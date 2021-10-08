이 제품은 귀하의 제품을 관리, 제어 및 유지관리하기 위한 서비스를 제공합니다. 이 제품은 필립스에서 제공하는 Smart Shaver 애플리케이션을 통해 모바일 기기(휴대폰, 태블릿 컴퓨터 또는 기타 연결된 기기)에서 로컬 또는 원격으로 제어할 수 있습니다. 또한 Smart Shaver 애플리케이션("앱")은 귀하가 이용할 수 있는 다른 기능도 제공합니다. 제품 및 제품에 내장되어 있는 소프트웨어(업데이트 포함)("제품 소프트웨어")와 앱("앱 소프트웨어")은 "서비스"로 통칭합니다. Philips Consumer Lifestyle(주소: B.V., High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands)(이하 "필립스")에서 제공하는 서비스를 모두 이용하려면 다음 요건을 충족해야 합니다. a. 앱 다운로드 b. 아래에 명시된 서비스 사용에 대한 이용 약관("약관")에 동의 c. 서비스 또는 서비스 관련 약관이 변경된 경우를 비롯해 필립스의 공식 커뮤니케이션(이하 "공식 커뮤니케이션")이 앱을 통해 이루어진다는 것에 대한 인정 d. 귀하 또는 필립스와 계약을 체결한 제3자(예: ISP, 통신업체) 인프라/시스템 요구 사항 및 서비스의 사용 가능성에 따라 서비스가 영향을 받을 수 있음에 대한 인정 e. 사용 설명서에 명시된 대로 제품을 연결하여 서비스 활성화 고객 서비스: 제품, 서비스 또는 본 약관과 관련하여 질문 또는 우려 사항이 있는 경우, 필립스 고객 서비스로 문의하시기 바랍니다. 본 이용 약관은 법적 구속력이 있는 계약이며 본 서비스를 사용하면 약관의 구속을 받는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 서비스의 사용에는 본 약관이 적용됩니다. 개요 제품의 구매에는 해당 제품과 함께 제공된 보증("보증")이 적용됩니다. 이 보증은 본 약관에 추가되며 귀하가 거주 국가의 소비자로서 보유하고 있는 법적 보증 권리를 저해하지 않습니다.

일시 중지, 해지 및 중단 귀하가 서비스에 계속 액세스하거나 서비스를 사용하는 한 또는 약관의 규정에 따라 해지될 때까지 본 약관은 완전한 효력을 유지합니다. 필립스는 언제든 (a) 본 서비스의 액세스 또는 사용에 대한 귀하의 권한을 일시 중지 또는 해지하거나, (b) 귀하가 본 약관을 위반하여 서비스를 사용했다고 판단될 경우 필립스의 재량에 따라 귀하에게 적용되는 본 약관을 해지할 수 있습니다. 해지 즉시 귀하는 더 이상 서비스를 사용하거나 서비스에 액세스할 수 없습니다. 필립스는 언제든지 사전 통지 여부와 관계없이 본 서비스 또는 그중 일부를 수정, 일시 중지 또는 중단할 수 있습니다. 귀하는 필립스가 앞서 언급한 권한의 행사와 관련해 귀하와 제3자에게 어떠한 책임도 지지 않는다는 데 동의합니다.

계정 및 (비)활성화 (a) 본 약관과 관련 법률에 동의하고 이를 준수하는 경우에만 계정을 만들고 서비스를 이용할 수 있습니다. 만 16세 미만 어린이의 서비스 사용 또는 액세스는 엄격히 금지되어 있으며 이는 본 약관을 위반하는 행위입니다. (b) 귀하는 (i) 필립스가 요청하는 모든 연락처 및 기타 정보를 정확하게 제공하고, 정보에 변경 사항이 있을 경우 이를 필립스에 즉시 알리며 (ii) 계정 로그인 정보의 기밀을 유지할 것에 동의합니다.

액세스 및 사용

필립스는 본 약관에 따라 모바일 기기(본인 혹은 타인 소유)에 앱을 설치하고 이를 사용하여 서비스에 액세스하며 서비스를 사용할 수 있는 양도 불가능한 비독점적 권한(재사용권 제외)을 부여합니다. 소프트웨어 업데이트 필립스는 귀하가 합리적으로 예상할 수 있는 기간 동안 및 최소 제품 보증 기간 동안 필요한 업데이트를 제공합니다. 필립스는 서비스를 위해 업데이트하거나 변경할 수 있으며, 이러한 업데이트나 변경은 사전 통지 없이 원격으로 이루어질 수 있습니다. 사용자가 조치하지 않거나 조치할 수 없음으로 인해 합리적인 시간 내 업데이트가 설치되지 않는 경우, 필립스는 이러한 장애로 인해 발생하는 서비스 장애에 대해 책임을 지지 않습니다. 업데이트 또는 변경 시에는 본(또는 새 버전의) 약관이 적용됩니다.

