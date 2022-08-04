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Versuni Air+ 앱 개인정보 처리방침

 

본 개인정보 처리방침은 2024년 3월에 마지막으로 업데이트되었습니다.

VersuniAir+ 앱(“앱”)을 사용하면 필립스 공기 청정기 및 로봇 진공 청소기(통칭 “장치”)를 언제 어디서나 제어, 모니터링 및 관리(“서비스”)할 수 있습니다. 모든 장치가 앱을 통한 제어를 지원하는 것은 아닙니다.

 

앱과 장치는 Versuni Netherlands B.V. 또는 그 계열사 또는 자회사(“Versuni” 또는 “당사”)에 의해 관리됩니다.

 

본 개인정보 처리방침은 장치 및/또는 앱을 통해 수집되거나 처리된 개인 데이터에 적용됩니다. 본 개인정보 처리방침은 앱 이용 시 당사에서 수집하는 데이터와 그러한 데이터를 수집하는 이유 및 당사가 데이터를 사용하는 용도를 비롯한 개인정보 보호관행과 함께 귀하 개인의 권리에 대한 이해를 돕는 것을 목표로 합니다.

어떤 개인 데이터가 수집되며 사용 목적은 무엇입니까?


귀하가 앱을 액세스, 다운로드, 설치하는 경우를 포함하여 당사가 서비스를 제공할 때 당사는 아래에 자세히 설명된 바와 같이 개인 데이터를 수신 또는 수집합니다.

계정 데이터

거주 국가에 따라 귀하는 Versuni 계정, 귀하의 소셜 미디어 프로필 또는 전화번호를 사용하여 앱에 로그인할 수 있습니다.
 
  • 소셜 미디어를 통해 로그인하는 경우 당사가 수집하는 개인 데이터에는 사용자의 기본 공개 프로필(예: 프로필 사진, 식별자, 성별, 프로필 URL, 생일, 홈페이지, 위치)과 이메일이 포함될 수 있습니다. 중국에서는 Wechat 계정을 사용하여 로그인할 수 있습니다. 사용자가 Wechat 계정을 사용할 때, 당사는 이름과 프로필 사진을 포함하여 사용자의 WeChat 계정 ID 및 공개 프로필을 수집합니다. 소셜 미디어 공급자는 귀하가 앱을 사용하고 소셜 미디어 계정을 사용하여 로그인한다는 사실에 대한 정보를 수집할 수 있다는 점에 유의하십시오. 소셜 미디어 제공업체의 개인정보 보호관행에 대해 알아보려면 해당 제공업체의 개인정보 처리방침을 읽어 보십시오.
  • 사용자가 Versuni 계정을 생성할 때 당사가 수집하는 개인 데이터에는 성을 제외한 이름, 사용자 이름 및/또는 이메일 주소가 포함될 수 있습니다. 이 경우에 당사는 귀하의 질의에 응답하기 위해 귀하와 통신하거나, 서비스 관련 공지 사항 또는 직접적인 마케팅 커뮤니케이션(귀하가 수신에 동의한 경우)을 보낼 수 있도록 환영 이메일을 전송하여 계정 생성을 확인합니다. 귀하는 필립스 또는 Versuni 제품, 장치 또는 서비스를 주문하거나, 프로모션 또는 게임에 참여하거나, 필립스 또는 Versuni 프로모션과 관련된 소셜 미디어 활동에 참여(예: "좋아요" 또는 "공유" 클릭)하고, 당사 제품 테스트 또는 설문조사에 참여할 때에도 Versuni 계정을 사용할 수 있습니다.

 

당사는 귀하의 계정 데이터를 이용해 귀하의 계정을 생성하고 관리합니다. 당사는 서비스를 제공하기 위해 귀하의 계정 데이터를 사용하므로 이러한 처리가 귀하가 당사자인 계약 이행에 필요하다고 간주합니다.

 

장치 데이터

귀하가 장치와 앱을 페어링하면, 당사는 귀하의 장치에 연결되는 라우터의 IP 주소를 수집합니다. 또한 당사는 다음과 같은 정보를 수집할 수 있습니다. 
 
  • 공기 청정기 장치.                                                                                                                                                            (I)       장치 ID, 작동 모드, 전원 켜기/끄기, 팬 속도, 스케줄러, 제어 명령 등을 비롯한 장치 데이터.                                    (II)       실내 알레르기 항원 지표, PM2.5, 온도, 가스 레벨, 습도 등을 비롯한 일반 공기 상태 데이터.
  • 로봇 진공청소기 장치.                                                                                                                                                      (I)        장치 ID, 스케줄러 데이터, 사이클 수, 청소 시간 등을 비롯한 장치 데이터.


