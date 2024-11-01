필립스는 고객과의 소통을 위해 최선을 다합니다.
아래의 링크를 통해 필요하신 정보를 확인하실 수 있습니다.
진단 산업 전반에 걸친 데이터와 기술, 사람을 연결하여 의료 워크플로우를 향상합니다. 이를 통해 정밀 진단 및 치료를 위한 명확한 길을 제시합니다.
환자 중심의 기술을 기반으로 어디서나 의료 서비스를 제공하도록 의료 시스템을 연결합니다.
필립스의 포괄적인 임상 관련 교육 과정, 프로그램 및 학습 경로는 운영 효율을 높이고 적합한 치료를 제공하도록 설계되었습니다.
가장 기본적인 서비스 계약부터 가장 포괄적인 서비스 계약에 이르기까지 모든 고객이 적합한 서비스 솔루션을 찾도록 돕습니다.
심혈관 치료
심혈관 치료
필립스의 심혈관 치료 솔루션은 병원 내외에서 심혈관 질환 인구의 증가에 따른 요구 사항을 충족하기 위해 의료 시스템을 지원합니다. 진단 혁신을 통해 최소 침습 영상 유도 치료를 수행할 수 있는 동시에, 통합된 데이터 및 고급 정보학을 통해 환자의 이력을 한눈에 볼 수 있습니다. 환자 모니터링 솔루션은 일반 병동을 지속해서 관찰하여 환자가 악화될 경우 조기에 감지할 수 있도록 지원합니다. 인구 보건 분석은 심장 질환 위험군 모집단을 파악하는 데 도움이 되고 외래 원격 진료 프로그램을 통해 가정에 있는 환자를 모니터링하여 재입원 사례를 줄일 수 있습니다.
모니터링
모니터링
필립스의 모니터링 솔루션은 환자를 지속해서 관찰하는 의료 시스템에 대한 더욱 광범위한 과제를 해결하기 위한 측정 그 이상의 역할을 수행합니다. 필립스의 환자 모니터링 제품 및 임상적 의사결정 지원 도구는 사실상 언제 어디서나 환자의 상태에 대한 가시성을 확보할 수 있도록 설계되었고, 더욱 긴밀하게 연결된 사용자 환경과 동시에 자동화된 정보의 흐름으로 이루어진 간소화된 워크플로를 제공합니다. 필립스의 모니터링 솔루션은 IT 인프라에 원활하게 통합되고 필요한 데이터 보안을 제공합니다.
영상
영상
필립스의 다양한 진단 영상 시스템 및 소프트웨어는 고품질 영상을 만들어내고, 효율성을 높이며 환자들이 더 나은 경험을 할 수 있도록 설계되었습니다. 전체 영상 포트폴리오는 CT 및 MR에서 X선 및 초음파까지 아우르고 적시에 올바른 영상을 의료 전문가에게 제공하여 더 빠르고 확실한 진단을 돕는 것을 목표로 합니다. 당사의 영상 장비는 단순히 영상을 넘어 영상의 선명도와 반복성을 향상하는 고급 기술을 제공합니다.
의료 정보학
의료 정보학
필립스의 의료 정보학 솔루션은 대량의 임상 데이터를 통합된 정보로 변환하여 기업 전반에 걸쳐 환자 치료에 대해 안내하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 필립스의 정보 솔루션은 영상 시스템, 환자 모니터 및 심장 테스트 장비를 통해 환자 데이터의 관리 및 분석을 간소화하면서 임상 경로도 개선하고 워크플로를 지원합니다. 병원 정보 시스템 연결을 통해 환자 치료 연속성 전반에 걸친 종합 데이터를 쉽게 이용할 수 있으며, 환자의 전반적인 건강에 대한 가시성을 확보하고 사전에 인구 보건 관리를 수행할 수 있습니다.
임상 애플리케이션
임상 애플리케이션
필립스는 환자 치료에서 가장 시급한 임상적 과제 중 일부를 해결하기 위해 기관의 요구 사항 충족용으로 맞춤 설계할 수 있는 하드웨어, 소프트웨어, 기술 및 서비스를 합친 다양한 임상 애플리케이션을 제공합니다. 선량 관리부터 알람 피로 및 통합 중재치료까지, 필립스는 더 나은 결과를 창출하도록 도구, 훈련, 교육 및 변경 관리를 통합함으로써 임상적 문제를 전반적으로 해결하는 솔루션을 설계하였습니다.
상담 & 서비스
상담 & 서비스
필립스 팀은 임상적 우수성, 워크플로 최적화 및 환자 경험에서 장비 유지관리, 직원 훈련 및 교육에 이르기까지 다양한 의료 분야에 심도 있는 전문성을 제공합니다. 필립스의 직원은 환자 치료 및 직원의 경험에 도움이 될 수 있도록 병원 주변과 의료 시스템 전반에 걸쳐 운영, 재무 성과 및 치료를 개선할 수 있습니다. 매일 최고의 성과를 지속해서 내며 운영할 수 있도록 도와드립니다.
진단 기술
진단 기술
의료 분야에서 디지털 발전은 진단 속도 및 신뢰도 개선과 더불어 치료를 위한 가장 적절한 경로를 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다. 필립스의 디지털 진단 솔루션은 분석, 정보학, 디지털 영상화 및 유전체 데이터를 포괄하고 이 모든 요소를 활용하여 자세하고 정확한 환자 중심의 진단을 가능케 합니다.
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