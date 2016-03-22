필립스 뷰티, 만족과 감동을 동시에 크리스마스 특별 패키지 프로모션 진행

서울, 대한민국 – ㈜필립스코리아(대표: 도미니크 오 Dominique Oh, www.philips.co.kr)가 소중한 사람을 위한 특별한 선물을 제안하는 크리스마스 프로모션을 진행한다고 밝혔다. 이번 프로모션은 얼굴부터 몸까지 한번에 관리할 수 있도록 토탈 바디 케어 패키지로 마련된 것이 특징이다. 필립스 뷰티는 프로모션 기간인 오는 13일까지 신세계 온라인몰에서 촉촉한 얼굴을 위한 ‘비자부스트(모델명: SC2800)’와 전신 제모를 위한 ‘루메아(SC1996)’를 36% 할인된 499,000에 패키지로 판매한다. ‘비자부스트’는 초음파와 진동을 동시에 이용해 피부의 화장품 흡수력을 높여주고 부드럽게 마사지해주며 미세 혈류 순환을 촉진시켜 주는 뷰티 디바이스, ‘루메아’는 IPL로 모낭에 손상을 가하여 원하지 않는 체모를 자라지 않게 도와주는 제품이다. 더불어 12월 내내 전국 백화점 매장과 신세계 온라인몰에서 필립스 ‘비자퓨어 어드밴스드(SC5370/10)’를 구입하는 모든 고객에게 이온 브러쉬와 트리머를 추가로 증정한다. 지난 8월 출시한 ‘비자퓨어 어드밴스드’는 딥 클렌징과 탄력 마사지, 아이케어까지 한 개의 제품으로 가능하게 한 3 in 1 제품으로 필립스 뷰티 대표 디바이스로, 전 달 대비 매출이 150% 성장세를 기록하는 등 소비자들의 큰 호응을 얻고 있다. 필립스 관계자는 “연말을 맞아 소중한 사람에게 머리부터 발끝까지 세심하게 챙겨 주고 싶은 마음을 전할 수 있도록 ‘토탈 바디 케어’의 의미를 담은 특별한 선물 패키지를 준비했다”며 “2015년 한 해 동안 많은 사랑을 받았던 인기 제품들로 구성된 크리스마스 선물 패키지가 주는 사람과 받는 사람 모두에게 만족스럽고 감동적인 선물이 될 것으로 기대한다”고 전했다. 보다 자세한 내용은 필립스 뷰티 홈페이지(www.philips.co.kr/beauty) 및 필립스 뷰티 공식 페이스북 (https://www.facebook.com/philipsbeauty.kr)을 통해 확인 할 수 있다. 제품 문의: 필립스 소비자 상담실(02-709-1200)