당사는 이 데이터를 이용하여 서비스를 제공하고, 장치가 환경을 인식할 수 있도록 하며, 장치 및 서비스를 개선하고, 사용자가 장치 및 서비스와 상호 작용할 수 있도록 할 수 있습니다.

 

귀하의 장치 데이터는 귀하가 서비스를 목적으로 귀하의 장치와 앱을 페어링하기로 선택한 경우에만 처리되므로 당사는 이러한 처리가 귀하가 당사자인 계약의 이행을 위해 필요한 것으로 간주합니다.

기타 제공되는 데이터

공기 청정기 장치 모델에 따라 실내 공기 상태에 대한 우려 사항, 집/방으로 이사한 시간, 장치를 배치한 방에 대한 간단한 설문이 앱에 표시될 수 있습니다. 앱은 사용자의 답변을 이용하여 장치에 가장 적합한 작동 모드를 설정합니다. 또한 분석을 수행하기 위해 이 설문에 대한 응답을 처리하고 그 결과를 제품 개선 또는 개발 및/또는 마케팅에 사용할 수 있습니다.
 
기타 제공되는 데이터는 귀하가 서비스를 목적으로 귀하의 장치와 앱을 페어링하기로 선택한 경우에만 처리되므로 당사는 이러한 처리가 귀하가 당사자인 계약의 이행을 위해 필요하며, 데이터가 분석을 위해 처리되는 범위까지 당사의 적법한 이해에 근거하는 것으로 간주합니다.

쿠키 및 분석 데이터

당사는 쿠키, 태그 또는 유사한 기술(이하 “쿠키”)을 사용하여 당사 서비스를 운영, 제공, 개선, 파악 및 맞춤화합니다. 당사는 쿠키를 통해 모바일 장치를 인식하고 고유한 사용자 장치 번호, 모바일 장치의 IP 주소, 귀하가 사용하는 모바일 인터넷 브라우저 또는 운영 체제의 유형, 세션과 사용 데이터 또는 귀하의 앱 사용에 대한 정보인 서비스 관련 성능 정보 등의 개인 데이터를 수집할 수 있습니다.
 
귀하가 앱 개선 및 맞춤형 서비스 수신을 위해 앱 데이터 공유에 동의하면 당사는 아래에 자세히 설명된 대로 앱 사용 데이터를 수집하고 처리합니다. 이를 위해 당사는 당사를 대신하여 당사의 지침에 따라 귀하의 앱 데이터를 처리하는 여러 서비스 제공업체를 사용합니다. 당사의 서비스 제공업체는 쿠키를 사용하여 당사가 귀하의 정보를 수집하는 것을 돕습니다.
 
이 앱은 Google 제공 분석 서비스 Google Firebase를 사용합니다. Google Firebase는 앱을 통한 전체적인 트래픽 패턴을 분석할 수 있도록 앱을 지원하기 위해 쿠키 또는 유사 기술을 사용합니다. 쿠키에서 생성된 앱 사용 정보를 Google로 전송함으로써 Google은 IP 주소를 지리 위치를 사용할 수 있으며, 사용 전에 익명화하고 저장되기 전에 일반 IP 주소로 대체합니다. Google은 앱 활동 및 앱 사용 관련 기타 정보를 당사에 제공할 목적으로 앱 활동 관련 보고서를 수집하고 앱의 사용 평가에 관한 정보를 활용합니다.
 
이 앱에서 쿠키의 사용과 관련된 추가 정보는 앱의 개인정보 보호 설정에 있는 당사의 쿠키 정책을 확인하시기 바랍니다. 당사는 귀하가 동의한 후에만 귀하의 쿠키 및 분석 데이터를 처리합니다.

평가 및 리뷰 데이터

귀하가 앱 스토어에서 앱 리뷰를 작성하거나 평가할 경우, 당사는 이러한 정보를 처리하여 귀하의 댓글과 질문에 답하고, 앱을 사용할 때 어떤 느낌을 받는지 이해하며, 앱과 당사 브랜드에 대한 귀하의 일반적인 인식을 파악하며, 이러한 인사이트를 활용하여 앱 및/또는 당사 제품 및 서비스를 개선할 수 있습니다. 당사는 앱 스토어의 사용자 이름, 평점, 댓글 및 기타 귀하가 당사와 공유하거나 공개하기로 결정한 모든 세부 사항만 볼 수 있습니다. 귀하가 당사에게 요구하지 않는 한, 당사는 이 정보를 귀하의 계정 자격 증명이나 당사가 귀하로부터 받아 보유하고 있는 다른 정보에 연결하지 않습니다. 귀하에게 고객 지원이 필요한 경우, 당사는 귀하의 사례에 대한 후속 조치와, 아래의 '고객 지원' 섹션에 따른 당사의 고객 지원 프로세스에 대한 안내를 제공하기 위해 귀하의 데이터를 사용할 수 있습니다.
 
