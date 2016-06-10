Lumea IPL App

필립스 루메아 IPL 앱은 루메아 IPL 장치(“장치”)를 사용할 때 제모 트리트먼트와 목표를 관리하는 데 도움이 되며, 맞춤형 뷰티 및 제모 조언(“서비스”)을 제공합니다.
본 보호정책은 당사 서비스 이용 시 당사에서 수집하는 데이터와 그러한 데이터를 수집하는 이유 및 당사가 데이터를 사용하는 용도를 비롯한 개인정보 보호관행과 함께 귀하 개인의 권리에 대한 이해를 돕기 위해 마련되었습니다.
본 개인정보 보호정책은 Philips Consumer Lifestyle B.V.나 그 계열사 또는 자회사(“필립스”, “당사” 또는 “자사”)에서 통제하는 앱에서 처리되는 개인 데이터에 적용됩니다.
어떤 정보 및 개인 데이터가 수집되며 사용 목적은 무엇입니까?
귀하가 앱을 액세스, 다운로드, 설치하는 경우를 포함하여 당사가 서비스를 제공할 때 당사는 아래에 자세히 설명된 바와 같이 정보 및 개인 데이터를 처리합니다. 당사는 계약상의 필요가 있을 경우 귀하의 동의에 따라 또는 귀하의 요청대로 이 개인 데이터를 처리하여, 당사의 적법한 이익을 기준으로 당사 서비스를 운영, 제공, 개선, 사용자 지정, 지원 및 마케팅 하는 데 사용하거나 당사에 부과될 수 있는 법적 의무를 준수할 수 있습니다. 당사의 개인 데이터 처리를 귀하가 원하지 않는 경우 서비스를 사용하지 못할 수 있습니다.
민감한 개인 데이터
당사는 민감한 개인 데이터를 수집하기 전에 귀하에게 이를 알리고 귀하의 명시적인 동의를 요청할 것입니다. 귀하의 선택에 따라 다른 장치에 앱을 설치할 경우 쉽게 다시 저장할 수 있도록 계정에 미용과 제모 세부 정보를 안전하게 저장하실 수 있습니다. 당사는 또한 맞춤형 코칭 프로그램, 알림 및 기타 서비스를 통해 개인 맞춤형 뷰티 및 제모 환경을 제공하기 위해 귀하의 데이터를 사용합니다. 처리된 데이터에는 다음이 포함됩니다.
귀하의 설정에 기반하여 당사는 이메일, 푸시 알림, 인앱 콘텐츠 및 인앱 메시지를 보낼 수 있습니다. 또한 개인 맞춤형 서비스 제공 목적으로 귀하의 데이터를 결합, 가명화, 익명화 또는 집계할 수 있습니다. 계정 데이터 당사는 귀하가 계정을 생성할 때 개인 데이터를 수집합니다. 귀하는 필립스 계정을 사용하거나 귀하의 Apple 계정과 같은 소셜 미디어 프로필을 사용하여 앱에 로그인할 수 있습니다. 소셜 미디어를 통한 로그인을 선택하는 경우 당사가 수집하는 개인 데이터에는 사용자의 기본 공개 프로필(예: 프로필 사진, 식별자, 성별, 프로필 URL, 생일, 홈페이지, 위치)과 인증 목적의 이메일이 포함될 수 있습니다. 이 경우 소셜 미디어 공급자는 귀하가 앱을 사용하고 소셜 미디어 계정을 사용하여 로그인한다는 사실에 대한 정보를 수집할 수 있습니다. 소셜 미디어 제공업체의 개인정보 보호정책(예: Facebook, Google, Apple)을 읽고 해당 개인정보 보호정책에 대해 알아보시기 바랍니다. 이전 버전의 앱을 사용하면 로그인에 Facebook SDK를 사용할 수 있으므로 Facebook에서 다음 정보를 처리할 수 있습니다.
당사가 수집하는 개인 데이터에는 사용자 이름, 이름, 이메일 주소, 국가, 언어, 암호 및 성별과 같은 통계적인 정보(선택)가 포함될 수 있습니다. 또한 당사는 세션, 로그인 및 인증 정보를 포함한 앱 사용에 대한 세부 정보도 처리해 계정 관리에 사용합니다.
