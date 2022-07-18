스킨 프로텍트 블레이드가 피부 편안함을 향상 시켜 밀착 면도가 가능합니다.

향상된 피부 편안함으로 강력하고 깨끗한 면도가 가능합니다. 자가 연마 기능으로 27개의 면도날이 날카롭게 유지되면서 동시에 피부 보호 가드가 피부 자극과 베임 및 상처로부터 보호합니다.