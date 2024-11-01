먼지 봉투가 있는 필립스 진공청소기의 필터를 청소할 때는 다음의 청소 요령을 숙지하시기 바랍니다.
• 모터 보호 필터: 모터 보호 필터는 먼지 봉투 뒤에 있습니다. 먼지 봉투가 장착된 먼지 봉투 거치대를 분리하면 모터 보호 필터가 보입니다. 이 필터는 1년에 한 번씩 교체해야 합니다. 물로 씻으면 안됩니다.
• 배기 필터: 배기 필터는 필립스 진공청소기 뒷면의 (간혹 하단의) 착탈식 그릴 뒤에 있습니다. 이 필터는 1년에 한 번씩 교체해야 합니다. 물로 씻으면 안됩니다.
먼지 봉투가 없는 모델을 사용하는 경우 여기에서 다음 모터 보호 필터의 청소 방법에 대해 알아보세요. 모터 보호 필터는 주로 먼지 봉투 속 또는 뒤에 있습니다. 아래에 이미지를 통해 몇 가지 예시를 확인 하시기 바랍니다.
모터 보호 필터는 두 가지 부품으로 구성되어 있습니다. A) 도금된 부품(HEPA/EPA 또는 알레르기 필터) 및 B) 폼 부품: A) 도금된 부품(EPA/HEPA 또는 알레르기 필터)은 물로 씻을 수 없습니다. 휴지통 위에서 가볍게 두드리거나 솔질하여 세척할 수 있습니다. B) 폼 부분은 물로 세척할 수 있습니다. 진공 청소기에 다시 장착하기 전에 완전히 건조해야 합니다.