본 웹사이트(“웹 사이트”)는 서울시 용산구 이태원동 260의 199소재, 주식회사 필립스코리아 ("필립스")에 의해 귀하에게 제공되는 것입니다. 다음 사용약관은 귀하가 본 웹사이트에 접속하여 사용하는 경우 적용됩니다. 또한, 본 웹사이트를 통하여 입수할 수 있는 특수한 내용, 자료, 재료 또는 정보(“콘텐츠”) 나 귀하가 웹사이트에 올리거나, 전송 및 또는 공표하는 특수한 내용, 자료, 재료 또는 정보 (“사용자 콘텐츠”) 또는 본 웹사이트를 통하여 체결되는 거래에는 특수약관이 적용될 수 있습니다. 이러한 특수약관은 본 사용약관에 추가되거나 별도 명시가 있는 경우에는 본 사용약관에 우선하여 적용될 수 있습니다.
본 웹사이트(“웹 사이트”)는 서울시 용산구 이태원동 260의 199소재, 주식회사 필립스코리아 ("필립스")에 의해 귀하에게 제공되는 것입니다.
다음 사용약관은 귀하가 본 웹사이트에 접속하여 사용하는 경우 적용됩니다. 또한, 본 웹사이트를 통하여 입수할 수 있는 특수한 내용, 자료, 재료 또는 정보(“콘텐츠”) 나 귀하가 웹사이트에 올리거나, 전송 및 또는 공표하는 특수한 내용, 자료, 재료 또는 정보 (“사용자 콘텐츠”) 또는 본 웹사이트를 통하여 체결되는 거래에는 특수약관이 적용될 수 있습니다. 이러한 특수약관은 본 사용약관에 추가되거나 별도 명시가 있는 경우에는 본 사용약관에 우선하여 적용될 수 있습니다.
본 웹사이트에 접속하거나 사용함으로써 귀하는 사용약관 및 본 사이트에 포함되어 있거나 언급된 모든 조건 및 일체의 추가조건에 법률적으로 구속되는 것으로 동의하는 것입니다. 만약 귀하가 이러한 모든 조건에 동의하지 않는 경우, 귀하는 본 웹사이트에 접속 또는 사용을 금하여야 합니다.
본 웹사이트에 접속하거나 사용함으로써 귀하는 사용약관 및 본 사이트에 포함되어 있거나 언급된 모든 조건 및 일체의 추가조건에 법률적으로 구속되는 것으로 동의하는 것입니다. 만약 귀하가 이러한 모든 조건에 동의하지 않는 경우, 귀하는 본 웹사이트에 접속 또는 사용을 금하여야 합니다.
본 사용약관은 필립스에 의해 언제든지 변경될 수 있습니다. 변경된 사용약관은 게시됨으로 효력이 발생합니다. 게시 이후 웹 사이트에 접속하거나 사용을 계속함으로써, 귀하는 그러한 변경사항을 수락한 것으로 간주될 것입니다. 정기적으로 적용약관을 검토하시기 바랍니다. 다른 필립스 웹 사이트들은 해당 웹사이트에 적용되는 별도 규정을 가지고 있을 수 있습니다. 필립스는 통보 없이 언제든지 웹사이트나 웹사이트의 “콘텐츠”에 대한 변경 또는 갱신을 할 권리를 보유합니다. 필립스는 통보 없이 언제든지 이유를 불문하고 자신의 단독 판단에 따라 즉각적으로 웹사이트나 그 일부 내용에 대하여 접근을 제한하거나 거부 또는 중지시킬 권리를 보유합니다.
본 사용약관은 필립스에 의해 언제든지 변경될 수 있습니다. 변경된 사용약관은 게시됨으로 효력이 발생합니다. 게시 이후 웹 사이트에 접속하거나 사용을 계속함으로써, 귀하는 그러한 변경사항을 수락한 것으로 간주될 것입니다. 정기적으로 적용약관을 검토하시기 바랍니다. 다른 필립스 웹 사이트들은 해당 웹사이트에 적용되는 별도 규정을 가지고 있을 수 있습니다.
필립스는 통보 없이 언제든지 웹사이트나 웹사이트의 “콘텐츠”에 대한 변경 또는 갱신을 할 권리를 보유합니다. 필립스는 통보 없이 언제든지 이유를 불문하고 자신의 단독 판단에 따라 즉각적으로 웹사이트나 그 일부 내용에 대하여 접근을 제한하거나 거부 또는 중지시킬 권리를 보유합니다.
본 웹사이트를 통하거나 관련하여 제공되거나 입수된 개인정보는 필립스의 프라이버시 정책에 따라서만 사용되어야 하고 본 사용약관에도 본 웹 사이트에 게시된 프라이버시 정책이 적용됩니다.
본 웹사이트를 통하거나 관련하여 제공되거나 입수된 개인정보는 필립스의 프라이버시 정책에 따라서만 사용되어야 하고 본 사용약관에도 본 웹 사이트에 게시된 프라이버시 정책이 적용됩니다.
