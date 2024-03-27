의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를
회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 초전도 자석식 전신용 자기공명 전산화 단층촬영장치 / Achieva 1.5T, Intera 1.5T, SmartPath to dStream for 1.5T, Achieva 3.0T, SmartPath to dStream for XR and 3.0T, Ingenia 3.0T CX 7. 회수방법: 필립스 현장 서비스 엔지니어가 방문을 위해 연락을 취할 예정. 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
2. 허가번호: 수인 06-825 호, 수인 04-908 호, 수인 14-2868 호
3. 분류번호(등급): A12010.01(2)
4. 제조번호(SN): 17017외 236대
5. 수입일자: 2022년 10월 20일 외 236대
6. 회수사유: QBC(Quadrature Body Coil) 씰 접착제가 실패하여 날카로운 모서리가 환자와 접촉할 수 있습니다. QBC 씰은 환자 테이블이 시스템 보어 안팎으로 수평 이동하면서 느슨해질 수 있습니다. QBC 씰(그림 1)은 Cone Cover콘 커버와 QBC Cover 커버 사이에 접착되는 고무 씰로 검사 중 QBC 커버의 날카로운 모서리가 환자와 접촉하지 않도록 하는 기능을 합니다. 스캔 과정에서 QBC 봉인이 느슨해지면 환자에게 피부 찰과상, 타박상, 열상, 탈모/엉킴, 조직 손상 중 한 가지 이상의 위험이 발생할 수 있습니다.
8. 소비자가 취해야 하는 행동: 안내문 참고. (2023-PD-MR-013, FCO78100573)
9. 회수개시일: 2024년02월 06일
10. 회수의무자(연락처): 필립스 고객센터(080-372-7777)
11. 작성년월일: 2024년02월 06일
1. 품목명, 제품/모델명: 초전도 자석식 전신용 자기공명 전산화 단층촬영장치 / Achieva 1.5T, Intera 1.5T, SmartPath to dStream for 1.5T, Achieva 3.0T, SmartPath to dStream for XR and 3.0T, Ingenia 3.0T CX
7. 회수방법: 필립스 현장 서비스 엔지니어가 방문을 위해 연락을 취할 예정.
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를
회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 개인용인공호흡기, Trilogy Evo (KR2110X15B)범용인공호흡기, Trilogy EV300 (KR2210X15B) 7. 회수방법: 소프트웨어 수정 버전이 출시될 예정입니다. 2024년 2분기에 모든 장치 사용자가 다운로드할 수 있도록 연락 및 방문 드리도록 하겠습니다. 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
2. 허가번호: 수허20-260호, 수허 22-194호
3. 분류번호(등급): A07010.02 (3), A07010.01(3)
4. 제조번호(SN): H294437057598 외 2665대
5. 수입일자: 2023년 11월 07일 외 2665대
6. 회수사유: Philips Respironics는 Trilogy Evo, Trilogy Evo O2 및 Trilogy EV300 에서 충분한 전력이 공급되고 있음에도, 배터리를 사용하여 운영하는 경우 인공호흡기가 배터리 고갈 또는 전원 손실 알람을 울릴 수 있는 장치의 잠재적인 안전 문제를 알게 되었습니다. 이로 인해 장치가 알람이 울리는 동안 갑자기 Ventilation이 중단될 수 있습니다. Ventilation이 중단되는 경우 배터리를 분리/재설치하고 기기를 재시작하여 정상적인 사용이 가능합니다. 아래 두가지 조건이 동시에 모두 충족되는 경우에만 발생할 수 있습니다:
1. 장치가 CPAP 또는 PSV 모드로 작동하고 있고
2. 장치가 최소 10분 55초 동안 환자의 호흡이 감지되지 않는 경우 이 문제는 배터리 잔량을 계산하는 소프트웨어 알고리즘이 일부 환경에서 제한적인 오류가 발생하여 장치가 작동을 멈출 수 있습니다:
A. 배터리 전원만으로 작동하는 동안 CPAP 또는 PSV 치료를 중단하는 전원 손실 알람을 발생시킵니다.
B. AC 또는 DC 전원과 같은 영구 전원에 연결되어 있는 경우 치료를 계속하는 동안 배터리 소진 알람을 발생시킵니다. 단, 이 제한적인 오류는 CPAP 및 PSV 이외의 환기 모드에서는 발생하지 않습니다.
8. 소비자가 취해야 하는 행동: 모든 안전 조치를 준수하면 모든 사용자가 CPAP 또는 PSV 모드에서 장치를 계속 안전하게 사용할 수 있습니다. 상세한 내용은 고객안내문에 따라 조치하여 주십시오. (2024-CC-SRC-001)
9. 회수개시일: 2024년 03월 15일
10. 회수의무자(연락처): 필립스코리아(수면 및 호흡 사업부 고객센터 080-500-0004)
11. 작성년월일: 2024년 03월 19일
1. 품목명, 제품/모델명: 개인용인공호흡기, Trilogy Evo (KR2110X15B)범용인공호흡기, Trilogy EV300 (KR2210X15B)
7. 회수방법: 소프트웨어 수정 버전이 출시될 예정입니다. 2024년 2분기에 모든 장치 사용자가 다운로드할 수 있도록 연락 및 방문 드리도록 하겠습니다.
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 전신용전산화단층엑스선촬영장치, Spectral CT 7500
2. 허가번호: 수인 21-4467호
3. 분류번호(등급): A11010.01 (2)
4. 제조번호(SN): 500423 외 29대
5. 회수사유: 필립스는 장비를 사용하는 과정에서 캡쳐된 이미지에 "Last Shot" 이라고 잘못 표기될 수 있는 잠재적인 소프트웨어 문제를 인지하였습니다. 해당 상황은 다음의 경우 발생될 수 있습니다. 2023-PD-CTAMI-017 (FCO72800808) 참고.
6. 회수방법: 필립스는 문제해결을 위해 소프트웨어 업데이트를 실시할 예정입니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동: 문제를 방지하기 위해 작동자는 기본 exam card의 슬라이스 두께를 1mm로 업데이트 하고, 더 두꺼운 슬라이스가 없도록 합니다. 이러한 경우에는 문제가 표시되지 않습니다.
8. 회수개시일: 2024년 02월 15일
9. 회수의무자(연락처): 필립스 고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월일: 2024년 02월 15일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
5. 제조일자: 2023년 06월 14일 외 61대 · 치료 중단을 견딜 수 있는 사용자의 경우, 기기를 계속 사용하거나 사용자의 량에 따라 대체 기기를 사용할 수 있습니다. · 치료 중단이나 정지를 견딜 수 없는 사용자에게는 대체 치료가 필요하며, 고객에 대한 금전적 보상이 제공됩니다. 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 개인용 인공호흡기, BiPAP A40
2. 허가번호: 수허17-214호
3. 분류번호(등급): A07010.02 (3)
4. 제조번호(SN): V36215627F6D8 외 61대
6. 회수사유: 발생 확률은 매우 낮지만 인공호흡기 작동 불가 상태로 인한 치료 중단 및/또는 손실은 의도한 환자 집단에 대해 예상치 못한 건강 결과를 초래하는 것으로 보고되었습니다.
7. 회수방법: 필립스 레스피로닉스는 환자 상태에 따라 사용자에게 다음과 같은 옵션을 제공합니다:
위에 나열된 옵션에 대한 자세한 내용은 ‘고객 안내문(2023-CC-SRC-039)’의 섹션 5 (필립스 레스피로닉스에서 계획한 조치)를 참조하세요.
8. 소비자가 취해야 하는 행동: Ventilator Inoperative 알람이 발생하면 하드 재부팅 옵션을 수행할 수 있습니다. 상세한 내용은 고객안내문에 따라 조치하여 주십시오. (2023-CC-SRC-039)
9. 회수개시일: 2024년 10월 28일
10. 회수의무자(연락처): 필립스코리아 (수면 및 호흡 사업부 고객센터 080-500-0004)
11. 작성년월일: 2024년 10월 28일
5. 제조일자: 2023년 06월 14일 외 61대
· 치료 중단을 견딜 수 있는 사용자의 경우, 기기를 계속 사용하거나 사용자의 량에 따라 대체 기기를 사용할 수 있습니다.
· 치료 중단이나 정지를 견딜 수 없는 사용자에게는 대체 치료가 필요하며, 고객에 대한 금전적 보상이 제공됩니다.
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
5. 회수사유: 필립스는 Spectral CT를 이용한 Interventional procedure(중재적 시술) 중 Plan box가 업데이트되지 않아 시술자 또는 환자 내부에 삽입된 바늘과 충돌할 수 있는 문제와 오진으로 이어질 수 있는 잘못된 환자 ID 소프트웨어 문제를 인지하게 되었습니다. 8. 회수개시일: 2024년 12월 02일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 전신용전산화단층엑스선촬영장치
2. 허가번호: 수인21-4467호
3. 분류번호(등급): A11010.01(2)
4. 제조번호(SN): 10192외 9대
6. 회수방법: 필립스 엔지니어(FSE)가 현장을 방문하여 문제를 해결하기 위한 소프트웨어 업데이트를 설치할 시간을 예약할 것입니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동: 권장 조치에 대한 자세한 내용은 안내문 및 부록 A를 참조하십시오. (2024-PD-CTAMI-014, FCO72800808)
9. 회수의무자(연락처): 필립스 고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월일: 2024년 12월 06일
5. 회수사유: 필립스는 Spectral CT를 이용한 Interventional procedure(중재적 시술) 중 Plan box가 업데이트되지 않아 시술자 또는 환자 내부에 삽입된 바늘과 충돌할 수 있는 문제와 오진으로 이어질 수 있는 잘못된 환자 ID 소프트웨어 문제를 인지하게 되었습니다.
8. 회수개시일: 2024년 12월 02일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
5. 회수사유: 필립스 Azurion 장비에서 지속적으로 재시작(Restart loop)가 발생될 수 있는 잠재적인 문제를 확인하였습니다. 장비에 저장된 데이터베이스가 커질수록 문제 발생 가능성이 높으며, 만약 문제가 발생될 경우 데이터 손실의 가능성이 예상됩니다. 6. 회수방법: 소프트웨어 업데이트 8. 회수개시일: 2024년 01월 01일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형디지털식순환기용엑스선투시진단장치, Azurion 7 B12 외 4건
2. 허가번호: 수인17-561호
3. 분류번호(등급): A11090.03(3)
4. 제조번호(SN): 266 외 141대
7. 소비자가 취해야 하는 행동: 필립스가 장비를 수정할 때까지 장비 문서와 함께 본 안내문 통지서를 보관하시기 바랍니다. 환자 데이터베이스에 있는 Study case를 가능한 적게 유지하기 바랍니다 (500건 미만). Study case를 삭제할 경우, study를 확인하고 10개 미만 단위로 삭제하시기 바랍니다. (2023-IGT-BST-005)
9. 회수의무자(연락처): 필립스 고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월일: 2024년 02월 15일
5. 회수사유: 필립스 Azurion 장비에서 지속적으로 재시작(Restart loop)가 발생될 수 있는 잠재적인 문제를 확인하였습니다. 장비에 저장된 데이터베이스가 커질수록 문제 발생 가능성이 높으며, 만약 문제가 발생될 경우 데이터 손실의 가능성이 예상됩니다.
6. 회수방법: 소프트웨어 업데이트
8. 회수개시일: 2024년 01월 01일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
5. 회수사유: L.01.04 버전의 Wired Avalon Ultrasound Transducer (867246)가 다중(쌍둥이 또는 세쌍둥이)을 모니터링할 때 부정확한 태아 심박수(FHR) 측정을 보고할 수 있다는 사실이 밝혀졌습니다: 생리적 신호(태아 심장의 에코)가 없거나 매우 약한 상황(예: 임신 초기 주)에서는 Wired Avalon Ultrasound Transducer가 서로 간섭하여 인공 FHR을 생성하는 경향이 있으며, 주로 약 180 bpm에서 발생합니다. 6. 회수방법: 필립스 담당자가 기술 솔루션을 제공할 예정입니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 8. 회수개시일: 2025년 02월 04일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 체외형범용프로브
2. 허가번호: 서울 수신 06-924 호
3. 분류번호(등급): A58020.01 1
4. 제조번호(SN): DE67544386 1대
9. 회수의무자(연락처): 필립스 고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월일: 2025년 02월 04일
5. 회수사유: L.01.04 버전의 Wired Avalon Ultrasound Transducer (867246)가 다중(쌍둥이 또는 세쌍둥이)을 모니터링할 때 부정확한 태아 심박수(FHR) 측정을 보고할 수 있다는 사실이 밝혀졌습니다: 생리적 신호(태아 심장의 에코)가 없거나 매우 약한 상황(예: 임신 초기 주)에서는 Wired Avalon Ultrasound Transducer가 서로 간섭하여 인공 FHR을 생성하는 경향이 있으며, 주로 약 180 bpm에서 발생합니다.
6. 회수방법: 필립스 담당자가 기술 솔루션을 제공할 예정입니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
8. 회수개시일: 2025년 02월 04일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을
공표합니다.
4. 제조번호(SN): 62030, 68025 5. 회수사유: MR 장비에 사용되는 HA FlexTrak Trolley 액세서리에 문제가 6. 회수방법: 있으며, 유압 페달을 밟을 때, HA FlexTrak Trolley에서 오일이 누출되어 미끄러지거나 떨어질 수 있는 상황이 발생할 수 있음을 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 확인 유압 유체(오일) 누출이 확인되는 경우: 종이 타월을 사용하여 오일을 제거하고 세정제(예: 비누, 물)와 종이 타월을 사용하여 바닥에 남아있는 유막을 제거합니다. 문제가 발생되면 필립스 담당자에게 알립니다. 8. 회수개시일: 2025년 04월 02일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 초전도 자석식 전신용 자기공명 전산화 단층 촬영장치, Ingenia Elition X, MR 7700
2. 허가번호: 수인19-4178호, 수인 23-4660호
3. 분류번호(등급): A12010.01 (2)
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월일: 2025년 04월 02일
4. 제조번호(SN): 62030, 68025
5. 회수사유: MR 장비에 사용되는 HA FlexTrak Trolley 액세서리에 문제가
6. 회수방법: 있으며, 유압 페달을 밟을 때, HA FlexTrak Trolley에서 오일이 누출되어 미끄러지거나 떨어질 수 있는 상황이 발생할 수 있음을
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
확인
유압 유체(오일) 누출이 확인되는 경우:
종이 타월을 사용하여 오일을 제거하고 세정제(예: 비누, 물)와 종이 타월을 사용하여 바닥에 남아있는 유막을 제거합니다.
문제가 발생되면 필립스 담당자에게 알립니다.
8. 회수개시일: 2025년 04월 02일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을
공표합니다.
4. 제조번호(SN): H35641959D052외 19대 5. 회수사유: 필립스 레스피로닉스는 Trilogy Evo EV300 장치와 함께 특정 구성에서in-line nebulizers를 사용할 때 잠재적인 문제를 인식하게 되었습니다. 인라인 네블라이저를 특정 위치에 배치하여 사용하면 장치의 내부 유량 센서에 에어로졸 침전물이 시간이 지남에 따라 축적될 수 있습니다. 유량 센서에 영향을 받으면 아래에 요약된 상황에서 유량 측정이 부정확해질 수 있습니다. 6. 회수방법: 필립스 담당자가 기술 솔루션을 제공할 예정입니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 1. 인라인 네블라이저 사용 여부와 관계없이 모든 Trilogy Evo, Trilogy Evo O2 및 Trilogy EV300 사용자에게 해당됩니다. - 사용 지침(IFU)에 명시된 대로, 볼륨 조절 모드에서 High inspiratory pressure(HIP) 알람이 적절하게 설정되어 있고 환자의 상태에 맞는지 확인합니다. - IFU에 명시된 대로 인공호흡기 작동 불가 오류가 발생하면 대체 인공호흡기 공급원을 사용할 수 있는지 확인합니다. 2. FiO2가 설정된 Trilogy Evo O2 또는 Trilogy EV300 장치를 사용하는 경우- 환자의 산소포화도(SpO2)를 지속적으로 모니터링하고 동맥혈 가스 측정 모니터링에 대한 기관의 프로토콜을 따라 환자가 적절한 산소 공급을 받고 있는지 확인합니다. - 산소 혼합 모듈을 사용하는 모든 환자에 대해 산소 공급 부족을 확인하려면 외부 FiO2 분석기를 사용합니다. 외부 FiO2 분석기를 사용할 수 없는 경우 대체 인공호흡기로 전환합니다. - IFU에 명시된 대로, 모니터링 결과 FiO2가 충분히 공급되지 않는다고 판단되는 경우 다른 산소 공급 방법이나 대체 인공호흡기로 신속하게 전환할 수 있도록 즉시 사용 가능한 백업 장치를 유지합니다. 3. 인라인 네뷸라이저 치료를 사용하는 경우: - 회로는 아래 그림 1의 이미지와 같이 구성해야 합니다. - 패시브 회로로 700mL 이상의 1회 환기량이 필요한 처방의 경우, 대체 회로(Active PAP, Active Flow, or Dual Limb)를 사용하는 것으로 전환합니다. 8. 회수개시일: 2025년 06월 02일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 범용인공호흡기, KR2200X15B
2. 허가번호: 수허 22-194 호
3. 분류번호(등급): A07010.01(3)
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월일: 2025년 06월02일
4. 제조번호(SN): H35641959D052외 19대
5. 회수사유: 필립스 레스피로닉스는 Trilogy Evo EV300 장치와 함께 특정 구성에서in-line nebulizers를 사용할 때 잠재적인 문제를 인식하게 되었습니다. 인라인 네블라이저를 특정 위치에 배치하여 사용하면 장치의 내부 유량 센서에 에어로졸 침전물이 시간이 지남에 따라 축적될 수 있습니다. 유량 센서에 영향을 받으면 아래에 요약된 상황에서 유량 측정이 부정확해질 수 있습니다.
