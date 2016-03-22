필립스 뷰티, 만족과 감동을 동시에 크리스마스 특별 패키지 프로모션 진행

서울, 대한민국 – ㈜필립스코리아(대표: 도미니크 오 Dominique Oh, www.philips.co.kr)가 소중한 사람을 위한 특별한 선물을 제안하는 크리스마스 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 이번 프로모션은 얼굴부터 몸까지 한번에 관리할 수 있도록 토탈 바디 케어 패키지로 마련된 것이 특징이다. 필립스 뷰티는 프로모션 기간인 오는 13일까지 신세계 온라인몰에서 촉촉한 얼굴을 위한 ‘비자부스트(모델명: SC2800)’와 전신 제모를 위한 ‘루메아(SC1996)’를 36% 할인된 499,000에 패키지로 판매한다. ‘비자부스트’는 초음파와 진동을 동시에 이용해 피부의 화장품 흡수력을 높여주고 부드럽게 마사지해주며 미세 혈류 순환을 촉진시켜 주는 뷰티 디바이스, ‘루메아’는 IPL로 모낭에 손상을 가하여 원하지 않는 체모를 자라지 않게 도와주는 제품이다. 더불어 12월 내내 전국 백화점 매장과 신세계 온라인몰에서 필립스 ‘비자퓨어 어드밴스드(SC5370/10)’를 구입하는 모든 고객에게 이온 브러쉬와 트리머를 추가로 증정한다. 지난 8월 출시한 ‘비자퓨어 어드밴스드’는 딥 클렌징과 탄력 마사지, 아이케어까지 한 개의 제품으로 가능하게 한 3 in 1 제품으로 필립스 뷰티 대표 디바이스로, 전 달 대비 매출이 150% 성장세를 기록하는 등 소비자들의 큰 호응을 얻고 있다. 필립스 관계자는 “연말을 맞아 소중한 사람에게 머리부터 발끝까지 세심하게 챙겨 주고 싶은 마음을 전할 수 있도록 ‘토탈 바디 케어’의 의미를 담은 특별한 선물 패키지를 준비했다”며 “2015년 한 해 동안 많은 사랑을 받았던 인기 제품들로 구성된 크리스마스 선물 패키지가 주는 사람과 받는 사람 모두에게 만족스럽고 감동적인 선물이 될 것으로 기대한다”고 전했다. 보다 자세한 내용은 필립스 뷰티 홈페이지(www.philips.co.kr/beauty) 및 필립스 뷰티 공식 페이스북 (https://www.facebook.com/philipsbeauty.kr)을 통해 확인 할 수 있다. 제품 문의: 필립스 소비자 상담실(02-709-1200)
서울, 대한민국 – ㈜필립스코리아(대표: 도미니크 오 Dominique Oh, www.philips.co.kr)가 소중한 사람을 위한 특별한 선물을 제안하는 크리스마스 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 이번 프로모션은 얼굴부터 몸까지 한번에 관리할 수 있도록 토탈 바디 케어 패키지로 마련된 것이 특징이다.
필립스 뷰티는 프로모션 기간인 오는 13일까지 신세계 온라인몰에서 촉촉한 얼굴을 위한 ‘비자부스트(모델명: SC2800)’와 전신 제모를 위한 ‘루메아(SC1996)’를 36% 할인된 499,000에 패키지로 판매한다. ‘비자부스트’는 초음파와 진동을 동시에 이용해 피부의 화장품 흡수력을 높여주고 부드럽게 마사지해주며 미세 혈류 순환을 촉진시켜 주는 뷰티 디바이스, ‘루메아’는 IPL로 모낭에 손상을 가하여 원하지 않는 체모를 자라지 않게 도와주는 제품이다.
더불어 12월 내내 전국 백화점 매장과 신세계 온라인몰에서 필립스 ‘비자퓨어 어드밴스드(SC5370/10)’를 구입하는 모든 고객에게 이온 브러쉬와 트리머를 추가로 증정한다. 지난 8월 출시한 ‘비자퓨어 어드밴스드’는 딥 클렌징과 탄력 마사지, 아이케어까지 한 개의 제품으로 가능하게 한 3 in 1 제품으로 필립스 뷰티 대표 디바이스로, 전 달 대비 매출이 150% 성장세를 기록하는 등 소비자들의 큰 호응을 얻고 있다.
필립스 관계자는 “연말을 맞아 소중한 사람에게 머리부터 발끝까지 세심하게 챙겨 주고 싶은 마음을 전할 수 있도록 ‘토탈 바디 케어’의 의미를 담은 특별한 선물 패키지를 준비했다”며 “2015년 한 해 동안 많은 사랑을 받았던 인기 제품들로 구성된 크리스마스 선물 패키지가 주는 사람과 받는 사람 모두에게 만족스럽고 감동적인 선물이 될 것으로 기대한다”고 전했다.
보다 자세한 내용은 필립스 뷰티 홈페이지(www.philips.co.kr/beauty) 및 필립스 뷰티 공식 페이스북 (https://www.facebook.com/philipsbeauty.kr)을 통해 확인 할 수 있다.
