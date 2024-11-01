먼지 봉투가 있는 필립스 진공청소기의 필터를 청소할 때는 다음의 청소 요령을 숙지하시기 바랍니다.

• 모터 보호 필터:

모터 보호 필터는 먼지 봉투 뒤에 있습니다. 먼지 봉투가 장착된 먼지 봉투 거치대를 분리하면 모터 보호 필터가 보입니다.

이 필터는 1년에 한 번씩 교체해야 합니다. 물로 씻으면 안됩니다.

• 배기 필터:

배기 필터는 필립스 진공청소기 뒷면의 (간혹 하단의) 착탈식 그릴 뒤에 있습니다.

이 필터는 1년에 한 번씩 교체해야 합니다. 물로 씻으면 안됩니다.