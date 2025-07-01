OPS 슬롯에 삽입합니다. 추가 연결이 필요하지 않습니다.

세계적으로 유명한 Android 14의 안정성이 결합됩니다. 기본 Android 앱에 최적화된 이 플러그 앤 플레이 시스템 온 칩(SoC)을 사용하면 웹 앱과 소프트웨어를 디스플레이에 직접 설치할 수 있어 외부 미디어 플레이어가 필요 없습니다.