6. 회수방법: 필립스 담당자가 기술 솔루션을 제공할 예정입니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
1. 인라인 네블라이저 사용 여부와 관계없이 모든 Trilogy Evo, Trilogy Evo O2 및 Trilogy EV300 사용자에게 해당됩니다.
- 사용 지침(IFU)에 명시된 대로, 볼륨 조절 모드에서 High inspiratory pressure(HIP) 알람이 적절하게 설정되어 있고 환자의 상태에 맞는지 확인합니다.
- IFU에 명시된 대로 인공호흡기 작동 불가 오류가 발생하면 대체 인공호흡기 공급원을 사용할 수 있는지 확인합니다.
2. FiO2가 설정된 Trilogy Evo O2 또는 Trilogy EV300 장치를 사용하는 경우- 환자의 산소포화도(SpO2)를 지속적으로 모니터링하고 동맥혈 가스 측정 모니터링에 대한 기관의 프로토콜을 따라 환자가 적절한 산소 공급을 받고 있는지 확인합니다.
- 산소 혼합 모듈을 사용하는 모든 환자에 대해 산소 공급 부족을 확인하려면 외부 FiO2 분석기를 사용합니다. 외부 FiO2 분석기를 사용할 수 없는 경우 대체 인공호흡기로 전환합니다.
- IFU에 명시된 대로, 모니터링 결과 FiO2가 충분히 공급되지 않는다고 판단되는 경우 다른 산소 공급 방법이나 대체 인공호흡기로 신속하게 전환할 수 있도록 즉시 사용 가능한 백업 장치를 유지합니다.
3. 인라인 네뷸라이저 치료를 사용하는 경우:
- 회로는 아래 그림 1의 이미지와 같이 구성해야 합니다.
- 패시브 회로로 700mL 이상의 1회 환기량이 필요한 처방의 경우, 대체 회로(Active PAP, Active Flow, or Dual Limb)를 사용하는 것으로 전환합니다.
8. 회수개시일: 2025년 06월 02일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을
공표합니다.
4. 제조번호(SN): 980외 179대 5. 회수사유: Certeray 엑스레이 발생기가 장착된 Azurion R1.x 및 R2.x 버전의 시스템에 영향을 미칠 수 있는 소프트웨어 문제가 확인됨 6. 회수방법: 영향을 받는 모든 시스템에 소프트웨어 업데이트를 실시하여 7. 소비자가 취해야 하는 행동: - 풋스위치 페달을 빠르게 눌렀다가 떼지 마십시오. 8. 회수개시일: 2025년 07월 05일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치 / Azurion 5 M12 외 5건
2. 허가번호: 수인 17-561호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
문제를 해결할 예정입니다.
안내문에 설명된 상황에서 엑스레이 기능을 사용할 수 없는 경우 시스템 전원을 차단한 후 재시작(Cold restart)하십시오.
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월일: 2025년 07월05일
4. 제조번호(SN): 980외 179대
5. 회수사유: Certeray 엑스레이 발생기가 장착된 Azurion R1.x 및 R2.x 버전의 시스템에 영향을 미칠 수 있는 소프트웨어 문제가 확인됨
6. 회수방법: 영향을 받는 모든 시스템에 소프트웨어 업데이트를 실시하여
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
- 풋스위치 페달을 빠르게 눌렀다가 떼지 마십시오.
8. 회수개시일: 2025년 07월 05일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을
공표합니다.
4. 제조번호(SN): 95234 외 74 5. 회수사유: Brilliance, Ingenuity 및 IQon CT 시스템에서 구성 요소(볼 나사) 고장이 발생할 경우, 환자 지지 테이블이 예기치 않게 가장 낮은 수직 한계까지 내려갈 수 있음. (2023-PD-CTAMI-009) 6. 회수방법: 필립스는 현장을 방문하여 영향을 받는 시스템을 점검하고(FCO 72800832)필요한 경우 시스템을 시정(FCO 72800833)할 일정을 잡기 위해 필립스에서 연락을 드릴 예정입니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: • 본 시스템은 본래의 사용 목적에 따라 아래 명시된 권고 사항을 준수하는 경우 계속 사용하실 수 있습니다. • 사용 지침(IFU)에 나열된 경고를 확인하십시오: 환자의 손이 매달린 채 흔들리지 않도록 환자가 잘 고정되어 있는지 확인하십시오. 환자가 환자 테이블에 안전하게 놓여 있고 떨어질 위험이 없는지 확인하십시오. 8. 회수개시일: 2025년 08월 25일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 전신용 전산화 단층 엑스선 촬영장치/ Brilliance CT Big Bore외 5
2. 허가번호: 수인 05-1200 호 외 5
3. 분류번호(등급): A11010.01(2)
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2025년 08월22일
4. 제조번호(SN): 95234 외 74
5. 회수사유: Brilliance, Ingenuity 및 IQon CT 시스템에서 구성 요소(볼 나사) 고장이 발생할 경우, 환자 지지 테이블이 예기치 않게 가장 낮은 수직 한계까지 내려갈 수 있음. (2023-PD-CTAMI-009)
6. 회수방법: 필립스는 현장을 방문하여 영향을 받는 시스템을 점검하고(FCO 72800832)필요한 경우 시스템을 시정(FCO 72800833)할 일정을 잡기 위해 필립스에서 연락을 드릴 예정입니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
• 본 시스템은 본래의 사용 목적에 따라 아래 명시된 권고 사항을 준수하는 경우 계속 사용하실 수 있습니다.
• 사용 지침(IFU)에 나열된 경고를 확인하십시오: 환자의 손이 매달린 채 흔들리지 않도록 환자가 잘 고정되어 있는지 확인하십시오. 환자가 환자 테이블에 안전하게 놓여 있고 떨어질 위험이 없는지 확인하십시오.
8. 회수개시일: 2025년 08월 25일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을
공표합니다.
4. 제조번호(SN): 956 5. 회수사유: Azurion 7M20 장비 C-arm 롤 모터의 마운팅 플랜지(mounting flange)에 기어박스를 연결하는 볼트가 적절한 토크로 조여지지 않았을 수 있음. (2024-IGT-BST-016) 6. 회수방법: 필립스는 영향받는 모슨 시스템의 C-arm 롤 모터를 무상으로 교체할 예정입니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: C-arm 롤 동작 중 비정상적인 소음이 들리거나 C-arm롤 동작이 비활성화되고 “전동식 이동이 불가능합니다”라는 사용자 메시지가 나타나면 즉시 필립스에 문의 주시기 바랍니다. 8. 회수개시일: 2025년 06월 18일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/Azurion 7M20
2. 허가번호: 수인 17-561호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2025년 06월18일
4. 제조번호(SN): 956
5. 회수사유: Azurion 7M20 장비 C-arm 롤 모터의 마운팅 플랜지(mounting flange)에 기어박스를 연결하는 볼트가 적절한 토크로 조여지지 않았을 수 있음. (2024-IGT-BST-016)
6. 회수방법: 필립스는 영향받는 모슨 시스템의 C-arm 롤 모터를 무상으로 교체할 예정입니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
C-arm 롤 동작 중 비정상적인 소음이 들리거나 C-arm롤 동작이 비활성화되고 “전동식 이동이 불가능합니다”라는 사용자 메시지가 나타나면 즉시 필립스에 문의 주시기 바랍니다.
8. 회수개시일: 2025년 06월 18일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을
공표합니다.
4. 제조번호(SN): 1605외 1대 5. 회수사유: 필립스는 시간이 지남에 따라 일부 Zenition 50 시스템에서 영상 증강 텔레비전(IITV) 제어 보드의 부식 가능성으로 인해 영상 촬영 기능이 손실되거나 영상 품질이 저하될 수 있다는 것을 알게 되었습니다.(2024-IGT-PUN-004) 6. 회수방법: 필립스는 영향받는 Zenition 50 시스템의 IITV 제어 보드를 교체할 예정입니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 본 고객안내문을 시스템 문서와 함께 보관해 주십시오. 8. 회수개시일: 2025년 10월 2일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 이동형엑스선투시촬영장치, Zenition 50
2. 허가번호: 수인 20-26 호
3. 분류번호(등급): A11040.02(2)
9. 회수의무자(연락처): 필립스 고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월일: 2025년 10월 14일
4. 제조번호(SN): 1605외 1대
5. 회수사유: 필립스는 시간이 지남에 따라 일부 Zenition 50 시스템에서 영상 증강 텔레비전(IITV) 제어 보드의 부식 가능성으로 인해 영상 촬영 기능이 손실되거나 영상 품질이 저하될 수 있다는 것을 알게 되었습니다.(2024-IGT-PUN-004)
6. 회수방법: 필립스는 영향받는 Zenition 50 시스템의 IITV 제어 보드를 교체할 예정입니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동: 본 고객안내문을 시스템 문서와 함께 보관해 주십시오.
8. 회수개시일: 2025년 10월 2일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을
공표합니다.
4. 제조번호(SN): 1155외 195대 5. 회수사유: Allura 시스템(Allura Xper, Allura CV20 및 Allura Centron) 구성의 일부인 Nehalem Host PC, Nehalem IP(영상 처리) PC, Nehalem Flexvision PC, Q35 Geo PC 및 Ivybridge Geo PC에는 BIOS 배터리가 장착되어 있어 PC의 전원이 꺼졌을 때 구성 설정과 시간을 유지하고 가동 시 정확한 시간과 구성을 보장합니다. 필립스는 BIOS 배터리가 설계 단계에서 처음에 예상했던 것보다 더 빨리 소모될 수 있다는 사실을 확인했습니다. 배터리가 방전되면 Allura 시스템의 가동 프로세스가 중단되고 Allura 시스템이 시작되지 않습니다. 배터리 전원이 부족하거나 방전되기 전에는 사용자에게 어떠한 메시지도 표시되지 않습니다.(2024-IGT-BST-017) 6. 회수방법: 필립스는 영향받는 시스템에서 BIOS 배터리를 교체할 예정입니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 본 고객안내문을 시스템 문서와 함께 보관해 주십시오. 8. 회수개시일: 2025년 10월 2일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 이동형엑스선투시촬영장치, Allura Xper FD10, Allura Xper FD10/10, Allura Xper FD20/15, Allura Xper FD20/15 OR TableAllura Xper FD20, Allura Xper FD20/10, Allura Xper FD20 OR Table, Allura Xper FD20/20, Allura Xper FD20/20 OR Table
2. 허가번호: 수인 08-349 호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
9. 회수의무자(연락처): 필립스 고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월일: 2025년 10월 14일
4. 제조번호(SN): 1155외 195대
5. 회수사유: Allura 시스템(Allura Xper, Allura CV20 및 Allura Centron) 구성의 일부인 Nehalem Host PC, Nehalem IP(영상 처리) PC, Nehalem Flexvision PC, Q35 Geo PC 및 Ivybridge Geo PC에는 BIOS 배터리가 장착되어 있어 PC의 전원이 꺼졌을 때 구성 설정과 시간을 유지하고 가동 시 정확한 시간과 구성을 보장합니다. 필립스는 BIOS 배터리가 설계 단계에서 처음에 예상했던 것보다 더 빨리 소모될 수 있다는 사실을 확인했습니다. 배터리가 방전되면 Allura 시스템의 가동 프로세스가 중단되고 Allura 시스템이 시작되지 않습니다. 배터리 전원이 부족하거나 방전되기 전에는 사용자에게 어떠한 메시지도 표시되지 않습니다.(2024-IGT-BST-017)
6. 회수방법: 필립스는 영향받는 시스템에서 BIOS 배터리를 교체할 예정입니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동: 본 고객안내문을 시스템 문서와 함께 보관해 주십시오.
8. 회수개시일: 2025년 10월 2일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을
공표합니다.
4. 제조번호(SN): 1155외 106대 5. 회수사유: 필립스 Allura 시스템의 위치 조정 동작을 제어하는 Wolfdale(Q35 세대) 모델의 Geo PC는 CMOS 배터리, 하드 디스크 드라이브 또는 전원 공급 장치와 같은 일부 내부 부품의 열화로 인해 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 영상 촬영(X선) 기능은 계속 사용할 수 있습니다. 이 문제는 간헐적으로 발생할 수 있으며 시스템 전원 차단 후 재시작(cold restart)으로 해결할 수 있습니다. 그러나 시스템 전원 차단 후 재시작으로 항상 문제가 해결되는 것은 아닙니다. 시스템 전원을 차단하지 않고 재시작(warm restart)하면 문제가 해결되지 않습니다.(2024-IGT-BST-024) 6. 회수방법: 필립스는 영향받는 모든 시스템의 Geo PC를 교체할 예정입니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 본 고객안내문을 시스템 문서와 함께 보관해 주십시오. 8. 회수개시일: 2025년 9월 9일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 이동형엑스선투시촬영장치, Allura Xper FD10, Allura Xper FD10/10, Allura Xper FD20, Allura Xper FD20 Biplane, Allura Xper FD20 Biplane OR Table, Allura Xper FD20/10, Allura Xper FD20 OR table, Allura Xper FD20/20, Allura Xper FD20/20 OR table, Allura Xper FD20/15
2. 허가번호: 수인 08-349 호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
9. 회수의무자(연락처): 필립스 고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월일: 2025년 9월 18일
4. 제조번호(SN): 1155외 106대
5. 회수사유: 필립스 Allura 시스템의 위치 조정 동작을 제어하는 Wolfdale(Q35 세대) 모델의 Geo PC는 CMOS 배터리, 하드 디스크 드라이브 또는 전원 공급 장치와 같은 일부 내부 부품의 열화로 인해 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 영상 촬영(X선) 기능은 계속 사용할 수 있습니다. 이 문제는 간헐적으로 발생할 수 있으며 시스템 전원 차단 후 재시작(cold restart)으로 해결할 수 있습니다. 그러나 시스템 전원 차단 후 재시작으로 항상 문제가 해결되는 것은 아닙니다. 시스템 전원을 차단하지 않고 재시작(warm restart)하면 문제가 해결되지 않습니다.(2024-IGT-BST-024)
6. 회수방법: 필립스는 영향받는 모든 시스템의 Geo PC를 교체할 예정입니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동: 본 고객안내문을 시스템 문서와 함께 보관해 주십시오.
8. 회수개시일: 2025년 9월 9일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을
공표합니다.
