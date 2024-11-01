Trilogy Evo 개인용 인공호흡기 유사 제품 찾기
Trilogy Evo는 체중 2.5 kg 이상의 소아부터 성인 환자에게 지속적 또는 간헐적 양압 환기를 제공하는 개인용 인공호흡기입니다. 침습적 및 비침습적 환기에 사용할 수 있으며, 가정 및 기관 환경과 시설 내·시설 간 비응급 환자 이송 시 사용할 수 있습니다.
풍모
조절 가능 치료 옵션
폭넓은 치료 옵션
Trilogy Evo는 체중 2.5 kg 이상의 소아부터 성인 환자까지 침습적 및 비침습적 양압 환기를 지원합니다. 다양한 압력 및 용적 치료 모드를 제공하며, 적용 조건에 따라 AVAPS-AE를 사용할 수 있어 다양한 환기 요구에 대응할 수 있습니다.
폭넓은 치료 옵션
Trilogy Evo는 체중 2.5 kg 이상의 소아부터 성인 환자까지 침습적 및 비침습적 양압 환기를 지원합니다. 다양한 압력 및 용적 치료 모드를 제공하며, 적용 조건에 따라 AVAPS-AE를 사용할 수 있어 다양한 환기 요구에 대응할 수 있습니다.
Trilogy Evo는 체중 2.5 kg 이상의 소아부터 성인 환자까지 침습적 및 비침습적 양압 환기를 지원합니다. 다양한 압력 및 용적 치료 모드를 제공하며, 적용 조건에 따라 AVAPS-AE를 사용할 수 있어 다양한 환기 요구에 대응할 수 있습니다.
맞춤형 환기
환자 상태에 맞춘 환기 지원
AVAPS는 설정된 목표 일회호흡량에 도달할 수 있도록 압력을 자동으로 조절합니다. AVAPS-AE는 환자의 상기도 저항과 전달된 일회호흡량을 모니터링하여 EPAP와 압력 보조를 자동으로 조절하고, 환자의 자발 호흡수를 기준으로 백업 호흡수를 설정할 수 있습니다.
환자 상태에 맞춘 환기 지원
AVAPS는 설정된 목표 일회호흡량에 도달할 수 있도록 압력을 자동으로 조절합니다. AVAPS-AE는 환자의 상기도 저항과 전달된 일회호흡량을 모니터링하여 EPAP와 압력 보조를 자동으로 조절하고, 환자의 자발 호흡수를 기준으로 백업 호흡수를 설정할 수 있습니다.
AVAPS는 설정된 목표 일회호흡량에 도달할 수 있도록 압력을 자동으로 조절합니다. AVAPS-AE는 환자의 상기도 저항과 전달된 일회호흡량을 모니터링하여 EPAP와 압력 보조를 자동으로 조절하고, 환자의 자발 호흡수를 기준으로 백업 호흡수를 설정할 수 있습니다.
간편한 작동
8인치 터치스크린
8인치(20.32 cm) 터치스크린을 통해 치료 설정과 모니터링 정보를 한 화면에서 확인할 수 있습니다. 경보 및 시스템 메시지도 화면에서 확인할 수 있어 기기 상태를 쉽게 파악할 수 있습니다.
8인치 터치스크린
8인치(20.32 cm) 터치스크린을 통해 치료 설정과 모니터링 정보를 한 화면에서 확인할 수 있습니다. 경보 및 시스템 메시지도 화면에서 확인할 수 있어 기기 상태를 쉽게 파악할 수 있습니다.
8인치(20.32 cm) 터치스크린을 통해 치료 설정과 모니터링 정보를 한 화면에서 확인할 수 있습니다. 경보 및 시스템 메시지도 화면에서 확인할 수 있어 기기 상태를 쉽게 파악할 수 있습니다.
