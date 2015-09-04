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필립스코리아, 보급형 전자동 에스프레소 머신 '홈에스프레소 2000 시리즈' 출시


합리적인 가격대의 보급형 전자동 에스프레소 머신

9월 4, 2015

<필립스 홈에스프레소 (모델명: hd8650 05)>

 

서울, 대한민국 – 헬스 앤 웰빙 부문의 선도기업 ㈜필립스코리아 (대표: 도미니크 오 Dominique Oh, www.philips.co.kr)가 자사 브랜드 최초의 전자동 에스프레소 머신 필립스 홈 에스프레소 2000시리즈 3종 (모델명: HD8650/05, HD8651/05, HD8651/15)을 출시한다.

 

필립스 홈에스프레소 2000시리즈는 일반 대중들이 고급 커피 문화를 집에서도 손쉽게 즐길 수 있도록 합리적인 가격으로 출시된 보급형 제품이다.

 

전자동인 홈에스프레소 2000시리즈는 물과 원두만 넣으면 버튼 하나로 쉽고 간편하게 에스프레소를 추출할 수 있으며, 특허 받은 세라믹 원두 분쇄기를 탑재해 신선한 원두를 바로 갈아 마실 수 있다. 맛 선택에 한계가 있고 원두의 신선함이 다소 떨어지는 캡슐 커피와는 달리 홈에스프레소 2000 시리즈는 풍부한 맛과 향을 지닌 고급 커피를 집에서 간편하게 즐길 수 있게 한다.

 

특히, 원하는 커피의 추출량을 저장하는 스마트 메모 기능으로 개인 취향에 따른 맞춤 커피를 마실 수 있다. 커피 추출 그룹은 탈부착이 손쉬워 청소 및 관리가 편리해 위생적으로 관리할 수 있다.

 

필립스가 선보이는 첫 전자동 머신인 홈에스프레소 2000시리즈의 권장소비자가는 599,000원 ~ 699,000원으로 전국 필립스 매장 및 백화점에서 구입 할 수 있다. 보다 자세한 내용은 필립스 홈페이지(www.philips.co.kr) 및 필립스 홈리빙 페이스북(https://www.facebook.com/Philips.HomeLiving.kr)에서 확인 가능하다.

 

제품 문의: 필립스 소비자 상담실(02-709-1200)

로열 필립스(Royal Philips; 필립스)

로열 필립스(NYSE: PHG, AEX: PHIA)는 다각화된 헬스 앤 웰빙(health and well-being) 기업으로 헬스케어(Healthcare), 소비자 라이프스타일(Consumer Lifestyle), 조명(Lighting) 분야에서 의미 있는 기술 혁신을 통한 사람들의 삶의 질 향상에 주력하고 있다. 네덜란드에 본사를 두고 있는 필립스는 전 세계 100여 개 국에 걸쳐 약 108,000명의 임직원과 함께 활발한 사업을 전개하고 있으며, 2014년 214억 유로의 매출을 기록했다. 필립스는 심장 케어, 응급 케어 및 홈 헬스케어, 에너지 효율 조명 솔루션 및 새로운 조명 애플리케이션 분야뿐 아니라 남성 면도기, 구강건강용품 등의 분야에서도 시장을 선도하고 있다. 필립스의 새로운 소식들은 www.philips.com/newscenter를 통해서도 확인할 수 있다.

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