당사는 이러한 평가 및 리뷰 데이터 처리를 당사의 적법한 이해에 근거하는 것으로 간주합니다.

고객 지원

당사는 고객 지원 제공, 서비스의 개선, 수정 및 맞춤화 등을 통해 당사 서비스를 운영 및 제공하고 있습니다. 귀하는 Versuni와의 상호 작용, 당사가 고객 지원을 제공하기 위해 귀하에게 연락하는 방법 등을 비롯하여 당사 서비스의 사용에 관한 정보를 당사에 제공할 수 있습니다. 또한 당사는 귀하가 문의하는 경우 그에 응대하기 위해 귀하의 정보를 사용할 수 있습니다.
 
당사는 귀하가 당사자인 계약의 이행에 귀하의 고객 지원 데이터 처리가 필요한 것으로 간주합니다.

결합된 데이터

당사는 IP 주소, 쿠키, 모바일 장치 정보, 클릭하거나 탭한 커뮤니케이션, 위치 세부 정보, 방문한 웹 사이트를 포함한 소셜 미디어, 웹 사이트, 이메일, 앱, 연결된 제품과 같은 당사 디지털 채널과의 상호작용 및 사용 중에 수집된 데이터를 계정 데이터, 장치 데이터, 쿠키 데이터 등 귀하의 개인 데이터와 결합할 수 있습니다.
 
당사는 귀하에게 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 결합된 데이터를 분석할 수 있습니다. 또한 이는 앱, 장치 및 서비스의 콘텐츠, 기능 및 유용성을 개선하고 새로운 제품과 서비스를 개발하는 데 도움이 됩니다. 당사는 결합된 데이터 처리를 당사의 적법한 이해에 근거하는 것으로 간주합니다.
 
선호도와 온라인 행태를 바탕으로 귀하와 관련이 있을 수 있는 당사 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 대한 홍보성 커뮤니케이션을 수신하기로 귀하가 선택할 경우, 당사는 이메일 및 기타 디지털 채널(예: 모바일 앱 및 소셜 미디어)을 통해 귀하에게 마케팅 및 홍보성 커뮤니케이션을 전송할 수 있습니다. 당사는 귀하의 선호도와 행동에 따라 귀하에 맞게 커뮤니케이션을 조정하고 보다 적절한 맞춤형 경험을 제공하기 위해 귀하의 결합된 데이터를 분석할 수 있습니다. 귀하에게 홍보성 커뮤니케이션을 보내기 전에 당사는 귀하의 동의를 구합니다.

권한

서비스 제공 목적상 앱이 귀하의 모바일 장치 센서(예: 카메라, Wi-Fi, 지리적 위치 또는 Bluetooth) 또는 기타 데이터(예: 사진)에 대한 액세스 권한을 필요로 하는 경우, 당사는 귀하의 동의를 구합니다. 당사는 귀하에게 서비스를 제공하는 데 필요할 경우와 귀하의 동의가 있을 때에만 그러한 데이터를 사용합니다.
 
