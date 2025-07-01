CRD52/00
필립스 CRD52 OPS 모듈
Android SoC 기능을 CRD52 모듈이 장착된 필립스 디스플레이와 함께 사용해보세요. 디스플레이의 OPS 슬롯에 밀어 넣으면 Android의 눈부신 성능과 유연성을 제공하며 Philips Wave 원격 장치 관리 등을 추가할 수 있습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
세계적으로 유명한 Android 14의 안정성이 결합됩니다. 기본 Android 앱에 최적화된 이 플러그 앤 플레이 시스템 온 칩(SoC)을 사용하면 웹 앱과 소프트웨어를 디스플레이에 직접 설치할 수 있어 외부 미디어 플레이어가 필요 없습니다.
Android SoC에 내장된 스케줄러를 사용하면 하루 중 시간에 따라 앱과 콘텐츠를 손쉽게 실행할 수 있습니다. USB, 내부 메모리 또는 로컬 네트워크의 콘텐츠를 재생할 수 있습니다.
내장된 HTML5 브라우저를 통해 온라인 콘텐츠를 재생하고 제어할 수 있습니다.
혁신적인 원격 장치 관리 플랫폼인 필립스 Wave를 통해 완벽한 제어가 가능합니다. 설치 및 설정, 모니터링 및 제어, 펌웨어 업그레이드, 플레이리스트 관리, 전원 일정 설정 작업이 간소화됩니다. 시간과 에너지를 절약하고 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.
소비전력
규격
중량
주요 칩
Android
프론트엔드 I/O
운영 환경
보관 환경
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