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깨끗한 면도, 활력 넘치는 피부
필립스 SkinLED 면도기 시리즈는 강력하고 깨끗한 면도를 제공하는 동시에 근적외선 조명으로 더욱 건강하고 활력 넘치는 피부를 가꾸는 데 도움을 드립니다.
근적외선 LED 쉐이빙 헤드
스킨 프로텍트 블레이드
3D 입체 플렉스
칙칙해 보이는 피부에 도움을 줄 수 있습니다. 근적외선 LED 쉐이빙 헤드의 깊은 온열 효과를 통해 활력있어 보이고 건강해 보이는 피부를 가꾸어 보십시오.
향상된 피부 편안함으로 강력하고 깨끗한 면도가 가능합니다. 자가 연마 기능으로 27개의 면도날이 날카롭게 유지되면서 동시에 피부 보호 가드가 피부 자극과 베임 및 상처로부터 보호합니다.
3D 입체 플렉스 면도기 헤드가 여러 방향으로 부드럽게 움직여 닿기 힘든 부위에서도 면도 효과가 향상됩니다.
리뷰
Euromonitor International Limited, 소매액 기준, per body shavers category definition, 2025년판, 2025년 10월 조사 기준