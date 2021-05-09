단종됨
8LR932P5B/59
에너지 소모량이 많은 모든 장치에 적합
전자 완구나 휴대용 오디오와 같은 오늘날의 전자 제품은 전력 소모량이 상당합니다. 알카라인 배터리를 사용하면 전자 제품을 보다 오랜 시간 동안 사용할 수 있습니다.
5개입
알카라인
탁월한 제조 기술이 적용되어 신뢰할 수 있고 오래 가는 성능을 보장합니다.
차량용 리모콘, 키리스 엔트리 시스템, 사진 장비 및 기타 전자 장치에 적합
당사의 역물류 파트너인 Green Eletron을 통해 책임 있는 방식으로 배터리를 폐기하여 환경과 인류의 건강에 기여하세요. 수집 지점에 대한 자세한 정보는 웹사이트 https://www.greeneletron.org.br/pilhas를 참조하세요.
당사의 역물류 파트너인 Green Eletron을 통해 책임 있는 방식으로 배터리를 폐기하여 환경과 인류의 건강에 기여하십시오. 수집 지점에 대한 자세한 정보는 웹사이트 https://www.greeneletron.org.br/pilhas를 참조하십시오.