필립스의 심혈관 치료 솔루션은 병원 내외에서 심혈관 질환 인구의 증가에 따른 요구 사항을 충족하기 위해 의료 시스템을 지원합니다. 진단 혁신을 통해 최소 침습 영상 유도 치료를 수행할 수 있는 동시에, 통합된 데이터 및 고급 정보학을 통해 환자의 이력을 한눈에 볼 수 있습니다. 환자 모니터링 솔루션은 일반 병동을 지속해서 관찰하여 환자가 악화될 경우 조기에 감지할 수 있도록 지원합니다. 인구 보건 분석은 심장 질환 위험군 모집단을 파악하는 데 도움이 되고 외래 원격 진료 프로그램을 통해 가정에 있는 환자를 모니터링하여 재입원 사례를 줄일 수 있습니다.