자동 소프트웨어 업데이트 필립스는 서비스를 위해 제품 소프트웨어를 업데이트하거나 변경할 수 있고, 이러한 업데이트나 변경은 사전 통지 없이 원격으로 이루어질 수 있습니다. 업데이트 또는 변경에는 본(또는 새 버전의) 약관이 적용됩니다. 필립스는 앱 소프트웨어를 업데이트할 수도 있으며, 귀하는 이에 대한 알림을 받게 됩니다. 일부 제한 사항 귀하는 (a) 서비스 사용 시 법률, 규정 또는 법원 명령을 위반하거나 불법적인 또는 부정한 용도로 본 서비스를 사용해서는 안 되며, (b) 본 서비스를 필립스가 의도한 대로 사용하고, (c) 본 서비스를 필립스, 해당 서비스 공급업체 또는 기타 모든 사람에게 해가 될 수 있는 방식으로 사용하지 않으며, (d) 본 서비스의 어떠한 부분도 재발행, 재생산, 배포 또는 역설계할 수 없고, (e) 필립스가 요청 또는 부여하는 기타 합당한 요청 및 제한을 준수하는 것에 동의합니다. 탈옥 장치

이 앱은 운영 체제가 더 이상 기본 표준과 일치하지 않는 장치(“탈옥 장치”)에서 사용할 수 없습니다. 귀하는 어떠한 탈옥 장치에서도 이 앱을 설치 또는 사용하지 않는다는 데 동의합니다. 탈옥 장치에서 이 앱을 설치 또는 사용할 경우 본 약관에 대한 위반으로 간주되며, 필립스의 단독 재량에 따라 환불 없이 계정이 종료될 수 있습니다. 필립스는 탈옥 장치에서의 사용으로 인한 손해에 대해 책임지지 않습니다. 오픈 소스 제품 소프트웨어 및/또는 앱 소프트웨어에는 본 약관 대신 오픈 소스 라이선스가 적용되는 구성 요소가 포함될 수 있습니다. 앱 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 앱의 정보 섹션에서 확인할 수 있습니다. 제품 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 제품 사용 설명서에서 확인할 수 있습니다. 해당하는 오픈 소스 라이선스에 따라 제공해야 하는 소스 코드는 요청 시 제공됩니다. 소스 코드 또는 기타 정보를 요청하려면 제품 ID와 함께 [email protected]에 영어로 문의하시기 바랍니다. 요금 및 유료 업그레이드 필립스는 서비스에 대한 액세스 권한을 무료로 제공합니다. 필립스는 유료로 추가 서비스("유료 업그레이드")를 제공할 수 있습니다. 필립스 향후 서비스를 유료로 제공할 예정인 경우 이를 알려 드립니다. 이 경우, 무료로 서비스를 계속 이용할지(가능한 경우), 필요한 금액을 지불하고 유료 업그레이드를 사용할지 또는 서비스 사용을 종료할지 선택할 수 있습니다.사용자 콘텐츠 귀하는 서비스를 이용하여 콘텐츠를 만들거나 업로드할 수 있으며(이하 “사용자 콘텐츠”), 이 경우 공개적으로 공유할 내용을 결정할 수 있습니다. 당사는 귀하와 다른 사용자가 이 서비스를 즐겁게 사용하시기를 바랍니다. 따라서 이 서비스를 일반적으로 부적절한 것으로 여겨지는 방식(예: 외설적, 법률이나 규정 위반, 모욕적, 차별적 또는 다른 사람의 권리 침해 등)으로 사용해서는 안 됩니다.사용자 콘텐츠는 필립스가 제공하는 것이 아니며 필립스는 여기에 표현되는 의견, 추천 또는 조언을 지지하지 않습니다. 공유된 콘텐츠는 당사에서 상업적 목적을 포함한 당사의 목적을 위해 사용할 수 있습니다. 이를 원치 않는 경우 공유하는 내용에 주의를 기울이는 것이 최선입니다. 제3자 및 제3자 요금 본 서비스를 사용할 때 제3자가 제공하는 서비스를 이용하거나 소프트웨어를 다운로드하거나 제품을 구매하는 경우가 있습니다. 그러한 제3자 서비스 및 제품에는 본 약관과 무관한 별도의 규칙 및 제한이 있을 수 있으며 귀하는 해당 제3자와 관련하여 이러한 규칙 및 제한을 준수해야 합니다. 귀하는 ISP 또는 모바일 기기 통신업체와 같이 본 서비스 사용에 필요한 특정 사항을 제공하는 제3자가 부과하는 모든 요금을 지불할 책임이 귀하에게 있음을 인정합니다.