본 웹 사이트상 모든 정보(문자, 이미지, 그래픽, 링크 및 기타 사항을 포함하며 이에 제한되지 않음)는 “있는 그대로” 그리고 “입수되는 대로” 제공됩니다. 필립스나 그 자회사, 계열사, 동업자, 특허권자, 상표사용권자 및 공급자는 상업 적합성, 특정목적 부합성, 비침해성등을 포함하여 본 웹사이트 운영, 그 콘텐츠 또는 사용자 콘텐츠 등에 대한 어떠한 진술이나 어떠한 종류의 명시적 또는 묵시적 보증도 명시적으로 이를 부인합니다. 필립스나 그 자회사, 계열사, 동업자, 특허권자, 상표사용권자 및 공급자는 (i) 본 웹사이트가 귀하의 요구사항을 충족하거나, (ii) 본 웹사이트가 외부침입을 받지 않고, 제때에, 확실하고 하자가 없을 것이라는 것이나 (iii) 웹사이트 사용결과 얻게 되는 결과물 (본 웹사이트에 있는 어떠한 정보나 자료 포함)이 사실이고, 완전하며, 정확하고, 신뢰할 수 있거나 또는 달리 귀하의 요구사항을 만족시켜줄 수 있을 것이라는 것을 보증하거나 약속하지 않습니다. 이것은 공공 웹사이트 입니다. 귀하가 본 웹사이트에 보내는 어떠한 사용자 콘텐츠에 대하여도 비밀유지를 기대할 수 없습니다. 비밀정보를 여기로 보내지 마십시오. 필립스나 그 자회사, 계열사, 동업자, 특허권자, 상표사용권자 및 공급자는 인터넷, 네트워크, 호스팅 서비스에 있어 외부침입이나 중단에 대한 책임을 지지 않으며 본 웹 사이트를 이용할 수 있는 웹 사이트 또는 서비스나 필립스에 의한 전자서신이 바이러스나 기타 유해한 요소에 감염되지 않았음을 보증하지 않습니다. 본 웹 사이트의 사용 중에 다운받거나 취득하시게 되는 자료는 귀하의 자신의 판단과 위험에 따라 취득되는 것입니다. 귀하는 귀하의 컴퓨터 시스템에 대한 일체의 손상이나 그러한 자료를 다운로드 받음에 따라 생기는 자료의 손실에 대하여는 본인이 책임을 져야 합니다.
본 웹 사이트상 모든 정보(문자, 이미지, 그래픽, 링크 및 기타 사항을 포함하며 이에 제한되지 않음)는 “있는 그대로” 그리고 “입수되는 대로” 제공됩니다. 필립스나 그 자회사, 계열사, 동업자, 특허권자, 상표사용권자 및 공급자는 상업 적합성, 특정목적 부합성, 비침해성등을 포함하여 본 웹사이트 운영, 그 콘텐츠 또는 사용자 콘텐츠 등에 대한 어떠한 진술이나 어떠한 종류의 명시적 또는 묵시적 보증도 명시적으로 이를 부인합니다. 필립스나 그 자회사, 계열사, 동업자, 특허권자, 상표사용권자 및 공급자는 (i) 본 웹사이트가 귀하의 요구사항을 충족하거나, (ii) 본 웹사이트가 외부침입을 받지 않고, 제때에, 확실하고 하자가 없을 것이라는 것이나 (iii) 웹사이트 사용결과 얻게 되는 결과물 (본 웹사이트에 있는 어떠한 정보나 자료 포함)이 사실이고, 완전하며, 정확하고, 신뢰할 수 있거나 또는 달리 귀하의 요구사항을 만족시켜줄 수 있을 것이라는 것을 보증하거나 약속하지 않습니다.
이것은 공공 웹사이트 입니다. 귀하가 본 웹사이트에 보내는 어떠한 사용자 콘텐츠에 대하여도 비밀유지를 기대할 수 없습니다. 비밀정보를 여기로 보내지 마십시오.
필립스나 그 자회사, 계열사, 동업자, 특허권자, 상표사용권자 및 공급자는 인터넷, 네트워크, 호스팅 서비스에 있어 외부침입이나 중단에 대한 책임을 지지 않으며 본 웹 사이트를 이용할 수 있는 웹 사이트 또는 서비스나 필립스에 의한 전자서신이 바이러스나 기타 유해한 요소에 감염되지 않았음을 보증하지 않습니다.
본 웹 사이트의 사용 중에 다운받거나 취득하시게 되는 자료는 귀하의 자신의 판단과 위험에 따라 취득되는 것입니다. 귀하는 귀하의 컴퓨터 시스템에 대한 일체의 손상이나 그러한 자료를 다운로드 받음에 따라 생기는 자료의 손실에 대하여는 본인이 책임을 져야 합니다.
웹사이트의 어떠한 분야에 접속하여 그 웹사이트의 어떤 기능이나 특성을 사용하는 경우 귀하에게 기여자로서 등록을 요구할 수 있습니다. 등록은 무료입니다.
등록하실 때에는, 귀하는 특유의 사용자 이름이나 “식별자”와 암호를 선택하셔야 하며 귀하는 특유의, 유효한, 현재의 확인할 수 있는 이메일 주소를 제공해 주셔야 합니다. 중복된 사용자 이름이나 이메일 주소는 허용되지 않으므로 만약 입력하신 이름이나 주소가 이미 사용중인 경우에는, 다른 것을 사용하도록 요청될 것입니다. 저희는 귀하께서 입력하신 정보에 대하여 귀하에게 확인 이메일을 발송할 것입니다. 어떠한 이유로 이러한 정보가 전달되지 않는 경우, 귀하는 그러한 등록을 요구하는 분야, 기능 또는 특성에 대한 접근이나 사용이 거부되거나 정지될 수 있습니다. 귀하의 등록사항이 정확하고 현재상황을 반영하도록 신속히 갱신되어야 합니다. 귀하는 단독으로 귀하의 암호의 비밀유지에 대한 책임이 있습니다. 저희는 저희의 판단에 따라 귀하가 외설적이거나 저속하거나 비방적이나 기타 부적절한 사용자 이름을 선택하시는 경우 귀하의 사용자이름을 변경하거나 귀하가 웹 사이트에 보낸 내용을 삭제하거나 귀하의 등록을 취소할 권리를 보유합니다. 귀하는 또한 단독으로 귀하의 컴퓨터(들)에 접속을 제한할 책임이 있습니다. 귀하는 귀하의 계정, 사용자이름 그리고/또는 암호 하에서 귀하의 행위나 부작위 또는 과실에 의하여 발생하는 모든 활동에 대한 책임을 질 것에 동의합니다. 귀하가 만약 귀하의 계정이나, 사용자이름 그리고/또는 암호와 관련된 의심스럽거나 허용되지 않은 행위를 발견하게 되면, 귀하는 즉시 이메일 (www.philips.co.kr/siteowner/index.page)로 저희에게 알려주실 것에 동의합니다. 저희는, 저희 자신의 판단으로, 어떠한 특정 이메일 서비스나 ISP로부터의 등록을 금할 수 있습니다.