귀하의 설정에 기반하여 당사는 이메일, 푸시 알림, 인앱 콘텐츠 및 인앱 메시지를 보낼 수 있습니다. 또한 개인 맞춤형 서비스 제공 목적으로 귀하의 데이터를 결합, 가명화, 익명화 또는 집계할 수 있습니다.
계정 데이터
당사는 귀하가 계정을 생성할 때 개인 데이터를 수집합니다. 귀하는 필립스 계정을 사용하거나 귀하의 Apple 계정과 같은 소셜 미디어 프로필을 사용하여 앱에 로그인할 수 있습니다.
소셜 미디어를 통한 로그인을 선택하는 경우 당사가 수집하는 개인 데이터에는 사용자의 기본 공개 프로필(예: 프로필 사진, 식별자, 성별, 프로필 URL, 생일, 홈페이지, 위치)과 인증 목적의 이메일이 포함될 수 있습니다. 이 경우 소셜 미디어 공급자는 귀하가 앱을 사용하고 소셜 미디어 계정을 사용하여 로그인한다는 사실에 대한 정보를 수집할 수 있습니다. 소셜 미디어 제공업체의 개인정보 보호정책(예: Facebook, Google, Apple)을 읽고 해당 개인정보 보호정책에 대해 알아보시기 바랍니다.
이전 버전의 앱을 사용하면 로그인에 Facebook SDK를 사용할 수 있으므로 Facebook에서 다음 정보를 처리할 수 있습니다.
Facebook의 개인정보 보호정책을 통해 Facebook이 귀하의 정보를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. Facebook은 귀하가 거주하는 국가 외의 국가에서 해당 정보를 처리할 수 있으며, 이러한 국가에서는 규정 (EU) 2016/679에 따른 개인 데이터에 대한 적절한 보호를 제공하지 않을 수 있습니다.
당사는 귀하의 계정 데이터를 사용하여 계정을 생성하고 관리하며 맞춤형 서비스를 제공합니다. 귀하는 귀하의 계정을 사용하여 앱에 안전하게 로그인할 수 있습니다. 앱에 로그인할 필립스 계정을 만드는 경우, 사용자 이름 및 암호를 확인, 문의에 대한 답변 전달, 중요한 서비스 관련 공지사항 전달을 위해 환영 이메일을 보내드립니다. 또는 동의하셨을 경우 직접적으로 마케팅 관련 메일을 보내드립니다. 또한 필립스 계정을 사용하여 필립스 제품 또는 서비스를 주문하거나 등록하고, 프로모션 또는 게임에 참여하고, 필립스 프로모션과 관련된 소셜 미디어 활동(예: “좋아요” 또는 “공유” 클릭)에 참여하고, 제품 테스트 또는 설문조사에 참여할 수 있습니다.
분석 데이터
귀하가 동의할 경우 귀하가 당사 서비스를 사용할 때 당사가 관찰하고 수집하는 데이터를 기반으로 앱과 당사의 연결된 제품을 개선하는 데 도움이 될 뿐 아니라 귀하를 위한 새로운 개인 건강 솔루션을 개발하는 데도 도움이 될 것입니다. 또한 이러한 인사이트를 활용하여 서비스를 맞춤화할 수 있습니다. 처리된 데이터에는 앱 사용 시 제공한 데이터, 모바일 장치 식별자, 세션 및 사용량 데이터, 운영체제, 모델, 네트워크 정보 및 (마스킹된)IP 주소, 앱 정보(예: 앱 이름, 버전, 사용 현황 및 이벤트, 방문한 페이지 및 세션 정보 등)가 포함됩니다. 당사는 쿠키, 태그 및/또는 이와 유사한 기술을 사용할 수 있으며, 당사의 지침에 따라 당사를 대신하여 귀하의 세부 정보를 처리하는 서비스 공급자를 사용할 수 있습니다. 당사는 통계, 분석 및 개인 맞춤형 서비스 제공 목적으로 귀하의 데이터를 결합, 가명화, 익명화 또는 집계할 수 있습니다. 앱 설정에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
쿠키 데이터
당사는 사용자의 모바일 장치에서 정보를 처리하고 쿠키, 태그, 픽셀 또는 이와 유사한 기술(“쿠키”)을 사용하여 당사의 서비스를 제공합니다. 당사의 쿠키를 통해 귀하의 모바일 장치를 인식하고 본 고지에 따라 정보와 개인 데이터를 수집할 수 있습니다. 당사가 처리하는 데이터에는 모바일 장치 데이터(예: 고유 식별자, 세션 및 사용량 데이터, 운영체제, 모델, 통신 사업자, 네트워크 정보 및 IP 주소) 및 앱 정보(예: 앱 이름, 버전, 사용 현황 및 이벤트, 방문한 페이지 및 세션 정보 등)가 포함될 수 있습니다. 당사는 또한 이 정보를 사용하여 국가별 콘텐츠(현지 언어로 된 정보 포함)를 표시할 수 있습니다.