소유권 및 지적재산권 필립스는 본 서비스와 관련하여 표시된 저작권, 상표, 서비스 마크 및 모든 자료와 콘텐츠에 대한 의장권을 보유합니다. 원래 의도된 용도로 서비스를 사용하는 경우가 아닌 한, 필립스의 사전 동의 없이 그러한 자료 또는 콘텐츠를 재생산 또는 수정하거나 파생물을 만들거나, 제3자에게 표시, 게시, 실행, 발행, 배포, 전파, 전송, 방송 또는 유포할 수 없습니다(제3자 웹 사이트를 사용하여 자료를 표시 또는 배포하는 행위 포함). 필립스는 본 약관에서 달리 명시적으로 부여되지 않은 모든 권리를 보유합니다. 서비스와 관련된 의견, 제안 또는 기타 자료("피드백")를 필립스에 제출할 경우(불법 콘텐츠 제외), 귀하는 해당 피드백에 대한 모든 소유권을 필립스에 부여하고, 필립스가 어떠한 제한이나 저작자 표시 또는 보상 의무 없이 해당 피드백을 사용 및 구현할 수 있다는 것을 인정한 것으로 간주됩니다. 또는, 전술한 내용이 유효하지 않을 경우 아무런 제한 없이 해당 피드백을 사용할 수 있는 권한을 필립스에 부여한 것으로 간주됩니다. 보증 면책 사항 당사의 목표는 훌륭한 서비스 경험을 제공하는 것입니다. 하지만 필립스는 서비스를 "있는 그대로" “이용 가능하도록” 제공할 수만 있으며 사용자가 얻을 적시성과 결과는 보장할 수 없음을 잘 알고 있습니다. 이는 무엇보다도 서비스의 사용 가능성이 컴퓨터, 모바일 기기, 가정의 배선, Wi-Fi 네트워크, 인터넷 서비스 제공업체, 모바일 기기 통신업체와 같이 필립스가 영향을 미칠 수 없는 외부 환경에 따라 달라지기 때문입니다. 따라서 필립스는 서비스에 대한 사용 가능성, 가동 시간, 결과 정확성, 데이터 정확성, 데이터 저장, 모든 국가의 접근성, 결과 알림의 신뢰성, 비용 절감 수준 및 기타 금전적 이익을 보장할 수 없습니다. 책임 제한 당사는 당사의 서비스를 신뢰하지만 상황이 의도한 바대로 되지 않을 가능성은 항상 존재합니다. 서비스가 작동하지 않거나 내용이 손실될 경우에 대해 진심으로 양해 말씀을 드립니다. 당사는 그러한 상황이 당혹스럽고 불편하다는 점을 분명하게 인식하고 있습니다. 그러나 관련 법률이 허용하는 최대 한도 내에서 당사는 귀하의 서비스 사용 결과로 발생한 어떤 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 어떠한 경우에도 당사는 서비스의 가격을 초과하는 금액에 대해 책임을 지지 않습니다. 공식 커뮤니케이션 본 약관은 수시로 업데이트될 수 있습니다. 업데이트 시 필립스는 공식 커뮤니케이션을 통해 알려드립니다. 본 약관의 중요 부분에 대한 주요한 변경 사항이 있을 경우(중대한 변화) 보다 확실한 방식으로 이러한 변경예 대해 알립니다. 예를 들어, 이 약관의 새로운 섹션 또는 개정된 섹션을 일시적으로 강조하거나, 앱에 눈에 띄는 알림을 일시적으로 게시하거나, 본 약관의 제목에 "업데이트"라는 단어를 일시적으로 추가하고, 본 약관에 연결되는 하이퍼텍스트 링크를 일시적으로 추가할 수 있습니다. 경우에 따라 이메일을 보내거나 다른 통신 매체를 통해 변경 여부를 알리고 변경 사항이 효력을 발휘하기 전에 귀하가 선택할 수 있는 사항 또는 취할 수 있는 조치에 대해 알려드립니다. 그러한 알림 또는 고지가 있은 후 또는 귀하가 사전 승인이 필요한 변경 사항에 동의한 후 아무런 조치를 취하지 않거나 본 서비스를 계속 사용할 경우 그러한 변경 사항에 동의한 것으로 간주됩니다.

준거법 해당 법률이 허용하는 한도 내에서 본 이용 약관은 법률의 저촉과 관계없이 네덜란드 법에 따라 이해되고 해석되며 결정됩니다. 거주 국가의 소비자 보호법에 따른 귀하의 법적 권리는 본 법률의 영향을 받지 않습니다. 당사자는 국제물품매매계약에 관한 유엔협약이 본 약관에 적용되지 않는다는 점에 동의합니다. 마지막으로 귀하는 (i) 귀하가 미국 정부의 금수 조치가 적용되거나 미국 정부에 의해 “테러 지원” 국가로 지정된 국가에 있지 않으며 (ii) 미국 정부에서 금지하거나 제한하는 단체에 소속되어 있지 않음을 나타내고 이를 보증합니다. 또한, 귀하는 타사 수혜자인 귀하에 대해 이러한 조건을 시행할 권리(해당 권한을 인정한 것으로 간주)를 이 앱을 구매한 모바일 애플리케이션 스토어에 확정적으로 부여합니다. 귀하는 적절한 수출 라이선스 또는 수출 허가를 먼저 받지 않은 한 미국 수출 관리법 또는 이와 유사한 미국 법률 또는 규정에 따라 수출 라이선스 또는 기타 미국 정부 허가가 필요한 서비스, 제품, 제품 소프트웨어, 앱 및/또는 앱 소프트웨어를 직/간접적으로 수출 또는 재수출하지 않는 데 동의합니다.