4. 제조번호(SN): 320외 3건 5. 회수사유: 1 Phase UPS는 주 전원 고장 시 PC(시스템을 제어하는 컴퓨터)의 제어된 종료를 지원하기 위해 Allura 및 Azurion 시스템에 설치할 수 있는 옵션 구성 요소입니다. 1상 UPS는 PC에 임시 전원을 공급하여 PC가 종료되기 전에 마지막 획득 데이터를 시스템이 저장할 수 있도록 합니다. 필립스는 1 Phase UPS의 일부 내부 구성 요소가 고장날 수 있음을 확인했습니다. 이러한 경우, 시스템에 전원이 공급되지 않아 시스템이 강제 종료되거나 시작되지 않을 수 있습니다. 1상 무정전 전원 공급 장치는 경고 없이 주 전원 고장이 발생하기 전에 고장날 수 6. 회수방법: 있습니다. (2024-IGT-BST-009) 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 엔지니어가 방문하여 점검할 예정입니다. 8. 회수개시일: 수립하십시오. 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Allura Xper FD20/15
2. 허가번호: 수인 08-349 호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
이 긴급 안전 고지 문서를 모든 사용자에게 전달하여 문제를 인지할 수 있도록 하십시오. 필립스에서 시스템을 교정할 때까지 본 긴급 안전 고지를 시스템 문서와 함께 보관하시기 바랍니다. 시술 중 문제가 발생할 경우 상황을 관리할 수 있도록 적용되는 모든 진단, 중재적 수술 및 최소 침습 수술 전에 응급 프로토콜을
9. 회수의무자(연락처): 2025년 8월 7일
10. 작성년월일: 필립스고객센터(080-372-7777)
2025년 9월 12일
4. 제조번호(SN): 320외 3건
5. 회수사유: 1 Phase UPS는 주 전원 고장 시 PC(시스템을 제어하는 컴퓨터)의 제어된 종료를 지원하기 위해 Allura 및 Azurion 시스템에 설치할 수 있는 옵션 구성 요소입니다. 1상 UPS는 PC에 임시 전원을 공급하여 PC가 종료되기 전에 마지막 획득 데이터를 시스템이 저장할 수 있도록 합니다. 필립스는 1 Phase UPS의 일부 내부 구성 요소가 고장날 수 있음을 확인했습니다. 이러한 경우, 시스템에 전원이 공급되지 않아 시스템이 강제 종료되거나 시작되지 않을 수 있습니다. 1상 무정전 전원 공급 장치는 경고 없이 주 전원 고장이 발생하기 전에 고장날 수
6. 회수방법: 있습니다. (2024-IGT-BST-009)
7. 소비자가 취해야 하는 행동: 엔지니어가 방문하여 점검할 예정입니다.
8. 회수개시일: 수립하십시오.
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다
4. 제조번호(SN): 24861410 외 4대 5. 회수사유: 2024년 7월부터 2025년 6월까지 제조된 일부 천장 서스펜션 텔레스코픽 캐리지(Ceiling Suspension telescopic carriage)의 잠재적인 문제로 수직으로의 이동(즉, 수동 이동에 필요한 추가 물리적 힘)이 어려울 수 있음이 확인됨 6. 회수방법: 필립스 Field Service Engineer(FSE)가 귀하의 현장에 방문하여 천장 서스펜션(Ceiling suspension)을 검사하고, 필요한 경우 후속 하드웨어 수정을 구현할 예정 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 영향받는 시스템은 사용 목적 및 사용 설명서(IFU)에 따라 계속 사용할 수 있습니다. - FSE가 현장에 방문하여 천장 서스펜션을 검사하고 하드웨어 수정(필요한 경우)을 구현할 때까지 필립스 전동화 이동 옵션을 적용할 것을 권장합니다. - 이동하는 힘이 110N을 초과하는 힘이 발생할 경우, 시스템은 전동화 이동을 제한하는 모터 드라이브 오류가 발생될 수 있습니다. 전동화 이동이 작동하지 않을 경우 담당자에게 문의하시기 바랍니다. 8. 회수개시일: 2025년 10월 02일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 디지털 진단용 엑스선 촬영장치, DigitalDiagnost C90
2. 허가번호: 수인 20-4093호
3. 분류번호(등급): A11110.01(2)
(2025-PD-DXR-008)
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월일: 2025년 10월02일
4. 제조번호(SN): 24861410 외 4대
5. 회수사유: 2024년 7월부터 2025년 6월까지 제조된 일부 천장 서스펜션 텔레스코픽 캐리지(Ceiling Suspension telescopic carriage)의 잠재적인 문제로 수직으로의 이동(즉, 수동 이동에 필요한 추가 물리적 힘)이 어려울 수 있음이 확인됨
6. 회수방법: 필립스 Field Service Engineer(FSE)가 귀하의 현장에 방문하여 천장 서스펜션(Ceiling suspension)을 검사하고, 필요한 경우 후속 하드웨어 수정을 구현할 예정
7. 소비자가 취해야 하는 행동: 영향받는 시스템은 사용 목적 및 사용 설명서(IFU)에 따라 계속 사용할 수 있습니다.
- FSE가 현장에 방문하여 천장 서스펜션을 검사하고 하드웨어 수정(필요한 경우)을 구현할 때까지 필립스 전동화 이동 옵션을 적용할 것을 권장합니다.
- 이동하는 힘이 110N을 초과하는 힘이 발생할 경우, 시스템은 전동화 이동을 제한하는 모터 드라이브 오류가 발생될 수 있습니다. 전동화 이동이 작동하지 않을 경우 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
8. 회수개시일: 2025년 10월 02일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
4. 제조번호(SN): 44234 외 23대 5. 회수사유: QBC(Quadrature Body Coil)씰 접착제가 불량하면 날카로운 모서리가 생길 수 있어 환자와 접촉될 가능성이 있음 (2024-PD-MR-105) 6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 귀하의 사이트를 방문하여 시스템의 QBC 씰을 검사하고, 필요한 경우 QBC 씰 교체 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 8. 회수개시일: 2025년 11월 03일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 초전도 자석식 전신용 자기공명 전산화 단층 촬영장치, Multiva 1.5T
2. 허가번호: 수인 14-855호
3. 분류번호(등급): A12010.01(2)
환자 스캔 전에 준비 과정:
1. QBC 씰을 검사하여 Corn커버와 QBC 커버가 분리되었는지 확인
2. QBC 씰이 분리되거나 헐거워지면 즉시 사용을 중지환자 스캔 중에 QBC 씰이 느슨해진경우:
1. 즉시 스캔을 중지하고 시스템에서 환자를 조심스럽게 제거
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월일: 2025년 11월03일
4. 제조번호(SN): 44234 외 23대
5. 회수사유: QBC(Quadrature Body Coil)씰 접착제가 불량하면 날카로운 모서리가 생길 수 있어 환자와 접촉될 가능성이 있음
(2024-PD-MR-105)
6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 귀하의 사이트를 방문하여 시스템의 QBC 씰을 검사하고, 필요한 경우 QBC 씰 교체
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
8. 회수개시일: 2025년 11월 03일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
4. 제조번호(SN): 72232 외 248대 5. 회수사유: 병원 기술실(technical room)에서 연기 또는 화재 알람이 발생할 수 있는 hotspot을 생성하면서 g-MDU(General-Main Distributor Unit) L3 단자 연결이 느슨해질 수 있는 잠재적인 문제를 확인함(2023-PD-MR-030) 6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 현장에 방문하여 점검 및 수리 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 8. 회수개시일: 2025년 02월 06일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 초전도 자석식 전신용 자기공명 전산화 단층 촬영장치, Achieva 1.5T외 5건
2. 허가번호: 수인 06-825 호외 5건
3. 분류번호(등급): A12010.01(2)
연기/화재 알람이 감지되는 경우
a. 즉시 검사를 중지하고 환자 및 사용자를 검사실에서 대피.
b. 연기 및 화재 알람이 감지되면 병원 비상 절차를 준수.
c. 검사를 진행하지 않음.
d. 즉시 필립스 서비스 센터에 연락.
사용자가 사용지침(IFU) 섹션2에 명시된 시설별 비상 절차 인지
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월일: 2025년 02월07일
4. 제조번호(SN): 72232 외 248대
5. 회수사유: 병원 기술실(technical room)에서 연기 또는 화재 알람이 발생할 수 있는 hotspot을 생성하면서 g-MDU(General-Main Distributor Unit) L3 단자 연결이 느슨해질 수 있는 잠재적인 문제를 확인함(2023-PD-MR-030)
6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 현장에 방문하여 점검 및 수리
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
8. 회수개시일: 2025년 02월 06일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
4. 제조번호(SN): 80007외 25대 5. 회수사유: Multiva 1.5T MR 시스템에 사용되는 magnet bore cover의 열안전성 문제가 확인되고, Gradient Coil에서 예상치 않은 아크 고장이 발생하면 bore 내부의 Quadrature Body Coil(QBC)로 덮이지 않는 부분에서 cover가 부분적으로 녹을 수 있음에 따라 제조원이 회수 결정 (2023-PD-MR-101). 6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 magnet cover 열안정성을 개선하기 위한 하드웨어 솔루션을 설치하기 위해 현장 방문 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 안내문의 섹션4에 제공된 지침을 따르십시오. 8. 회수개시일: 2025년 02월 05일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 초전도 자석식 전신용 자기공명 전산화 단층 촬영장치, Multiva 1.5
2. 허가번호: 수인 14-855 호
3. 분류번호(등급): A12010.01(2)
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월일: 2025년 02월06일
4. 제조번호(SN): 80007외 25대
5. 회수사유: Multiva 1.5T MR 시스템에 사용되는 magnet bore cover의 열안전성 문제가 확인되고, Gradient Coil에서 예상치 않은 아크 고장이 발생하면 bore 내부의 Quadrature Body Coil(QBC)로 덮이지 않는 부분에서 cover가 부분적으로 녹을 수 있음에 따라 제조원이 회수 결정 (2023-PD-MR-101).
6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 magnet cover 열안정성을 개선하기 위한 하드웨어 솔루션을 설치하기 위해 현장 방문
7. 소비자가 취해야 하는 행동: 안내문의 섹션4에 제공된 지침을 따르십시오.
8. 회수개시일: 2025년 02월 05일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
4. 제조번호(SN): 44234외 23대 5. 회수사유: 병원 기술실에 연기/화재 알람이 발생할 수 있는 hotspot을 생성하면서 g-MDU(General-Mains Distributor Unit) L3 단자 연결이 느슨해질 수 있는 문제 발견 (2024-PD-MR-101). 6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 현장에 방문하여 점검 및 수리 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 8. 회수개시일: 2025년 02월 05일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 초전도 자석식 전신용 자기공명 전산화 단층 촬영장치, Multiva 1.5
2. 허가번호: 수인 14-855 호
3. 분류번호(등급): A12010.01(2)
연기/화재 알람이 감지되는 경우
a. 즉시 검사를 중지하고 환자 및 사용자를 검사실에서 대피.
b. 연기 및 화재 알람이 감지되면 병원 비상 절차를 준수.
c. 검사를 진행하지 않음.
d. 즉시 필립스 서비스 센터에 연락.
사용자가 사용지침(IFU) 섹션2에 명시된 시설별 비상 절차 인지
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월일: 2025년 02월06일
4. 제조번호(SN): 44234외 23대
5. 회수사유: 병원 기술실에 연기/화재 알람이 발생할 수 있는 hotspot을 생성하면서 g-MDU(General-Mains Distributor Unit) L3 단자 연결이 느슨해질 수 있는 문제 발견 (2024-PD-MR-101).
6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 현장에 방문하여 점검 및 수리
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
8. 회수개시일: 2025년 02월 05일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
4. 제조번호(SN): 367 외 340대 5. 회수사유: 시스템 모니터를 움직이거나 회전시킬 때 가해지는 힘으로 인해 모니터 천장 서스펜션의 케이블을 고정하고 있는 케이블 호스 캐리어의 볼트와 플라스틱 부품이 느슨해지거나 파손될 수 있는 가능성을 확인함 (2023-IGT-BST-006) 6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 현장에 방문하여 점검 및 수리 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 8. 회수개시일: 2025년 08월 04일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치 외 1건, Azurion 7 M12외 15건
2. 허가번호: 수인 17-561 호 외 1건
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
A. 시스템 모니터를 이동하거나 회전시킬 때, 작업자/환자가 케이블 호스 캐리어 아래에 위치하지 않도록 주의
B. 케이블 호스 캐리어의 볼트 또는 플라스틱 부품의 파손이 발견될 경우, 필립스 담당자에게 문의
C. 고객안내문 부록 B에 첨부된 매뉴얼 업데이트 내용에 따라 천장 서스펜션 점검
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2025년 08월05일
4. 제조번호(SN): 367 외 340대
5. 회수사유: 시스템 모니터를 움직이거나 회전시킬 때 가해지는 힘으로 인해 모니터 천장 서스펜션의 케이블을 고정하고 있는 케이블 호스 캐리어의 볼트와 플라스틱 부품이 느슨해지거나 파손될 수 있는 가능성을 확인함 (2023-IGT-BST-006)
6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 현장에 방문하여 점검 및 수리
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
8. 회수개시일: 2025년 08월 04일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
4. 제조번호(SN): 21647 외 94대 5. 회수사유: 1.5T MR 시스템의 Gradient Coil의 특정 부품 고장으로 인한 연기 및 발열 발생 가능성을 확인함 (2023-PD-MR-014) 6. 회수방법: 필립스 엔지니어는 현장을 방문하여 장비 점검 및 업데이트 예정 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 고객안내문의 섹션4 항목에 따라 조치 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 초전도 자석식 전신용 자기공명 전산화 단층 촬영장치, Achieva 1.5T외 1건
2. 허가번호: 수인 06-825호
3. 분류번호(등급): A12010.01(2)
8. 회수개시일: 2025년 02월 11일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2025년 02월12일
4. 제조번호(SN): 21647 외 94대
5. 회수사유: 1.5T MR 시스템의 Gradient Coil의 특정 부품 고장으로 인한 연기 및 발열 발생 가능성을 확인함 (2023-PD-MR-014)
6. 회수방법: 필립스 엔지니어는 현장을 방문하여 장비 점검 및 업데이트 예정
7. 소비자가 취해야 하는 행동: 고객안내문의 섹션4 항목에 따라 조치
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
4. 제조번호(SN): 80539 외 8대 5. 회수사유: Multiva 1.5T MR 시스템의 Gradient Coil에 있는 특정 부품 고장으로 인한 연기 및 발열 발생 가능성을 확인함(2023-PD-MR-104) 6. 회수방법: 필립스 엔지니어는 현장을 방문하여 장비 점검 및 업데이트 예정 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 고객안내문의 섹션4 항목에 따라 조치 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 초전도 자석식 전신용 자기공명 전산화 단층 촬영장치, Multiva 1.5T
2. 허가번호: 수인 14-855 호
3. 분류번호(등급): A12010.01(2)
8. 회수개시일: 2025년 02월 13일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2025년 02월14일
4. 제조번호(SN): 80539 외 8대
5. 회수사유: Multiva 1.5T MR 시스템의 Gradient Coil에 있는 특정 부품 고장으로 인한 연기 및 발열 발생 가능성을 확인함(2023-PD-MR-104)
6. 회수방법: 필립스 엔지니어는 현장을 방문하여 장비 점검 및 업데이트 예정
7. 소비자가 취해야 하는 행동: 고객안내문의 섹션4 항목에 따라 조치
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
4. 제조번호(SN): 367 외 63대 5. 회수사유: 소프트웨어 버전 R1.x가 설치된 필립스 Azurion 시스템에서 두 가지 잠재적인 문제를 인지하였고, 문제가 발생하게 되면 잠재적으로 시스템 이미징(X-ray) 기능이 상실하거나 재시작 시간이 길어질 수 있음(2024-IGT-BST-008) 6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 문제 해결을 위해 소프트웨어 R2.2.10을 업데이트할 예정 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 영상(X-ray) 기능이 손실되거나 시스템 재시작 시간이 길어지는 문제가 발생한 경우 필립스에 연락 9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777) 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치, Azurion 7 M12외 3건
2. 허가번호: 수인 17-561 호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
8. 회수개시일: 2025년 08월 01일
10. 작성년월: 2025년 08월02일
4. 제조번호(SN): 367 외 63대
5. 회수사유: 소프트웨어 버전 R1.x가 설치된 필립스 Azurion 시스템에서 두 가지 잠재적인 문제를 인지하였고, 문제가 발생하게 되면 잠재적으로 시스템 이미징(X-ray) 기능이 상실하거나 재시작 시간이 길어질 수 있음(2024-IGT-BST-008)
6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 문제 해결을 위해 소프트웨어 R2.2.10을 업데이트할 예정
7. 소비자가 취해야 하는 행동: 영상(X-ray) 기능이 손실되거나 시스템 재시작 시간이 길어지는 문제가 발생한 경우 필립스에 연락
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
4. 제조번호(SN): 228 외 179대 5. 회수사유: Certeray 엑스레이 발생기가 장착된 Azurion R1.x 및 R2.x 버전의 시스템에 영향을 미칠 수 있는 소프트웨어 문제가 확인됨(2024-IGT-BST-015) 6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 현장을 방문하여 소프트웨어 업데이트 예정 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치, Azurion 5 M12외 5건
