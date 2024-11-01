환자 상태에 맞춘 환기 지원

AVAPS는 설정된 목표 일회호흡량에 도달할 수 있도록 압력을 자동으로 조절합니다. AVAPS-AE는 환자의 상기도 저항과 전달된 일회호흡량을 모니터링하여 EPAP와 압력 보조를 자동으로 조절하고, 환자의 자발 호흡수를 기준으로 백업 호흡수를 설정할 수 있습니다.