* 일반 권한
 
  • Wi-Fi. 장치의 페어링을 설정하는 방법입니다.
  • 카메라. QR 코드를 스캔하여 장치 페어링을 시작합니다.
  • 사진. 실내 또는 실외 공기 상태의 스냅샷을 만들고 이를 SMS/Wechat 또는 기타 소셜 채널을 통해 공유할 수 있도록 사진 공유 기능을 활성화합니다.
  • 통화. 앱을 통해 당사 고객 지원에 문의할 수 있습니다.
  • 대략적인 지리적 위치 및 위치.                                                                                                                                            *  장치 페어링. Android 운영 체제에서 앱을 장치에 연결하려면 대략적인 지리적 위치가 필요합니다. iOS에서는 앱과 장치가 근처에 있는 경우를 인식하려면 위치 데이터에 액세스해야 합니다. 당사는 어떠한 방식으로도 이러한 데이터를 처리하지 않습니다. 데이터는 모바일 장치에 저장되며, 당사는 해당 데이터에 액세스하지 않습니다. 프로필이나 앱을 삭제하면 모바일 장치에서 이러한 데이터가 삭제됩니다.                                                                                                        *  가까운 Versuni를 찾아보세요. 이 기능을 활성화하면 사용자의 위치 데이터를 사용하여 가까운 매장 또는 고객 지원 센터로 사용자를 안내합니다.                                                                                                                                        *  Auto Plus 모드. 위치를 공유하면 당사는 앱에서 실시간 공기 상태 정보를 제공합니다. Auto Plus 모드를 활성화하면 장치는 실내 및 실시간 실외 공기 상태 정보에 따라 성능(팬 속도)을 자동으로 조정합니다. 또한 Auto Plus에서는 사용자의 장치 사용 패턴을 고려합니다. 이로 인해 장치의 성능이 향상되거나 전력 소비량이 적어질 수 있습니다. 언제든지 앱 설정에서 Auto Plus 모드를 활성화 및 비활성화할 수 있습니다.  
  • 파일. 앱을 사용하려면 모바일 기기의 언어 구성을 저장하는 파일과 앱을 작동하는 데 사용하는 기타 파일(예: 그래픽, 미디어 파일 또는 기타 대용량 프로그램 자산)에 액세스할 수 있어야 합니다. 앱을 삭제하는 경우 모바일 장치에서 데이터가 삭제됩니다.

 

* 공기 청정기 권한.  

 

  • 날씨 및 공기 상태 정보. 이 권한을 활성화하면 앱이 사용자의 익명화된 위치 데이터(도시 수준)를 제3자와 공유하여 앱의 홈 페이지에 공기 상태 정보가 포함된 위치 지도를 제공합니다. 여기서 제3자는 AirMatters입니다.

 

모바일 장치의 설정을 통해 언제든지 앱 권한을 차단할 수 있습니다. 귀하가 차단하기로 결정하면 당사 서비스의 전부 또는 일부를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.

개인정보 공유 대상


당사는 본 개인정보 보호정책 및/또는 관련 법률에 따라 타사 서비스 제공업체, 비즈니스 파트너 또는 기타 제3자를 대상으로 개인 데이터를 공개할 수 있습니다.
 
서비스 제공업체
 
당사는 당사 서비스를 운영, 제공, 개선, 이해, 사용자 지정, 지원 및 마케팅할 수 있도록 지원하는 타사 서비스 제공업체와 협력하고 있습니다.
 
당사는 다음 서비스 제공업체와 개인 데이터를 공유할 수 있습니다.
 
  •  IT 및 클라우드 제공업체
    이러한 서비스 제공업체는 앱 또는 제공되는 서비스를 운영하는 데 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워킹, 스토리지, 트랜잭션 서비스 및/또는 관련 기술을 공급합니다. 
  •  분석 서비스 제공업체.
    이러한 서비스 제공업체는 당사가 앱 분석을 진행하는 데 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워킹, 스토리지, 및/또는 관련 기술을 공급합니다.  당사는 당사가 제공하는 수준과 유사한 수준으로 개인 데이터를 적절히 보호할 것을 서비스 제공업체에 요구합니다. 당사는 당사 서비스 제공업체가 당사의 지침에 따라 위에 언급된 특정한 목적을 위해서만 개인 데이터를 처리하고, 특정 서비스를 제공하는 데 필요한 최소한의 데이터에만 액세스하며, 개인 데이터를 안전하게 보호하도록 요구합니다.

 

기타 제3자
 
Versuni 는 자체 목적을 위해 개인 데이터를 처리하는 제3자와 협력할 수도 있습니다. 당사가 자체 목적을 위해 개인 데이터를 사용하는 제3자와 개인 데이터를 공유하는 경우, 당사는 개인 데이터를 공유하기에 앞서 관련 법률이 요구하는 경우 귀하에게 알리거나 귀하의 동의를 구합니다. 이러한 경우, 수집되는 개인 데이터 유형, 개인 데이터를 사용, 처리 및 보호하는 방식을 비롯한 개인정보 보호관행에 대해서는 통지된 개인정보 보호정책을 신중히 읽어보시기 바랍니다.
 
Versuni는 때때로 비즈니스 또는 비즈니스의 일부를 다른 회사에 매각하는 경우가 있습니다. 이러한 소유권의 이전으로 인해 귀하의 개인정보가 그 비즈니스와 직접적인 관련이 있는 경우, 해당 정보는 인수 회사에 이전될 수 있습니다. 당사는 합병, 인수, 구조 조정, 또는 자산 매각과 관련하여, 또는 법의 효력에 따라 이 개인정보 처리방침에 따른 당사의 모든 권리와 의무를 그 계열사에 자유롭게 양도할 수 있습니다. 또한 필립스는 계열사, 후속 승계 주체, 또는 신규 소유자에게 개인 데이터를 전송할 수 있습니다.
 
