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옥시저네이트5

의료용 산소발생기

Oxygenate 5는 저산소증 환자에게 산소를 공급하기 위한 의료기관용 및 보충 산소가 필요한 환자의 가정 간호용으로 사용할 수 있는 의료용 산소발생기입니다. 성인 및 3세 이상의 소아 환자를 대상으로 하며, 사용자가 설정한 유량과 기기 상태를 확인할 수 있도록 다양한 기능을 제공합니다.

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풍모
환자 경험
사용 환경을 고려한 소음 수준

사용 환경을 고려한 소음 수준

가정 및 의료기관에서의 사용 환경을 고려하여 설계된 옥시저네이트5는 소음 음압 수준이 40 dBA 미만으로, 조용한 실내 환경에서 들을 수 있는 소음 수준과 유사합니다.

사용 환경을 고려한 소음 수준

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가정 및 의료기관에서의 사용 환경을 고려하여 설계된 옥시저네이트5는 소음 음압 수준이 40 dBA 미만으로, 조용한 실내 환경에서 들을 수 있는 소음 수준과 유사합니다.

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사용 환경을 고려한 소음 수준

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환자 참여
사용 상태를 확인할 수 있는 디스플레이

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옥시저네이트5는 디지털 디스플레이를 통해 설정 유량과 기기 작동 상태를 확인할 수 있도록 설계되었습니다. 전원을 켜면 기기가 자동으로 자가 점검을 수행하며, 사용자는 디스플레이와 표시등을 통해 기기 상태를 확인할 수 있습니다.

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사용 상태를 확인할 수 있는 디스플레이

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고객 서비스 및 지원
기기 상태 확인을 돕는 경보 시스템

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옥시저네이트5는 전원 이상, 산소 농도 저하, 비정상적인 내부 압력, 고온 및 유량 이상 등 주요 기기 상태를 모니터링하는 경보 시스템을 제공합니다. 이상 상태가 감지되면 표시등과 신호음을 통해 사용자에게 알리며, 일부 이상 상태는 디스플레이에 오류 코드로 표시되어 기기 상태를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 지원합니다.

기기 상태 확인을 돕는 경보 시스템

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기기 상태 확인을 돕는 경보 시스템

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DME 및 임상의의 환자 치료 관리 지원
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옥시저네이트5에는 3년 제한적 보증이 제공됩니다. 또한 추가 필터가 함께 제공됩니다.

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옥시저네이트5에는 3년 제한적 보증이 제공됩니다. 또한 추가 필터가 함께 제공됩니다.

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사용 환경을 고려한 소음 수준

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사용 환경을 고려한 소음 수준

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사용 상태를 확인할 수 있는 디스플레이

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사용 상태를 확인할 수 있는 디스플레이

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기기 상태 확인을 돕는 경보 시스템

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옥시저네이트5는 전원 이상, 산소 농도 저하, 비정상적인 내부 압력, 고온 및 유량 이상 등 주요 기기 상태를 모니터링하는 경보 시스템을 제공합니다. 이상 상태가 감지되면 표시등과 신호음을 통해 사용자에게 알리며, 일부 이상 상태는 디스플레이에 오류 코드로 표시되어 기기 상태를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 지원합니다.

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DME 및 임상의의 환자 치료 관리 지원
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명세서

일반 시스템
일반 시스템
규격
  • 41x26.5x56.6 +/- 2 cm
중량
  • 18 kg ±1 kg
소음 레벨
  • <40dBA
Operating mode
  • 연속
Ingress of water or particulate matter into equipment
  • IP21
Electrical
Electrical
Power supply
  • 220V/60Hz
Power consumption
  • <300W
Fuse
  • F5AL250V
Electrical Safety classification
  • Class II, BF형 적용 부품, 비 AP/APG 장비
Oxygen
Oxygen
Oxygen outlet pressure
  • 30 kPa~80 kPa
Oxygen concentration
  • 93% +/-3%
Technical
Technical
Liter flow
  • 0.5 ~ 5 L/min
일반 시스템
일반 시스템
규격
  • 41x26.5x56.6 +/- 2 cm
중량
  • 18 kg ±1 kg
Electrical
Electrical
Power supply
  • 220V/60Hz
Power consumption
  • <300W
See all specifications
일반 시스템
일반 시스템
규격
  • 41x26.5x56.6 +/- 2 cm
중량
  • 18 kg ±1 kg
소음 레벨
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Operating mode
  • 연속
Ingress of water or particulate matter into equipment
  • IP21
Electrical
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  • 220V/60Hz
Power consumption
  • <300W
Fuse
  • F5AL250V
Electrical Safety classification
  • Class II, BF형 적용 부품, 비 AP/APG 장비
Oxygen
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Technical
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