다양한 환경 내 다용성
다양한 환경에서의 사용
Trilogy Evo는 가정과 기관 환경에서 사용할 수 있으며, 시설 내·시설 간 비응급 환자 이송 시에도 사용할 수 있습니다. 휠체어, 환자이송용 침대 및 롤 스탠드 등에 장착할 수 있어 다양한 치료 환경에서 활용할 수 있습니다.
다양한 환경에서의 사용
Trilogy Evo는 가정과 기관 환경에서 사용할 수 있으며, 시설 내·시설 간 비응급 환자 이송 시에도 사용할 수 있습니다. 휠체어, 환자이송용 침대 및 롤 스탠드 등에 장착할 수 있어 다양한 치료 환경에서 활용할 수 있습니다.
Trilogy Evo는 가정과 기관 환경에서 사용할 수 있으며, 시설 내·시설 간 비응급 환자 이송 시에도 사용할 수 있습니다. 휠체어, 환자이송용 침대 및 롤 스탠드 등에 장착할 수 있어 다양한 치료 환경에서 활용할 수 있습니다.
더욱 자유로운 이동성
이동성을 지원하는 배터리
내장형 및 분리형 리튬 이온 배터리를 통해 이동 중에도 환기 치료를 지원합니다. IEC 80601-2-72의 방법에 따른 공칭 작동 시간은 각 배터리당 7.5시간으로, 총 15시간입니다.*
이동성을 지원하는 배터리
내장형 및 분리형 리튬 이온 배터리를 통해 이동 중에도 환기 치료를 지원합니다. IEC 80601-2-72의 방법에 따른 공칭 작동 시간은 각 배터리당 7.5시간으로, 총 15시간입니다.*
내장형 및 분리형 리튬 이온 배터리를 통해 이동 중에도 환기 치료를 지원합니다. IEC 80601-2-72의 방법에 따른 공칭 작동 시간은 각 배터리당 7.5시간으로, 총 15시간입니다.*
Digital Auto-Trak
Auto-Trak
Auto-Trak은 환자의 호흡에 따른 유발 및 주기 전환을 지원합니다. 치료 모드와 회로 유형에 따라 Auto-Trak, Sensitive Auto-Trak 및 Flow Trigger를 사용할 수 있습니다.
Auto-Trak
Auto-Trak은 환자의 호흡에 따른 유발 및 주기 전환을 지원합니다. 치료 모드와 회로 유형에 따라 Auto-Trak, Sensitive Auto-Trak 및 Flow Trigger를 사용할 수 있습니다.
Auto-Trak은 환자의 호흡에 따른 유발 및 주기 전환을 지원합니다. 치료 모드와 회로 유형에 따라 Auto-Trak, Sensitive Auto-Trak 및 Flow Trigger를 사용할 수 있습니다.
마우스피스 인공호흡
마우스피스 환기
마우스피스 환기는 환자가 필요할 때 환기를 받을 수 있도록 지원합니다. Kiss trigger®는 환자가 마우스피스에 연결되는 것을 감지하며, 환기를 유발하기 위한 별도의 흡기 노력이 요구되지 않습니다.
마우스피스 환기
마우스피스 환기는 환자가 필요할 때 환기를 받을 수 있도록 지원합니다. Kiss trigger®는 환자가 마우스피스에 연결되는 것을 감지하며, 환기를 유발하기 위한 별도의 흡기 노력이 요구되지 않습니다.
마우스피스 환기는 환자가 필요할 때 환기를 받을 수 있도록 지원합니다. Kiss trigger®는 환자가 마우스피스에 연결되는 것을 감지하며, 환기를 유발하기 위한 별도의 흡기 노력이 요구되지 않습니다.
첨단 기술
환자 모니터링
호환되는 부속품을 연결하면 SpO₂, FiO₂, CO₂ 및 맥박수 데이터를 측정, 표시 및 기록할 수 있습니다. 다양한 환자 매개변수를 기기 화면에서 확인하여 치료 중 환자 상태를 모니터링할 수 있습니다.
