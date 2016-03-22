필립스 아벤트, 29회 코엑스 베이비페어 참가

서울, 대한민국 – 헬스 앤 웰빙 부문 선도기업 ㈜필립스코리아(대표: 도미니크 오, www.philips.co.kr)의 육아용품 브랜드 필립스 아벤트가 2월 18일부터 21일까지 삼성동 코엑스에서 열리는 제29회 코엑스 베이비페어에 참여한다. 이번 페어에서는 ‘간편하고 편리한 육아’를 컨셉으로 초보 엄마와 아빠도 간편하게 육아를 할 수 있도록 도와주는 다양한 아벤트 제품을 소개하고 육아에 대한 상세 설명과 시연, 고객 참여 이벤트 등 다양한 체험 컨텐츠를 선보인다. 주요 제품은 아벤트의 간편 육아 삼총사 제품인 패스트 보틀워머(SCF355/01)와 아벤트3-in-1 전기 스팀 소독기(SCF284/02), 이유식 마스터(SCF870)이며, 세계모유수유주간 추천 상품인 내추럴 전동 유축기(SCF332/01)와 엄마의 젖 느낌을 그대로 전달해주는 내추럴 젖병 세트 등도 선보일 예정이다. 여기에 베이비페어에 참석한 초보 엄마 아빠를 위해 다양한 이벤트와 사은품을 마련했다. 필립스 아벤트의 블로그의 이웃 맺기와 필립스 페이스북에서 친구를 추가하는 분들에게 매일 150명씩 선착순으로 소정의 선물을 제공한다. 또한 에어프라이어를 매일1대 증정하는 로열베이비박스 이벤트도 진행한다. 25만원 이상 구매시 소형 원버튼 분유 무선주전자(HD9380)를, 15만원 이상 구매시 미니 블렌더(HR2874)를, 아벤트 출산셋트를 구매하거나 10만원 이상 제품을 구매할 경우 아벤트 쇼퍼백을 제공한다. 특히, 필립스 아벤트의 편리한 육아 삼총사의 대표제품인 ‘패스트 보틀워머(SCF355/01)’는 3분만에 모유와 이유식을 균일한 온도로 데워주며 ‘아벤트 3-in-1 전기 스팀 소독기(SCF284/02)’는 화학 물질을 사용하지 않고 천연 스팀을 통해 최대 6개의 젖병을6분안에 빠르게 소독한다. ‘이유식 마스터(SCF870)’는 찌기부터 갈기까지 이유식 만들기의 과정을 한번에 해결해줘 이유식을 빠르고 간편하게 만들수 있다. 한편, ‘아기를 위한 더 좋은 아이디어’를 위한 혁신에 앞장서는 필립스 아벤트는 현재 젖병 모양의 표준이 된 첫 아벤트 젖병을 선보인 후, 30년간 변함없이 엄마와 아기의 건강한 수유를 도와왔으며, 간편하고 편리한 육아를 위해 지속적인 연구를 이어오고 있다.