장치가 음성 컨트롤을 지원하는 경우 아래에서 음성 컨트롤 데이터 처리 관련 섹션을 선택하여 읽으십시오. 장치에서 지원되는 음성 지원을 모르는 경우 고객 지원([email protected])에 문의하십시오

Amazon Alexa

 

일부 국가에서는 필립스 공기 청정기 스킬을 사용하여 Amazon Alexa로 장치를 제어할 수 있습니다. 이 스킬을 활성화하면 Versuni를 통해 Amazon 계정을 Versuni 계정에 연결할 수 있습니다. 계정을 연결할 때, Versuni와 Amazon은 귀하의 신원을 확인하는 기술 조치를 각각 독립적으로 채택하고 있습니다. Versuni는 계정 식별자를 공유하지만, 이름 또는 이메일 주소를 포함한 계정 자격 증명을 Amazon과 공유하지 않습니다.

 

Alexa에게 말을 걸면, Amazon은 음성 명령의 서면 버전을 고유 식별자와 함께 당사로 보냅니다. 당사는 사용자의 명령을 실행하고 당사의 개인정보 처리방침에 따라 응답하기 위해 이 정보를 처리합니다. 당사는 Amazon의 개인정보 처리방침 및 이용 약관에 따라 귀하의 명령에 반응한 결과를 Amazon이 알려줄 수 있도록 서면 답변을 Amazon과 공유합니다. 또한 Versuni 및 Alexa는 귀하가 스킬을 사용하여 제어하기로 결정한 장치 관련 정보를 교환할 수 있습니다. 이는 귀하가 장치를 업데이트, 변경, 제거할 때를 포함합니다.

 

귀하는 귀하의 명령 및 응답이 개인 데이터에 해당할 수 있음을 이해합니다. 또한 귀하는 Amazon이 귀하에게 자체 서비스를 제공하며 기술을 사용함으로써 귀하의 개인 데이터를 Amazon과 공유하도록 당사에 통보하는 것임을 이해합니다. Amazon은 귀하가 거주하는 국가 외의 국가에서 귀하의 개인 데이터를 처리할 수 있으며, 이러한 국가에서는 개인 데이터 보호를 위한 법률 체계가 다를 수 있습니다. 스킬을 비활성화하여 언제든지 동의를 철회할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon Alexa의 개인정보 보호정책 및 이용 약관을 참조하십시오. 이용 약관개인정보 처리방침.

Google Assistant


일부 국가에서는 필립스 공기 청정기 스킬을 사용하여 Google Assistant로 장치를 제어할 수 있습니다. 이 스킬을 활성화하면 Versuni를 통해 Google 계정을 Versuni 계정에 연결할 수 있습니다. 계정을 연결할 때, Versuni와 Google은 귀하의 신원을 확인하는 기술 조치를 각각 독립적으로 채택하고 있습니다. 당사는 계정 식별자를 공유하지만, 이름 또는 이메일 주소를 포함한 계정 자격 증명을 Google과 공유하지 않습니다.

 

Google Assistant에게 말을 걸면 Google은 음성 명령의 서면 버전을 고유 식별자와 함께 당사에 보냅니다. 당사는 사용자의 명령을 실행하고 당사의 개인정보 처리방침에 따라 응답하기 위해 이 정보를 처리합니다. 당사는 Google의 개인정보 취급방침 및 이용 약관에 따라 귀하의 명령에 반응한 결과를 Google이 알려줄 수 있도록 서면 답변을 Google과 공유합니다. 또한 Versuni 및 Google은 귀하가 스킬을 사용하여 제어하기로 결정한 장치 관련 정보를 교환할 수 있습니다. 이는 귀하가 장치를 업데이트, 변경, 제거할 때를 포함합니다.

 

귀하는 귀하의 명령 및 응답이 개인 데이터에 해당할 수 있음을 이해합니다. 또한 귀하는 Google이 귀하에게 자체 서비스를 제공하며 스킬을 사용함으로써 귀하의 개인 데이터를 Google과 공유하도록 당사에 통보하는 것임을 이해합니다. Google은 귀하가 거주하는 국가 외의 국가에서 귀하의 개인 데이터를 처리할 수 있으며, 이러한 국가에서는 개인 데이터 보호를 위한 법률 체계가 다를 수 있습니다. 스킬을 비활성화하여 언제든지 동의를 철회할 수 있습니다. 자세한 내용은 Google Assistant의 개인정보 보호정책이용 약관을 참조하십시오.

