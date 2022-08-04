개인정보 공유 대상



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이러한 서비스 제공업체는 앱 또는 제공되는 서비스를 운영하는 데 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워킹, 스토리지, 트랜잭션 서비스 및/또는 관련 기술을 공급합니다. 분석 서비스 제공업체.

이러한 서비스 제공업체는 당사가 앱 분석을 진행하는 데 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워킹, 스토리지, 및/또는 관련 기술을 공급합니다. 당사는 당사가 제공하는 수준과 유사한 수준으로 개인 데이터를 적절히 보호할 것을 서비스 제공업체에 요구합니다. 당사는 당사 서비스 제공업체가 당사의 지침에 따라 위에 언급된 특정한 목적을 위해서만 개인 데이터를 처리하고, 특정 서비스를 제공하는 데 필요한 최소한의 데이터에만 액세스하며, 개인 데이터를 안전하게 보호하도록 요구합니다. 기타 제3자 Versuni 는 자체 목적을 위해 개인 데이터를 처리하는 제3자와 협력할 수도 있습니다. 당사가 자체 목적을 위해 개인 데이터를 사용하는 제3자와 개인 데이터를 공유하는 경우, 당사는 개인 데이터를 공유하기에 앞서 관련 법률이 요구하는 경우 귀하에게 알리거나 귀하의 동의를 구합니다. 이러한 경우, 수집되는 개인 데이터 유형, 개인 데이터를 사용, 처리 및 보호하는 방식을 비롯한 개인정보 보호관행에 대해서는 통지된 개인정보 보호정책을 신중히 읽어보시기 바랍니다. Versuni는 때때로 비즈니스 또는 비즈니스의 일부를 다른 회사에 매각하는 경우가 있습니다. 이러한 소유권의 이전으로 인해 귀하의 개인정보가 그 비즈니스와 직접적인 관련이 있는 경우, 해당 정보는 인수 회사에 이전될 수 있습니다. 당사는 합병, 인수, 구조 조정, 또는 자산 매각과 관련하여, 또는 법의 효력에 따라 이 개인정보 처리방침에 따른 당사의 모든 권리와 의무를 그 계열사에 자유롭게 양도할 수 있습니다. 또한 필립스는 계열사, 후속 승계 주체, 또는 신규 소유자에게 개인 데이터를 전송할 수 있습니다. 장치가 음성 컨트롤을 지원하는 경우 아래에서 음성 컨트롤 데이터 처리 관련 섹션을 선택하여 읽으십시오. 장치에서 지원되는 음성 지원을 모르는 경우 고객 지원( [email protected] )에 문의하십시오