웹사이트의 어떠한 분야에 접속하여 그 웹사이트의 어떤 기능이나 특성을 사용하는 경우 귀하에게 기여자로서 등록을 요구할 수 있습니다. 등록은 무료입니다.
웹사이트에 사용자 콘텐츠를 보냄으로써, 귀하는 그 자료가 적절하고, 건설적이며 관련된 것이라는 것과 불법적이거나 달리 공표하기에 부적합한 (1) 타인이나 단체에 대한 중상 또는 비방 (2) 타인이나 타인의 재산에 손해를 일으키거나 달리 타인이나 단체에 대한 비방이나 중상 (3) 타인의 법적 권한침해(프라이버시 또는 퍼브리시티권 포함) (4) 포르노, 음란, 모독, 외설, 천박 또는 위협 (5) 문화적, 민족적 미풍양속을 해치는 (6) 불법행위를 조장 또는 방조하는 사항들을 포함하나 이에 제한되지 않는 어떠한 내용을 포함하고 있지 않다는 것에 동의하는 것입니다. 귀하는 어떤 자료를 보내기에 앞서 바이러스 또는 달리 감염을 일으키거나 파괴적 내용이 있지 않은지 검사하고 제거하는 합리적 노력을 하셔야 합니다. 귀하는 또한 웹사이트를 통한 연쇄 편지, 피라미드 계획, 조사서류나 유인물 등을 전송해서는 안됩니다. 귀하는 또한 머리글을 위조하거나 저희 웹사이트를 통해 전송되는 콘텐츠 또는 사용자 콘텐츠의 작성자나 웹사이트에서의 귀하의 존재를 가장할 목적으로 신원이나 기타 다른 자료를 조작해서는 안됩니다. 귀하는 저희 사이트들이나 서버 또는 네트워크에 개입하거나 혼란을 일으키거나 저희의 기간망에 불합리하거나 부적절하게 큰 부담을 일으키는 어떠한 행동을 취하여서는 안됩니다. 귀하는 웹사이트에 보내는 사용자 콘텐츠가 저작권이나 상표권 또는 특허권 및 기타 묵비의무에 위반하여 타인의 재산권을 침해하지 않음을 단언, 진술 및 보장합니다. 귀하는 귀하의 아이디어나 제출물 또는 기타 웹사이트 내에서 귀하가 제공한 지적재산권 보호대상이 아닌 사용자 콘텐츠들이 다른 참여자들에 의하여 보상이나 권원 없이 사용될 수 있음을 인정하고 동의합니다. 귀하는 필립스나 그 자회사, 계열사, 상표사용권자 그리고 다른 동업자들에게 귀하에 의하여, 본 웹사이트나 다른 필립스 웹사이트 또는 일체의 언론매체에서 홍보자료로 제공된 사용자 콘텐츠를 사용, 재생산, 파생업무 준비, 분배, 공개적 실행, 공재적 전시, 전송 및 출판을 할 수 있는 전세계적, 취소불가, 무료, 비독점적, 재실시 및 양도가능한 실시권을 수여합니다. 귀하는 귀하 자신의 사용자 콘텐츠와 그것을 게시, 송부 및 공표하는데 대하여 단독으로 책임을 부담합니다. 필립스는 사용자 콘텐츠 송부 전후에 검토와 감시를 할 수 있으나 이에 대한 의무를 부담하지는 않습니다. 어떠한 경우에도 필립스나 자회사, 계열사, 동업자, 특허권자, 상표사용권자 및 공급자는 그 정확성, 완전성, 웹사이트에 제3자에 의해 게시된 사용자 콘텐츠의 질과 유효성에 대하여 책임이 없으며 책임을 질 수 없습니다. 필립스는 어떠한 사용자 콘텐츠나 거기에 표시된 어떠한 의견, 권고 또는 조언에 동의하지 않으며 필립스는 사용자 콘텐츠와 관련된 일체의 책임을 명시적으로 부인합니다. 필립스는 메시지나 기타 사용자 콘텐츠가 미풍양속에 반하거나 부적절하거나 기타 어떤 이유로는 본 사용약관에 반하는 것으로 판단되는 경우에는 언제든지 통보나 동의 없이 이를 편집 또는 제거할 수 있는 독자적 권한을 가집니다. 송부된 사용자 콘텐츠가 미풍양속에 반하거나 부적절한 것으로 믿는 사용자는 즉시 이메일 (www.philips.co.kr/siteowner/index.page)로 필립스에 연락주실 것을 권유합니다. 그러한 통보를 받는 경우, 저희는 합리적인 기간 이내에 필요하다고 생각되는 조치를 취하기 위하여 합리적인 노력을 다할 것입니다. 이것은 수작업이므로, 저희는 특정 사용자 콘텐츠를 즉시 제거하거나 편집할 수 없음을 알려드립니다.
웹사이트에 사용자 콘텐츠를 보냄으로써, 귀하는 그 자료가 적절하고, 건설적이며 관련된 것이라는 것과 불법적이거나 달리 공표하기에 부적합한 (1) 타인이나 단체에 대한 중상 또는 비방 (2) 타인이나 타인의 재산에 손해를 일으키거나 달리 타인이나 단체에 대한 비방이나 중상 (3) 타인의 법적 권한침해(프라이버시 또는 퍼브리시티권 포함) (4) 포르노, 음란, 모독, 외설, 천박 또는 위협 (5) 문화적, 민족적 미풍양속을 해치는 (6) 불법행위를 조장 또는 방조하는 사항들을 포함하나 이에 제한되지 않는 어떠한 내용을 포함하고 있지 않다는 것에 동의하는 것입니다.
