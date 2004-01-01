필립스 고객지원
필립스 그루머 액세서리는 어떻게 부착/분리할 수 있나요?
게시일 2023년 2월 23일
필립스 그루머, 헤어 클리퍼, 수염 트리머에는 다양한 액세서리가 포함될 수 있습니다. 여기에서 이러한 액세서리를 교체하고 사용하는 방법을 알아보세요.
- 커팅 부품이 필립스 그루머의 본체입니다. 짧고 날카로운 날이 있으며 빠르고 깔끔한 트리밍을 위해 사용됩니다.
그루머 본체에서 커팅 유닛을 제거하려면 그루머 본체에 열림 버튼이 있는지 확인하세요. 있는 경우 버튼을 눌러 유닛을 분리하세요.
그루머에 열림 버튼이 없는 경우 커팅 유닛 이 아래에 손가락을 대고 위로 밀어 분리하세요. 커팅 부품을 다시 부착하려면, 커팅 부품이 올바르게 정렬되었는지 확인하고 그루머 본체에 하단부를 삽입하세요. 그런 다음, 딸깍 소리가 날 때까지 날 부위를 앞으로 천천히 밀어 넣으세요. 액세서리에 과도한 힘을 가하면 장치가 손상될 수 있습니다.
부착이 어려우면 본체 내부에 이물질이 있는지 확인하고 작은 브러시 또는 면봉으로 제거하세요.
- 일부 커팅 유닛에는 측면에 긴 다리가 있습니다. 이런 유형의 액세서리를 제거하려면 양쪽에서 잡은 후 제품에서 당겨서 분리하세요. 다시 장착하려면 딸깍 소리가 날 때까지 슬롯에 밀어 넣으세요.
- 커팅 부품에서 빗을 분리하려면 장치에서 뒤쪽 부분을 조심스럽게 밀어 빼낸 다음 커팅 부품에서 빗을 밀어 빼세요. 날을 누르거나 잡아당기지 마세요. 어떤 종류의 빗을 커팅 부품에 부착하려면 빗의 앞부분인 빗의 날을 커팅 부품의 날에 올바르게 정렬하고 밀어 넣으세요. 그런 다음 손가락이나 손바닥으로 보호대 뒤쪽 또는 중앙을 누릅니다.
고유한 내장 빗 및 클릭온 빗이 있는 최신 필립스 Prestige 수염 트리머를 사용하는 방법을 보려면 아래 동영상을 시청하세요. 모델 유형에 따라 면도기의 기능이 달라질 수 있다는 점에 유의하세요.
- 클릭온 빗처럼 빗의 앞부분 날을 커팅 부품의 날 위로 밀어 넣으세요. 빗 하단의 돌출부가 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 아래로 누르세요. 빗이 부착되면 원하는 트리밍 길이를 설정할 수 있습니다. 다이얼의 각 숫자는 수염이나 머리카락을 다듬은 후 남은 머리카락 길이를 밀리미터 단위로 나타냅니다.
빗을 커팅 부품에서 분리하려면 장치에서 빗 하단부를 조심스럽게 위로 밀어 올리고 커팅 부품에서 밀어서 빼내세요.
- 트리밍 빗을 필립스 그루머 커팅 유닛의 상단에 추가할 수 있습니다. 트리밍 빗으로 특정 길이로 머리카락을 클리핑하거나 수염을 트리밍할 수 있습니다.
이런 유형의 빗은 쉽게 제거할 수 있습니다. 그루머 본체에서 잡아 빼기만 하면 됩니다. 빗을 장착하려면 커팅 부품 상단에서 부드럽게 아래로 밀어 내리세요. 그러면 지정된 슬롯에 빗의 다리가 꼭 맞게 됩니다.
- 필립스 키즈 헤어 클리퍼는 트리밍 빗을 교체하는 방법이 다릅니다. 빗이 완전히 분리될 때까지 한 쪽에서 뒤로 빗을 밀어야 합니다.
이 빗을 장착하려면 원하는 체모 길이 지점이 있는 면을 위쪽으로 향하게 하세요. 클리퍼 본체에 빗 측면부터 끼워 넣습니다. 그런 다음 다른 쪽도 밀어 넣고 딸깍 소리가 날 때까지 누르세요.