마케팅 데이터
선호도와 온라인 행동 양식을 바탕으로 귀하와 관련이 있을 수 있는 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 대한 홍보성 커뮤니케이션을 수신하기로 귀하가 선택할 경우, 당사는 이메일, 전화 및 기타 디지털 채널(예: 모바일 앱 및 소셜 미디어)을 통해 귀하에게 마케팅 및 홍보성 커뮤니케이션을 전송할 수 있습니다. 당사는 귀하의 선호도와 행동 양식에 따라 커뮤니케이션을 맞춤화하고 보다 적절하며 개인화된 경험을 제공하기 위해 귀하의 개인 데이터를 분석하고 조합할 수 있습니다. 귀하는 언제든지 수신을 거부하고 커뮤니케이션 구독을 취소할 수 있습니다.
설문조사 및 조사 데이터
당사는 귀하가 설문조사를 진행하거나 조사 연구에 참여하도록 초대할 수 있습니다. 당사가 수집하는 개인 데이터에는 당사의 서비스 또는 타사 서비스와 상호 작용할 때 귀하의 의견 및 경험과 관련이 있을 수 있는 귀하의 응답 내용 뿐만 아니라 귀하의 미용 및 제모 루틴이나 기타 개인 건강 주제에 대한 정보도 포함될 수 있습니다. 당사는 귀하가 앱을 사용할 때 당사가 수집한 분석 정보와 결합하여 설문조사 데이터를 처리할 수 있습니다. 당사는 이 데이터를 사용하여 사용자를 이해하고 이러한 인사이트를 활용하여 필립스 뷰티 도메인에서 앱과 서비스를 개선합니다. 이를 위해 당사는 귀하의 정보와 답변을 분석하고 집계합니다. 이러한 프로젝트 중 일부는 익명으로 진행될 수 있으며, 이 경우 개인 데이터를 수집하지 않습니다. 어떤 경우에도 이러한 프로젝트에 참여할 때마다 귀하는 데이터 처리 방법에 대한 보충 정보를 받게 됩니다.
피드백 데이터
당사는 귀하의 루메아 경험에 대한 귀하의 피드백을 요청할 수 있습니다. 경우에 따라서 당사는 다른 사용자에게 도움이 되도록 앱에 귀하의 사용자 이름과 피드백을 게시할 수 있는 권한을 요청할 것입니다. 달리 언급하지 않는 한, 민감한 개인 데이터(예: 주민등록번호, 인종 또는 민족 관련 정보, 정치적 견해, 종교, 철학 또는 기타 신념, 건강, 성생활 또는 성적 지향, 생체 인식 또는 유전적 특성, 범죄 전력 또는 노동조합 가입 여부)를 당사에 공개하지 마시기 바랍니다. 귀하는 언제든지 귀하의 피드백을 삭제하도록 요청할 수 있습니다.
고객 지원 데이터
당사에서 귀하에게 고객 지원을 제공할 수 있도록 필립스와의 상호 작용을 포함한 당사의 서비스 사용과 관련된 정보 및 귀하에게 연락할 수 있는 방법을 당사에 제공할 수 있습니다. 당사는 고객 지원 제공, 서비스의 개선, 수정 및 맞춤화 등을 통해 당사 서비스를 운영 및 제공하고 있습니다. 당사는 귀하가 문의하는 경우 그에 응대하기 위해 귀하의 정보를 사용하기도 합니다.