2. 허가번호: 수인 17-561 호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
A. 풋스위치 페달을 빠르게 눌렀다가 떼지 않음.
B. 안내문에 설명된 상황에서 엑스레이 기능을 사용할 수 없는 경우 시스템 전원을 차단한 후, 재시작(Cold restart) 진행
8. 회수개시일: 2025년 07월 04일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2025년 07월05일
4. 제조번호(SN): 228 외 179대
5. 회수사유: Certeray 엑스레이 발생기가 장착된 Azurion R1.x 및 R2.x 버전의 시스템에 영향을 미칠 수 있는 소프트웨어 문제가 확인됨(2024-IGT-BST-015)
6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 현장을 방문하여 소프트웨어 업데이트 예정
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
2. 허가번호: 수인 04-908 호외 6건 4. 제조번호(SN): 17196 외 257대 5. 회수사유: Gradient Amplifier 고장 감지로 인한 반복적인 스캔 중단 오류 메시지 발생(2024-PD-MR-023) 6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 현장을 방문하여 소프트웨어 업데이트 예정 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 고객안내문의 섹션4 항목에 따라 조치 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 초전도 자석식 전신용 자기공명 전산화 단층 촬영장치외 6건, Achieva 3.0T외 7건
3. 분류번호(등급): A12010.01(2)
8. 회수개시일: 2025년 07월 15일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2025년 07월16일
2. 허가번호: 수인 04-908 호외 6건
4. 제조번호(SN): 17196 외 257대
5. 회수사유: Gradient Amplifier 고장 감지로 인한 반복적인 스캔 중단 오류 메시지 발생(2024-PD-MR-023)
6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 현장을 방문하여 소프트웨어 업데이트 예정
7. 소비자가 취해야 하는 행동: 고객안내문의 섹션4 항목에 따라 조치
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
2. 허가번호: 수인 04-908 호외 5건 4. 제조번호(SN): 17321 외 29대 5. 회수사유: 소프트웨어 버전 R11.1 및 R12.1의 MR 시스템에 영향을 미치는 여러 문제를 발견함(2024-PD-MR-067) 6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 현장을 방문하여 소프트웨어 업데이트 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 문제1: 이미지 방향 오류 가능성을 방지하기 위해, 측면(Laterality)을 ‘비페어(Unpaired)’로 설정하거나, 단일 손만 촬영하는 검사에서 측면을 ‘Left’ 또는 ‘Right’으로 설정하여 검사문제2: 사용 설명서(IFU)에 명시된 바와 같이, 각 검사 전에 ‘간호사 호출 시스템’이 정상적으로 작동하는지 반드시 확인 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 초전도 자석식 전신용 자기공명 전산화 단층 촬영장치외 5건, Achieva 3.0T외 6건
3. 분류번호(등급): A12010.01(2)
8. 회수개시일: 2025년 02월 18일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2025년 02월19일
2. 허가번호: 수인 04-908 호외 5건
4. 제조번호(SN): 17321 외 29대
5. 회수사유: 소프트웨어 버전 R11.1 및 R12.1의 MR 시스템에 영향을 미치는 여러 문제를 발견함(2024-PD-MR-067)
6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 현장을 방문하여 소프트웨어 업데이트
7. 소비자가 취해야 하는 행동: 문제1: 이미지 방향 오류 가능성을 방지하기 위해, 측면(Laterality)을 ‘비페어(Unpaired)’로 설정하거나, 단일 손만 촬영하는 검사에서 측면을 ‘Left’ 또는 ‘Right’으로 설정하여 검사문제2: 사용 설명서(IFU)에 명시된 바와 같이, 각 검사 전에 ‘간호사 호출 시스템’이 정상적으로 작동하는지 반드시 확인
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
2. 허가번호: 수인 04-908 호외 5건 4. 제조번호(SN): 17321 외 29대 5. 회수사유: 소프트웨어 버전 R11.1 및 R12.1의 MR 시스템에 영향을 미치는 여러 문제를 발견함(2024-PD-MR-067) 6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 현장을 방문하여 소프트웨어 업데이트 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 이미지 방향 오류 가능성을 방지하기 위해, 측면(Laterality)을 ‘비페어(Unpaired)’로 설정하거나, 단일 손만 촬영하는 검사에서 측면을 ‘Left’ 또는 ‘Right’으로 설정하여 검사문제2: 사용 설명서(IFU)에 명시된 바와 같이, 각 검사 전에 ‘간호사 호출 시스템’이 정상적으로 작동하는지 반드시 확인 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 초전도 자석식 전신용 자기공명 전산화 단층 촬영장치외 5건, Achieva 3.0T외 6건
3. 분류번호(등급): A12010.01(2)
8. 회수개시일: 2025년 02월 18일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2025년 02월19일
2. 허가번호: 수인 04-908 호외 5건
4. 제조번호(SN): 17321 외 29대
5. 회수사유: 소프트웨어 버전 R11.1 및 R12.1의 MR 시스템에 영향을 미치는 여러 문제를 발견함(2024-PD-MR-067)
6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 현장을 방문하여 소프트웨어 업데이트
7. 소비자가 취해야 하는 행동: 이미지 방향 오류 가능성을 방지하기 위해, 측면(Laterality)을 ‘비페어(Unpaired)’로 설정하거나, 단일 손만 촬영하는 검사에서 측면을 ‘Left’ 또는 ‘Right’으로 설정하여 검사문제2: 사용 설명서(IFU)에 명시된 바와 같이, 각 검사 전에 ‘간호사 호출 시스템’이 정상적으로 작동하는지 반드시 확인
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
2. 허가번호: 수인 01-1522호 4. 제조번호(SN): TBD 외 6건 5. 회수사유: Pinnacle Radiation Therapy Planning 시스템의 정밀 관심 영역 (Region of Interest, ROI) 확장/축소 기능에 영향을 미치는 소트프웨어 오류로 인하여 설정된 ROI 위치가 의도와 다르게 변위될 수 있음(2025-EI-TPS-002) 6. 회수방법: 필립스는 환자의 자세가 Head First Supine(HFS)일 때만 사용하도록 지시하는 라벨(장치 부착용)을 제공할 예정 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 8. 회수개시일: 2025년 09월 08일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 의료영상 분석장치, Pinnacle Radiation Therapy Planning System
3. 분류번호(등급): A26430.06(2)
A. Pinnacle의 고급 ROI 확장/축소 기능을 사용할 경우, 환자의 자세가 Head First Supine(HFS)일 때만 사용
B. 특정 자세 조건에서ROI 확장/축소 기능 수행 시 방향 오류가 발생할 수 있음을 임상진에게 반드시 안내
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2025년 09월10일
2. 허가번호: 수인 01-1522호
4. 제조번호(SN): TBD 외 6건
5. 회수사유: Pinnacle Radiation Therapy Planning 시스템의 정밀 관심 영역 (Region of Interest, ROI) 확장/축소 기능에 영향을 미치는 소트프웨어 오류로 인하여 설정된 ROI 위치가 의도와 다르게 변위될 수 있음(2025-EI-TPS-002)
6. 회수방법: 필립스는 환자의 자세가 Head First Supine(HFS)일 때만 사용하도록 지시하는 라벨(장치 부착용)을 제공할 예정
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
8. 회수개시일: 2025년 09월 08일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
2. 허가번호: 수인 08-349 호 4. 제조번호(SN): 184외 116대 5. 회수사유: 시스템 소프트웨어와 엑스레이 발생기 펌웨어 간의 내부 통신 프로세스에서 소프트웨어 문제를 확인(2025-IGT-BST-002) 6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 현장을 방문하여 소프트웨어 업데이트 예정 7. 소비자가 취해야 하는 행동: 8. 회수개시일: 2025년 07월 14일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치, Allura Xper FD10외 8건
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
A. 풋스위치 페달을 빠르게 눌렀다가 떼지 않음.
B. 안내문에 설명된 상황에서 엑스레이 기능을 사용할 수 없는 경우 시스템 전원을 차단한 후, 재시작(Cold restart) 진행
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2025년 07월16일
2. 허가번호: 수인 08-349 호
4. 제조번호(SN): 184외 116대
5. 회수사유: 시스템 소프트웨어와 엑스레이 발생기 펌웨어 간의 내부 통신 프로세스에서 소프트웨어 문제를 확인(2025-IGT-BST-002)
6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 현장을 방문하여 소프트웨어 업데이트 예정
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
8. 회수개시일: 2025년 07월 14일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
2. 허가번호: 수인 06-825 호외 5건 4. 제조번호(SN): 38120 외 57대 5. 회수사유: MobiView 어플리케이션으로 생성된 이미지를 검토할 때, 상호 참조선 기능에서 잠재적인 정렬 오류가 발생할 수 있음(2025-PD-MR-011) 6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 현장을 방문하여 소프트웨어 업데이트 7. 소비자가 취해야 하는 행동: B. 박스 모드, 모든 슬라이드 모드 또는 3D 모드에서는 상호 참조선 기능을 사용하지 않음 8. 회수개시일: 2025년 05월 29일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 초전도 자석식 전신용 자기공명 전산화 단층 촬영장치외 5건, Achieva 3.0T외 6건
3. 분류번호(등급): A12010.01(2)
A. MobiView 생성 이미지에서 잘못된 상호 참조선 문제를 방지하려면 모든 스테이션 스캔에서 동일한 볼셀 크기와 시야 사용
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2025년 05월30일
2. 허가번호: 수인 06-825 호외 5건
4. 제조번호(SN): 38120 외 57대
5. 회수사유: MobiView 어플리케이션으로 생성된 이미지를 검토할 때, 상호 참조선 기능에서 잠재적인 정렬 오류가 발생할 수 있음(2025-PD-MR-011)
6. 회수방법: 필립스 엔지니어가 현장을 방문하여 소프트웨어 업데이트
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
B. 박스 모드, 모든 슬라이드 모드 또는 3D 모드에서는 상호 참조선 기능을 사용하지 않음
8. 회수개시일: 2025년 05월 29일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을
공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: Spectral CT 7500 / Brilliance iCT 3. 분류번호(등급): A11010.01(2) 4. 제조번호(SN): 10056외 14건 5. 회수사유: CT 시스템 하위 조립체의 일부로서, 로터를 갠트리 내 베어링에 고정하기 위해 32개의 체결 부품이 사용됩니다. 이러한 체결 부품 중 하나 이상이 규격에 맞는 토크로 체결되지 않을 수 있습니다. 여러 개의 체결 부품이 규격에 맞게 체결되지 않으면, 로터 또는 로터 부품이 고정되지 않거나 변위될 수 있습니다. 갠트리가 회전하는 중에 부품이 튀어나온 사례는 보고되거나 관찰된 바는 없지만, 고정되지 않은 로터 부품은 튀어나올 가능성이 있습니다. (2025-PD-CTAMI-013) 6. 회수방법: 엔지니어가 방문하여 조사 후 조치 할 예정입니다. 7. 소비자가 취해야하는 행동: 예방 차원에서 작동 중 갠트리에서 이상한 소리나 진동이 있는지 모니터링하십시오(특히 공기 보정 중, 튜브 전처리 중, 미리 보기 후 및 임상 스캔 전, 로터가 속도를 올리는 기타 경우). 검사가 끝나고 갠트리의 회전이 멈출 때까지 계속 모니터링하십시오. 이상한 소리가 들리거나 진동이 감지되면 즉시 서비스 담당자에게 연락하십시오. 이상한 소리나 진동이 없으면, 사용 목적에 따라 시스템을 계속 사용할 수 있습니다. 8. 회수개시일: 2026년 1월 19일 9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777) 10. 작성년월: 2026년 1월 19일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
2. 허가번호: 수인 21-4467 호 / 수인 08-1097 호
1. 품목명, 제품/모델명: Spectral CT 7500 / Brilliance iCT
3. 분류번호(등급): A11010.01(2)
4. 제조번호(SN): 10056외 14건
5. 회수사유:
CT 시스템 하위 조립체의 일부로서, 로터를 갠트리 내 베어링에 고정하기 위해 32개의 체결 부품이 사용됩니다. 이러한 체결 부품 중 하나 이상이 규격에 맞는 토크로 체결되지 않을 수 있습니다. 여러 개의 체결 부품이 규격에 맞게 체결되지 않으면, 로터 또는 로터 부품이 고정되지 않거나 변위될 수 있습니다.
갠트리가 회전하는 중에 부품이 튀어나온 사례는 보고되거나 관찰된 바는 없지만, 고정되지 않은 로터 부품은 튀어나올 가능성이 있습니다. (2025-PD-CTAMI-013)
6. 회수방법: 엔지니어가 방문하여 조사 후 조치 할 예정입니다.
7. 소비자가 취해야하는 행동: 예방 차원에서 작동 중 갠트리에서 이상한 소리나 진동이 있는지 모니터링하십시오(특히 공기 보정 중, 튜브
전처리 중, 미리 보기 후 및 임상 스캔 전, 로터가 속도를 올리는 기타 경우). 검사가 끝나고 갠트리의 회전이
멈출 때까지 계속 모니터링하십시오.
이상한 소리가 들리거나 진동이 감지되면 즉시 서비스 담당자에게 연락하십시오.
이상한 소리나 진동이 없으면, 사용 목적에 따라 시스템을 계속 사용할 수 있습니다.
8. 회수개시일: 2026년 1월 19일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2026년 1월 19일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 전신용 전산화 단층 엑스선 촬영장치, Brilliance iCT외3건 3. 분류번호(등급): A11010.01(2) 4. 제조번호(SN): 17874 외 42건 5. 회수사유: 필립스는 Philips IQon, iCT, Ingenuity, and Brilliance CT 64시스템에 영향을 미치는 다양한 소프트웨어 문제를 확인했습니다. 이러한 문제에 대한 자세한 설명과 권장사항은 부록 A에 나와 있습니다. 필립스는 이 문제와 관련하여 부상 또는 심각한 손상에 대한 보고를 받지 못했습니다. (2023-PD-CTAMI-022) 6. 회수방법: 엔지니어가 방문하여 소프트웨어 업데이트 예정입니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: • 필립스 시스템은 사용 목적에 맞게 계속 사용할 수 있습니다. • 문제 설명 및 조치에 대한 권장 사항은 부록 A를 참조하십시오. • 이 알림을 이 장치의 모든 사용자에게 전달하여 문제를 알립니다. • 소프트웨어 솔루션이 설치될 때까지 이 편지를 시스템과 함께 보관하십시오. 안내문은 눈에 잘 띄는 곳에 비치하십시오. 8. 회수개시일: 2026년 3월 5일 9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777) 10. 작성년월: 2026년 3월 5일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
2. 허가번호: 수인 08-1097 호 /수인 15-1549 호 / 수인 11-187 호
1. 품목명, 제품/모델명: 전신용 전산화 단층 엑스선 촬영장치, Brilliance iCT외3건
3. 분류번호(등급): A11010.01(2)
4. 제조번호(SN): 17874 외 42건
5. 회수사유: 필립스는 Philips IQon, iCT, Ingenuity, and Brilliance CT 64시스템에 영향을 미치는 다양한 소프트웨어 문제를 확인했습니다. 이러한 문제에 대한 자세한 설명과 권장사항은 부록 A에 나와 있습니다.
필립스는 이 문제와 관련하여 부상 또는 심각한 손상에 대한 보고를 받지 못했습니다. (2023-PD-CTAMI-022)
6. 회수방법: 엔지니어가 방문하여 소프트웨어 업데이트 예정입니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동: • 필립스 시스템은 사용 목적에 맞게 계속 사용할 수 있습니다.
• 문제 설명 및 조치에 대한 권장 사항은 부록 A를 참조하십시오.
• 이 알림을 이 장치의 모든 사용자에게 전달하여 문제를 알립니다.
• 소프트웨어 솔루션이 설치될 때까지 이 편지를 시스템과 함께 보관하십시오. 안내문은 눈에 잘 띄는 곳에 비치하십시오.