귀하는 어떤 자료를 보내기에 앞서 바이러스 또는 달리 감염을 일으키거나 파괴적 내용이 있지 않은지 검사하고 제거하는 합리적 노력을 하셔야 합니다. 귀하는 또한 웹사이트를 통한 연쇄 편지, 피라미드 계획, 조사서류나 유인물 등을 전송해서는 안됩니다. 귀하는 또한 머리글을 위조하거나 저희 웹사이트를 통해 전송되는 콘텐츠 또는 사용자 콘텐츠의 작성자나 웹사이트에서의 귀하의 존재를 가장할 목적으로 신원이나 기타 다른 자료를 조작해서는 안됩니다. 귀하는 저희 사이트들이나 서버 또는 네트워크에 개입하거나 혼란을 일으키거나 저희의 기간망에 불합리하거나 부적절하게 큰 부담을 일으키는 어떠한 행동을 취하여서는 안됩니다.
귀하는 웹사이트에 보내는 사용자 콘텐츠가 저작권이나 상표권 또는 특허권 및 기타 묵비의무에 위반하여 타인의 재산권을 침해하지 않음을 단언, 진술 및 보장합니다.
귀하는 귀하의 아이디어나 제출물 또는 기타 웹사이트 내에서 귀하가 제공한 지적재산권 보호대상이 아닌 사용자 콘텐츠들이 다른 참여자들에 의하여 보상이나 권원 없이 사용될 수 있음을 인정하고 동의합니다.
귀하는 필립스나 그 자회사, 계열사, 상표사용권자 그리고 다른 동업자들에게 귀하에 의하여, 본 웹사이트나 다른 필립스 웹사이트 또는 일체의 언론매체에서 홍보자료로 제공된 사용자 콘텐츠를 사용, 재생산, 파생업무 준비, 분배, 공개적 실행, 공재적 전시, 전송 및 출판을 할 수 있는 전세계적, 취소불가, 무료, 비독점적, 재실시 및 양도가능한 실시권을 수여합니다.
귀하는 귀하 자신의 사용자 콘텐츠와 그것을 게시, 송부 및 공표하는데 대하여 단독으로 책임을 부담합니다. 필립스는 사용자 콘텐츠 송부 전후에 검토와 감시를 할 수 있으나 이에 대한 의무를 부담하지는 않습니다. 어떠한 경우에도 필립스나 자회사, 계열사, 동업자, 특허권자, 상표사용권자 및 공급자는 그 정확성, 완전성, 웹사이트에 제3자에 의해 게시된 사용자 콘텐츠의 질과 유효성에 대하여 책임이 없으며 책임을 질 수 없습니다. 필립스는 어떠한 사용자 콘텐츠나 거기에 표시된 어떠한 의견, 권고 또는 조언에 동의하지 않으며 필립스는 사용자 콘텐츠와 관련된 일체의 책임을 명시적으로 부인합니다. 필립스는 메시지나 기타 사용자 콘텐츠가 미풍양속에 반하거나 부적절하거나 기타 어떤 이유로는 본 사용약관에 반하는 것으로 판단되는 경우에는 언제든지 통보나 동의 없이 이를 편집 또는 제거할 수 있는 독자적 권한을 가집니다. 송부된 사용자 콘텐츠가 미풍양속에 반하거나 부적절한 것으로 믿는 사용자는 즉시 이메일 (www.philips.co.kr/siteowner/index.page)로 필립스에 연락주실 것을 권유합니다. 그러한 통보를 받는 경우, 저희는 합리적인 기간 이내에 필요하다고 생각되는 조치를 취하기 위하여 합리적인 노력을 다할 것입니다. 이것은 수작업이므로, 저희는 특정 사용자 콘텐츠를 즉시 제거하거나 편집할 수 없음을 알려드립니다.
필립스나 그 자회사, 계열사, 동업자, 특허권자, 상표사용권자 및 공급자는 어떠한 경우에도 본 웹사이트나 그 콘텐츠 또는 사용자 콘텐츠의 접속, 사용 또는 본 웹사이트의 접속, 사용 불응으로 발생하거나 관련된 어떠한 직접적, 간접적, 결과적, 징벌적, 특별 또는 우발 또는 기타 손해에 대하여 책임이 없으며, 이는 해당 손해가 오로지 필립스 측의 고의나 중과실로 인한 경우를 제외하고는 필립스가 그러한 손해의 발생가능성에 대하여 통보를 받은 경우에도 마찬가지입니다. 귀하가 상기의 책임의 면제나 제한 또는 위 제4조 보증의 부인사항 일부를 허용하지 않는 국가나 주에 거주하는 경우, 그러한 면제나 제한은 귀하에게 적용되지 않을 것이나 이는 그러한 면제나 제한이 허용되는 범위에 한 합니다. 이 경우, 그러한 면제나 제한은 해당법률이 허용하는 최대범위로 제한됩니다.
필립스나 그 자회사, 계열사, 동업자, 특허권자, 상표사용권자 및 공급자는 어떠한 경우에도 본 웹사이트나 그 콘텐츠 또는 사용자 콘텐츠의 접속, 사용 또는 본 웹사이트의 접속, 사용 불응으로 발생하거나 관련된 어떠한 직접적, 간접적, 결과적, 징벌적, 특별 또는 우발 또는 기타 손해에 대하여 책임이 없으며, 이는 해당 손해가 오로지 필립스 측의 고의나 중과실로 인한 경우를 제외하고는 필립스가 그러한 손해의 발생가능성에 대하여 통보를 받은 경우에도 마찬가지입니다.
