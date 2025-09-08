로열 필립스(NYSE: PHG, AEX: PHIA)는 사람들의 건강과 웰빙 향상을 목표로 의미 있는 혁신을 제공하는 글로벌 헬스 테크놀로지 선도 기업이다. 필립스는 환자와 사람 중심의 혁신을 바탕으로 첨단 기술과 깊이 있는 임상 및 소비자 인사이트를 결합해, 소비자에게는 개인 맞춤형 헬스 솔루션을, 의료진과 환자에게는 병원 및 가정 환경에서 활용 가능한 전문 헬스케어 솔루션을 제공하고 있다.

네덜란드에 본사를 둔 필립스는 영상 진단, 초음파, 영상 유도 치료, 환자 모니터링 및 헬스 인포메틱스 분야는 물론, 퍼스널 헬스 분야에서도 세계적인 리더로 자리하고 있다. 필립스는 2025년 기준 180억 유로의 매출을 기록했으며, 전 세계 100여 개국에서 판매 및 서비스를 제공하고 있다. 또한 약 64,300명의 임직원이 함께하고 있다. 필립스 관련 최신 소식은 www.philips.com/newscenter 에서 확인할 수 있다.