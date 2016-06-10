Lumea IPL App

필립스는 필립스가 제공하는 수준과 유사한 수준으로 개인 데이터를 적절히 보호할 것을 서비스 제공업체에 요구합니다. 당사는 당사 서비스 제공업체가 당사의 지침에 따라 위에 언급된 특정한 목적을 위해서만 개인 데이터를 처리하고, 특정 서비스를 제공하는 데 필요한 최소한의 데이터에만 액세스하며, 개인 데이터를 안전하게 보호하도록 요구합니다.



기타 제3자



또한 필립스는 자체 목적을 위해 귀하의 정보 또는 개인 데이터를 처리하는 제3자와 협력할 수도 있습니다. 수집되는 개인 데이터 유형, 개인 데이터를 사용, 처리 및 보호하는 방식을 비롯한 개인정보 보호관행에 대해서는 통지된 개인정보 보호정책을 신중히 읽어 보시기 바랍니다.



필립스가 자체 목적을 위해 정보 또는 개인 데이터를 사용하는 제3자와 개인 데이터를 공유하는 경우 필립스는 개인 데이터를 공유하기에 앞서 관련 법률에 따라 귀하에게 알리거나 귀하의 동의를 구합니다.



필립스는 때때로 비즈니스 또는 비즈니스의 일부를 다른 회사에 매각하는 경우가 있습니다. 이러한 소유권의 이전으로 인해 귀하의 개인정보가 그 비즈니스와 직접적인 관련이 있는 경우, 해당 정보는 인수 회사에 이전될 수 있습니다. 필립스는 합병, 인수, 구조 조정, 또는 자산 매각과 관련하여, 또는 법의 효력에 따라 개인정보 보호정책에 따른 당사의 모든 권리와 의무를 그 계열사에 자유롭게 양도할 수 있습니다. 또한 필립스는 계열사, 후속 승계 주체, 또는 신규 소유자에게 개인 데이터를 전송할 수 있습니다.



법률에 의해 요구되거나 당사의 권리를 보호하기 위해 필요한 경우, 당사는 귀하의 데이터를 공공 기관 및 정부 당국과 공유할 수 있습니다.



국제 전송



귀하의 개인 데이터는 당사가 시설을 보유하고 있거나 서비스 제공업체를 고용한 모든 국가에서 저장 및 처리될 수 있습니다. 서비스를 사용함으로써 귀하는 귀하의 국가와 다른 데이터 보호 규칙이 있을 수 있는 자국 외의 국가로 정보가(있는 경우) 전송되는 것을 인정하게 됩니다. 특정 상황에서 그러한 기타 국가의 법원, 사법 기관, 규제 기관 또는 보안 당국은 개인 데이터에 액세스할 수 있는 권한을 가질 수 있습니다.



EEA 지역에 있는 고객의 개인 데이터는 유럽연합 집행위원회가 EEA 표준에 따라 적절한 수준의 데이터 보호를 제공하는 것으로 인정한 비 EEA 국가 소재의 필립스 계열사 또는 서비스 제공업체로 전송될 수 있습니다. 그러한 국가의 전체 목록은 여기에 나와 있습니다.



EEA에서 미국과 같이 유럽연합 집행위원회가 적절하다고 간주하지 않는 국가로 전송되는 경우를 위해 당사는 고객, 공급업체 및 비즈니스 파트너 데이터에 대한 구속적 기업 규범(Binding Corporate Rules for Customer, Supplier and Business Partner Data) 및/또는 유럽연합 집행위원회에서 개인 데이터를 보호하기 위해 채택한 표준 계약 조항 등과 같은 적절한 조치를 마련했습니다. 위 링크를 따라가거나 여기로 연락하면 이러한 조치의 사본을 확인하실 수 있습니다.



데이터의 보관 기간



당사는 데이터가 수집되는 목적에 비추어 볼 때 필요하거나 허용되는 경우에만 개인 데이터를 보관합니다. 당사에서 보관 기간을 결정하는 데 사용하는 기준에는 (i) 귀하가 앱과 서비스를 사용하는 기간, (ii) 당사가 따라야 하는 법적 의무가 있는지 여부 또는 (iii) 법적 지위(예: 적용 가능한 법령 제한, 소송 또는 규제 조사 관련)에 비추어 볼 때 보관이 권장되는지 여부가 포함됩니다.