귀하가 상기의 책임의 면제나 제한 또는 위 제4조 보증의 부인사항 일부를 허용하지 않는 국가나 주에 거주하는 경우, 그러한 면제나 제한은 귀하에게 적용되지 않을 것이나 이는 그러한 면제나 제한이 허용되는 범위에 한 합니다. 이 경우, 그러한 면제나 제한은 해당법률이 허용하는 최대범위로 제한됩니다.
필립스는 어떠한 경우에도 하이퍼링크를 통해 웹사이트로 연결되는 제3자 소유의 콘텐츠에 대하여 책임을 지지 않으며 그러한 하이퍼링크가 약관에 따른 제3자 웹 사이트로부터 제공되는 경우에도 마찬가지입니다. 저희의 웹사이트가 다른 사이트에 접속되어 있다는 것이 해당 사이트를 승인하는 것은 아니며 웹사이트가 연결될 수 있는 어떤 사이트의 내용의 정확성, 적시성, 또는 내용의 적합성에 대하여 어떠한 판단이나 보증도 할 수 없으며 그에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다. 본 웹사이트로부터나 이를 통하여 다운로드 받을 수 있는 소프트웨어는 해당 라이선스 계약에 따라 사용허락이 된 것입니다. 해당 라이선스 계약에 명시된 경우를 제외하고는, 소프트웨어는 최종 사용자의 사용만을 위한 것이며 해당 소프트웨어의 복사, 재생이나 재분배는 명백하게 금지됩니다. 해당 소프트웨어에 대한 보증이 있는 경우 그것은 해당 라이선스 계약에 명시된 바에 따릅니다. 필립스는 이에 명시적으로 소프트웨어에 대한 상업성 보증, 특정목적 부합성, 비침해 등을 포함한 어떠한 종류의 명시적, 묵시적 모든 진술이나 보증을 부인합니다.
필립스는 어떠한 경우에도 하이퍼링크를 통해 웹사이트로 연결되는 제3자 소유의 콘텐츠에 대하여 책임을 지지 않으며 그러한 하이퍼링크가 약관에 따른 제3자 웹 사이트로부터 제공되는 경우에도 마찬가지입니다. 저희의 웹사이트가 다른 사이트에 접속되어 있다는 것이 해당 사이트를 승인하는 것은 아니며 웹사이트가 연결될 수 있는 어떤 사이트의 내용의 정확성, 적시성, 또는 내용의 적합성에 대하여 어떠한 판단이나 보증도 할 수 없으며 그에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.
본 웹사이트로부터나 이를 통하여 다운로드 받을 수 있는 소프트웨어는 해당 라이선스 계약에 따라 사용허락이 된 것입니다. 해당 라이선스 계약에 명시된 경우를 제외하고는, 소프트웨어는 최종 사용자의 사용만을 위한 것이며 해당 소프트웨어의 복사, 재생이나 재분배는 명백하게 금지됩니다. 해당 소프트웨어에 대한 보증이 있는 경우 그것은 해당 라이선스 계약에 명시된 바에 따릅니다. 필립스는 이에 명시적으로 소프트웨어에 대한 상업성 보증, 특정목적 부합성, 비침해 등을 포함한 어떠한 종류의 명시적, 묵시적 모든 진술이나 보증을 부인합니다.
C필립스나 그의 계열사, 자회사 상표사용권자 또는 다른 동업자들에 의하여 제공된 콘텐츠에 대한 저작권과 기타 모든 재산권, 웹사이트를 운영, 관리하는 소프트웨어, 웹사이트상 편집된 자료나 본 웹사이트의 순서, 진행, 배치 등은 모두 Koninklijke Philips N.V.나 상표사용권자, 다른 동업자들 또는 특허권자에게 귀속됩니다. 여기서 명시적으로 허용되지 않은 콘텐츠에 대한 모든 권리도 유보됩니다. PHILIPS(필립스)는 Koninklijke Philips N.V.의 등록상표입니다. PHILIPS(필립스)와 Koninklijke Philips N.V. 및 그 계열사의 기타 모든 등록상표는 해당 회사의 자산입니다. 이들 등록상표를 적절히 사용하는 것은 중요하므로 귀하가 저희 회사의 제품이나 서비스를 언급 하시는 경우 필립스의 지시를 따라야 합니다. www.ip.philips.com 에서 더 많은 정보를 찾아보십시오. PHILIPS(필립스)라는 이름의 사용과 등록에 대한 배타적인 권한이 저희 회사에 있습니다. 귀하는 회사 이름, 법령상 이름, 상호나 도메인 이름 또는 기타 이름에 필립스라는 이름이나, 이와 유사한 이름, 필립스라는 이름이 일부를 구성하거나 Koninklijke Philips N.V.가 소유하는 등록상호가 포함된 이름을 등록, 사용할 수 없습니다.
C필립스나 그의 계열사, 자회사 상표사용권자 또는 다른 동업자들에 의하여 제공된 콘텐츠에 대한 저작권과 기타 모든 재산권, 웹사이트를 운영, 관리하는 소프트웨어, 웹사이트상 편집된 자료나 본 웹사이트의 순서, 진행, 배치 등은 모두 Koninklijke Philips N.V.나 상표사용권자, 다른 동업자들 또는 특허권자에게 귀속됩니다. 여기서 명시적으로 허용되지 않은 콘텐츠에 대한 모든 권리도 유보됩니다.
PHILIPS(필립스)는 Koninklijke Philips N.V.의 등록상표입니다.
PHILIPS(필립스)와 Koninklijke Philips N.V. 및 그 계열사의 기타 모든 등록상표는 해당 회사의 자산입니다. 이들 등록상표를 적절히 사용하는 것은 중요하므로 귀하가 저희 회사의 제품이나 서비스를 언급 하시는 경우 필립스의 지시를 따라야 합니다. www.ip.philips.com 에서 더 많은 정보를 찾아보십시오.
