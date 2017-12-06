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수면 및 호흡기 케어 관리 시스템

Care Orchestrator는 수면 및 호흡기 케어 환자의 장비 사용 정보와 치료 관련 데이터를 원격으로 확인할 수 있는 클라우드 기반 관리 시스템입니다. 스마트폰, 태블릿 또는 PC에서 환자 정보를 확인하고, 보고서와 알림을 활용해 환자 관리 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.

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수면·호흡기 환자 통합 관리

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수면무호흡증 및 호흡기 케어 환자의 장비 사용 정보와 순응도 관련 데이터를 하나의 시스템에서 원격으로 확인하고 관리할 수 있습니다.

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작업 항목을 활용한 업무 관리

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환자별 작업 항목을 확인하고 담당자, 우선순위 및 완료 일정을 설정하여 케어팀의 환자 관리 업무를 체계적으로 수행할 수 있습니다.

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조건별 보고서 구성 및 활용

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필요한 조건과 표시 항목을 선택해 환자 정보를 조회하고, 목적에 따라 다양한 유형의 보고서를 생성하여 활용할 수 있습니다.

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