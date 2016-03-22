무선 청소기 최초! 물탱크 탑재한 필립스 '파워프로 아쿠아' 출시

서울, 대한민국 – 헬스 앤 웰빙 부문 선도기업 ㈜필립스코리아(대표: 도미니크 오 Dominique Oh, www.philips.co.kr)가 무선 청소기 최초로 물탱크를 탑재한 ‘파워프로 아쿠아(PowerPro Aqua, 모델명: FC6401/01)’를 출시한다. ‘파워프로 아쿠아’는 무선 청소기 최초로 물탱크를 탑재, 물걸레질과 먼지 흡입이 동시에 가능해 물걸레질을 힘들이지 않고 언제든지 손쉽게 할 수 있도록 한 혁신적인 제품이다. 또한 식물의 모세관 수분 흡수 원리로 청소기 머리부분의 걸레에 항상 적절한 물기가 유지될 수 있도록 해 걸레를 별도로 물에 적시거나 짤 필요가 없다. 탑재된 물통은 최대 50 m2까지 한번에 걸레질 가능한 넉넉한 용량으로, 하단부를 살짝 누르면 쉽게 분리가 가능해 바닥부터 카펫까지 간편하게 청소 할 수 있다. 거친 돌기와 부드러울 돌기로 구성된 걸레를 장착하여 바닥의 얼룩도 쉽게 닦인다. 이번 신제품은 필립스의 일반 유선 청소기 라인에 탑재된 파워 싸이클론 기술을 그대로 탑재해 2000W급 유선 청소기와 동급의 강력한 흡입력까지 제공한다. 일직선으로 디자인된 공기 흡입부와 원심력으로 공기와 먼지를 분리하는 최적의 공기 흐름으로 강력한 흡입력을 유지한다. 겨울철 실내 청소 시 가장 우려가 되었던 미세먼지 재배출의 걱정도 없앴다. 머리카락보다 얇은 0.3 마이크론 먼지까지 차단하는 독일 프로이덴버그 필터는 미세먼지 재배출을 완벽하게 차단한다. 필터는 물 세척이 가능해 오랫동안 위생적으로 사용 가능하다. 이외에도 리튬 이온 배터리를 탑재해 기존 니켈 배터리 대비 사용 시간은 2배, 충전 속도는 3배 더 빨라졌으며, 수명이 3배 더 길어 무선 청소기임에도 배터리 걱정 없이 오랫동안 사용 할 수 있다. 한편, 필립스는 이번 신제품 출시를 기념해 더욱 많은 소비자들에게 파워프로 아쿠아를 경험할 수 있는 기회를 제공하기 위해 할인 프로모션을 진행한다. 2월 한 달 동안 진행되는 이번 프로모션은 파워프로 아쿠아를 최대 70,000원 할인된 가격으로 구입할 수 있다. 필립스 ‘파워프로 아쿠아(PowerPro Aqua, 모델명: FC6401/01)’는 온라인몰에서 구입 가능하며, 판매가는 369,000원이다. 보다 자세한 내용은 필립스 홈페이지(www.philips.co.kr/airfryer) 및 필립스 홈리빙 페이스북(https://www.facebook.com/Philips.HomeLiving.kr)에서 확인 가능하다.