PHILIPS(필립스)라는 이름의 사용과 등록에 대한 배타적인 권한이 저희 회사에 있습니다. 귀하는 회사 이름, 법령상 이름, 상호나 도메인 이름 또는 기타 이름에 필립스라는 이름이나, 이와 유사한 이름, 필립스라는 이름이 일부를 구성하거나 Koninklijke Philips N.V.가 소유하는 등록상호가 포함된 이름을 등록, 사용할 수 없습니다.
본 웹사이트는 원래 공개를 목적으로 한 것이며 여기에 보내지는 정보는 비밀사항이 아닌 것으로 간주됩니다. 귀하가 어떠한 발명을 귀하의 사용자 콘텐츠에 올리는 것은 해당 특허법상 그러한 발명의 “공개”로 해석됩니다. 귀하는 웹사이트에 보내지거나 논의되는 사용자 콘텐츠가 필립스, 그 자회사, 계열사, 상표사용권자, 다른 동업자들 또는 제3자의 특허권, 저작권, 상표권 및 기타 지적재산권의 대상이 될 수 있음을 인정합니다. 만약 귀하가 어떤 아이디어나, 제의, 제안 또는 웹사이트에 송부된 다른 사용자 콘텐츠 내용을 이용하려고 하는 경우, 귀하는 그러한 이용행위에 앞서 적절한 지적재산권 확인절차를 이행할 책임이 있습니다.
본 웹사이트는 원래 공개를 목적으로 한 것이며 여기에 보내지는 정보는 비밀사항이 아닌 것으로 간주됩니다. 귀하가 어떠한 발명을 귀하의 사용자 콘텐츠에 올리는 것은 해당 특허법상 그러한 발명의 “공개”로 해석됩니다.
귀하는 웹사이트에 보내지거나 논의되는 사용자 콘텐츠가 필립스, 그 자회사, 계열사, 상표사용권자, 다른 동업자들 또는 제3자의 특허권, 저작권, 상표권 및 기타 지적재산권의 대상이 될 수 있음을 인정합니다. 만약 귀하가 어떤 아이디어나, 제의, 제안 또는 웹사이트에 송부된 다른 사용자 콘텐츠 내용을 이용하려고 하는 경우, 귀하는 그러한 이용행위에 앞서 적절한 지적재산권 확인절차를 이행할 책임이 있습니다.
귀하가 본 웹사이트(토론창에 게시된 자료포함)상의 어떤 자료가 저작권을 침해하는 방식으로 사용되거나 복사되는 것으로 알거나 의심이 되는 경우, 아래 명시된 필립스의 지정 대리인에게 고지해 주시기 바랍니다. 미국 디지털 밀레니엄 저작권법, 17 U.S.C. 512(c)(3)항에 따라 귀하의 통지는 다음 요구사항을 갖추어야 합니다. 저작권 침해의 고지를 받을 지명 대리인의 연락처는 다음과 같습니다. 팩스 송부시: Philips International B.V.,
우편 송부시: Philips International B.V.,
Corporate Legal Department
Amstelplein 2
Breitner Center
PO Box 77900
Amsterdam
The Netherlands
Corporate Legal Department
Amsterdam
The Netherlands
+ 31 20 5977230
위의 정보는 귀하의 저작물이 침해될 수 있음을 필립스에 통보하는 경우에만 예외적으로 제공되는 것입니다. 제품 관련 문의나 요청 부적절한 인용사항이나 내용과 관련된 문의사항들은 위의 과정을 통해 답변을 받지 못할 것입니다.
귀하가 본 웹사이트(토론창에 게시된 자료포함)상의 어떤 자료가 저작권을 침해하는 방식으로 사용되거나 복사되는 것으로 알거나 의심이 되는 경우, 아래 명시된 필립스의 지정 대리인에게 고지해 주시기 바랍니다. 미국 디지털 밀레니엄 저작권법, 17 U.S.C. 512(c)(3)항에 따라 귀하의 통지는 다음 요구사항을 갖추어야 합니다.
저작권 침해의 고지를 받을 지명 대리인의 연락처는 다음과 같습니다.
팩스 송부시: Philips International B.V.,
귀하는 필립스나 그 자회사, 계열사, 상표사용권자, 다른 동업자들 및 공급자와 그들의 임원, 직원, 주주, 법률상 대표자, 대리인, 승계인과 양수인 등을 귀하가 웹사이트에 보낸 인용사항, 내용이나 메시지, 자료 또는 다른 사용자 콘텐츠로 인하여 발생하거나 귀하가 본 약관을 위반하여 발생하는 모든 손해, 책임, 비용(합리적 수준의 변호사나 전문가 비용 및 소송비용 포함)에 대해 보상하고 손해가 발생하지 않도록 할 것에 동의합니다. 필립스는 귀하의 신원 및 필립스가 가지고 있는 기타 정보를 공개할 권리를 보유합니다. 만약 귀하가 한 명 이상의 사용자와 분쟁이 있는 경우 귀하는 필립스나 그 자회사, 계열사, 동업자 및 공급자와 그들의 임원, 직원, 주주, 법률상 대표자, 대리인, 승계인과 양수인을 선의이든 악의이든 그러한 분쟁으로부터 발생하거나 관련된 온갖 형태의 주장, 청구, 손해배상(직접적 및 결과적)으로부터 면책합니다.
귀하는 필립스나 그 자회사, 계열사, 상표사용권자, 다른 동업자들 및 공급자와 그들의 임원, 직원, 주주, 법률상 대표자, 대리인, 승계인과 양수인 등을 귀하가 웹사이트에 보낸 인용사항, 내용이나 메시지, 자료 또는 다른 사용자 콘텐츠로 인하여 발생하거나 귀하가 본 약관을 위반하여 발생하는 모든 손해, 책임, 비용(합리적 수준의 변호사나 전문가 비용 및 소송비용 포함)에 대해 보상하고 손해가 발생하지 않도록 할 것에 동의합니다. 필립스는 귀하의 신원 및 필립스가 가지고 있는 기타 정보를 공개할 권리를 보유합니다.
