단종됨
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MP3 링크 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 MP3 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 MP3 링크 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 연결하기만 하면 됩니다.
Bass Reflex 스피커 시스템은 컴팩트형 확성기 박스 시스템을 통해 깊은 중저음을 느끼게 해줍니다. 또한 기존의 확성기 박스 시스템과는 다르며 우퍼와 음향 효과를 고려해 정렬하는 중저음 파이프가 추가되어 시스템의 저주파 롤오프(roll-off)를 최적화합니다. 따라서 보다 풍부한 중저음을 내고 왜곡도 줄어들게 됩니다. 시스템은 중저음 파이프의 공기를 울려 퍼지게 하여 기존의 우퍼처럼 진동하는 방식으로 작동합니다. 또한 우퍼의 반응이 결합된 시스템은 전체적인 저주파 음향을 확장하여 완전히 새로운 차원의 깊이 있는 중저음을 만들어 냅니다.
Dynamic Bass Boost를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 누르면 음악의 베이스 음이 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 중저음 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.
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