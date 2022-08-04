본 개인정보 처리방침은 2024년 3월에 마지막으로 업데이트되었습니다.
VersuniAir+ 앱(“앱”)을 사용하면 필립스 공기 청정기 및 로봇 진공 청소기(통칭 “장치”)를 언제 어디서나 제어, 모니터링 및 관리(“서비스”)할 수 있습니다. 모든 장치가 앱을 통한 제어를 지원하는 것은 아닙니다.
앱과 장치는 Versuni Netherlands B.V. 또는 그 계열사 또는 자회사(“Versuni” 또는 “당사”)에 의해 관리됩니다.
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당사는 귀하의 계정 데이터를 이용해 귀하의 계정을 생성하고 관리합니다. 당사는 서비스를 제공하기 위해 귀하의 계정 데이터를 사용하므로 이러한 처리가 귀하가 당사자인 계약 이행에 필요하다고 간주합니다.
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귀하의 장치 데이터는 귀하가 서비스를 목적으로 귀하의 장치와 앱을 페어링하기로 선택한 경우에만 처리되므로 당사는 이러한 처리가 귀하가 당사자인 계약의 이행을 위해 필요한 것으로 간주합니다.
당사는 이 데이터를 이용하여 서비스를 제공하고, 장치가 환경을 인식할 수 있도록 하며, 장치 및 서비스를 개선하고, 사용자가 장치 및 서비스와 상호 작용할 수 있도록 할 수 있습니다.
귀하의 장치 데이터는 귀하가 서비스를 목적으로 귀하의 장치와 앱을 페어링하기로 선택한 경우에만 처리되므로 당사는 이러한 처리가 귀하가 당사자인 계약의 이행을 위해 필요한 것으로 간주합니다.
* 공기 청정기 권한. 모바일 장치의 설정을 통해 언제든지 앱 권한을 차단할 수 있습니다. 귀하가 차단하기로 결정하면 당사 서비스의 전부 또는 일부를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.
* 공기 청정기 권한.
모바일 장치의 설정을 통해 언제든지 앱 권한을 차단할 수 있습니다. 귀하가 차단하기로 결정하면 당사 서비스의 전부 또는 일부를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.
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일부 국가에서는 필립스 공기 청정기 스킬을 사용하여 Amazon Alexa로 장치를 제어할 수 있습니다. 이 스킬을 활성화하면 Versuni를 통해 Amazon 계정을 Versuni 계정에 연결할 수 있습니다. 계정을 연결할 때, Versuni와 Amazon은 귀하의 신원을 확인하는 기술 조치를 각각 독립적으로 채택하고 있습니다. Versuni는 계정 식별자를 공유하지만, 이름 또는 이메일 주소를 포함한 계정 자격 증명을 Amazon과 공유하지 않습니다. Alexa에게 말을 걸면, Amazon은 음성 명령의 서면 버전을 고유 식별자와 함께 당사로 보냅니다. 당사는 사용자의 명령을 실행하고 당사의 개인정보 처리방침에 따라 응답하기 위해 이 정보를 처리합니다. 당사는 Amazon의 개인정보 처리방침 및 이용 약관에 따라 귀하의 명령에 반응한 결과를 Amazon이 알려줄 수 있도록 서면 답변을 Amazon과 공유합니다. 또한 Versuni 및 Alexa는 귀하가 스킬을 사용하여 제어하기로 결정한 장치 관련 정보를 교환할 수 있습니다. 이는 귀하가 장치를 업데이트, 변경, 제거할 때를 포함합니다. 귀하는 귀하의 명령 및 응답이 개인 데이터에 해당할 수 있음을 이해합니다. 또한 귀하는 Amazon이 귀하에게 자체 서비스를 제공하며 기술을 사용함으로써 귀하의 개인 데이터를 Amazon과 공유하도록 당사에 통보하는 것임을 이해합니다. Amazon은 귀하가 거주하는 국가 외의 국가에서 귀하의 개인 데이터를 처리할 수 있으며, 이러한 국가에서는 개인 데이터 보호를 위한 법률 체계가 다를 수 있습니다. 스킬을 비활성화하여 언제든지 동의를 철회할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Alexa의 개인정보 보호정책 및 이용 약관을 참조하십시오. 이용 약관 및 개인정보 처리방침.
일부 국가에서는 필립스 공기 청정기 스킬을 사용하여 Amazon Alexa로 장치를 제어할 수 있습니다. 이 스킬을 활성화하면 Versuni를 통해 Amazon 계정을 Versuni 계정에 연결할 수 있습니다. 계정을 연결할 때, Versuni와 Amazon은 귀하의 신원을 확인하는 기술 조치를 각각 독립적으로 채택하고 있습니다. Versuni는 계정 식별자를 공유하지만, 이름 또는 이메일 주소를 포함한 계정 자격 증명을 Amazon과 공유하지 않습니다.