결합된 데이터
당사는 계정 데이터, 귀하가 제공한 기타 데이터, 장치 데이터, 쿠키, 위치 데이터, 소셜 미디어, 웹 사이트, 이메일, 앱 및 연결된 제품, IP 주소, 쿠키, 장치 정보, 클릭하거나 탭한 커뮤니케이션, 위치 정보, 방문한 웹 사이트 등 필립스 디지털 채널과의 소통 및 디지털 채널 사용 중에 수집된 정보와 같은 개인 데이터를 결합할 수 있습니다. 귀하의 선택에 따라 당사는 귀하의 결합된 데이터를 분석하여 귀하에게 서비스를 제공(예: 귀하의 제모 트리트먼트에 대한 인사이트 제공)하고 본 고지에 따라 맞춤형 콘텐츠, 메시지 및 팁을 제공할 수 있습니다. 당사는 또한 이 데이터를 사용하여 앱 및 서비스의 콘텐츠, 기능 및 유용성을 개선하고 뷰티 도메인에서 새로운 제품 및 서비스를 개발할 수 있습니다.
평가 및 리뷰 데이터
귀하가 앱 스토어에서 앱 리뷰를 작성하거나 평가할 경우, 당사는 이러한 정보를 처리하여 귀하의 댓글과 질문에 답하고, 앱을 사용할 때 어떤 느낌을 받는지 이해하며, 앱과 당사 브랜드에 대한 귀하의 일반적인 인식을 파악하며, 이러한 인사이트를 활용하여 앱을 개선할 수 있습니다. 당사는 앱 스토어의 사용자 이름, 평점, 댓글 및 기타 귀하가 당사와 공유하거나 공개하기로 결정한 모든 세부 사항만 볼 수 있습니다. 귀하가 당사에게 요구하지 않는 한, 당사는 이 정보를 귀하의 계정 자격 증명이나 당사가 귀하로부터 받아 보유하고 있는 다른 정보에 연결하지 않습니다. 귀하에게 고객 지원이 필요한 경우, 당사는 귀하의 사례에 대한 후속 조치와 본 고지에 따른 당사의 고객 지원 프로세스에 대한 안내를 제공하기 위해 귀하의 데이터를 사용할 수 있습니다.
권한
앱은 모바일 기기의 저장 공간, 센서 또는 기타 기능에 액세스할 수 있는 권한을 요청할 수 있습니다. 아래에 설명된 대로 서비스를 제공하기 위해 필요한 경우 액세스가 필요합니다.
일부 경우에 기술적인 이유로 모바일 장치에 필요하지만 필립스에서 제어하거나 사용하지 않는 권한을 운영체제에서 요청할 수 있습니다. 당사는 본 고지에 따라 당사의 서비스를 제공하는 데 필요하지 않는 한, 해당 권한과 관련된 어떠한 데이터도 수집하지 않습니다.
운영체제의 설정에서 언제든지 이러한 권한을 차단하거나 취소하실 수 있습니다.
개인정보의 공유
필립스는 본 개인정보 보호정책 및/또는 관련 법률에 따라 타사 서비스 제공업체, 비즈니스 파트너 또는 기타 제3자를 대상으로 개인 데이터를 공개할 수 있습니다.
계열사
당사는 귀하의 데이터를 필립스 그룹의 계열사들과 공유할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 필립스 법인은 당사를 도와 앱 인프라를 관리하거나 귀하의 문의를 관리할 수 있습니다. 자신의 업무를 수행하기 위해 반드시 액세스가 필요한 사람들만 데이터를 처리합니다.
서비스 제공업체
당사는 또한 당사 앱을 운영, 제공, 개선, 이해, 사용자 지정, 지원 및 마케팅할 수 있도록 지원하는 타사 서비스 제공업체와 협력하고 있습니다. 당사는 다음 서비스 제공업체와 개인 데이터를 공유할 수 있습니다.
필립스는 필립스가 제공하는 수준과 유사한 수준으로 개인 데이터를 적절히 보호할 것을 서비스 제공업체에 요구합니다. 당사는 당사 서비스 제공업체가 당사의 지침에 따라 위에 언급된 특정한 목적을 위해서만 개인 데이터를 처리하고, 특정 서비스를 제공하는 데 필요한 최소한의 데이터에만 액세스하며, 개인 데이터를 안전하게 보호하도록 요구합니다.
