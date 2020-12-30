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단종됨

컴팩트 블렌더

HR2021/70

모든 주방에 잘 어울리는 디자인

본체를 용기로 덮어서 보관할 수 있어 부피를 차지하지 않고 편리합니다. 5각 스타 칼날과 400W 모터를 사용하여 성능 또한 탁월합니다.

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보관이 간편한 컴팩트 블렌더

모든 주방에 잘 어울리는 디자인

  • 400W

  • 1.75L 플라스틱 용기

  • 분쇄기 장착

  • 간편한 보관

본체에 맞는 용기

본체에 맞는 용기

본체를 용기로 덮어서 보관할 수 있어, 일반 블렌더에 비해 절반의 공간만 차지

파손 방지 용기

파손 방지 용기

강화 플라스틱 용기로 파손 방지

코드 보관

코드 보관

본체에 코드를 보관할 수 있어 블렌더 보관이 한결 용이해집니다.

기술 사양

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