- 일부 필립스 그루머는 편안하게 체모를 면도할 수 있는 쉐이빙 포일과 함께 제공됩니다. 쉐이빙 포일과 함께 필립스 제품을 사용하기 전에 쉐이빙 포일이 손상되지 않았는지 육안으로 확인하는 것이 좋습니다.
쉐이빙 포일을 분리하려면 쉐이빙헤드에서 당겨 빼내세요. 쉐이빙 포일의 중간 부분은 매우 날카로울 수 있으므로 가장자리를 잡아야 합니다. 쉐이빙 포일을 다시 장착하려면 딸깍 소리가 날 때까지 쉐이빙 헤드에 다시 끼워 넣으세요.
포일의 마모를 최소화하려면 제품을 안전하게 보관하고 뚜껑이나 빗을 부착하여 외부의 압력이나 충격으로부터 보호하세요. 포일이 손상된 경우 당사의 온라인 스토어 또는 가까운 고객 서비스 센터를 통해 즉시 교체하세요.
- 필립스 바디 그루머는 신체에 사용하도록 특별히 설계된 특수 빗과 함께 제공됩니다. 빗을 제거하려면 조심스럽게 제품에서 후면 부품을 당겨 빼낸 다음 쉐이빙 유닛에서 제거하거나 위쪽으로 잡아 당깁니다.
빗을 다시 장착하려면 쉐이빙 포일에 다시 끼워 넣으세요.
액세서리는 사용하는 트리머 또는 클리퍼의 모델에 따라 다를 수 있습니다. 항상 사용 설명서를 확인하여 자세한 지침을 확인하거나 당사에 문의하세요.
- 필립스 MultiGroomers는 손쉽게 분리하고 장착할 수 있는 회전식 코털 트리머 액세서리와 함께 제공됩니다.
- 코털 트리머 액세서리를 분리하려면 액세서리 뒷면에 손가락을 대고 위로 밀어 핸들에서 분리하세요. 트리머 또는 액세서리의 꺼내기 로고는 액세서리를 제거하기 위해 눌러야 하는 위치를 나타냅니다.
- 코털 트리머 액세서리를 장착하려면 액세서리의 러그를 전면의 슬롯에 넣고 액세서리 뒷면을 제품에 밀어 넣으세요('딸깍' 소리가 남).
- 필립스 코털 트리머에는 코털 트리머가 제공되며, 쉽게 분리하고 장착할 수 있는 정밀 트리머 헤드가 제공되기도 합니다.
- 코털 트리머 또는 정밀 트리머 헤드를 분리하려면 장치의 핸들을 단단히 잡고 액세서리를 쥔 다음 핸들에 있는 삼각형 표시(^)와 헤드가 정렬될 때까지 시계 반대 방향으로 돌리세요. 그런 다음 액세서리를 당겨 빼내기만 하면 됩니다.
- 코털 트리머 또는 트리머 헤드를 장착하려면 양쪽 삼각형 표시(^)와 정렬되도록 핸들에 배치합니다. 그런 다음 본체의 삼각형 표시(^), 선 표시(|), 액세서리가 정렬되고 액세서리가 고정될 때까지 시계 방향으로 돌리세요.
-
사용 중인 모델에 따라 필립스 코털 트리머에는 눈썹 및 정밀 빗도 함께 제공됩니다.
이 빗은 다음과 같은 길이와 디자인으로 제공됩니다.
눈썹 빗
눈썹 빗 S = 남은 모발 길이 3mm 또는 0.12인치
눈썹 빗 L = 남은 모발 길이 5mm 또는 0.19인치
코털 트리머 헤드에 눈썹 빗을 밀어서 끼우세요(이미지 1). 빗이 헤드 양쪽에 있는 홈에 끼워졌는지 확인합니다.
정밀 빗
정밀 빗 M = 남은 모발 길이 3mm 또는 0.12인치
정밀 빗 L = 남은 모발 길이 5mm 또는 0.19인치
정밀 트리머 헤드 전면에 정밀 빗을 밀어 넣고 딸깍 소리가 날 때까지 뒷면을 누릅니다(이미지 2).
