음식 조리
모든 시리즈
컴팩트 블렌더
단종됨
HR2021/70
모든 주방에 잘 어울리는 디자인
본체를 용기로 덮어서 보관할 수 있어 부피를 차지하지 않고 편리합니다. 5각 스타 칼날과 400W 모터를 사용하여 성능 또한 탁월합니다.
400W
1.75L 플라스틱 용기
분쇄기 장착
간편한 보관
본체를 용기로 덮어서 보관할 수 있어, 일반 블렌더에 비해 절반의 공간만 차지
강화 플라스틱 용기로 파손 방지
본체에 코드를 보관할 수 있어 블렌더 보관이 한결 용이해집니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
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