국제 전송

 

귀하의 개인 데이터는 당사가 시설을 보유하고 있거나 당사와 서비스 제공업체가 계약 관계로 있는 모든 국가에서, 귀하의 거주 국가 이외의 국가(거주국의 규칙과는 다른 데이터 보호 규칙이 있을 수 있음)로 정보를 전송하는 데 귀하가 인정한 앱 및/또는 서비스를 사용함으로써 보관되어 처리될 수 있습니다. 특정 상황에서 그러한 기타 국가의 법원, 사법 기관, 규제 기관 또는 보안 당국은 개인 데이터에 액세스할 수 있는 권한을 가질 수 있습니다.

 

귀하의 개인 데이터는 EEA 표준에 따라 적절한 수준의 데이터 보호를 제공하는 것으로 유럽 위원회가 인정하는 당사의 계열사 또는 서비스 제공업체에 전송될 수 있습니다. 유럽연합 집행위원회가 적절하다고 간주하지 않는 국가로 전송되는 경우를 위해 당사는 유럽연합 집행위원회에서 개인 데이터를 보호하기 위해 채택한 표준 계약 조항 등과 같은 적절한 조치를 마련했습니다.

데이터의 보관 기간

 

당사는 데이터가 수집되는 목적에 비추어 볼 때 필요하거나 허용되는 경우에만 개인 데이터를 보관하며, 차후 관련 법률의 요구사항에 따라 이를 삭제합니다. 당사에서 보관 기간을 결정하는 데 사용하는 기준에는 (i) 귀하의 앱 및/또는 서비스 사용, (ii) 당사가 따라야 하는 법적 의무가 있는지 여부 또는 (iii) 법적 지위(예: 적용 가능한 법령 제한, 소송 또는 규제 조사 관련)에 비추어 볼 때 보관이 권장되는지 여부가 포함됩니다.

선택 및 권리

 

귀하가 이전에 당사에 제공한 개인정보를 액세스, 수정, 삭제, 제한하거나 개인 데이터 처리에 대한 이의 제기 요청을 제출하려는 경우, 또는 다른 회사에 전송할 목적으로 개인정보의 전자 복제본 수신 요청을 제출하려는 경우(데이터 이동에 대한 이러한 권리가 적용가능한 법률에 따라 제공되는 범위까지) 귀하는 문의 | Versuni를 통해 당사에 연락할 수 있습니다. 당사는 관련 법률에 따라 요청에 응할 것입니다.

 

요청 시 귀하가 액세스, 수정, 삭제, 제한하거나 처리에 대한 이의를 제기하려는 개인 데이터가 무엇인지 명시해 주시기 바랍니다. 당사는 귀하를 보호하기 위해 귀하의 계정, 이메일 주소 또는 귀하의 요청을 당사로 전송하는 데 사용되고, 요청을 처리하기에 앞서 귀하의 신원을 확인하는 데 필요할 수 있는 기타 계정 정보와 관련된 개인정보에 대한 요청만을 처리할 수 있습니다. 당사는 합리적으로 이행 가능한 일정 내에 관련 법률에 따라 신속하게 귀하의 요청에 응할 것입니다.

 

당사가 귀하의 개인 데이터를 수집 및/또는 처리하기 위해 동의를 필요로 하는 경우, 귀하는 언제든지 동의를 철회할 수 있으며, 이는 동의 철회 전에 동의를 바탕으로 한 처리의 적법성에는 영향을 미치지 않습니다.

 

귀하가 귀하의 선택권과 권리를 (일부) 사용하는 경우 더 이상 당사 앱 또는 서비스의 전부 또는 일부를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.

개인정보 보호 방법

 

당사는 귀하의 개인 정보 보호를 중요하게 생각하며 귀하가 믿고 맡긴 데이터를 우발적 개조 또는 무단 개조, 분실, 오용, 공개 또는 접근으로부터 보호해야 할 책임을 엄중히 인식합니다. 따라서 당사는 데이터 보호에 도움이 되는 다양한 보안 기술 및 조직적인 절차를 사용합니다. 이를 위해 당사는 무엇보다 액세스 제어를 실행하고 방화벽과 보안 프로토콜을 사용합니다.

부모를 위한 특별 정보

 

당사의 앱과 서비스는 관련 법률에 정의된 미성년자를 대상으로 하지 않으며, 미성년자의 개인 데이터를 처리하지 않습니다. 당사는 온라인 활동과 관심사에 관해 부모 또는 보호자가 적극적인 역할을 수행할 것을 강력하게 권장합니다.