기타 제3자
또한 필립스는 자체 목적을 위해 귀하의 정보 또는 개인 데이터를 처리하는 제3자와 협력할 수도 있습니다. 수집되는 개인 데이터 유형, 개인 데이터를 사용, 처리 및 보호하는 방식을 비롯한 개인정보 보호관행에 대해서는 통지된 개인정보 보호정책을 신중히 읽어 보시기 바랍니다.
필립스가 자체 목적을 위해 정보 또는 개인 데이터를 사용하는 제3자와 개인 데이터를 공유하는 경우 필립스는 개인 데이터를 공유하기에 앞서 관련 법률에 따라 귀하에게 알리거나 귀하의 동의를 구합니다.
필립스는 때때로 비즈니스 또는 비즈니스의 일부를 다른 회사에 매각하는 경우가 있습니다. 이러한 소유권의 이전으로 인해 귀하의 개인정보가 그 비즈니스와 직접적인 관련이 있는 경우, 해당 정보는 인수 회사에 이전될 수 있습니다. 필립스는 합병, 인수, 구조 조정, 또는 자산 매각과 관련하여, 또는 법의 효력에 따라 개인정보 보호정책에 따른 당사의 모든 권리와 의무를 그 계열사에 자유롭게 양도할 수 있습니다. 또한 필립스는 계열사, 후속 승계 주체, 또는 신규 소유자에게 개인 데이터를 전송할 수 있습니다.
법률에 의해 요구되거나 당사의 권리를 보호하기 위해 필요한 경우, 당사는 귀하의 데이터를 공공 기관 및 정부 당국과 공유할 수 있습니다.
국제 전송
귀하의 개인 데이터는 당사가 시설을 보유하고 있거나 서비스 제공업체를 고용한 모든 국가에서 저장 및 처리될 수 있습니다. 서비스를 사용함으로써 귀하는 귀하의 국가와 다른 데이터 보호 규칙이 있을 수 있는 자국 외의 국가로 정보가(있는 경우) 전송되는 것을 인정하게 됩니다. 특정 상황에서 그러한 기타 국가의 법원, 사법 기관, 규제 기관 또는 보안 당국은 개인 데이터에 액세스할 수 있는 권한을 가질 수 있습니다.
EEA 지역에 있는 고객의 개인 데이터는 유럽연합 집행위원회가 EEA 표준에 따라 적절한 수준의 데이터 보호를 제공하는 것으로 인정한 비 EEA 국가 소재의 필립스 계열사 또는 서비스 제공업체로 전송될 수 있습니다. 그러한 국가의 전체 목록은 여기에 나와 있습니다.
EEA에서 미국과 같이 유럽연합 집행위원회가 적절하다고 간주하지 않는 국가로 전송되는 경우를 위해 당사는 고객, 공급업체 및 비즈니스 파트너 데이터에 대한 구속적 기업 규범(Binding Corporate Rules for Customer, Supplier and Business Partner Data) 및/또는 유럽연합 집행위원회에서 개인 데이터를 보호하기 위해 채택한 표준 계약 조항 등과 같은 적절한 조치를 마련했습니다. 위 링크를 따라가거나 여기로 연락하면 이러한 조치의 사본을 확인하실 수 있습니다.
데이터의 보관 기간
당사는 데이터가 수집되는 목적에 비추어 볼 때 필요하거나 허용되는 경우에만 개인 데이터를 보관합니다. 당사에서 보관 기간을 결정하는 데 사용하는 기준에는 (i) 귀하가 앱과 서비스를 사용하는 기간, (ii) 당사가 따라야 하는 법적 의무가 있는지 여부 또는 (iii) 법적 지위(예: 적용 가능한 법령 제한, 소송 또는 규제 조사 관련)에 비추어 볼 때 보관이 권장되는지 여부가 포함됩니다.
선택 및 권리
귀하가 이전에 당사에 제공한 개인정보를 액세스, 수정, 삭제, 제한하거나 개인 데이터 처리에 대한 이의 제기 요청을 제출하려는 경우, 또는 다른 회사에 전송할 목적으로 개인정보의 전자 복제본 수신 요청을 제출하려는 경우(데이터 이동에 대한 이러한 권리가 관련 법률에 따라 제공되는 범위까지) 귀하는 당사에 여기로 연락할 수 있습니다. 당사는 관련 법률에 따라 요청에 응할 것입니다.
