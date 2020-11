사용자가 앱을 개선하고 개인화된 서비스를 받기 위해 앱 데이터를 공유하는 데 동의한 경우, 당사는 아래에 설명된 대로 앱 사용 데이터를 수집하고 처리합니다. 이를 위해 당사는 당사를 대신하여 당사의 지침에 따라 사용자의 앱 데이터를 처리하는 여러 서비스 제공업체를 이용합니다. 당사의 서비스 제공업체는 쿠키를 사용하여 사용자의 정보를 수집합니다. Adobe Analytics. 본 앱은 Adobe Systems Software Ireland Limited(이하 "Adobe"라 함)가 제공하는 분석 서비스인 Adobe Analytics(이하 "Adobe Analytics"라 함)를 이용합니다. Adobe Analytics는 앱이 전체 트래픽 패턴을 분석할 수 있도록 앱에 저장한 텍스트 파일인 "쿠키” 또는 이와 유사한 기술을 사용합니다. Adobe는 앱 사용과 관련하여 쿠키에서 생성된 정보를 Adobe로 전송함으로써 위치 정보를 사용하기 전에 사용자의 IP 주소를 익명화하고 저장하기 전에 일반 IP 주소로 대체합니다. Philips를 대신하여 Adobe는 이러한 정보를 활용하여 Philips에 앱 활동 및 앱 활용과 관련된 다른 서비스를 제공하기 위해 사용자의 앱 사용을 평가하고, Philips의 앱 활동에 대한 보고서를 작성합니다. Adobe는 사용자의 IP 주소를 Adobe가 보유한 다른 데이터와 연결하지 않습니다.

Apptentive. 본 앱은 Apptentive Inc.가 제공하는 피드백 및 커뮤니케이션 서비스인 Apptentive(이하 "Apptentive"라 함)를 이용합니다. Apptentive는 앱이 전체 트래픽 패턴을 분석하고 앱을 통해 피드백을 수집할 수 있도록 "쿠키"와 유사한 기술을 사용합니다. Apptentive는 Philips를 대신하여 장치에 대한 정보(예: 제조업체, 모델, 운영 체제), 앱 사용 패턴 및 사용자가 제공하겠다고 선택한 정보(예: 설문조사 응답 또는 피드백)를 사용하여 앱 사용에 대한 이해, 지원 제공, 제품 및 서비스 개선을 돕기 위해 Philips에 서비스를 제공합니다. 사용자의 IP 주소는 Apptentive의 제품 및 서비스 내에서 사용 및 저장되기 전에 익명 처리됩니다.

Branch Metrics. 본 앱 은 Branch Metrics Inc.(이하 "Branch"라 함)가 제공하는 서비스인 Branch Metrics를 이용하여 사용자가 앱에 딥 링크되고, 사용자가 앱에 액세스하고 사용하는 방법을 분석하며, 이러한 통찰력을 사용하여 앱을 개선합니다. Branch는 Philips를 대신하여 사용자의 앱 사용과 관련하여 생성된 정보(예: 모바일 플랫폼, 타임스탬프, API 키(애플리케이션 식별자), 앱 버전, 장치 식별자, 광고용 iOS 식별자, 벤더용 iOS 식별자, Android Advertiser ID, IP 주소, 장치 모델, 제조업체, 장치 O/S, 세션 시작/중지 시간, 모바일 네트워크 코드, 네트워크 상태 등)를 처리합니다. Facebook, Apple 또는 Google 등 당사의 마케팅 파트너 플랫폼 중 한 곳에서 Philips 광고를 클릭하여 앱을 다운로드하고 동의를 제공하기로 결정한 경우, Branch는 사용자의 모바일 장치에서 사용자가 클릭한 광고 및 다른 앱 이벤트에 대한 고유 식별자 및 분석 데이터를 포함한 광고 측정 데이터를 수집합니다(최초 설치, 열기, 앱 공유 기능을 통한 공유 등). 당사는 광고 캠페인의 효과를 이해하고 참여도를 측정하기 위해, 광고 측정 데이터를 광고 실행에 사용한 플랫폼과 공유하고, 플랫폼은 데이터를 사용하여 광고의 효과를 보고합니다. 사용자는 Branch 사용에 동의함으로써 Facebook, Apple 또는 Google 등에서 당사 광고를 클릭할 때 사용한 플랫폼과 사용자의 광고 측정 데이터를 공유하는 데 동의하는 것으로 간주되며, 그러한 경우 플랫폼은 각자의 개인정보 처리방침에 따라 사용자의 데이터를 처리합니다(Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation; Apple: https://www.apple.com/privacy/; Google: https://policies.google.com/privacy).

Google Firebase. 본 앱은 Google Ireland Ltd.(이하 “Google”이라 함)가 제공하는 앱 개발 서비스인 Google Firebase(이하 “Firebase”라 함)를 이용합니다. Firebase는 앱과 웹 브라우저에 있는 텍스트 파일인 "쿠키” 또는 이와 유사한 기술인 SDK를 사용합니다. Firebase는 Philips를 대신하여 장치 ID, IP 주소, IDFA 또는 Google Play 서비스 ID 및 MAC 주소 등의 장치 정보를 사용하고 이를 고유한 코드로 대체합니다. 사용자가 앱을 이용하면 당사는 앱 방문 횟수, 방문한 페이지, 네트워크 연결, 로드 시간, 앱 충돌 시간을 측정합니다. 당사는 이러한 정보를 사용하여 사용자의 앱 사용을 평가 및 이해하고, 성능을 테스트 및 분석하며, 궁극적으로 당사의 제품과 서비스를 최적화합니다. 당사는 사용자에게 더욱 개인화된 경험을 제공하기 위해 사용자의 Analytics 데이터를 처리하여 사용자에게 올바른 콘텐츠를 표시하고 추천, 인앱 메시지, 푸시 알림을 보냅니다. 당사는 또한 쿠키 및 Analytics 정보를 사용하여 사용자에게 질문을 하거나 설문조사 또는 연구 프로젝트에 참여하도록 초대합니다. 사용자가 참여하기로 결정하는 경우, 당사는 사용자의 계정 인증 정보, 응답, 의견, 경험을 처리합니다. 당사는 사용자의 개인 데이터와 정보를 사용하여 서비스를 개선하고 사용자를 위한 주방 가전 분야의 신제품을 개발합니다. 당사는 사용자가 유럽 연합 일반 데이터 보호 규칙(Regulation(EU) 2016/679) 제6.1.(a)조에 따라 동의를 제공한 후에만 사용자의 Analytics 정보를 처리합니다. 사용자가 앱 스토어에 리뷰를 작성하면 당사는 제품 개선 목적으로 사용자의 의견을 검토하고 처리합니다. 사용자가 당사에게 요청하지 않는 한, 당사는 이러한 정보를 사용자의 계정 인증 정보 또는 당사가 사용자로부터 보유한 기타 정보와 연결하지 않습니다. 당사는 앱 스토어 사용자 이름과 의견만 확인할 수 있습니다. 이러한 경우, 당사는 고객 지원 데이터의 처리가 Philips의 합법적인 이익을 기반으로 하고 유럽 연합 일반 데이터 보호 규칙(Regulation(EU) 2016/679) 제6.1.(f)조에 따라 적법하다고 간주합니다. 사용자에게 고객 지원이 필요한 경우, 당사는 아래의 고객 지원 섹션에 따라 고객 지원 프로세스를 안내합니다. Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit. 자세한 내용 읽기간단히 읽기