만약 귀하가 한 명 이상의 사용자와 분쟁이 있는 경우 귀하는 필립스나 그 자회사, 계열사, 동업자 및 공급자와 그들의 임원, 직원, 주주, 법률상 대표자, 대리인, 승계인과 양수인을 선의이든 악의이든 그러한 분쟁으로부터 발생하거나 관련된 온갖 형태의 주장, 청구, 손해배상(직접적 및 결과적)으로부터 면책합니다.
저희는 웹 사이트나 그 일부를 어떤 이유가 있는 경우 통지나 동의 없이도 언제든지 폐쇄할 수 있는 독자적인 권한을 가집니다. 저희는 웹사이트에 송부된 내용이나 사용자 콘텐츠가 저장되지 않거나 삭제되는 데 대하여 책임을 지지 않습니다.
저희는 웹 사이트나 그 일부를 어떤 이유가 있는 경우 통지나 동의 없이도 언제든지 폐쇄할 수 있는 독자적인 권한을 가집니다. 저희는 웹사이트에 송부된 내용이나 사용자 콘텐츠가 저장되지 않거나 삭제되는 데 대하여 책임을 지지 않습니다.
웹사이트에서는 일부 국가에서는 (쉽게) 입수할 수 없는 특정 필립스 제품과 서비스에 대한 언급을 포함할 수 있습니다. 그러한 언급은 해당 제품 또는 서비스가 일부 국가에서 언제든 가능하다는 것을 암시하는 것은 아닙니다. 추가 정보를 얻으시려면 귀하의 지역에 있는 필립스 연락처에서 확인하시기 바랍니다.
웹사이트에서는 일부 국가에서는 (쉽게) 입수할 수 없는 특정 필립스 제품과 서비스에 대한 언급을 포함할 수 있습니다. 그러한 언급은 해당 제품 또는 서비스가 일부 국가에서 언제든 가능하다는 것을 암시하는 것은 아닙니다. 추가 정보를 얻으시려면 귀하의 지역에 있는 필립스 연락처에서 확인하시기 바랍니다.
본 웹 사이트에 있는 정보는 재정상태, 필립스의 사업운영 결과 및 이와 관련한 필립스의 어떠한 계획이나 목표 등에 대한 어떠한 향후 전망에 대한 진술을 포함하고 있을 수 있습니다. 저희는 어떠한 향후 전망에 대한 진술도 향후 실적에 대한 보장이 아니라는 점과 실제 결과는 향후 전말에 대한 진술에 포함된 내용과는 상당히 다를 수 있다는 점에 대하여 독자들은 주의하시기 바랍니다. 향후 전망에 대한 진술 사례들은 저희가 저희의 전략, 매출성장 예측, 미래 EBITA와 관련하여 작성한 내역과 향후 기업인수뿐만 아니라 저희의 사업조직에 있어서 향후 발전과 자본배치등과 관련하여 진술한 내용을 포함하는 것입니다. 본질적으로 향후 전망에 대한 진술은 미래 사건과 상황과 관련된 것이고 거기에는 향후 전망에 대한 진술에 의해 명시되거나 암시된 것과는 상당히 다른 결과 및 진행상황을 보일 많은 요소들이 있기 때문에 위험과 불확실성을 내포하고 있습니다. 향후 전망에 대한 진술은, 무엇보다도, 국내외 경제 및 사업환경, 저희 전략의 성공적 이행, 기업인수 대상을 분석하고 성공적으로 인수하여 이들 인수영업을 저희의 사업으로 통합할 수 있는 능력, 저희의 기존 및 신규 제품에 대한 소비자들의 기호의 변화, 신규제품을 개발, 판매할 능력, 이들 전략의 효과를 실현할 수 있는 능력 정부규제당국의 정책과 활동, 법규의 변경, 경쟁의 여파 등 – 저희가 통제할 수 없는 수 많은 요소의 영향을 받습니다. 결과적으로 저희의 실제 미래 결과는 그러한 향후 전망진술에서 제시된 계획, 목표, 기대치와는 상당히 다를 수 있습니다. 추가 위험 및 요소들은 미국증권거래위원회 웹사이트 (www.sec.gov) 에서 입수할 수 있는 저희의 최신 연간 보고서 양식 20-F를 포함하여 미국증권거래위원회 (“SEC”)에 보고 되거나 제출된 저희의 자료에 명시되어 있습니다. 직접이나 대리인을 통해 어떠한 향후 전망에 대한 진술이 이루어지는 경우 이는 그 진술이 이루어 지는 날 현재를 기준으로 합니다. 저희는 향후 전망에 대한 진술에 대해 전망치의 변경이나 그러한 진술이 기초한 사실이나 조건 또는 상황의 변경을 반영하여 이를 갱신할 의무를 부담하지 않습니다. 독자는 저희가 SEC에 등록하였거나 등록할 서류에서 추가로 공개하는 사항들을 참고하셔야 합니다.
