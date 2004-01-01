사용 중인 모델에 따라 필립스 코털 트리머에는 눈썹 및 정밀 빗도 함께 제공됩니다.

이 빗은 다음과 같은 길이와 디자인으로 제공됩니다.

눈썹 빗

눈썹 빗 S = 남은 모발 길이 3mm 또는 0.12인치

눈썹 빗 L = 남은 모발 길이 5mm 또는 0.19인치

코털 트리머 헤드에 눈썹 빗을 밀어서 끼우세요(이미지 1). 빗이 헤드 양쪽에 있는 홈에 끼워졌는지 확인합니다.

정밀 빗

정밀 빗 M = 남은 모발 길이 3mm 또는 0.12인치

정밀 빗 L = 남은 모발 길이 5mm 또는 0.19인치

정밀 트리머 헤드 전면에 정밀 빗을 밀어 넣고 딸깍 소리가 날 때까지 뒷면을 누릅니다(이미지 2).