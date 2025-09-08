필립스, 청주한국병원과 MRI, CT 활용 임상 연구 및 진료 위해 협력
- Nov 20, 2023
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서울, 대한민국 – 헬스 테크놀로지 분야 선도 기업 ㈜필립스코리아 (대표: 박재인, www.philips.co.kr)는 청주한국병원(병원장: 송재승)과 ‘쇼 사이트(Show Site)’ 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 필립스는 자사 제품 및 솔루션을 활용해 ‘쇼 사이트’로 선정한 병원과 더욱 나은 임상 연구와 진료를 위해 협력하고 있다.
이번 파트너십을 통해 양 기관은 상호 협력체계를 구축하여 국내 보건의료 발전 및 국민 보건 향상에 기여하고 △의학 정보 및 학술교류 △의료 장비 및 임상 지원 △MRI, CT 진료 협력에 나선다.
청주한국병원은 필립스의 MRI ‘엘리시온 X 3.0T(Elition X 3.0T)’와 ‘인사이시브 CT(Incisive CT)’를 도입해 중증전문치료병원으로서 환자에게 양질의 의료 서비스를 제공하고, 필립스와 선진 의료기술 연구를 함께 진행할 계획이다.
청주한국병원이 도입한 필립스 ‘엘리시온 X 3.0T’는 필립스 고유의 MRI 시간 단축 기술인 컴프레스드 센스(Compressed SENSE)를 탑재했다. 독자적인 데이터 밸런싱 알고리즘 기술을 활용해 중요한 데이터만 선별하고 반복 재구성 과정에서 노이즈를 줄여 고해상도 영상 품질을 유지하며 기존 대비 두 배 [1] 빠른 속도로 MRI 검사를 할 수 있다. 또한, MRI의 엔진 역할을 하는 그래디언트의 성능을 강화해 이를 바탕으로 더욱 정밀하고 풍부한 진단 정보를 제공한다.
필립스 ‘인사이시브 CT’는 한번의 회전 동안 128개 단면 이미지를 생성할 수 있으며, AI기반 이미지 재구성 기법 프리사이즈 이미지(Precise Image) 기술을 탑재해 딥러닝 기반의 AI 기술로 촬영 부위와 장기별 특성에 맞게 CT 이미지를 재구성할 수 있다. 이 기법을 활용하면 저선량으로 촬영할 때 발생할 수 있는 노이즈와 왜곡을 크게 줄여 고화질 영상을 획득할 수 있으며, 자사 기존 장비 대비 최대 80 %까지 선량을 줄일 수 있다. 또한 노이즈를 85%까지 감소시키고 저대조도 검출능(low-contrast detectability)은 60% 향상시킬 수 있다 [2].
17일 청주한국병원 대회의실에서 열린 현판식에는 청주한국병원 윤창균 진료원장, 안선준 영상의학과장, 정금채 영상의학과장, 송준오 기획총괄이사, 임일규 영상의학과 팀장, 류현미 영상의학과장과 필립스코리아 박준호 본부장, 공순성 본부장, 신성훈 MR총괄매니저, 한진희 CT 총괄매니저 등이 참석했다.
청주한국병원 송재승 병원장은 “영상의학 분야의 선도 기업인 필립스와 협력하게 되어 기쁘다.”며, “이번 협약을 계기로 청주한국병원의 정밀 검사 및 진단 능력이 크게 향상되어 지역사회 건강증진에 이바지했으면 하는 바람”이라고 말했다.
필립스코리아 박재인 대표는 “그동안 지속적인 파트너십을 맺어온 청주한국병원을 MRI, CT분야 쇼 사이트로 선정해 더욱 다양한 분야에서 협력할 수 있게 되어 뜻깊다”며, “필립스가 쌓아온 영상진단기술과 경험을 적극적으로 활용해, 청주한국병원에서 이루어지는 중증 치료를 비롯해 각종 질환 진료와 연구에 기여할 것”이라고 밝혔다.
한편, 청주한국병원은 1986년 개원 이래 지역응급의료센터 지정, 전공의 수련병원 지정, 지역응급의료기관 평가 A등급 획득, 행정안전부 장관 표창장 수상, 지속적인 병원 증축 등 지역사회에 최상의 의료서비스를 실현하기 위해 노력하고 있으며, ‘중증전문치료병원 청주한국병원’이라는 슬로건 아래 지역 거점 병원으로 운영되고 있다.
출처
- ‘What are the clinical benefits of Compressed SENSE?’_Philips product content, p.8
- 필립스 영국 홈페이지 (Experience the image quality that can be achieved with simultaneously up to 80% less dose, up to 85% less noise and up to 60% improved low-contrast detectability.)