8. 회수개시일: 2026년 3월 5일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2026년 3월 5일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 초전도 자석식 전신용 자기공명 전산화 단층 촬영장치/ Ingenia 3.0T CX 외 5 3. 분류번호(등급): A12010.01(2) 4. 제조번호(SN): 78013 외 65 5. 회수사유: 필립스는 MRE 소프트웨어 시스템 개발자인 Resoundant를 통해 특정 범위의 이미지 재구성 매개변수가 Resoundant의 알고리즘과 함께 사용될 때 MRE 강성 측정에 영향을 미치는 문제에 대해 알게 되었습니다. 특히, 기본 MRE 스캔 프로토콜의 재구성 복셀 크기 설정이 너무 작아 간 강성 측정(낮은 값)이 부정확할 수 있습니다. 그림 1을 참조하십시오. (2026-PD-MR-003) 6. 회수방법: 현장 서비스 엔지니어(FSE)가 문제를 해결하기 위해 소프트웨어 업그레이드를 설치할 일정을 예약합니다(2026-PD-MR-003 참조). 소프트웨어 업그레이드는 2027년 3월까지 제공될 예정입니다(국가별 규제 승인 상황에 따라 다름). 7. 소비자가 취해야 하는 행동: • 사용자는 용도에 따라 시스템을 계속 사용할 수 있습니다. • 이 장치의 모든 사용자에게 이 알림을 배포하여 문제와 관련 위험/피해를 인지할 수 있도록 하십시오. • 소프트웨어 업그레이드가 설치될 때까지 이 현장 안전 알림을 시스템과 함께 보관하고, 잘 보이거나 볼 수 있는 곳에 보관하십시오 8. 회수개시일: 2026년 5월 22일 9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777) 10. 작성년월: 2026년 5월22일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
2. 허가번호: 수인 04-908호
1. 품목명, 제품/모델명: 초전도 자석식 전신용 자기공명 전산화 단층 촬영장치/ Ingenia 3.0T CX 외 5
3. 분류번호(등급): A12010.01(2)
4. 제조번호(SN): 78013 외 65
5. 회수사유: 필립스는 MRE 소프트웨어 시스템 개발자인 Resoundant를 통해 특정 범위의 이미지 재구성 매개변수가 Resoundant의 알고리즘과 함께 사용될 때 MRE 강성 측정에 영향을 미치는 문제에 대해 알게 되었습니다. 특히, 기본 MRE 스캔 프로토콜의 재구성 복셀 크기 설정이 너무 작아 간 강성 측정(낮은 값)이 부정확할 수 있습니다. 그림 1을 참조하십시오. (2026-PD-MR-003)
6. 회수방법: 현장 서비스 엔지니어(FSE)가 문제를 해결하기 위해 소프트웨어 업그레이드를 설치할 일정을 예약합니다(2026-PD-MR-003 참조). 소프트웨어 업그레이드는 2027년 3월까지 제공될 예정입니다(국가별 규제 승인 상황에 따라 다름).
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
• 사용자는 용도에 따라 시스템을 계속 사용할 수 있습니다.
• 이 장치의 모든 사용자에게 이 알림을 배포하여 문제와 관련 위험/피해를 인지할 수 있도록 하십시오.
• 소프트웨어 업그레이드가 설치될 때까지 이 현장 안전 알림을 시스템과 함께 보관하고, 잘 보이거나 볼 수 있는 곳에 보관하십시오
8. 회수개시일: 2026년 5월 22일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2026년 5월22일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Allura Xper FD10 외 12 2. 허가번호: 수인 08-349 호 / 수인 17-561 호 3. 분류번호(등급): A11090.03(2) 4. 제조번호(SN): 1155 외 398 5. 회수사유: 필립스는 Allura 및 Azurion 시스템의 환자 테이블에 사용되는 매트리스와 관련하여 환자가 테이블에서 낙상할 수 있는 몇 가지 상황을 확인했습니다. 매트리스가 테이블에서 미끄러짐, 테이블에 신경 매트리스를 잘못 배치함, 테이블에 부적절한 매트리스를 배치함 (2023-IGT-BST-015) 6. 회수방법: 필립스는 환자 이송 중 매트리스가 미끄러지는 것을 방지하기 위한 디자인 솔루션을 개발 중에 있습니다. 필립스에서 연락을 드려 시스템에 이 솔루션을 설치하기 위한 방문 일정을 잡을 것입니다. 솔루션은2026 년 3 월부터 제공될 것으로 예상합니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: • 본 서신과 함께 제공해 드린 "환자 테이블" 사용 지침 부록의 섹션 2 "테이블에 환자 배치" 및 섹션 4 "매트리스"에 나온 지침을 따르십시오. 이 부록에는 환자 이송과 매트리스의 올바른 사용 및 배치에 관한 정보가 나와 있습니다. 또한 “빠른 참조 카드(QRC, Quick Reference Card)” 한 부를 제공해드립니다. • 참고: 본 서신의 부록 B 에 나온 지침에 따라 전자 형식으로 다운로드할 수 있습니다 2025년 12월 18일 8. 회수개시일: 필립스고객센터(080-372-7777) 9. 회수의무자(연락처): 2026년 01월07일 10. 작성년월: 의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Allura Xper FD10 외 12
2. 허가번호: 수인 08-349 호 / 수인 17-561 호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
4. 제조번호(SN): 1155 외 398
5. 회수사유:
필립스는 Allura 및 Azurion 시스템의 환자 테이블에 사용되는 매트리스와 관련하여 환자가 테이블에서 낙상할 수 있는 몇 가지 상황을 확인했습니다. 매트리스가 테이블에서 미끄러짐, 테이블에 신경 매트리스를 잘못 배치함, 테이블에 부적절한 매트리스를 배치함 (2023-IGT-BST-015)
6. 회수방법:
필립스는 환자 이송 중 매트리스가 미끄러지는 것을 방지하기 위한 디자인 솔루션을 개발 중에 있습니다. 필립스에서 연락을 드려 시스템에 이 솔루션을 설치하기 위한 방문 일정을 잡을 것입니다. 솔루션은2026 년 3 월부터 제공될 것으로 예상합니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
• 본 서신과 함께 제공해 드린 "환자 테이블" 사용 지침 부록의 섹션 2 "테이블에 환자 배치" 및 섹션 4 "매트리스"에 나온 지침을 따르십시오. 이 부록에는 환자 이송과 매트리스의 올바른 사용 및 배치에 관한 정보가 나와 있습니다. 또한 “빠른 참조 카드(QRC, Quick Reference Card)” 한 부를 제공해드립니다.
• 참고: 본 서신의 부록 B 에 나온 지침에 따라 전자 형식으로 다운로드할 수 있습니다
2025년 12월 18일
8. 회수개시일: 필립스고객센터(080-372-7777)
9. 회수의무자(연락처): 2026년 01월07일
10. 작성년월:
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Azurion 7M20 2. 허가번호: 수인 17-561 호 3. 분류번호(등급): A11090.03(2) 4. 제조번호(SN): 98145604 외 4 5. 회수사유: 필립스는 FlexArm 스탠드(그림 1)가 장착된 필립스 Azurion 7M20 시스템에서 환자에게 위험을 초래할 수 있는 잠재적인 문제를 인지하게 되었습니다. (2024-IGT-BST-003) 6. 회수방법: 필립스는 해당 Azurion 7M20 시스템의 기존 베어링을 새로 설계된 베어링으로 무상 교체 예정입니다. 필립스는 새로 설계된 종방향 베어링 준비가 완료되면 모든 해당 고객 님들께 연락할 것이며, 2025 년Q3 분기를 예상하고 있습니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: • 영향을 받는 시스템은 IFU(사용설명서) 및 아래 지침에 따라 계속 사용할 수 있습니다. • 예방적 유지관리 매뉴얼 업데이트 사본을 현재 매뉴얼과 함께 보관합니다. • 본 안내문을 모든 사용자에게 배포하여 문제를 인지시키고 위의 지침을 따르도록 하십시오. 필립스가 시스템을 수정할 때까지 시스템 설명서와 함께 본 안내문을 보관하십시오. 8. 회수개시일: 2025년 10월 13일 9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777) 10. 작성년월: 2025년 10월 28일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Azurion 7M20
2. 허가번호: 수인 17-561 호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
4. 제조번호(SN): 98145604 외 4
5. 회수사유: 필립스는 FlexArm 스탠드(그림 1)가 장착된 필립스 Azurion 7M20 시스템에서 환자에게 위험을 초래할 수 있는 잠재적인 문제를 인지하게 되었습니다. (2024-IGT-BST-003)
6. 회수방법: 필립스는 해당 Azurion 7M20 시스템의 기존 베어링을 새로 설계된 베어링으로 무상 교체 예정입니다. 필립스는 새로 설계된 종방향 베어링 준비가 완료되면 모든 해당 고객 님들께 연락할 것이며, 2025 년Q3 분기를 예상하고 있습니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
• 영향을 받는 시스템은 IFU(사용설명서) 및 아래 지침에 따라 계속 사용할 수 있습니다.
• 예방적 유지관리 매뉴얼 업데이트 사본을 현재 매뉴얼과 함께 보관합니다.
• 본 안내문을 모든 사용자에게 배포하여 문제를 인지시키고 위의 지침을 따르도록 하십시오. 필립스가 시스템을 수정할 때까지 시스템 설명서와 함께 본 안내문을 보관하십시오.
8. 회수개시일: 2025년 10월 13일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2025년 10월 28일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Allura Xper FD20 외1 2. 허가번호: 수인 08-349 호 3. 분류번호(등급): A11090.03(2) 4. 제조번호(SN): 480 외 2 5. 회수사유: 필립스는 영상 촬영(X-ray) 기능 손실로 이어질 수 있는 Allura Xper 시스템과 함께 사용되는 PC 구성 요소 문제를 확인하였습니다. (2024-IGT-BST-014) 6. 회수방법: 필립스는 영향받는 Nehalem Flexvision-2 PC 를 검사하고 air baffle 누락이 확인되면 air baffle 를 설치할 것입니다. 필립스는 2025 년 11 월까지 영향을 받은 장비에 본 조치 사항을 시행할 예정입니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: • 본 안내문을 장비의 모든 사용자에게 배포하고, 모든 사용자들이 인지할 수 있도록 하십시오. • 필립스에서 시스템을 교정할 때까지 본 안내문을 시스템 문서와 함께 보관해주십시오 8. 회수개시일: 2025년 08월 06일 9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777) 10. 작성년월: 2025년 08월 11일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Allura Xper FD20 외1
2. 허가번호: 수인 08-349 호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
4. 제조번호(SN): 480 외 2
5. 회수사유: 필립스는 영상 촬영(X-ray) 기능 손실로 이어질 수 있는 Allura Xper 시스템과 함께 사용되는 PC 구성 요소 문제를 확인하였습니다. (2024-IGT-BST-014)
6. 회수방법: 필립스는 영향받는 Nehalem Flexvision-2 PC 를 검사하고 air baffle 누락이 확인되면 air baffle 를 설치할 것입니다. 필립스는 2025 년 11 월까지 영향을 받은 장비에 본 조치 사항을 시행할 예정입니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
• 본 안내문을 장비의 모든 사용자에게 배포하고, 모든 사용자들이 인지할 수 있도록 하십시오.
• 필립스에서 시스템을 교정할 때까지 본 안내문을 시스템 문서와 함께 보관해주십시오
8. 회수개시일: 2025년 08월 06일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2025년 08월 11일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Allura Xper FD10 외11 2. 허가번호: 수인 08-349 호 / 수인 17-561호 3. 분류번호(등급): A11090.03(2) 4. 제조번호(SN): 184 외 354 5. 회수사유: 필립스는 Allura, Azurion 시스템의 일부인 AD7 및 AD7X 환자 테이블(모든 기울기 버전)에 잠재적인 안전문제가 장비 사용자 및 직원에게 위험을 초래할 수 있음을 확인하였습니다. (2022-IGT-BST-007) 6. 회수방법: 필립스는 사용 설명서 부록과 2025 년 4 월 말에 고객에게 제공될 QRC(Quick Reference Card)를 출시할 예정입니다. 필립스는 AD7 테이블을 위한 추가 브래킷과 테이블을 위해 테이블 커버를 재설계 중입니다. 필립스는 진행중인 설계가 완료되면 방문 일정을 위해 연락 드릴 예정입니다. 현재 필립스는 2026 년 1 분기부터 솔루션을 제공할 것으로 예상하고 있습니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: • 시스템을 사용하는 모든 사용자들에게 본 안내문을 배포하여 문제를 인지시킵니다. • 부록 B 에 포함된 환자 테이블을 배치할 때 추가 지침을 따르십시오. 해당 지침에는 테이블을 이동할 때 잠재적인 손가락 끼임 부위에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 해당 부록에는 사용 설명서 부록에 포함되어 있습니다. 또한 필립스는 Quick Reference Card(QRC)를 만들고 있습니다. 부록과 QRC 는 2025 년 4 월 말부터 사용할 수 있으며, 사용 설명서 부록과 빠른QRC 를 다운로드하는 방법은 부록 C 를 참조하시기 바랍니다. 8. 회수개시일: 2025년 10월 13일 9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777) 10. 작성년월: 2024년 02월 1일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Allura Xper FD10 외11
2. 허가번호: 수인 08-349 호 / 수인 17-561호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
4. 제조번호(SN): 184 외 354
5. 회수사유: 필립스는 Allura, Azurion 시스템의 일부인 AD7 및 AD7X 환자 테이블(모든 기울기 버전)에 잠재적인 안전문제가 장비 사용자 및 직원에게 위험을 초래할 수 있음을 확인하였습니다. (2022-IGT-BST-007)
6. 회수방법: 필립스는 사용 설명서 부록과 2025 년 4 월 말에 고객에게 제공될 QRC(Quick Reference Card)를 출시할 예정입니다. 필립스는 AD7 테이블을 위한 추가 브래킷과 테이블을 위해 테이블 커버를 재설계 중입니다. 필립스는 진행중인 설계가 완료되면 방문 일정을 위해 연락 드릴 예정입니다. 현재 필립스는 2026 년 1 분기부터 솔루션을 제공할 것으로 예상하고 있습니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
• 시스템을 사용하는 모든 사용자들에게 본 안내문을 배포하여 문제를 인지시킵니다.
• 부록 B 에 포함된 환자 테이블을 배치할 때 추가 지침을 따르십시오. 해당 지침에는 테이블을 이동할 때 잠재적인 손가락 끼임 부위에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 해당 부록에는 사용 설명서 부록에 포함되어 있습니다. 또한 필립스는 Quick Reference Card(QRC)를 만들고 있습니다. 부록과 QRC 는 2025 년 4 월 말부터 사용할 수 있으며, 사용 설명서 부록과 빠른QRC 를 다운로드하는 방법은 부록 C 를 참조하시기 바랍니다.
8. 회수개시일: 2025년 10월 13일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2024년 02월 1일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Azurion 7 B20외6 2. 허가번호: 수인 17-561호 3. 분류번호(등급): A11090.03(2) 4. 제조번호(SN): 173 외 32 5. 회수사유: 필립스 Azurion R3.0 시스템에 영향을 미치는 9 가지 소프트웨어 문제를 확인했습니다. 이러한 문제는 영상(X 선) 기능의 상실, 전동 동작의 상실, 잘못된 영상 내용, 데이터 손실을 초래할 수 있습니다. (2025-IGT-BST-013) 6. 회수방법: 필립스는 영향을 받는 모든 시스템의 소프트웨어 업데이트를 실시하여 조치할 계획입니다.2026 년 1 분기까지(규제 승인 후) 문제 1-7 해결을 위한 소프트웨어 업데이트 3.1.5 (FCO72200613)를 릴리즈할 것으로 예상하고 있습니다. 마커 도구 오버레이의 불일치(문제 8)와 종방향 위치 오류(문제 9)는 소프트웨어 업데이트 3.1.5 로는 해결되지 않습니다. 이 문제는 2026 년 4 분기(규제 승인 후)에 소프트웨어 업데이트3.1.15(FC072200684)를 통해 해결하는 것으로 계획되어 있습니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: • 본 고객안내문을 시스템의 모든 사용자에게 전달하여 해당 문제를 인지할 수 있도록 하십시오. • 필립스에서 시스템을 교정할 때까지 본 고객안내문을 시스템 문서와 함께 잘 보이는 곳에 보관해 주십시오. 8. 회수개시일: 2025년 12월 10일 9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777) 10. 작성년월: 2025년 12월 29일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Azurion 7 B20외6
2. 허가번호: 수인 17-561호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
4. 제조번호(SN): 173 외 32
5. 회수사유: 필립스 Azurion R3.0 시스템에 영향을 미치는 9 가지 소프트웨어 문제를 확인했습니다. 이러한 문제는 영상(X 선) 기능의 상실, 전동 동작의 상실, 잘못된 영상 내용, 데이터 손실을 초래할 수 있습니다. (2025-IGT-BST-013)
6. 회수방법: 필립스는 영향을 받는 모든 시스템의 소프트웨어 업데이트를 실시하여 조치할 계획입니다.2026 년 1 분기까지(규제 승인 후) 문제 1-7 해결을 위한 소프트웨어 업데이트 3.1.5 (FCO72200613)를 릴리즈할 것으로 예상하고 있습니다. 마커 도구 오버레이의 불일치(문제 8)와 종방향 위치 오류(문제 9)는 소프트웨어 업데이트 3.1.5 로는 해결되지 않습니다. 이 문제는 2026 년 4 분기(규제 승인 후)에 소프트웨어 업데이트3.1.15(FC072200684)를 통해 해결하는 것으로 계획되어 있습니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
• 본 고객안내문을 시스템의 모든 사용자에게 전달하여 해당 문제를 인지할 수 있도록 하십시오.
