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필립스 진공청소기 필터는 어떻게 청소하나요?

게시일 2023년 5월 30일

필립스 진공청소기 필터 청소 방법에 대해 알아보려면 다음의 답변을 확인하십시오.

먼지 봉투가 있는 필립스 진공청소기의 필터를 청소할 때는 다음의 청소 요령을 숙지하시기 바랍니다.

• 모터 보호 필터:
모터 보호 필터는 먼지 봉투 뒤에 있습니다. 먼지 봉투가 장착된 먼지 봉투 거치대를 분리하면 모터 보호 필터가 보입니다.
이 필터는 1년에 한 번씩 교체해야 합니다. 물로 씻으면 안됩니다.

• 배기 필터:
배기 필터는 필립스 진공청소기 뒷면의 (간혹 하단의) 착탈식 그릴 뒤에 있습니다.
이 필터는 1년에 한 번씩 교체해야 합니다. 물로 씻으면 안됩니다.

먼지 봉투가 있는 필립스 진공청소기 필터 청소
먼지 봉투가 없는 모델을 사용하는 경우 여기에서 다음 모터 보호 필터의 청소 방법에 대해 알아보세요. 모터 보호 필터는 주로 먼지 봉투 속 또는 뒤에 있습니다. 아래에 이미지를 통해 몇 가지 예시를 확인 하시기 바랍니다. 

모터 보호 필터는 두 가지 부품으로 구성되어 있습니다. A) 도금된 부품(HEPA/EPA 또는 알레르기 필터) 및 B) 폼 부품:
A) 도금된 부품(EPA/HEPA 또는 알레르기 필터)은 물로 씻을 수 없습니다. 휴지통 위에서 가볍게 두드리거나 솔질하여 세척할 수 있습니다.
B) 폼 부분은 물로 세척할 수 있습니다. 진공 청소기에 다시 장착하기 전에 완전히 건조해야 합니다.
먼지 봉투가 없는 필립스 진공청소기 필터 청소
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