요청 시 귀하가 액세스, 수정, 삭제, 제한하거나 처리에 대한 이의를 제기하려는 개인 데이터가 무엇인지 명시해 주시기 바랍니다. 당사는 귀하를 보호하기 위해 귀하의 계정, 이메일 주소 또는 귀하의 요청을 당사로 전송하는 데 사용되고, 요청을 처리하기에 앞서 귀하의 신원을 확인하는 데 필요할 수 있는 기타 계정 정보와 관련된 개인정보에 대한 요청만을 처리할 수 있습니다. 당사는 합리적으로 이행 가능한 일정 내에 신속하게 귀하의 요청에 응할 것입니다.
당사의 약관에 따라 당사가 귀하의 데이터를 처리하여 서비스를 제공하는 경우, 귀하의 데이터를 처리하지 않으면 서비스를 제공하지 못할 수도 있습니다. 당사의 적법한 이익에 근거한 경우에 당사는 데이터의 처리가 사용자의 개인 데이터 보호 권리 및 이익을 초과하지 않도록 보장합니다. 당사가 귀하의 동의를 사용한 경우, 귀하는 언제든지 동의를 철회할 수 있으며, 이는 동의 철회 전 처리의 적법성에는 영향을 미치지 않습니다.
귀하가 귀하의 선택권과 권리를 (일부) 사용하는 경우 더 이상 당사 서비스의 전체 또는 일부를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.
개인정보 보호 방법
당사는 귀하가 믿고 맡긴 데이터를 우발적 개조 또는 무단 개조, 분실, 오용, 공개 또는 접근으로부터 보호해야 할 책임을 엄중히 인식합니다. 따라서 당사는 데이터 보호에 도움이 되는 다양한 보안 기술 및 조직적인 절차를 사용합니다. 이를 위해 당사는 무엇보다 액세스 제어를 실행하고 방화벽과 보안 프로토콜을 사용합니다.
부모를 위한 특별 정보
관련 법률에 정의된 바와 같이 서비스는 어린이를 대상으로 제공되지 않지만, 어린이의 개인 데이터를 수집, 사용 또는 공개하기 전에 부모 또는 보호자의 사전 동의가 요구되는 경우 법률을 준수하는 것이 필립스의 정책입니다. 필립스는 어린이의 개인정보를 보호하기 위해 최선을 다하고 있으며 부모와 보호자가 어린이의 온라인 활동 및 관심 분야에 대해 적극적인 역할을 할 것을 권장합니다.
자녀가 부모 또는 보호자의 동의 없이 당사에 개인정보를 제공했다는 사실을 알게 되는 경우, 여기로 연락 주시기 바랍니다. 어린이가 당사에 개인정보를 제공한 사실을 당사가 알게 된 경우 해당 데이터는 당사의 파일에서 삭제됩니다.
개인정보 보호정책의 변경
당사 서비스는 사전 공지 없이 수시로 변경될 수 있습니다. 이런 이유로 당사는 개인정보 보호정책을 수시로 수정 또는 업데이트할 권리를 보유합니다. 당사가 개인정보 보호정책을 업데이트하는 경우 본 개인정보 보호정책 상단에 있는 날짜도 업데이트됩니다. 최신 버전의 개인정보 보호정책을 정기적으로 검토할 것을 권장합니다.
새로운 개인정보 보호정책은 게시된 시점부터 유효합니다. 수정된 보호정책에 동의하지 않는 경우 기본 설정을 변경하거나 서비스 사용을 중지해야 합니다. 변경 사항의 효력이 발생한 이후 당사 서비스를 계속 사용하거나 액세스함으로써 귀하는 개인정보 보호정책 업데이트에 대한 정보를 제공받았음을 확인하시게 됩니다.
문의처
본 개인정보 보호정책 또는 필립스가 개인 데이터를 사용하는 방식에 대한 질문이 있는 경우, 여기에서 당사(데이터 보호 책임자 및/또는 담당자)에 문의할 수 있습니다. 또한 귀하는 귀하의 국가 또는 지역에 해당하는 감독 당국에 불만을 제기할 권리가 있습니다.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, The Netherlands
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.