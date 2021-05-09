에너지 소모량이 많은 모든 장치에 적합

전자 완구나 휴대용 오디오와 같은 오늘날의 전자 제품은 전력 소모량이 상당합니다. 알카라인 배터리를 사용하면 전자 제품을 보다 오랜 시간 동안 사용할 수 있습니다.