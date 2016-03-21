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필립스, 전체 면도기 라인업 대상 특별 할인 프로모션 진행


면도기 구입 최적의 기회! 연말 면도기 선물 절호의 찬스 놓치지 마세요

12월 1, 2015

 

서울, 대한민국 – 헬스 앤 웰빙 부문의 선도기업 ㈜필립스코리아(대표: 도미니크 오, www.philips.co.kr)가 연말을 맞이해 필립스 전체 면도기 라인업을 대상으로 12월 한 달 동안 특별한 할인 프로모션을 진행한다.

 

필립스는 최근 7000과5000 시리즈 면도기를 출시하면서 다양한 면도 타입을 충족시킬 수 있는 제품들을 시리즈 별로 구축, 전체 라인업을 완성해 이를 기념하기 위해 이번 할인 행사를 마련했다. 행사 기간 동안 최상의 면도 과학이 담겨 있는 9000 시리즈와 피부 보호에 특화된 7000 시리즈 및 빠르고 깔끔한 면도가 가능한 5000 시리즈, 20대 남자를 위한 영킷 업그레이드까지 다양한 필립스 면도기 제품들을 최대 31% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

 

각 라인업 별로 9000 시리즈는 다섯 가지 모델이 최대 15만9천원 할인된 22만 1천원부터, 7000 시리즈는 두 가지 모델이 각각 23만 9천원과 18만 9천원에 판매된다. 5000 시리즈는 13만 9천원에, 영킷 업그레이드 두 가지 모델은 각각 12만 9천원과 9만 9천원에 판매된다.

 

이번 프로모션은 전국 필립스 매장 및 백화점, 양판점, 할인점, 온라인몰에서 진행되며, 각 판매처 별로 할인 대상 품목은 상이하다. 자세한 사항은 필립스 홈페이지 (www.philips.co.kr/shaver9000)와 필립스 맨 페이스북 (https://www.facebook.com/PhilipsMen.kr)에서 확인할 수 있다.

 

제품 문의: 필립스 소비자 상담실(02-709-1200)

로열 필립스(Royal Philips; 필립스)

로열 필립스(NYSE: PHG, AEX: PHIA)는 다각화된 헬스 앤 웰빙(health and well-being) 기업으로 헬스케어(Healthcare), 소비자 라이프스타일(Consumer Lifestyle), 조명(Lighting) 분야에서 의미 있는 기술 혁신을 통한 사람들의 삶의 질 향상에 주력하고 있다. 네덜란드에 본사를 두고 있는 필립스는 전 세계 100여 개 국에 걸쳐 약 115,000명의 임직원과 함께 활발한 사업을 전개하고 있으며, 2013년 233억 유로의 매출을 기록했다. 필립스는 심장 케어, 응급/중환자 케어 및 홈 헬스케어와 에너지 효율 조명 솔루션 및 새로운 조명 애플리케이션 분야뿐 아니라 남성 면도기, 구강건강용품 등의 분야에서도 시장을 선도하고 있다. 필립스의 새로운 소식들은 www.philips.com/newscenter를 통해서도 확인할 수 있다.

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