 

자녀가 부모 또는 보호자의 동의 없이 당사에 개인정보를 제공했다는 사실을 알게 되는 경우, 문의 | Versuni 를 통해 연락주시기 바랍니다. 미성년자가 당사에 개인정보를 제공한 사실을 당사가 알게 된 경우 해당 데이터는 당사의 파일에서 삭제됩니다.

개인정보 보호정책의 변경

 

당사는 개인정보 보호정책을 수시로 수정 또는 업데이트할 권리를 보유합니다. 당사가 개인정보 보호정책을 업데이트하는 경우 본 개인정보 보호정책 상단에 있는 날짜도 업데이트됩니다.

 

최신 버전의 개인정보 보호정책을 정기적으로 검토할 것을 권장합니다.

 

새로운 개인정보 보호정책은 게시된 시점부터 유효합니다. 수정된 보호정책에 동의하지 않는 경우 기본 설정을 변경하거나 당사의 앱 및/또는 서비스 이용을 중지해야 합니다. 앱 및/또는 서비스를 계속 사용하거나 액세스하는 행위는 수정된 개인정보 보호정책에 대한 정보를 제공받고 그에 동의하는 것으로 간주됩니다.

문의처

 

본 개인정보 처리방침 또는 당사의 개인 데이터 사용 방식에 대한 질문이 있는 경우, 문의 | Versuni 를 통해 연락주시기 바랍니다. 또한 귀하는 귀하의 국가 또는 지역에 해당하는 감독 당국에 불만을 제기할 권리가 있습니다.

 

Versuni Netherlands B.V.

Claude Debussylaan 88, 1082 MD,

Amsterdam, The Netherlands

캘리포니아주 거주자를 위한 추가 정보

 

캘리포니아주 민법 제1798.83절에 의해 캘리포니아 거주자인 당사의 고객은 당사가 전년도에 마케팅 목적으로 제3자에게 공개한 개인정보(존재하는 경우)와 관련된 정보를 1년에 한 번 요청하고 무료로 획득할 수 있습니다. 해당하는 경우, 이 정보에는 전년도에 공유된 개인정보 범주 목록 및 당사가 해당 정보를 공유한 모든 제3자의 이름과 주소가 포함됩니다.  귀하가 캘리포니아주 거주자이고 이러한 요청을 하고자 하는 경우에는 당사 개인정보 보호 웹 사이트(domesticappliances.philips.com/privacy)를 방문해 주십시오.


2018년 캘리포니아주 소비자 개인정보 보호법(“CCPA”)에 따라 당사는 장치 및/또는 기계를 통해 캘리포니아주 거주자에 대해 수집 및 처리하는 개인 정보의 범주에 관한 다음과 같은 세부 정보를 제공하고 있습니다.  당사가 다른 맥락에서 CCPA에 따라 개인정보를 취급하는 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.  CCPA에서 “개인 정보” 란 특정 캘리포니아주 거주자 또는 가정을 식별, 관련 또는 합리적으로 연결하는 정보를 말합니다.   


개인 정보의 출처 


당사는 다음으로부터 개인 정보를 수집합니다.

• 장치 및/또는 기계를 통한 귀하와 당사의 상호 작용,

• 당사의 계열사 및 공동 마케팅 파트너 및/또는 비즈니스 파트너.


개인 정보의 수집 및 공개 

ร다음 표에는 당사가 수집하려는 캘리포니아주 거주자에 대한 개인 정보의 범주와 지난 12개월 동안 당사의 운영 비즈니스 목적을 위해 수집 및 공개한 개인 정보의 범주가 자세히 나와 있습니다. 

개인 정보의 범주

운영 비즈니스 목적을 위해 공개되는 제3자 범주

이름, 연락처 정보, IP 주소 및 기타 온라인 식별자와 같은 식별자.

당사의 계열사 및 자회사, 신뢰할 수 있는 제3자 서비스 제공업체, 비즈니스 파트너, 귀하가 본 개인정보 보호정책에 따라 사용하기로 선택한 소셜 공유와 관련하여 귀하의 소셜 미디어 계정 제공업체.

캘리포니아주 고객 기록 법에 정의된 이름 및 연락처 정보 등의 개인 정보.

당사의 계열사 및 자회사, 본 개인정보 보호정책에 따른 신뢰할 수 있는 제3자 서비스 제공업체.

기본 언어 등 캘리포니아주 또는 연방법에 따라 보호되는 분류의 특성.

당사의 계열사 및 자회사, 본 개인정보 보호정책에 따른 신뢰할 수 있는 제3자 서비스 제공업체.