Alexa에게 말을 걸면, Amazon은 음성 명령의 서면 버전을 고유 식별자와 함께 당사로 보냅니다. 당사는 사용자의 명령을 실행하고 당사의 개인정보 처리방침에 따라 응답하기 위해 이 정보를 처리합니다. 당사는 Amazon의 개인정보 처리방침 및 이용 약관에 따라 귀하의 명령에 반응한 결과를 Amazon이 알려줄 수 있도록 서면 답변을 Amazon과 공유합니다. 또한 Versuni 및 Alexa는 귀하가 스킬을 사용하여 제어하기로 결정한 장치 관련 정보를 교환할 수 있습니다. 이는 귀하가 장치를 업데이트, 변경, 제거할 때를 포함합니다.
귀하는 귀하의 명령 및 응답이 개인 데이터에 해당할 수 있음을 이해합니다. 또한 귀하는 Amazon이 귀하에게 자체 서비스를 제공하며 기술을 사용함으로써 귀하의 개인 데이터를 Amazon과 공유하도록 당사에 통보하는 것임을 이해합니다. Amazon은 귀하가 거주하는 국가 외의 국가에서 귀하의 개인 데이터를 처리할 수 있으며, 이러한 국가에서는 개인 데이터 보호를 위한 법률 체계가 다를 수 있습니다. 스킬을 비활성화하여 언제든지 동의를 철회할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Alexa의 개인정보 보호정책 및 이용 약관을 참조하십시오. 이용 약관 및 개인정보 처리방침.
Google Assistant Google Assistant에게 말을 걸면 Google은 음성 명령의 서면 버전을 고유 식별자와 함께 당사에 보냅니다. 당사는 사용자의 명령을 실행하고 당사의 개인정보 처리방침에 따라 응답하기 위해 이 정보를 처리합니다. 당사는 Google의 개인정보 취급방침 및 이용 약관에 따라 귀하의 명령에 반응한 결과를 Google이 알려줄 수 있도록 서면 답변을 Google과 공유합니다. 또한 Versuni 및 Google은 귀하가 스킬을 사용하여 제어하기로 결정한 장치 관련 정보를 교환할 수 있습니다. 이는 귀하가 장치를 업데이트, 변경, 제거할 때를 포함합니다. 귀하는 귀하의 명령 및 응답이 개인 데이터에 해당할 수 있음을 이해합니다. 또한 귀하는 Google이 귀하에게 자체 서비스를 제공하며 스킬을 사용함으로써 귀하의 개인 데이터를 Google과 공유하도록 당사에 통보하는 것임을 이해합니다. Google은 귀하가 거주하는 국가 외의 국가에서 귀하의 개인 데이터를 처리할 수 있으며, 이러한 국가에서는 개인 데이터 보호를 위한 법률 체계가 다를 수 있습니다. 스킬을 비활성화하여 언제든지 동의를 철회할 수 있습니다. 자세한 내용은 Google Assistant의 개인정보 보호정책 및 이용 약관을 참조하십시오.
일부 국가에서는 필립스 공기 청정기 스킬을 사용하여 Google Assistant로 장치를 제어할 수 있습니다. 이 스킬을 활성화하면 Versuni를 통해 Google 계정을 Versuni 계정에 연결할 수 있습니다. 계정을 연결할 때, Versuni와 Google은 귀하의 신원을 확인하는 기술 조치를 각각 독립적으로 채택하고 있습니다. 당사는 계정 식별자를 공유하지만, 이름 또는 이메일 주소를 포함한 계정 자격 증명을 Google과 공유하지 않습니다.
Google Assistant
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국제 전송 귀하의 개인 데이터는 당사가 시설을 보유하고 있거나 당사와 서비스 제공업체가 계약 관계로 있는 모든 국가에서, 귀하의 거주 국가 이외의 국가(거주국의 규칙과는 다른 데이터 보호 규칙이 있을 수 있음)로 정보를 전송하는 데 귀하가 인정한 앱 및/또는 서비스를 사용함으로써 보관되어 처리될 수 있습니다. 특정 상황에서 그러한 기타 국가의 법원, 사법 기관, 규제 기관 또는 보안 당국은 개인 데이터에 액세스할 수 있는 권한을 가질 수 있습니다. 귀하의 개인 데이터는 EEA 표준에 따라 적절한 수준의 데이터 보호를 제공하는 것으로 유럽 위원회가 인정하는 당사의 계열사 또는 서비스 제공업체에 전송될 수 있습니다. 유럽연합 집행위원회가 적절하다고 간주하지 않는 국가로 전송되는 경우를 위해 당사는 유럽연합 집행위원회에서 개인 데이터를 보호하기 위해 채택한 표준 계약 조항 등과 같은 적절한 조치를 마련했습니다.
국제 전송
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당사는 데이터가 수집되는 목적에 비추어 볼 때 필요하거나 허용되는 경우에만 개인 데이터를 보관하며, 차후 관련 법률의 요구사항에 따라 이를 삭제합니다. 당사에서 보관 기간을 결정하는 데 사용하는 기준에는 (i) 귀하의 앱 및/또는 서비스 사용, (ii) 당사가 따라야 하는 법적 의무가 있는지 여부 또는 (iii) 법적 지위(예: 적용 가능한 법령 제한, 소송 또는 규제 조사 관련)에 비추어 볼 때 보관이 권장되는지 여부가 포함됩니다.
