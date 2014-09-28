무선주전자
견고한 디자인
세련된 빨간색의 메탈 무선주전자는 부식 방지 스테인리스 스틸로 제작되어 영국에서 설계된 온도조절기를 갖추고 있으며, 오랫동안 뛰어난 안전성 및 내구성을 보장합니다. 모든 혜택 보기
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견고한 디자인
오랜 기간 사용이 가능하도록 설계
들고 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대
들었다 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대
간편한 물 채우기 및 청소를 위한 넓은 주입구의 스프링 뚜껑
넓은 주입구의 스프링 뚜껑으로 물 채우기 및 청소가 간편하며 뜨거운 스팀에 닿는 것을 방지해 줍니다.
간편한 보관을 위한 전원 코드 감기
코드를 바닥에 감아 둘 수 있어 주전자를 주방에 놓아 두기에 편리합니다.
편리한 뚜껑 및 주입구 물 보충
주전자의 주입구나 경첩식 뚜껑을 열어서 물을 채울 수 있습니다.
무선주전자를 켜면 표시등이 들어옴
전원 스위치에 부착된 표시등으로 주전자가 켜져 있는 것을 알 수 있습니다.
빠른 가열 및 편리한 청소를 위한 평면 열판
스테인리스 스틸 열판으로 빠른 가열 및 간편한 세척
깨끗한 물을 제공하기 위한 석회질 방지 필터
착탈식 석회질 방지 필터가 장착되어 있어 물과 주전자 모두 깨끗하게 관리
보기 편한 양방향 수위 표시선
보기 편한 양방향 수위 표시선이 있습니다. 세련된 줄무늬로 컵 용량까지 스마트하게 표시됩니다.
부식 방지 스테인리스 스틸로 만들어져 뛰어난 안전성 및 내구성
부식 방지 스테인리스 스틸로 만들어져 내구성이 뛰어나고 세련된 메탈 무선주전자는 오랫동안 사용할 수 있습니다.
영국에서 설계되어 안전하고 믿을 수 있는 전기주전자 조절기
영국에서 설계된 전기주전자 조절기로 안전하고 믿을 수 있습니다.
다중 안전 시스템
다중 안전 시스템이 건조 상태 가열을 방지해 주고, 물이 끓거나 주전자를 열판에서 들어 올리면 자동으로 전원이 꺼집니다.
기술 사양
-
액세서리
- 포함됨
-
주입구 필터
-
기술 사양
- 전압
-
220-240
V
- 소비전력
-
2200
W
- 물탱크 용량
-
1.7
L
-
일반 사양
- 제품 특징
-
-
360도 받침대
-
코드 보관
-
평면 열판
-
미끄럼 방지 받침
-
전원 스위치
-
디자인 및 마감
- 색상
-
레드
- 본체 재질
-
메탈
-
지속 가능성
- 포장
-
> 90% 재활용 재료
- 사용 설명서
-
100% 재활용 종이
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