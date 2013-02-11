LivingSound 타워형 사운드

필립스에서 특허 출원 중인 LivingSound는 스위트 스팟(방안의 이상적인 청취 지점)을 현저하게 확장하여 넓은 공간에서 풍부한 음향을 즐길 수 있습니다. 다양한 사운드 처리 방식을 결합하여, LivingSound는 컴팩트 스테레오 시스템에서 손실되기 쉬운 사운드 스테이지의 풍부한 음색과 미세한 공간감을 복원합니다. 예상했던 스위트 스팟보다 효과가 훨씬 더 크며, 소리가 방안 전체에 고르게 퍼져 나갑니다. 이제 더 이상 음악의 즐거움을 옛날처럼 좁은 공간으로 한정하지 마십시오. 더 넓은 공간에서 최적의 스테레오 사운드를 느껴 보십시오.