인터넷 또는 네트워크 활동 정보(검색 기록 및 당사 온라인 서비스와의 상호 작용 등).

당사의 계열사 및 자회사, 신뢰할 수 있는 제3자 서비스 제공업체, 본 개인정보 보호정책에 따른 귀하의 선택과 일치하는 비즈니스 파트너.

장치 위치 등의 지리적 위치 데이터.

당사의 계열사 및 자회사, 본 개인정보 보호정책에 따른 신뢰할 수 있는 제3자 서비스 제공업체.

개인의 선호 사항, 행동 및 특성에 대한 프로필 생성을 위해 위에 나열된 개인 정보에서 도출된 추론.

당사의 계열사 및 자회사, 본 개인정보 보호정책에 따른 신뢰할 수 있는 제3자 서비스 제공업체.

개인 정보의 사용 

당사는 위의 “어떤 개인 데이터가 수집되며 사용 목적은 무엇입니까?”에 기술된 바와 같이 당사의 비즈니스를 운영, 관리 및 유지하고, 제품 및 서비스를 제공하며, 비즈니스 목적 및 목표를 달성하기 위해 이러한 범주의 개인정보를 사용합니다.

당사는 CCPA에 정의된 “판매”에 따라 개인정보를 판매하지 않으며, 지난 12개월 동안 판매하지도 않았습니다. 당사는 16세 미만 미성년자의 개인정보를 판매하지 않습니다.

 

개인의 권리 및 요청

캘리포니아주 거주자인 경우, 다음 사항을 요청할 수 있습니다.


• 귀하의 요청 전 12개월에 대한 다음 정보의 공개. 

o 당사가 귀하에 대해 수집한 개인 정보의 범주 및 당사가 그러한 개인 정보를 수집한 소스의 범주.

o 당사가 귀하에 대해 수집한 특정 개인 정보. 

o 귀하 관련 개인 정보 수집의 비즈니스 또는 상업적 목적(해당하는 경우).   

o 당사가 다른 방법으로 공유하거나 공개한 귀하에 관한 개인 정보의 범주 및 당사가 그러한 개인정보를 공유하거나 공개한 제3자의 범주(해당하는 경우).  

 

• 당사가 귀하로부터 수집한 개인 정보 삭제.

위에 설명된 공개 또는 삭제를 요청하려면  domesticappliances.philips.com/privacy로 문의하십시오.  당사는 상기 “귀하의 선택 및 권리”와 관련 법률에 따라 귀하의 요청을 확인하고 이에 답변하면서, 요청에 의거하여 개인 정보의 유형과 민감도를 고려할 것입니다.  당사는 귀하의 신원을 확인하고 사기 요청을 방지하기 위해 이메일 주소, 우편 주소 또는 전화 번호와 같은 추가 개인 정보를 요청할 수 있습니다. 귀하가 삭제 요청을 하는 경우, 당사는 귀하의 개인 정보를 삭제하기 전에 귀하의 요청 확인을 요청할 수 있습니다.   


귀하는 CCPA에 따른 권리 행사를 위해 불법적인 차별로부터 자유로울 권리가 있습니다. 

 

위임 대리인

캘리포니아주 거주자를 대리하여 위임 대리인으로 요청하려면 위에 명시된 제출 방법을 사용할 수 있습니다.  확인 절차의 일환으로 당사는 해당되는 경우 귀하에게 다음 정보의 제공을 요청할 수 있습니다.  


• 캘리포니아주에서 비즈니스를 수행하기 위해 캘리포니아주 주무장관에게 등록한 증명서.

• 검인법(Probate Code) 제4000-4465절(section)에 따른 캘리포니아주 거주자의 위임장. 

• 캘리포니아주 거주자가 거주자를 대리하여 귀하에게 요청 권한을 위임했다는 허가서.  이 허가서는 캘리포니아주 거주자의 서명(물리적 서명 또는 전자 서명)을 받아야 합니다.  


귀하가 캘리포니아주 거주자를 대리하여 요청을 하고 있는 상황에서 검인법 제4000-4465절에 따라 거주자의 위임장을 당사에 제공하지 않은 경우, 당사는 해당 거주자에게 다음 사항을 요구할 수도 있습니다.

• 거주자를 대리하여 요청을 할 수 있도록 거주자가 서명한 허가서를 귀하에게 제공. 

• 거주자의 신원을 당사에서 직접 확인.

• 거주자가 귀하에게 요청하도록 허가했음을 당사에서 직접 확인. 

자세한 내용 읽기간단히 읽기

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