환자 모니터링
호환되는 부속품을 연결하면 SpO₂, FiO₂, CO₂ 및 맥박수 데이터를 측정, 표시 및 기록할 수 있습니다. 다양한 환자 매개변수를 기기 화면에서 확인하여 치료 중 환자 상태를 모니터링할 수 있습니다.
호환되는 부속품을 연결하면 SpO₂, FiO₂, CO₂ 및 맥박수 데이터를 측정, 표시 및 기록할 수 있습니다. 다양한 환자 매개변수를 기기 화면에서 확인하여 치료 중 환자 상태를 모니터링할 수 있습니다.
커넥티드 케어
손쉬운 데이터 접근
Trilogy Evo의 데이터 전송 기능을 통해 치료 관련 데이터를 USB 저장장치로 내보낼 수 있습니다. 내보내기 가능한 데이터에는 호흡기, 경보, 처방전, 부속품 및 산소 관련 변경 정보와 치료 관련 데이터가 포함됩니다.
손쉬운 데이터 접근
Trilogy Evo의 데이터 전송 기능을 통해 치료 관련 데이터를 USB 저장장치로 내보낼 수 있습니다. 내보내기 가능한 데이터에는 호흡기, 경보, 처방전, 부속품 및 산소 관련 변경 정보와 치료 관련 데이터가 포함됩니다.
Trilogy Evo의 데이터 전송 기능을 통해 치료 관련 데이터를 USB 저장장치로 내보낼 수 있습니다. 내보내기 가능한 데이터에는 호흡기, 경보, 처방전, 부속품 및 산소 관련 변경 정보와 치료 관련 데이터가 포함됩니다.
조절 가능 치료 옵션 맞춤형 환기 간편한 작동 다양한 환경 내 다용성
Show all features Show less features
Show all documentation Show less documentation 명세서 환기 모드
환기 모드 A/C-PC A/C-VC CPAP PSV S/T SIMV-PC SIMV-VC MPV-PC MPV-VC 물리적
물리적 중량 크기 디스플레이 크기 산소
산소 저유량 고압 측정 및 표시된 환자 매개변수
측정 및 표시된 환자 매개변수 일회 호흡량(Vti 또는 Vte) 분당 호흡량(MinVent) 누출 호흡률(RR) 피크 흡기 유량(PIF) 피크 흡기 압력(PIP) 평균 기도 압력 자발적 트리거 호흡 비율(%Spont Trig) I:E 비율 동적 순응도(Dyn C) 동적 저항성(Dyn R) 동적 고원압(Dyn Pplat) 자동 PEEP FiO2 센서를 이용한 FiO2 맥박 산소측정계 부속품을 이용한 SpO2 맥박 산소측정계 부속품을 이용한 맥박수 CO2 부속품을 이용한 EtCO2 전기
전기 AC 입력 전압 DC 입력 전압 내장형 및 분리형 리튬이온 배터리 분리형 및 내장형 배터리의 충전 시간 알람
알람 흡기 압력 일회 호흡량 분당 호흡량 호흡률 호흡 회로 분리 무호흡 간격 트리거 없음 컨트롤
컨트롤 수동 호흡 회로가 포함된 AVAPS 일회 호흡량 호흡률 PEEP EPAP/CPAP IPAP 압력 보조/압력 조절 흡기 시간 상승 시간 트리거 및 순환 유량 트리거 민감도 유량 주기 민감도 유량 패턴 FiO2 흡입 시간 최소/최대 백업 환기 환기 모드
환기 모드 A/C-PC A/C-VC 물리적
물리적 중량 크기
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Show all related products Show less related products *IEC 80601-2-72의 방법에 따른 공칭 작동 시간은 각 배터리당 7.5시간입니다. 분리형 및 내장형 배터리의 충전 시간은 0%에서 80%까지 2.5시간, 0%에서 100%까지 3.5시간입니다.
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