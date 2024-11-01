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Ingress of water or particulate matter into equipment
IP21
Electrical
Electrical
Power supply
220V/60Hz
Power consumption
<300W
Fuse
F5AL250V
Electrical Safety classification
Class II, BF형 적용 부품, 비 AP/APG 장비
Oxygen
Oxygen
Oxygen outlet pressure
30 kPa~80 kPa
Oxygen concentration
93% +/-3%
Technical
Technical
Liter flow
0.5 ~ 5 L/min
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