDF 파일, 341.8 kB
  • 24 August 2026

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  1. 당사의 역물류 파트너인 Green Eletron을 통해 책임 있는 방식으로 배터리를 폐기하여 환경과 인류의 건강에 기여하십시오. 수집 지점에 대한 자세한 정보는 웹사이트 https://www.greeneletron.org.br/pilhas를 참조하십시오.