필립스 소닉케어 칫솔모 할인 행사

서울, 대한민국 – 헬스 앤 웰빙 부문 선도기업 ㈜필립스코리아(대표: 도미니크 오, www.philips.co.kr)의 음파 칫솔 브랜드 필립스 소닉케어가 12월 한달 간 칫솔모를 최대 30% 할인 판매한다. 이번 행사는 필립스코리아가 한 해 동안 필립스 소닉케어를 구입하거나 관심이 있는 소비자들에게 혜택을 제공하고자 마련한 것으로 행사 기간 동안 백화점 매장의 칫솔모 전 제품을 30% 할인된 가격에 판매할 예정이다. 특히, 온라인 쇼핑몰에서는 칫솔모 2개 구입시 1세트를 추가로 증정하는 행사도 동시에 진행한다. 전 세계 치과 의사들이 추천하는 음파 칫솔인 필립스 소닉케어의 칫솔모는 플라그 제거에 최상의 효과를 낼 수 있도록 제작되었다. 그 중 소닉케어의 프리미엄 음파 칫솔인 다이아몬드클린의 칫솔모(HX6064/05, HX6064/35)는 끝이 다이아몬드 형태로 커팅되어 치아에 닿는 면적이 넓고 중앙의 칫솔모가 더 촘촘하게 제작되어 플라그 제거력이 탁월하다. 필립스 소닉케어의 또 다른 모델인 프로리절트 칫솔모(HX6014/05)는 부드러운 세정력으로 잇몸의 자극을 최소화 해주도록 특화되었다.



할인 대상 칫솔모는 다이아몬드클린(HX6064/05, HX6064/35), 플라그컨트롤(HX9022/05), 잇몸케어(HX9032/05), 소닉케어키즈(HX6032/35)이다. 온라인 2+1프로모션 칫솔모는 프로리절트(HX6014/05), 잇몸케어(HX9032/05), 인터케어(HX9002/05), 소닉케어키즈 (HX6032/32) 가 해당된다. 할인 행사에 대한 더 자세한 사항은 필립스 홈페이지(www.philips.com) 또는 페이스북 페이지 (www.facebook.com/Philips.HomeLiving.kr)에서 확인할 수 있다.