제품 문의: 필립스 소비자 상담실(02-709-1200)
로열 필립스(NYSE: PHG, AEX: PHIA)는 다각화된 헬스 앤 웰빙(health and well-being) 기업으로 헬스케어(Healthcare), 소비자 라이프스타일(Consumer Lifestyle), 조명(Lighting) 분야에서 의미 있는 기술 혁신을 통한 사람들의 삶의 질 향상에 주력하고 있다. 네덜란드에 본사를 두고 있는 필립스는 전 세계 100여 개 국에 걸쳐 약 115,000명의 임직원과 함께 활발한 사업을 전개하고 있으며, 2013년 233억 유로의 매출을 기록했다. 필립스는 심장 케어, 응급/중환자 케어 및 홈 헬스케어와 에너지 효율 조명 솔루션 및 새로운 조명 애플리케이션 분야뿐 아니라 남성 면도기, 구강건강용품 등의 분야에서도 시장을 선도하고 있다. 필립스의 새로운 소식들은 www.philips.com/newscenter를 통해서도 확인할 수 있다.
로열 필립스(NYSE: PHG, AEX: PHIA)는 다각화된 헬스 앤 웰빙(health and well-being) 기업으로 헬스케어(Healthcare), 소비자 라이프스타일(Consumer Lifestyle), 조명(Lighting) 분야에서 의미 있는 기술 혁신을 통한 사람들의 삶의 질 향상에 주력하고 있다. 네덜란드에 본사를 두고 있는 필립스는 전 세계 100여 개 국에 걸쳐 약 115,000명의 임직원과 함께 활발한 사업을 전개하고 있으며, 2013년 233억 유로의 매출을 기록했다. 필립스는 심장 케어, 응급/중환자 케어 및 홈 헬스케어와 에너지 효율 조명 솔루션 및 새로운 조명 애플리케이션 분야뿐 아니라 남성 면도기, 구강건강용품 등의 분야에서도 시장을 선도하고 있다. 필립스의 새로운 소식들은 www.philips.com/newscenter를 통해서도 확인할 수 있다..
필립스 스마터 뷰티는 필립스만의 차별화된 기술력을 바탕으로 1962년 이후 여성들이 건강하고 지속적인 아름다움을 누릴 수 있도록 뷰티 트렌드를 이끌어 온 브랜드. 헤어케어, 제모 그리고 스킨케어 제품 등에 혁신적인 기술 개발을 접목 시켜온 필립스 스마터 뷰티는 머리부터 발끝까지 여성들의 아름다운 변화와 보다 편리한 삶을 위해 뷰티 시장을 선도하고 있다. 특히, 2013년에 출시 된 필립스 ‘비자퓨어’는 페이셜 클렌징에 최적화 된 ‘듀얼모션’ 기능을 도입해 손보다 10배 더 깨끗한 클렌징 효과를 선사, 국내 최고 스타들을 포함 한국 여성 100명으로부터 극찬을 받은 바 있다. 여기에 2015년 출시 된 ‘듀얼 액션 리프트 시스템’으로 각질 제거와 피부 탄력 개선을 도와주는 ‘비자케어’와 교체가 가능한 두 개의 창으로 좁은 부위부터 넓은 부위까지 제모를 도와주는 ‘루메아 에센셜’이 출시 되어 뷰티 디바이스 시장의 선두주자로 앞장 설 전망이다. 필립스 스마터 뷰티 제품에 대한 자세한 정보는 www.philips.co.kr/beauty를 통해 확인할 수 있다.
필립스 스마터 뷰티는 필립스만의 차별화된 기술력을 바탕으로 1962년 이후 여성들이 건강하고 지속적인 아름다움을 누릴 수 있도록 뷰티 트렌드를 이끌어 온 브랜드. 헤어케어, 제모 그리고 스킨케어 제품 등에 혁신적인 기술 개발을 접목 시켜온 필립스 스마터 뷰티는 머리부터 발끝까지 여성들의 아름다운 변화와 보다 편리한 삶을 위해 뷰티 시장을 선도하고 있다. 특히, 2013년에 출시 된 필립스 ‘비자퓨어’는 페이셜 클렌징에 최적화 된 ‘듀얼모션’ 기능을 도입해 손보다 10배 더 깨끗한 클렌징 효과를 선사, 국내 최고 스타들을 포함 한국 여성 100명으로부터 극찬을 받은 바 있다. 여기에 2015년 출시 된 ‘듀얼 액션 리프트 시스템’으로 각질 제거와 피부 탄력 개선을 도와주는 ‘비자케어’와 교체가 가능한 두 개의 창으로 좁은 부위부터 넓은 부위까지 제모를 도와주는 ‘루메아 에센셜’이 출시 되어 뷰티 디바이스 시장의 선두주자로 앞장 설 전망이다. 필립스 스마터 뷰티 제품에 대한 자세한 정보는 www.philips.co.kr/beauty를 통해 확인할 수 있다..
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