• 필립스에서 시스템을 교정할 때까지 본 고객안내문을 시스템 문서와 함께 잘 보이는 곳에 보관해 주십시오.
8. 회수개시일: 2025년 12월 10일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2025년 12월 29일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Allura Xper FD10외2 • 본 고객안내문을 모든 사용자에게 전달하여 해당 문제를 인지할 수 있도록 하십시오. 필립스에서시스템을 조사하고 필요한 경우, 귀사의 시스템을 교정할 때까지 본 고객안내문을 시스템 문서와 함께보관해 주십시오. 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
2. 허가번호: 수인 08-349 호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
4. 제조번호(SN): 11 외 3
5. 회수사유: 필립스는 Laird 냉각 장치(Laird Cooling Unit)가 설치된 일부 Allura Xper 및 Allura CV20 시스템에서 영상 기능 상실, 열 발생을 초래할 수 있는 잠재적인 안전 문제를 확인했습니다 (2025-IGT-BST-007)
6. 회수방법: 필립스는 영향을 받은 시스템을 점검하여 드립 트레이가 설치되었는지 확인하고 누출이 있는지 확인할 것입니다. 해당 지역의 필립스는 담당자가 본 조치를 수행하기 위한 현장 서비스 엔지니어 방문 일정을 잡기 위해 연락을 드릴 것입니다. 2026 년 2 월에 본 조치를 시작할 것으로 예상하고 있습니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
• 시술 중 문제가 발생할 경우 상황을 관리할 수 있도록 적용되는 모든 진단, 중재적 수술 및 최소 침습 수술 전에 응급 프로토콜을 수립하십시오.
• 기술실의 R- cabinet 에서 타는 냄새, 연기 또는 화재 발생이 감지되면 즉시 시스템의 주 전원(main power)을 차단하십시오. 시스템을 더 이상 조작하거나 사용하지 마십시오. 해당 기관의 비상 절차를 따르십시오.
8. 회수개시일: 2025년 12월 22일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2026년 01월 07일
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Allura Xper FD10외2
• 본 고객안내문을 모든 사용자에게 전달하여 해당 문제를 인지할 수 있도록 하십시오. 필립스에서시스템을 조사하고 필요한 경우, 귀사의 시스템을 교정할 때까지 본 고객안내문을 시스템 문서와 함께보관해 주십시오.
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Azurion 7 B20외5 • 필립스에서 시스템을 조치할 때 까지 고객안내문을 시스템 문서와 함께 보관해주십시오. 본 서신을 잘 보이는 곳에 비치해 주십시오. 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
2. 허가번호: 수인 17-561호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
4. 제조번호(SN): 209 외 194
5. 회수사유: 필립스는 Azurion R2.1.10 및 R2.2.10 시스템에 영향을 미치는 6 가지 소프트웨어 문제를 확인했습니다. 이러한 문제는 영상촬영 (X 선) 기능의 상실, 전동식 구동 이동의 상실, 잘못된 영상 내용, 데이터 손실을 초래할 수 있습니다. (2025-IGT-BST-012)
6. 회수방법: 필립스는 영향을 받는 모든 시스템(FCO72200660 은 2.2.15, FCO72200672 는 R2.1.15)에 소프트웨어 업데이트(R2.1.15 or R2.2.15)를 실시하여 문제를 해결할 예정입니다. 2026 년 4 분기까지 소프트웨어 업데이트를 출시할 것으로 예상하고 있습니다. 필립스는 소프트웨어 업데이트가 준비되는 대로 방문 설치 일정 예약을 위해 연락드릴 예정입니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
8. 회수개시일: 2025년 12월 23일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2026년 01월 07일
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Azurion 7 B20외5
• 필립스에서 시스템을 조치할 때 까지 고객안내문을 시스템 문서와 함께 보관해주십시오. 본 서신을 잘 보이는 곳에 비치해 주십시오.
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Azurion 7 B20외15 6. 회수방법: 필립스는 영향을 받은 해당 시스템에서 다음과 같은 작업을 수행할 것입니다: • 본 고객안내문을 시스템의 모든 사용자에게 전달하여 해당 문제를 인지하고 아래 지침을 따를 수 있도록 하십시오. 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
2. 허가번호: 수인 08-349 호 / 수인 17-561호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
4. 제조번호(SN): 1005 외 419
5. 회수사유: 필립스는 Azurion 과 Allura 시스템에 사용되는 유선 풋 스위치를 통해 X 선 조사가 되지 않거나 간헐적으로만 시작되는 잠재적 안전 문제를 확인했습니다. (2024-IGT-BST-026)
모든 유선 풋 스위치에 재설계된 스트레인 릴리프 설치, 2 개의 유선 풋 스위치 연결을 지원하는 테이블이 있는 시스템용으로 재설계된 마이크로스위치와 함께 추가 유선 풋 스위치 설치, 2 개의 유선 풋 스위치 연결을 지원하지 않는 테이블이 있는 시스템용으로 재설계된 마이크로스위치 및 재설계된 케이블과 함께 유선 풋 스위치 설치.
자세한 일정은 고객안내문을 참고해 주시길 바랍니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
• 기기 라벨에 설명된 대로, 매일 첫 번째 시술을 시작하기 전에 점검을 수행하십시오
8. 회수개시일: 2026년 03월 23일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2026년 04월 28일
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Azurion 7 B20외15
6. 회수방법:
필립스는 영향을 받은 해당 시스템에서 다음과 같은 작업을 수행할 것입니다:
• 본 고객안내문을 시스템의 모든 사용자에게 전달하여 해당 문제를 인지하고 아래 지침을 따를 수 있도록 하십시오.
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Azurion 7 B20외5 2. 허가번호: 수인 08-349 호 / 수인 17-561호 3. 분류번호(등급): A11090.03(2) 4. 제조번호(SN): 435 외 21 5. 회수사유: 필립스는 AneurysmFlow(중재 시술 도구)의 평균 동맥류 혈류 진폭(MAFA) 비율과 관련된 잠재적 안전성 문제를 확인했습니다. (2025-IGT-BST-025) 6. 회수방법: 필립스는 AneurysmFlow 에서 MAFA 비율을 제거하기 위해 소프트웨어 업데이트를 개발 중입니다. 필립스는 해당 소프트웨어 업데이트를 2026 년 12 월에 배포할 예정입니다. 해당 지역 필립스 담당자가 소프트웨어 업데이트가 준비되는 대로 설치 일정 예약을 위해 연락드릴 예정입니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: • IFU(섹션 9.2)에 명시된 바와 같이 MAFA 비율을 임상적 의사결정에 사용하지 마십시오. • AneurysmFlow 은 사용 설명서(IFU)에 따라 계속 사용할 수 있습니다 • 본 고객안내문을 모든 사용자에게 배포하여 해당 문제를 인지할 수 있도록 하고, 필립스가 시스템을 수정할 때까지 본 긴급 현장 안전 고지를 시스템 문서와 함께 보관하십시오. 본 서신을 잘 보이는 곳에 비치해 주십시오. 8. 회수개시일: 2026년 12월 01일 9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777) 10. 작성년월: 2026년 05월 14일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Azurion 7 B20외5
2. 허가번호: 수인 08-349 호 / 수인 17-561호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
4. 제조번호(SN): 435 외 21
5. 회수사유: 필립스는 AneurysmFlow(중재 시술 도구)의 평균 동맥류 혈류 진폭(MAFA) 비율과 관련된 잠재적 안전성 문제를 확인했습니다. (2025-IGT-BST-025)
6. 회수방법: 필립스는 AneurysmFlow 에서 MAFA 비율을 제거하기 위해 소프트웨어 업데이트를 개발 중입니다. 필립스는 해당 소프트웨어 업데이트를 2026 년 12 월에 배포할 예정입니다. 해당 지역 필립스 담당자가 소프트웨어 업데이트가 준비되는 대로 설치 일정 예약을 위해 연락드릴 예정입니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
• IFU(섹션 9.2)에 명시된 바와 같이 MAFA 비율을 임상적 의사결정에 사용하지 마십시오.
• AneurysmFlow 은 사용 설명서(IFU)에 따라 계속 사용할 수 있습니다
• 본 고객안내문을 모든 사용자에게 배포하여 해당 문제를 인지할 수 있도록 하고, 필립스가 시스템을 수정할 때까지 본 긴급 현장 안전 고지를 시스템 문서와 함께 보관하십시오. 본 서신을 잘 보이는 곳에 비치해 주십시오.
8. 회수개시일: 2026년 12월 01일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2026년 05월 14일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Azurion 7 B20외1 2. 허가번호: 수인 17-561호 3. 분류번호(등급): A11090.03(2) 4. 제조번호(SN): 586 외 5 5. 회수사유: 필립스 Azurion 시스템에서 제어 모듈에 있는 Float Tabletop 컨트롤의 기계적 마모로 인해 종방향 및 횡방향 테이블 이동에 영향을 줄 수 있는 잠재적 안전 문제를 확인했습니다. (2024-IGT-BST-023) 6. 회수방법: 모든 영향받는 시스템에 보조 팬 핸들을 설치할 것입니다. 필립스 담당자가 본 시정 조치의 이행 일정을 잡기 위해 연락을 드릴 것입니다. 필립스는 2026 년 7 월부터 본 시정 조치를 시작할 예정입니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: • 고객안내문을 시스템의 모든 사용자에게 전달하여 해당 문제를 인지할 수 있도록 하십시오. • Float Tabletop 컨트롤로 테이블 이동에 필요한 위치를 달성할 수 없다면, 임상적으로 가능한 경우 대체 시스템 움직임(예: 스탠드 이동)을 사용하여 시스템과 환자 간의 상대적 위치를 조정합니다. • Float Tabletop 컨트롤이 손상된 경우 날카로운 모서리에 닿지 않도록 주의하십시오. • 필립스에서 시스템을 교정할 때까지 본 고객안내문을 시스템 문서와 함께 보관해 주십시오. 2026년 07월 01일 8. 회수개시일: 필립스고객센터(080-372-7777) 9. 회수의무자(연락처): 2026년 05월 22일 10. 작성년월: 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Azurion 7 B20외1
2. 허가번호: 수인 17-561호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
4. 제조번호(SN): 586 외 5
5. 회수사유: 필립스 Azurion 시스템에서 제어 모듈에 있는 Float Tabletop 컨트롤의 기계적 마모로 인해 종방향 및 횡방향 테이블 이동에 영향을 줄 수 있는 잠재적 안전 문제를 확인했습니다. (2024-IGT-BST-023)
6. 회수방법: 모든 영향받는 시스템에 보조 팬 핸들을 설치할 것입니다. 필립스 담당자가 본 시정 조치의 이행 일정을 잡기 위해 연락을 드릴 것입니다. 필립스는 2026 년 7 월부터 본 시정 조치를 시작할 예정입니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
• 고객안내문을 시스템의 모든 사용자에게 전달하여 해당 문제를 인지할 수 있도록 하십시오.
• Float Tabletop 컨트롤로 테이블 이동에 필요한 위치를 달성할 수 없다면, 임상적으로 가능한 경우 대체 시스템 움직임(예: 스탠드 이동)을 사용하여 시스템과 환자 간의 상대적 위치를 조정합니다.
• Float Tabletop 컨트롤이 손상된 경우 날카로운 모서리에 닿지 않도록 주의하십시오.
• 필립스에서 시스템을 교정할 때까지 본 고객안내문을 시스템 문서와 함께 보관해 주십시오.
2026년 07월 01일
8. 회수개시일: 필립스고객센터(080-372-7777)
9. 회수의무자(연락처): 2026년 05월 22일
10. 작성년월:
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Azurion 7 B20외9 2. 허가번호: 수인 08-349 호 / 수인 17-561호 3. 분류번호(등급): A11090.03(2) 4. 제조번호(SN): 677 외 71 5. 회수사유: 필립스 CU3101 형 튜브 냉각 장치를 장착한 Allura 및 Azurion 시스템의 잠재적인 안전 문제를 인지하였습니다. 튜브 냉각 장치의 탈기 호스는 시간이 지남에 따라 열화되어 오일 누출이 발생할 수 있으며, 이는 영상 촬영 기능 상실이나 드물게는 사용자 및/또는 환자의 연기 노출로 이어질 수 있습니다. (2025-IGT-BST-020) 6. 회수방법: 필립스는 2027 년 1 분기부터 영향을 받는 모든 시스템에서 CU3101 튜브 냉각 장치의 탈기 호스를 교체할 예정입니다. 현지 필립스 담당자가 탈기 호스가 준비되는 대로 교체 방문 일정을 조율하기 위해 연락드릴 예정입니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: • 고객안내문을 시스템의 모든 사용자에게 전달하여 해당 문제를 인지할 수 있도록 하십시오. • 필립스에서 시스템을 교정할 때까지 본 고객안내문을 시스템 문서와 함께 보관해 주십시오. 2026년 05월 01일 8. 회수개시일: 필립스고객센터(080-372-7777) 9. 회수의무자(연락처): 2026년 06월 02일 10. 작성년월: 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Azurion 7 B20외9
2. 허가번호: 수인 08-349 호 / 수인 17-561호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
4. 제조번호(SN): 677 외 71
5. 회수사유: 필립스 CU3101 형 튜브 냉각 장치를 장착한 Allura 및 Azurion 시스템의 잠재적인 안전 문제를 인지하였습니다. 튜브 냉각 장치의 탈기 호스는 시간이 지남에 따라 열화되어 오일 누출이 발생할 수 있으며, 이는 영상 촬영 기능 상실이나 드물게는 사용자 및/또는 환자의 연기 노출로 이어질 수 있습니다. (2025-IGT-BST-020)
6. 회수방법: 필립스는 2027 년 1 분기부터 영향을 받는 모든 시스템에서 CU3101 튜브 냉각 장치의 탈기 호스를 교체할 예정입니다. 현지 필립스 담당자가 탈기 호스가 준비되는 대로 교체 방문 일정을 조율하기 위해 연락드릴 예정입니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
• 고객안내문을 시스템의 모든 사용자에게 전달하여 해당 문제를 인지할 수 있도록 하십시오.
• 필립스에서 시스템을 교정할 때까지 본 고객안내문을 시스템 문서와 함께 보관해 주십시오.
2026년 05월 01일
8. 회수개시일: 필립스고객센터(080-372-7777)
9. 회수의무자(연락처): 2026년 06월 02일
10. 작성년월:
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Azurion 7 B20외9 2. 허가번호: 수인 08-349 호 / 수인 17-561호 3. 분류번호(등급): A11090.03(2) 4. 제조번호(SN): 1182 외 158 5. 회수사유: 필립스는 Azurion 및 Allura 시스템에 사용되는 하드 디스크 장치(HDD)와 관련된 잠재적인 안전 문제를 확인했습니다. HDD 가 노후화되면서, 특히 6 년 이상 사용한 후에는 성능 문제로 인해 영상 기능(Allura 및 Azurion 시스템)이 상실될 가능성이 높아질 수 있고, Allura 시스템의 경우 전동 동작 기능 상실이나 데이터 손실 가능성이 높아질 수 있습니다. (2025-IGT-BST-005) 6. 회수방법: 필립스는 영향 받는 모든 시스템의 HDD 를 교체할 예정입니다. 2026 년 9 월부터 HDD 교체를 시작할 것으로 예상하고 있습니다. 지역 필립스 담당자가 연락하여 시스템 내 HDD 교체 예약을 잡을 예정입니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: • 본 고객안내문을 시스템의 모든 사용자에게 전달하여 해당 문제를 인지하고 아래 지침을 따를 수 있도록 하십시오 • 전동 동작 기능이 작동하지 않을 경우 스탠드는 양쪽에 위치한 손잡이와 브레이크 조절 장치를 이용하여 위치를 수동으로 조정할 수 있습니다. 8. 회수개시일: 2026년 05월 06일 9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777) 10. 작성년월: 2026년 06월 02일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Azurion 7 B20외9
2. 허가번호: 수인 08-349 호 / 수인 17-561호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
4. 제조번호(SN): 1182 외 158
5. 회수사유: 필립스는 Azurion 및 Allura 시스템에 사용되는 하드 디스크 장치(HDD)와 관련된 잠재적인 안전 문제를 확인했습니다. HDD 가 노후화되면서, 특히
6 년 이상 사용한 후에는 성능 문제로 인해 영상 기능(Allura 및 Azurion 시스템)이 상실될 가능성이 높아질 수 있고, Allura 시스템의 경우 전동 동작 기능 상실이나 데이터 손실 가능성이 높아질 수 있습니다. (2025-IGT-BST-005)
6. 회수방법: 필립스는 영향 받는 모든 시스템의 HDD 를 교체할 예정입니다. 2026 년 9 월부터 HDD 교체를 시작할 것으로 예상하고 있습니다. 지역 필립스 담당자가 연락하여 시스템 내 HDD 교체 예약을 잡을 예정입니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
• 본 고객안내문을 시스템의 모든 사용자에게 전달하여 해당 문제를 인지하고 아래 지침을 따를 수 있도록 하십시오
• 전동 동작 기능이 작동하지 않을 경우 스탠드는 양쪽에 위치한 손잡이와 브레이크 조절 장치를 이용하여 위치를 수동으로 조정할 수 있습니다.