본 웹 사이트에 있는 정보는 재정상태, 필립스의 사업운영 결과 및 이와 관련한 필립스의 어떠한 계획이나 목표 등에 대한 어떠한 향후 전망에 대한 진술을 포함하고 있을 수 있습니다. 저희는 어떠한 향후 전망에 대한 진술도 향후 실적에 대한 보장이 아니라는 점과 실제 결과는 향후 전말에 대한 진술에 포함된 내용과는 상당히 다를 수 있다는 점에 대하여 독자들은 주의하시기 바랍니다. 향후 전망에 대한 진술 사례들은 저희가 저희의 전략, 매출성장 예측, 미래 EBITA와 관련하여 작성한 내역과 향후 기업인수뿐만 아니라 저희의 사업조직에 있어서 향후 발전과 자본배치등과 관련하여 진술한 내용을 포함하는 것입니다. 본질적으로 향후 전망에 대한 진술은 미래 사건과 상황과 관련된 것이고 거기에는 향후 전망에 대한 진술에 의해 명시되거나 암시된 것과는 상당히 다른 결과 및 진행상황을 보일 많은 요소들이 있기 때문에 위험과 불확실성을 내포하고 있습니다. 향후 전망에 대한 진술은, 무엇보다도, 국내외 경제 및 사업환경, 저희 전략의 성공적 이행, 기업인수 대상을 분석하고 성공적으로 인수하여 이들 인수영업을 저희의 사업으로 통합할 수 있는 능력, 저희의 기존 및 신규 제품에 대한 소비자들의 기호의 변화, 신규제품을 개발, 판매할 능력, 이들 전략의 효과를 실현할 수 있는 능력 정부규제당국의 정책과 활동, 법규의 변경, 경쟁의 여파 등 – 저희가 통제할 수 없는 수 많은 요소의 영향을 받습니다. 결과적으로 저희의 실제 미래 결과는 그러한 향후 전망진술에서 제시된 계획, 목표, 기대치와는 상당히 다를 수 있습니다. 추가 위험 및 요소들은 미국증권거래위원회 웹사이트 (www.sec.gov) 에서 입수할 수 있는 저희의 최신 연간 보고서 양식 20-F를 포함하여 미국증권거래위원회 (“SEC”)에 보고 되거나 제출된 저희의 자료에 명시되어 있습니다. 직접이나 대리인을 통해 어떠한 향후 전망에 대한 진술이 이루어지는 경우 이는 그 진술이 이루어 지는 날 현재를 기준으로 합니다. 저희는 향후 전망에 대한 진술에 대해 전망치의 변경이나 그러한 진술이 기초한 사실이나 조건 또는 상황의 변경을 반영하여 이를 갱신할 의무를 부담하지 않습니다. 독자는 저희가 SEC에 등록하였거나 등록할 서류에서 추가로 공개하는 사항들을 참고하셔야 합니다.
본 사용약관은 대한민국 법을 준거법으로 하여 이에 따라 해석됩니다. 귀하는 대한민국 서울중앙지방 법원이 본 사용약관의 존재나 유효성에 대한 분쟁을 포함하여 본 사용약관 또는 귀하의 본 웹 사이트 사용으로 인해 발생하거나 관련되는 모든 분쟁, 클레임 또는 소송원인에 대하여 비배타적 관할권을 가지는데 동의하며 귀하는 모든 분쟁, 클레임 또는 소송원인을 대한민국 서울중앙지방법원에 전속적으로 제기하여야 합니다
본 사용약관은 대한민국 법을 준거법으로 하여 이에 따라 해석됩니다. 귀하는 대한민국 서울중앙지방 법원이 본 사용약관의 존재나 유효성에 대한 분쟁을 포함하여 본 사용약관 또는 귀하의 본 웹 사이트 사용으로 인해 발생하거나 관련되는 모든 분쟁, 클레임 또는 소송원인에 대하여 비배타적 관할권을 가지는데 동의하며 귀하는 모든 분쟁, 클레임 또는 소송원인을 대한민국 서울중앙지방법원에 전속적으로 제기하여야 합니다
만약 본 사용약관의 일부 조항이 무효이거나 집행할 수 없는 경우, 그 무효 또는 집행불능 조항은 원 조항의 취지와 가장 밀접하게 관련된 유효하고 집행 가능한 조항으로 대체되며 그 잔존 조항들이 적용됩니다.
만약 본 사용약관의 일부 조항이 무효이거나 집행할 수 없는 경우, 그 무효 또는 집행불능 조항은 원 조항의 취지와 가장 밀접하게 관련된 유효하고 집행 가능한 조항으로 대체되며 그 잔존 조항들이 적용됩니다.
필립스가 본 사용약관의 어떤 부분을 집행을 하지 않았다고 하여 필립스가 과거나 미래에 대상자에 대해 본 사용약관에 따라 필립스가 가지는 권리를 포기한 것으로 해석되어서는 안됩니다. 필립스가 어떤 자금을 받거나 필립스의 조치에 대하여 어떤 사람이 신뢰를 가졌다 하여 본 사용약관의 일부의 포기로 해석되어서는 안됩니다. 필립스의 권한 있는 대표자에 의하여 서명된 특정한 서면의 포기서만이 그에 따른 법률적 효력을 가집니다.
필립스가 본 사용약관의 어떤 부분을 집행을 하지 않았다고 하여 필립스가 과거나 미래에 대상자에 대해 본 사용약관에 따라 필립스가 가지는 권리를 포기한 것으로 해석되어서는 안됩니다. 필립스가 어떤 자금을 받거나 필립스의 조치에 대하여 어떤 사람이 신뢰를 가졌다 하여 본 사용약관의 일부의 포기로 해석되어서는 안됩니다. 필립스의 권한 있는 대표자에 의하여 서명된 특정한 서면의 포기서만이 그에 따른 법률적 효력을 가집니다.
사용약관의 제목은 단지 편의를 위하여 삽입된 것으로 이의 일부를 구성하거나 어떤 방식이든 사용약관의 의미나 해석에 영향을 미치지 않습니다. 저희 웹 사이트에 가입하여 주셔서 감사합니다. 최종 수정일: 2014년1월 15일
사용약관의 제목은 단지 편의를 위하여 삽입된 것으로 이의 일부를 구성하거나 어떤 방식이든 사용약관의 의미나 해석에 영향을 미치지 않습니다.
저희 웹 사이트에 가입하여 주셔서 감사합니다.
최종 수정일: 2014년1월 15일
You are about to visit a Philips global content pageContinue
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.