선택 및 권리



귀하가 이전에 당사에 제공한 개인정보를 액세스, 수정, 삭제, 제한하거나 개인 데이터 처리에 대한 이의 제기 요청을 제출하려는 경우, 또는 다른 회사에 전송할 목적으로 개인정보의 전자 복제본 수신 요청을 제출하려는 경우(데이터 이동에 대한 이러한 권리가 관련 법률에 따라 제공되는 범위까지) 귀하는 당사에 여기로 연락할 수 있습니다. 당사는 관련 법률에 따라 요청에 응할 것입니다.



요청 시 귀하가 액세스, 수정, 삭제, 제한하거나 처리에 대한 이의를 제기하려는 개인 데이터가 무엇인지 명시해 주시기 바랍니다. 당사는 귀하를 보호하기 위해 귀하의 계정, 이메일 주소 또는 귀하의 요청을 당사로 전송하는 데 사용되고, 요청을 처리하기에 앞서 귀하의 신원을 확인하는 데 필요할 수 있는 기타 계정 정보와 관련된 개인정보에 대한 요청만을 처리할 수 있습니다. 당사는 합리적으로 이행 가능한 일정 내에 신속하게 귀하의 요청에 응할 것입니다.



당사의 약관에 따라 당사가 귀하의 데이터를 처리하여 서비스를 제공하는 경우, 귀하의 데이터를 처리하지 않으면 서비스를 제공하지 못할 수도 있습니다. 당사의 적법한 이익에 근거한 경우에 당사는 데이터의 처리가 사용자의 개인 데이터 보호 권리 및 이익을 초과하지 않도록 보장합니다. 당사가 귀하의 동의를 사용한 경우, 귀하는 언제든지 동의를 철회할 수 있으며, 이는 동의 철회 전 처리의 적법성에는 영향을 미치지 않습니다.



귀하가 귀하의 선택권과 권리를 (일부) 사용하는 경우 더 이상 당사 서비스의 전체 또는 일부를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.



개인정보 보호 방법



당사는 귀하가 믿고 맡긴 데이터를 우발적 개조 또는 무단 개조, 분실, 오용, 공개 또는 접근으로부터 보호해야 할 책임을 엄중히 인식합니다. 따라서 당사는 데이터 보호에 도움이 되는 다양한 보안 기술 및 조직적인 절차를 사용합니다. 이를 위해 당사는 무엇보다 액세스 제어를 실행하고 방화벽과 보안 프로토콜을 사용합니다.



부모를 위한 특별 정보



관련 법률에 정의된 바와 같이 서비스는 어린이를 대상으로 제공되지 않지만, 어린이의 개인 데이터를 수집, 사용 또는 공개하기 전에 부모 또는 보호자의 사전 동의가 요구되는 경우 법률을 준수하는 것이 필립스의 정책입니다. 필립스는 어린이의 개인정보를 보호하기 위해 최선을 다하고 있으며 부모와 보호자가 어린이의 온라인 활동 및 관심 분야에 대해 적극적인 역할을 할 것을 권장합니다.



자녀가 부모 또는 보호자의 동의 없이 당사에 개인정보를 제공했다는 사실을 알게 되는 경우, 여기로 연락 주시기 바랍니다. 어린이가 당사에 개인정보를 제공한 사실을 당사가 알게 된 경우 해당 데이터는 당사의 파일에서 삭제됩니다.



개인정보 보호정책의 변경



당사 서비스는 사전 공지 없이 수시로 변경될 수 있습니다. 이런 이유로 당사는 개인정보 보호정책을 수시로 수정 또는 업데이트할 권리를 보유합니다. 당사가 개인정보 보호정책을 업데이트하는 경우 본 개인정보 보호정책 상단에 있는 날짜도 업데이트됩니다. 최신 버전의 개인정보 보호정책을 정기적으로 검토할 것을 권장합니다.



새로운 개인정보 보호정책은 게시된 시점부터 유효합니다. 수정된 보호정책에 동의하지 않는 경우 기본 설정을 변경하거나 서비스 사용을 중지해야 합니다. 변경 사항의 효력이 발생한 이후 당사 서비스를 계속 사용하거나 액세스함으로써 귀하는 개인정보 보호정책 업데이트에 대한 정보를 제공받았음을 확인하시게 됩니다.



문의처



본 개인정보 보호정책 또는 필립스가 개인 데이터를 사용하는 방식에 대한 질문이 있는 경우, 여기에서 당사(데이터 보호 책임자 및/또는 담당자)에 문의할 수 있습니다. 또한 귀하는 귀하의 국가 또는 지역에 해당하는 감독 당국에 불만을 제기할 권리가 있습니다.



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