8. 회수개시일: 2026년 05월 06일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2026년 06월 02일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Allura Xper FD10 외7 2. 허가번호: 수인 08-349 호 / 수인 13-1097 호 3. 분류번호(등급): A11090.03(2) 4. 제조번호(SN): 1199 외 181 5. 회수사유: 필립스는 Allura Xper, Allura Centron, Allura CV20 및 MultiDiagnost-Eleva 시스템과 함께 사용되는 핸드 스위치와 관련된 잠재적인 안전 문제를 확인했습니다. 특정 조건 하에서 핸드 스위치 버튼이 눌린 후 완전히 복귀되지 않을 수 있으며, 그 결과 영상 촬영 기능 상실이나 의도치 않은 방사선 노출 및 추가 조영제 주입이 있을 수 있습니다 (2024-IGT-BST-025) 6. 회수방법: 필립스는 영향을 받는 모든 시스템의 핸드 스위치를 새롭게 설계된 핸드 스위치로 교체할 예정입니다. 필립스는 Allura 시스템의 경우 2026년 3분기까지, MD-Eleva 시스템의 경우 2026년 4분기까지 핸드 스위치 교체를 시작할 예정입니다. 해당 지역의 필립스에서 준비되는 대로 귀하의 시스템에서 이 활동을 수행하기 위한 방문 일정을 잡기 위해 연락할 예정입니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: • 시술을 시작하기 전에 핸드 스위치 버튼이 눌린 후 중립 위치로 부드럽게 복귀되는지 확인하십시오. 버튼을 누를 때 복귀 지연이나 비정상적인 마찰이 느껴지면 핸드 스위치를 사용하지 말고 필립스 담당자에게 연락하십시오. • 시술 진행 중에 문제가 발생하는 경우, 버튼을 직접 위쪽으로 잡아당기거나, 가볍게 두드리거나, 반복해서 눌러 버튼이 복귀되도록 하십시오. 8. 회수개시일: 2026년 05월 21일 9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777) 10. 작성년월: 2026년 06월 02일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Allura Xper FD10 외7
2. 허가번호: 수인 08-349 호 / 수인 13-1097 호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
4. 제조번호(SN): 1199 외 181
5. 회수사유: 필립스는 Allura Xper, Allura Centron, Allura CV20 및 MultiDiagnost-Eleva 시스템과 함께 사용되는 핸드 스위치와 관련된 잠재적인 안전 문제를 확인했습니다. 특정 조건 하에서 핸드 스위치 버튼이 눌린 후 완전히 복귀되지 않을 수 있으며, 그 결과 영상 촬영 기능 상실이나 의도치 않은 방사선 노출 및 추가 조영제 주입이 있을 수 있습니다 (2024-IGT-BST-025)
6. 회수방법: 필립스는 영향을 받는 모든 시스템의 핸드 스위치를 새롭게 설계된 핸드 스위치로 교체할 예정입니다. 필립스는 Allura 시스템의 경우 2026년 3분기까지, MD-Eleva 시스템의 경우 2026년 4분기까지 핸드 스위치 교체를 시작할 예정입니다. 해당 지역의 필립스에서 준비되는 대로 귀하의 시스템에서 이 활동을 수행하기 위한 방문 일정을 잡기 위해 연락할 예정입니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
• 시술을 시작하기 전에 핸드 스위치 버튼이 눌린 후 중립 위치로 부드럽게 복귀되는지 확인하십시오. 버튼을 누를 때 복귀 지연이나 비정상적인 마찰이 느껴지면 핸드 스위치를 사용하지 말고 필립스 담당자에게 연락하십시오.
• 시술 진행 중에 문제가 발생하는 경우, 버튼을 직접 위쪽으로 잡아당기거나, 가볍게 두드리거나, 반복해서 눌러 버튼이 복귀되도록 하십시오.
8. 회수개시일: 2026년 05월 21일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2026년 06월 02일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Allura Xper FD10 외15 2. 허가번호: 수인 08-349 호 / 수인 17-561 호 3. 분류번호(등급): A11090.03(2) 4. 제조번호(SN): 115 외 340 5. 회수사유: 필립스는 Azurion, Allura Xper, Integris, MultiDiagnost Eleva 장비군의 케이블 호스 캐리어에서 잠재적인 안전 문제를 확인하였습니다. 본 안내문은 다음의 사항에 대해 알려드리기 위한 것입니다. (2023-IGT-BST-006) 6. 회수방법: 필립스는 케이블 호스 캐리어를 재설계하고 있으며, 설계 완료 후 필립스는 시스템에 설치하기 위해 추가 연락을 드릴 예정입니다(참고 FCO72200536, FCO72200576, FCO72200577). 조치사항은 2025년 3분기에 진행될 예정이며, 해당 내용은 규제관에 보고되었습니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: • 시스템 모니터를 움직이거나 회전시킬 때는 작업자가 케이블 호스 캐리어 아래 있지 않도록 합니다. • 환자를 케이블 호스 캐리어 아래 있지 않도록 합니다 (예: 환자 이송 과정) • 케이블 호스 캐리어의 볼트 또는 플라스틱 부품의 파손(그림 2 참조)이 발견되면 즉시 현지 필립스 담당자에게 문의하시기 바랍니다 8. 회수개시일: 2025년 07월 30일 9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777) 10. 작성년월: 2025년 08월 04일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Allura Xper FD10 외15
2. 허가번호: 수인 08-349 호 / 수인 17-561 호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
4. 제조번호(SN): 115 외 340
5. 회수사유: 필립스는 Azurion, Allura Xper, Integris, MultiDiagnost Eleva 장비군의 케이블 호스 캐리어에서 잠재적인 안전 문제를 확인하였습니다. 본 안내문은 다음의 사항에 대해 알려드리기 위한 것입니다. (2023-IGT-BST-006)
6. 회수방법: 필립스는 케이블 호스 캐리어를 재설계하고 있으며, 설계 완료 후 필립스는 시스템에 설치하기 위해 추가 연락을 드릴 예정입니다(참고 FCO72200536, FCO72200576, FCO72200577). 조치사항은 2025년 3분기에 진행될 예정이며, 해당 내용은 규제관에 보고되었습니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
• 시스템 모니터를 움직이거나 회전시킬 때는 작업자가 케이블 호스 캐리어 아래 있지 않도록 합니다.
• 환자를 케이블 호스 캐리어 아래 있지 않도록 합니다 (예: 환자 이송 과정)
• 케이블 호스 캐리어의 볼트 또는 플라스틱 부품의 파손(그림 2 참조)이 발견되면 즉시 현지 필립스 담당자에게 문의하시기 바랍니다
8. 회수개시일: 2025년 07월 30일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2025년 08월 04일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Allura Xper FD10 외8 2. 허가번호: 수인 08-349 호 3. 분류번호(등급): A11090.03(2) 4. 제조번호(SN): 184 외 116 5. 회수사유: 필립스는 Certeray 엑스레이 발생기가 장착된 Allura R8.2.x 버전의 시스템에 영향을 미칠 수 있는 소프트웨어 문제를 확인하였습니다. (2025-IGT-BST-002) 6. 회수방법: 필립스는 영향을 받는 모든 시스템의 소프트웨어 업데이트를 실시하여 문제를 해결할 예정입니다. 필립스는 2025 년 3 분기까지 업데이트된 소프트웨어를 출시할 것으로 예상하며, 해당 지역 담당자는 소프트웨어 업데이트가 준비되는 대로 방문 설치 일정 예약을 위해 연락드릴 예정입니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: • 풋스위치 페달을 빠르게 눌렀다가 떼지 마십시오. • 본 안내문에 설명된 상황에서 엑스레이 기능을 사용할 수 없는 경우 다음과 같이 시스템 전원을 차단한 후, 재시작(Cold restart) 하십시오. 8. 회수개시일: 2025년 07월 08일 9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777) 10. 작성년월: 2025년 07월 14일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Allura Xper FD10 외8
2. 허가번호: 수인 08-349 호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
4. 제조번호(SN): 184 외 116
5. 회수사유: 필립스는 Certeray 엑스레이 발생기가 장착된 Allura R8.2.x 버전의 시스템에 영향을 미칠 수 있는 소프트웨어 문제를 확인하였습니다. (2025-IGT-BST-002)
6. 회수방법: 필립스는 영향을 받는 모든 시스템의 소프트웨어 업데이트를 실시하여 문제를 해결할 예정입니다. 필립스는 2025 년 3 분기까지 업데이트된 소프트웨어를 출시할 것으로 예상하며, 해당 지역 담당자는 소프트웨어 업데이트가 준비되는 대로 방문 설치 일정 예약을 위해 연락드릴 예정입니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
• 풋스위치 페달을 빠르게 눌렀다가 떼지 마십시오.
• 본 안내문에 설명된 상황에서 엑스레이 기능을 사용할 수 없는 경우 다음과 같이 시스템 전원을 차단한 후, 재시작(Cold restart) 하십시오.
8. 회수개시일: 2025년 07월 08일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2025년 07월 14일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Azurion 7B12외3 2. 허가번호: 수인 17-561 호 3. 분류번호(등급): A11090.03(2) 4. 제조번호(SN): 367 외 63 5. 회수사유: 필립스는 소프트웨어 버전 R1.x 가 설치된 필립스 Azurion 시스템에서 두 가지 잠재적인 문제를 인지하였고, 문제가 발생하게 되면 잠재적으로 시스템 이미징(X-ray) 기능이 상실하거나 재시작 시간이 길어질 수 있습니다. (2024-IGT-BST-008) 6. 회수방법: 필립스는 두 가지 문제를 해결하기 위한 소프트웨어 R2.2.10 을 Release 할 예정입니다. Interventional Workspot (IW)와 EchoNavigator 가 설치되어 있는 시스템의 경우, 필립스는 소프트웨어R2.2.10 과의 호환성을 유지하기 위해 IW 및 EchoNavigator 소프트웨어 버전을 업그레이드할 예정입니다. 필립스 엔지니어는 소프트웨어 업데이트를 제공하기 위해 연락 드릴 예정입니다. 7. 소비자가 취해야 하는 행동: • 필립스가 시스템에 대한 회수조치를 할 때까지 시스템 설명서와 함께 본 안내문을 보관하십시오. • 영상(X-ray) 기능이 손실되거나 시스템 재시작 시간이 길어지는 문제가 발생한 경우 필립스 담당자에게 연락하시기 바랍니다 8. 회수개시일: 2025년 07월 19일 9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777) 10. 작성년월: 2025년 08월 01일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명: 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Azurion 7B12외3
2. 허가번호: 수인 17-561 호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
4. 제조번호(SN): 367 외 63
5. 회수사유: 필립스는 소프트웨어 버전 R1.x 가 설치된 필립스 Azurion 시스템에서 두 가지 잠재적인 문제를 인지하였고, 문제가 발생하게 되면 잠재적으로 시스템 이미징(X-ray) 기능이 상실하거나 재시작 시간이 길어질 수 있습니다. (2024-IGT-BST-008)
6. 회수방법: 필립스는 두 가지 문제를 해결하기 위한 소프트웨어 R2.2.10 을 Release 할 예정입니다. Interventional Workspot (IW)와 EchoNavigator 가 설치되어 있는 시스템의 경우, 필립스는 소프트웨어R2.2.10 과의 호환성을 유지하기 위해 IW 및 EchoNavigator 소프트웨어 버전을 업그레이드할 예정입니다. 필립스 엔지니어는 소프트웨어 업데이트를 제공하기 위해 연락 드릴 예정입니다.
7. 소비자가 취해야 하는 행동:
• 필립스가 시스템에 대한 회수조치를 할 때까지 시스템 설명서와 함께 본 안내문을 보관하십시오.
• 영상(X-ray) 기능이 손실되거나 시스템 재시작 시간이 길어지는 문제가 발생한 경우 필립스 담당자에게 연락하시기 바랍니다
8. 회수개시일: 2025년 07월 19일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2025년 08월 01일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명 : 이동형 디지털 진단용 엑스선 촬영장치 / MobileDiagnost wDR 2. 허가번호가번호: 수인 12-566 호 3. 분류번호(등급): A11110.02(2) 4. 제조번호(SN): 16200083 5. 회수사유: 청소나 소독 과정에서 사용자가 MobileDiagnost wDR 시스템에 과도한 양의 액체를 사용하거나 시스템 시스템에 직접 분사할 경우, 액체가 손잡이 버튼 가장자리로 유입되어 오버레이 커넥터의 금속 부식 또는 전기적 단락이 발생할 수 있습니다. (2025-PD-DXR-025) 6. 회수방법: 필립스는 담당자가 귀하에게 연락하여 현장 서비스 엔지니어(FSE)가 귀하 현장을 방문하여 설치 일정을 예약할 예정입니다. 그립에 플라스틱 오버레이를 설치하여 액체가 미세 위치 제어 버튼 주위 공간으로 들어가지 않도록 합니다 7. 소비자가 취해야하는 행동: • 단락 회로 또는 제어 버튼의 확장 활성화에 의해 트리거된 경우 시스템 이동을 중지하는 펌웨어 업그레이드를 설치합니다. • 고객안내문을 모든 시스템 사용자에게 배포하여 해당 문제 및 관련 위험/피해를 인지할 수 있도록 합니다. 8. 회수개시일: 2026년 02월 02일 9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777) 10. 작성년월: 2026년 02월 11일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명 : 이동형 디지털 진단용 엑스선 촬영장치 / MobileDiagnost wDR
2. 허가번호가번호: 수인 12-566 호
3. 분류번호(등급): A11110.02(2)
4. 제조번호(SN): 16200083
5. 회수사유: 청소나 소독 과정에서 사용자가 MobileDiagnost wDR 시스템에 과도한 양의 액체를 사용하거나 시스템 시스템에 직접 분사할 경우, 액체가 손잡이 버튼 가장자리로 유입되어 오버레이 커넥터의 금속 부식 또는 전기적 단락이 발생할 수 있습니다. (2025-PD-DXR-025)
6. 회수방법: 필립스는 담당자가 귀하에게 연락하여 현장 서비스 엔지니어(FSE)가 귀하 현장을 방문하여 설치 일정을 예약할 예정입니다. 그립에 플라스틱 오버레이를 설치하여 액체가 미세 위치 제어 버튼 주위 공간으로 들어가지 않도록 합니다
7. 소비자가 취해야하는 행동:
• 단락 회로 또는 제어 버튼의 확장 활성화에 의해 트리거된 경우 시스템 이동을 중지하는 펌웨어 업그레이드를 설치합니다.
• 고객안내문을 모든 시스템 사용자에게 배포하여 해당 문제 및 관련 위험/피해를 인지할 수 있도록 합니다.
