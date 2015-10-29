필립스 뷰티, 이온 두 배 '스마트 케어 드라이어' 출시

< 사진 캡션: 필립스 ‘스마트 케어 드라이어’ (컬러: 골드, 모델명: BHC201)> 서울, 대한민국 –㈜필립스코리아(대표: 도미니크 오 Dominique Oh, www.philips.co.kr)가 온라인과 하이마트 전용 판매를 위해 기존 드라이어 제품보다 두 배 더 강력한 이온 컨디셔닝 기능을 갖춘 합리적인 가격대의 ‘스마트 케어 드라이어’를 출시했다. 이 제품은 이중으로 된 이온 배출구가 다량의 음이온을 배출해 헤어 큐티클을 매끄럽게 정리하고 정전기를 막아줘 손상된 모발을 윤기있고 빛나는 머릿결로 만들어 주는 것이 특징이다. 특히 이번에 출시한 필립스 ‘스마트 케어 드라이어’는 필립스 고유의 모발 보호 기술인 ‘열 보호 기술’로 스타일링 후에도 건강하고 부드러운 모발을 유지할 수 있게 했다. 제품 스스로 스타일링 시 센서를 통해 바람의 온도를 계속 인지하기 때문에 열로 인한 모발과 두피 손상을 최소화시켜준다. 또 강력한 ‘쿨샷 기능’도 구비해 헤어 스타일링을 마친 후 손잡이에 위치한 ‘쿨샷 버튼’을 누르면 차가운 바람이 나와 모발이 흐트러지지 않게 고정하고 윤기를 더해준다. 이외에도 이번 신제품은 1600W의 고출력으로 모발을 빠르게 드라이할 수 있게 했으며, 6단계로 온도와 속도 조절이 가능해 완벽한 스타일링을 위해 반드시 필요한 정밀한 온도와 속도 조절을 가능하게 했다. 접이식 손잡이로 간편하게 휴대가 가능하고 작은 공간에도 쉽게 수납할 수 있다. 보다 자세한 내용은 필립스 뷰티 홈페이지(www.philips.co.kr/beauty) 및 필립스 뷰티 공식 페이스북 (https://www.facebook.com/philipsbeauty.kr)을 통해 확인 할 수 있다. 온라인 판매용은 화이트와 핑크 컬러, 하이마트 판매용은 골드 컬러로 출시하여 소비자의 기호와 취향에 맞는 선택이 가능하게 했다. 가격은 각 59,000원. 제품 문의: 필립스 소비자 상담실(02-709-1200)