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귀하가 이전에 당사에 제공한 개인정보를 액세스, 수정, 삭제, 제한하거나 개인 데이터 처리에 대한 이의 제기 요청을 제출하려는 경우, 또는 다른 회사에 전송할 목적으로 개인정보의 전자 복제본 수신 요청을 제출하려는 경우(데이터 이동에 대한 이러한 권리가 적용가능한 법률에 따라 제공되는 범위까지) 귀하는 문의 | Versuni를 통해 당사에 연락할 수 있습니다. 당사는 관련 법률에 따라 요청에 응할 것입니다. 요청 시 귀하가 액세스, 수정, 삭제, 제한하거나 처리에 대한 이의를 제기하려는 개인 데이터가 무엇인지 명시해 주시기 바랍니다. 당사는 귀하를 보호하기 위해 귀하의 계정, 이메일 주소 또는 귀하의 요청을 당사로 전송하는 데 사용되고, 요청을 처리하기에 앞서 귀하의 신원을 확인하는 데 필요할 수 있는 기타 계정 정보와 관련된 개인정보에 대한 요청만을 처리할 수 있습니다. 당사는 합리적으로 이행 가능한 일정 내에 관련 법률에 따라 신속하게 귀하의 요청에 응할 것입니다. 당사가 귀하의 개인 데이터를 수집 및/또는 처리하기 위해 동의를 필요로 하는 경우, 귀하는 언제든지 동의를 철회할 수 있으며, 이는 동의 철회 전에 동의를 바탕으로 한 처리의 적법성에는 영향을 미치지 않습니다. 귀하가 귀하의 선택권과 권리를 (일부) 사용하는 경우 더 이상 당사 앱 또는 서비스의 전부 또는 일부를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.
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당사는 귀하의 개인 정보 보호를 중요하게 생각하며 귀하가 믿고 맡긴 데이터를 우발적 개조 또는 무단 개조, 분실, 오용, 공개 또는 접근으로부터 보호해야 할 책임을 엄중히 인식합니다. 따라서 당사는 데이터 보호에 도움이 되는 다양한 보안 기술 및 조직적인 절차를 사용합니다. 이를 위해 당사는 무엇보다 액세스 제어를 실행하고 방화벽과 보안 프로토콜을 사용합니다.
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당사의 앱과 서비스는 관련 법률에 정의된 미성년자를 대상으로 하지 않으며, 미성년자의 개인 데이터를 처리하지 않습니다. 당사는 온라인 활동과 관심사에 관해 부모 또는 보호자가 적극적인 역할을 수행할 것을 강력하게 권장합니다. 자녀가 부모 또는 보호자의 동의 없이 당사에 개인정보를 제공했다는 사실을 알게 되는 경우, 문의 | Versuni 를 통해 연락주시기 바랍니다. 미성년자가 당사에 개인정보를 제공한 사실을 당사가 알게 된 경우 해당 데이터는 당사의 파일에서 삭제됩니다.
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o 당사가 다른 방법으로 공유하거나 공개한 귀하에 관한 개인 정보의 범주 및 당사가 그러한 개인정보를 공유하거나 공개한 제3자의 범주(해당하는 경우).
• 당사가 귀하로부터 수집한 개인 정보 삭제.
위에 설명된 공개 또는 삭제를 요청하려면 domesticappliances.philips.com/privacy로 문의하십시오. 당사는 상기 “귀하의 선택 및 권리”와 관련 법률에 따라 귀하의 요청을 확인하고 이에 답변하면서, 요청에 의거하여 개인 정보의 유형과 민감도를 고려할 것입니다. 당사는 귀하의 신원을 확인하고 사기 요청을 방지하기 위해 이메일 주소, 우편 주소 또는 전화 번호와 같은 추가 개인 정보를 요청할 수 있습니다. 귀하가 삭제 요청을 하는 경우, 당사는 귀하의 개인 정보를 삭제하기 전에 귀하의 요청 확인을 요청할 수 있습니다.
위임 대리인
캘리포니아주 거주자를 대리하여 위임 대리인으로 요청하려면 위에 명시된 제출 방법을 사용할 수 있습니다. 확인 절차의 일환으로 당사는 해당되는 경우 귀하에게 다음 정보의 제공을 요청할 수 있습니다.
• 검인법(Probate Code) 제4000-4465절(section)에 따른 캘리포니아주 거주자의 위임장.
• 캘리포니아주 거주자가 거주자를 대리하여 귀하에게 요청 권한을 위임했다는 허가서. 이 허가서는 캘리포니아주 거주자의 서명(물리적 서명 또는 전자 서명)을 받아야 합니다.
• 거주자의 신원을 당사에서 직접 확인.
• 거주자가 귀하에게 요청하도록 허가했음을 당사에서 직접 확인.
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