8. 회수개시일: 2026년 02월 02일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2026년 02월 11일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명 : 분만감시장치/ M2702A(Avalon Fetal Monitor FM20) 2. 허가번호가번호: 수허 05-1156 호 3. 분류번호(등급): A26230(2) 4. 제조번호(SN): DE79569279 외 10 5. 회수사유: 필립스는 Avalon Fetal Monitor의 스피커 커넥터가 잘못 조립된 잠재적인 안전 문제를 확인했습니다. 스피커 커넥터의 잘못된 조립으로 인해 장치 케이블이 하우징에서 빠질 수 있으며, 스피커 출력이 간헐적 또는 영구적으로 손실될 위험이 증가할 수 있습니다. (2026-CC-HPM-001) 6. 회수방법: 필립스 담당자가 고객에게 연락하여 기재된 문제를 시정하기 위한 부품 교체 일정을 조율할 예정입니다. 계획된 수정/시정 조치가 시행될 때까지 Avalon Fetal Monitor에 태아 심박수 음향 기능이 활성화되어 있는지 확인하십시오. 7. 소비자가 취해야하는 행동: • 고객 안내문을 귀 기관 내에서 해당 내용을 인지해야 하는 모든 사람이나 영향을 받는 제품이 이전되었을 가능성이 있는 모든 기관에 전달하십시오. • 고객 안내문을 Avalon Fetal Monitor 및 관련 장치의 문서와 함께 가장 쉽게 확인하고 열람할 수 있는 장소에 비치하십시오. 8. 회수개시일: 2026년 06월 04일 9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777) 10. 작성년월: 2026년 06월 04일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명 : 분만감시장치/ M2702A(Avalon Fetal Monitor FM20)
2. 허가번호가번호: 수허 05-1156 호
3. 분류번호(등급): A26230(2)
4. 제조번호(SN): DE79569279 외 10
5. 회수사유: 필립스는 Avalon Fetal Monitor의 스피커 커넥터가 잘못 조립된 잠재적인 안전 문제를 확인했습니다. 스피커 커넥터의 잘못된 조립으로 인해 장치 케이블이 하우징에서 빠질 수 있으며, 스피커 출력이 간헐적 또는 영구적으로 손실될 위험이 증가할 수 있습니다. (2026-CC-HPM-001)
6. 회수방법: 필립스 담당자가 고객에게 연락하여 기재된 문제를 시정하기 위한 부품 교체 일정을 조율할 예정입니다. 계획된 수정/시정 조치가 시행될 때까지 Avalon Fetal Monitor에 태아 심박수 음향 기능이 활성화되어 있는지 확인하십시오.
7. 소비자가 취해야하는 행동:
• 고객 안내문을 귀 기관 내에서 해당 내용을 인지해야 하는 모든 사람이나 영향을 받는 제품이 이전되었을 가능성이 있는 모든 기관에 전달하십시오.
• 고객 안내문을 Avalon Fetal Monitor 및 관련 장치의 문서와 함께 가장 쉽게 확인하고 열람할 수 있는 장소에 비치하십시오.
8. 회수개시일: 2026년 06월 04일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2026년 06월 04일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명 : 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Allura Xper FD10외6 2. 허가번호가번호: 수인 17-561 호/ 수인 08-349호 3. 분류번호(등급): A11090.03(2) 4. 제조번호(SN): 1065 외 86 5. 회수사유: 필립스Azurion 및 Allura 시스템에 사용되는 하드 디스크 장치(HDD)와 관련된 잠재적인 안전 문제를 확인했습니다. 일부 경우에는 합법적인 제조사가 지정한 사양에 맞지 않는 HDD가 서비스 활동 중에 설치되었을 수도 있습니다. (2025-IGT-BST-018) 6. 회수방법: 필립스는 영향을 받는 모든 시스템을 점검하고, HDD가 사양에 맞지 않거나, 단일 시스템 내에서 서로 다른 유형의 HDD가 사용되어 올바른 구성에 맞지 않는 HDD를 교체할 예정입니다. 필립스는 2026년 9월까지 본 시정 조치의 이행을 시작할 것으로 예상하고 있습니다. 해당 지역의 필립스 담당자가 본 조치를 수행하기 위한 현장 서비스 엔지니어 방문 일정을 잡기 위해 연락을 드릴 것입니다. 7. 소비자가 취해야하는 행동: • 영향받는 시스템이 다른 기관으로 이전된 경우 본 고객안내문을 본을 해당 기관에 전달하고, 해당 지역의 필립스 대리점을 통해 이 이전 사실을 필립스에 알려주십시오. • 필립스에서 시스템을 시정할 때까지 본 고객안내문을 스템 문서와 함께 잘 보이는 곳에 비치해주십시오. 8. 회수개시일: 2026년 07월 02일 9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777) 10. 작성년월: 2026년 07월 14일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명 : 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Allura Xper FD10외6
2. 허가번호가번호: 수인 17-561 호/ 수인 08-349호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
4. 제조번호(SN): 1065 외 86
5. 회수사유: 필립스Azurion 및 Allura 시스템에 사용되는 하드 디스크 장치(HDD)와 관련된 잠재적인 안전 문제를 확인했습니다. 일부 경우에는 합법적인 제조사가 지정한 사양에 맞지 않는 HDD가 서비스 활동 중에 설치되었을 수도 있습니다. (2025-IGT-BST-018)
6. 회수방법: 필립스는 영향을 받는 모든 시스템을 점검하고, HDD가 사양에 맞지 않거나, 단일 시스템 내에서 서로 다른 유형의 HDD가 사용되어 올바른 구성에 맞지 않는 HDD를 교체할 예정입니다. 필립스는 2026년 9월까지 본 시정 조치의 이행을 시작할 것으로 예상하고 있습니다. 해당 지역의 필립스 담당자가 본 조치를 수행하기 위한 현장 서비스 엔지니어 방문 일정을 잡기 위해 연락을 드릴 것입니다.
7. 소비자가 취해야하는 행동:
• 영향받는 시스템이 다른 기관으로 이전된 경우 본 고객안내문을 본을 해당 기관에 전달하고, 해당 지역의 필립스 대리점을 통해 이 이전 사실을 필립스에 알려주십시오.
• 필립스에서 시스템을 시정할 때까지 본 고객안내문을 스템 문서와 함께 잘 보이는 곳에 비치해주십시오.
8. 회수개시일: 2026년 07월 02일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2026년 07월 14일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명 : 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Allura Xper FD10외4 2. 허가번호가번호: 수인 08-349 호 3. 분류번호(등급): A11090.03(2) 4. 제조번호(SN): 184 외 112 5. 회수사유: 필립스 AD7x 환자 테이블 유형이 장착된 Allura R8.2 시스템에 영향을 미치는 잠재적 안전 문제를 발견했으며, 이는 지오메트리 움직임 상실로 이어질 수 있습니다. (2025-IGT-BST-026) 6. 회수방법: 필립스는 영향을 받는 모든 시스템(참조: FCO72200674)에 소프트웨어 업데이트(R8.2.102.1)를 실시하여 이 문제를 해결할 예정입니다. 필립스는 현재 R8.2.102.1이 규제 승인 후 2027년 1분기까지 출시될 것으로 예상하고 있습니다. 필립스 담당자가 소프트웨어 업데이트가 준비되는 대로 설치 방문 일정 예약을 위해 연락드릴 예정입니다. 7. 소비자가 취해야하는 행동: • 영본 안내문에 설명된 문제가 발생하면, 안내문에 명시된 단계에 따라 지오메트리를 재시작하십시오. • 제어 모듈에서 '비상 정지' 버튼을 누르십시오. • 검토 모듈에서 '전원 켜기' 버튼을 약 2초간 누르십시오. • 참고: 지오메트리 재시작은 완료하는 데 최대 2분이 걸릴 수 있습니다. • 이 안내문을 모든 관련 사용자에게 배포하고 시정 조치가 완료될 때까지 장치 문서와 함께 보관하도록 하십시오. • 참고하기 편하도록 영향받는 기기 근처에 이 안내문을 붙여놓으십시오. • 영향을 받는 제품이 다른 조직으로 이전된 경우, 본 안내문을 해당조직에 보내고 담당자를 통해 필립스에 알려주십시오. 8. 회수개시일: 2026년 07월 06일 9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777) 10. 작성년월: 2026년 07월 14일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명 : 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Allura Xper FD10외4
2. 허가번호가번호: 수인 08-349 호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
4. 제조번호(SN): 184 외 112
5. 회수사유: 필립스 AD7x 환자 테이블 유형이 장착된 Allura R8.2 시스템에 영향을 미치는 잠재적 안전 문제를 발견했으며, 이는 지오메트리 움직임 상실로 이어질 수 있습니다. (2025-IGT-BST-026)
6. 회수방법: 필립스는 영향을 받는 모든 시스템(참조: FCO72200674)에 소프트웨어 업데이트(R8.2.102.1)를 실시하여 이 문제를 해결할 예정입니다. 필립스는 현재 R8.2.102.1이 규제 승인 후 2027년 1분기까지 출시될 것으로 예상하고 있습니다. 필립스 담당자가 소프트웨어 업데이트가 준비되는 대로 설치 방문 일정 예약을 위해 연락드릴 예정입니다.
7. 소비자가 취해야하는 행동:
• 영본 안내문에 설명된 문제가 발생하면, 안내문에 명시된 단계에 따라 지오메트리를 재시작하십시오.
• 제어 모듈에서 '비상 정지' 버튼을 누르십시오.
• 검토 모듈에서 '전원 켜기' 버튼을 약 2초간 누르십시오.
• 참고: 지오메트리 재시작은 완료하는 데 최대 2분이 걸릴 수 있습니다.
• 이 안내문을 모든 관련 사용자에게 배포하고 시정 조치가 완료될 때까지 장치 문서와 함께 보관하도록 하십시오.
• 참고하기 편하도록 영향받는 기기 근처에 이 안내문을 붙여놓으십시오.
• 영향을 받는 제품이 다른 조직으로 이전된 경우, 본 안내문을 해당조직에 보내고 담당자를 통해 필립스에 알려주십시오.
8. 회수개시일: 2026년 07월 06일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2026년 07월 14일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명 : 심전계/ Cardiac Workstation 5000외1 2. 허가번호가번호: 수인 25-4218 호 3. 분류번호(등급): A26010.01(2) 4. 제조번호(SN): CN12610605 외 20 5. 회수사유: 필립스는 Cardiac Workstation 5000 및 7000의 잠재적 안전 문제를 확인했습니다. 기기를 장착하고 ‘대기(Standby)’ 모드에서 돌아올 때 잘못 측정될 가능성이 있습니다. (2026-CC-HPM-004) 6. 회수방법: 필립스 담당자가 연락하여 Cardiac Workstation 1.2.0.7 버전 업그레이드 일정을 조율할 예정입니다. 7. 소비자가 취해야하는 행동: • 기기 사용은 계속하되 이 안내문의 정보를 참고하십시오. • 부정확한 심박수 값을 최소화하기 위해 Cardiac Workstation Cardiac Workstation의 자동 “대기(Standby)” 기능을 비활성화하고, 수동으로 "대기(Standby)" 모드로 전환하지 마십시오. • 조직 내에서 이 내용을 알아야 할 모든 직원 또는 영향을 받는 장치가 이전되었을 수 있는 모든 조직에 이 공지를 전달하십시오. • 본 고객 안내문을 필립스 Cardiac Workstation 및 관련 장치의 문서와 함께 가장 쉽게 확인하고 열람할 수 있는 장소에 비치하십시오. 8. 회수개시일: 2026년 07월 06일 9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777) 10. 작성년월: 2026년 07월 14일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명 : 심전계/ Cardiac Workstation 5000외1
2. 허가번호가번호: 수인 25-4218 호
3. 분류번호(등급): A26010.01(2)
4. 제조번호(SN): CN12610605 외 20
5. 회수사유: 필립스는 Cardiac Workstation 5000 및 7000의 잠재적 안전 문제를 확인했습니다. 기기를 장착하고 ‘대기(Standby)’ 모드에서 돌아올 때 잘못 측정될 가능성이 있습니다. (2026-CC-HPM-004)
6. 회수방법: 필립스 담당자가 연락하여 Cardiac Workstation 1.2.0.7 버전 업그레이드 일정을 조율할 예정입니다.
7. 소비자가 취해야하는 행동:
• 기기 사용은 계속하되 이 안내문의 정보를 참고하십시오.
• 부정확한 심박수 값을 최소화하기 위해 Cardiac Workstation Cardiac Workstation의 자동 “대기(Standby)” 기능을 비활성화하고, 수동으로 "대기(Standby)" 모드로 전환하지 마십시오.
• 조직 내에서 이 내용을 알아야 할 모든 직원 또는 영향을 받는 장치가 이전되었을 수 있는 모든 조직에 이 공지를 전달하십시오.
• 본 고객 안내문을 필립스 Cardiac Workstation 및 관련 장치의 문서와 함께 가장 쉽게 확인하고 열람할 수 있는 장소에 비치하십시오.
8. 회수개시일: 2026년 07월 06일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2026년 07월 14일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
의료기기 회수에 관한 공표
(위해성 정도3)
의료기기법 제34조 규정에 따라 아래 의료기기를 회수함을 공표합니다.
1. 품목명, 제품/모델명 : 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Azurion 7 B20외7 2. 허가번호가번호: 수인 17-561 호 3. 분류번호(등급): A11090.03(2) 4. 제조번호(SN): 1098 외 256 5. 회수사유: 필립스는 Azurion R2.x.10, R3.0, R3.1 시스템에 영향을 미치는 두 가지 소프트웨어 관련 문제를 확인하였으며, 본 문제는 치료 지연, 시술 합병증, 부적절한 치료를 초래할 수 있습니다. (2026-IGT-BST-001) 6. 회수방법: 필립스는 규제 승인에 따라 소프트웨어 업데이트가 2026 년 10 월까지 제공될 것으로 예상하고 있습니다. 해당 지역 필립스 대리점에서 소프트웨어 업데이트가 준비되는 대로 설치 방문 일정 예약을 위해 연락드릴 예정입니다. 7. 소비자가 취해야하는 행동: • 문제 1: 영상 품질 저하영상 품질 저하가 관찰되면 사용 설명서에 설명된 다음 절차에 따라 임상적으로 가능한 한 빨리 시스템을 전원 차단 후 재시작하십시오: - 검토 모듈에서 "전원 끄기" 버튼을 길게 누릅니다. - 표시등이 깜박이기 시작하면 버튼에서 손을 뗍니다. - 표시등이 깜박임을 멈추면 10초 동안 기다립니다. - 검토 모듈에서 "전원 켜기"를 길게 누릅니다. 참고: 전원 차단 후 재시작은 시작 시점부터 모든 시스템 기능이 사용 가능해질 때까지 최대 6분이 소요될 수 있습니다. • 문제 2: 지오메트리 움직임 손실 지오메트리 움직임 손실이 관찰되면 사용 설명서에 설명된 다음 절차에 따라 지오메트리를 재시작하십시오: - 제어 모듈에서 '비상 정지' 버튼을 누르십시오. - 검토 모듈에서 '전원 켜기' 버튼을 약 2초간 누르십시오. 참고: 지오메트리 재시작은 완료하는 데 최대 2분이 걸릴 수 있습니다. 8. 회수개시일: 2026년 07월 23일 9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777) 10. 작성년월: 2026년 07월 31일 위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
1. 품목명, 제품/모델명 : 거치형 디지털식 순환기용 엑스선 투시 진단장치/ Azurion 7 B20외7
2. 허가번호가번호: 수인 17-561 호
3. 분류번호(등급): A11090.03(2)
4. 제조번호(SN): 1098 외 256
5. 회수사유: 필립스는 Azurion R2.x.10, R3.0, R3.1 시스템에 영향을 미치는 두 가지 소프트웨어 관련 문제를 확인하였으며, 본 문제는 치료 지연, 시술 합병증, 부적절한 치료를 초래할 수 있습니다. (2026-IGT-BST-001)
6. 회수방법: 필립스는 규제 승인에 따라 소프트웨어 업데이트가 2026 년 10 월까지 제공될 것으로 예상하고 있습니다. 해당 지역 필립스 대리점에서 소프트웨어 업데이트가 준비되는 대로 설치 방문 일정 예약을 위해 연락드릴 예정입니다.
7. 소비자가 취해야하는 행동:
• 문제 1: 영상 품질 저하영상 품질 저하가 관찰되면 사용 설명서에 설명된 다음 절차에 따라 임상적으로 가능한 한 빨리 시스템을 전원 차단 후 재시작하십시오:
- 검토 모듈에서 "전원 끄기" 버튼을 길게 누릅니다.
- 표시등이 깜박이기 시작하면 버튼에서 손을 뗍니다.
- 표시등이 깜박임을 멈추면 10초 동안 기다립니다.
- 검토 모듈에서 "전원 켜기"를 길게 누릅니다.
참고: 전원 차단 후 재시작은 시작 시점부터 모든 시스템 기능이 사용 가능해질 때까지 최대 6분이 소요될 수 있습니다.
• 문제 2: 지오메트리 움직임 손실 지오메트리 움직임 손실이 관찰되면 사용 설명서에 설명된 다음 절차에 따라 지오메트리를 재시작하십시오:
- 제어 모듈에서 '비상 정지' 버튼을 누르십시오.
- 검토 모듈에서 '전원 켜기' 버튼을 약 2초간 누르십시오.
참고: 지오메트리 재시작은 완료하는 데 최대 2분이 걸릴 수 있습니다.
8. 회수개시일: 2026년 07월 23일
9. 회수의무자(연락처): 필립스고객센터(080-372-7777)
10. 작성년월: 2026년 07월 31일
위 의료기기를 보관하고 있는 의료기기 판매업자, 의료기관 등은 회수의무자가 조치할 수 있도록 회수에 협조하여 주시기 바랍니다.
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