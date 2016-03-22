필립스 프리미엄 핸드블렌더 ‘스피드터치 프로’ 출시

서울, 대한민국 – 헬스 앤 웰빙 부문 선도기업 ㈜필립스코리아(대표: 도미니크 오 Dominique Oh, www.philips.co.kr)가 손가락 하나로 간편하고 빠르게 속도 조절이 가능하고, 핸드블렌더에 푸드마스터 기능이 더해져 더욱 다양한 요리를 할 수 있는 필립스 ‘스피드터치 프로(SpeedTouch Pro, 모델명: HR1647/03)’를 출시한다. 필립스 스피드터치 프로는 기존 필립스의 최고급 사양의 핸드블렌더에 탑재된 속도 조절 기술인 스피드터치 기능을 장착하고, 필립스 핸드블렌더 최초로 푸드마스터를 악세서리로 추가한 제품. 강력한 파워와 혁신적인 기술에 활용도까지 높인 것이 특징이다. 필립스만의 스피드터치 기능은 손가락 하나로 터보 단계까지 1~12단계의 속도를 조절 할 수 있어 간편하게 블렌딩이 가능하다. 동양 여성의 손 사이즈를 고려해 설계된 인체공학적 손잡이와 고무 그립 패턴으로 한 손으로도 원하는 단계까지 천천히 속도를 끌어 올려 안전하고 손쉽게 핸들링 할 수 있다. 푸드마스터를 함께 구성한 점도 돋보인다. 푸드마스터는 초보 주부들이 가장 힘들어 하는 채썰기, 편썰기 등의 번거로운 칼질부터 다지기 및 반죽까지 간편하게 도와주어 혼수 필수 가전으로 꼽힌다. 이러한 푸드마스터와 핸드블렌더가 함께 구성되어 두 가지 제품을 따로 구입 할 필요 없이, 제품 하나로 일품요리부터 디저트까지 다양한 요리를 만들 수 있게 되었다. 또한, 700W의 강력한 파워로 오랜 시간 사용해도 발열, 고장 없이 안전하게 사용할 수 있으며, 칼날에도 필립스 핸드블렌더만의 기술을 탑재해 효과적인 블렌딩이 가능하다. ProMix 딥 블렌딩 기술은 최적의 상태로 재료가 순환하는 것을 도와줘 칼날에 식재료가 걸리는 것을 방지하고, 헤드 부분은 독특한 디자인의 튐방지 블레이드 가드가 음식물이 튀지 않고 골고루 섞이게 한다. 필립스 스피드터치 프로는 혁신적인 기능뿐 만 아니라, 세계 3대 디자인 어워드인 iF 디자인 어워드와 레드닷 디자인을 수상하여 감각적인 디자인을 세계적으로 인정받은 제품이다. 필립스 ‘스피드터치 프로(SpeedTouch Pro, 모델명: HR1647/03)’는 TV홈쇼핑을 통해 구입할 수 있으며, 판매가는 149,000원이다. 오는 19일 NS홈쇼핑에서 첫 런칭 방송이 방영될 예정이다. 보다 자세한 내용은 필립스 홈페이지(www.philips.co.kr) 및 필립스 홈리빙 페이스북(https://www.facebook.com/Philips.HomeLiving.kr)에서 확인 가능하다.