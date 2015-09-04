필립스코리아, 보급형 전자동 에스프레소 머신 '홈에스프레소 2000 시리즈' 출시

<필립스 홈에스프레소 (모델명: hd8650 05)>

서울, 대한민국 – 헬스 앤 웰빙 부문의 선도기업 ㈜필립스코리아 (대표: 도미니크 오 Dominique Oh, www.philips.co.kr)가 자사 브랜드 최초의 전자동 에스프레소 머신 필립스 홈 에스프레소 2000시리즈 3종 (모델명: HD8650/05, HD8651/05, HD8651/15)을 출시한다.

필립스 홈에스프레소 2000시리즈는 일반 대중들이 고급 커피 문화를 집에서도 손쉽게 즐길 수 있도록 합리적인 가격으로 출시된 보급형 제품이다.

전자동인 홈에스프레소 2000시리즈는 물과 원두만 넣으면 버튼 하나로 쉽고 간편하게 에스프레소를 추출할 수 있으며, 특허 받은 세라믹 원두 분쇄기를 탑재해 신선한 원두를 바로 갈아 마실 수 있다. 맛 선택에 한계가 있고 원두의 신선함이 다소 떨어지는 캡슐 커피와는 달리 홈에스프레소 2000 시리즈는 풍부한 맛과 향을 지닌 고급 커피를 집에서 간편하게 즐길 수 있게 한다.

특히, 원하는 커피의 추출량을 저장하는 스마트 메모 기능으로 개인 취향에 따른 맞춤 커피를 마실 수 있다. 커피 추출 그룹은 탈부착이 손쉬워 청소 및 관리가 편리해 위생적으로 관리할 수 있다.

필립스가 선보이는 첫 전자동 머신인 홈에스프레소 2000시리즈의 권장소비자가는 599,000원 ~ 699,000원으로 전국 필립스 매장 및 백화점에서 구입 할 수 있다. 보다 자세한 내용은 필립스 홈페이지(www.philips.co.kr) 및 필립스 홈리빙 페이스북(https://www.facebook.com/Philips.HomeLiving.kr)에서 확인 가능하다.

제품 문의: 필립스 소비자 상담실(02-709-1200)