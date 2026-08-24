지속가능성

필립스가 생각하는 혁신이란, 오랫동안 아끼며 사용한 뒤 재활용할 수 있는 고품질의 제품을 만드는 것입니다. 지난 수년간 이러한 신념을 다양한 방식으로 실천해 왔으며, 이는 단지 시작에 불과합니다.