검색어

수면 치료 마스크
새 소식

드림웨어 호흡기용 마스크 플랫폼

다양한 쿠션 구성을 지원하는 호흡기용 마스크 플랫폼

유사 제품 찾기

드림웨어 마스크 플랫폼은 다양한 쿠션 옵션과 함께 사용할 수 있으며, 머리 위쪽 튜브 연결 방식을 통해 수면 중 자세 변화에도 편안한 사용을 돕습니다.

문의하기
풍모
머리 위쪽 튜브 연결
머리 위쪽 튜브 연결

머리 위쪽 튜브 연결

머리 위쪽으로 튜브가 연결되어 얼굴 앞쪽의 튜브 간섭을 줄이고, 수면 중 자세 변화 시에도 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

머리 위쪽 튜브 연결

머리 위쪽 튜브 연결
머리 위쪽으로 튜브가 연결되어 얼굴 앞쪽의 튜브 간섭을 줄이고, 수면 중 자세 변화 시에도 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

머리 위쪽 튜브 연결

머리 위쪽으로 튜브가 연결되어 얼굴 앞쪽의 튜브 간섭을 줄이고, 수면 중 자세 변화 시에도 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
Click here for more information
머리 위쪽 튜브 연결
머리 위쪽 튜브 연결

머리 위쪽 튜브 연결

머리 위쪽으로 튜브가 연결되어 얼굴 앞쪽의 튜브 간섭을 줄이고, 수면 중 자세 변화 시에도 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
Designed to make users feel close to having nothing on their face
착용감을 고려한 디자인

착용감을 고려한 디자인

드림웨어 마스크 플랫폼은 얼굴 접촉을 줄이도록 설계되어 착용 시 편안함을 지원합니다.

착용감을 고려한 디자인

착용감을 고려한 디자인
드림웨어 마스크 플랫폼은 얼굴 접촉을 줄이도록 설계되어 착용 시 편안함을 지원합니다.

착용감을 고려한 디자인

드림웨어 마스크 플랫폼은 얼굴 접촉을 줄이도록 설계되어 착용 시 편안함을 지원합니다.
Click here for more information
Designed to make users feel close to having nothing on their face
착용감을 고려한 디자인

착용감을 고려한 디자인

드림웨어 마스크 플랫폼은 얼굴 접촉을 줄이도록 설계되어 착용 시 편안함을 지원합니다.
다양한 마스크 옵션
다양한 마스크 옵션

다양한 마스크 옵션

드림웨어는 마스크 플랫폼을 기반으로 다양한 쿠션 및 마스크 옵션을 제공합니다.

다양한 마스크 옵션

다양한 마스크 옵션
드림웨어는 마스크 플랫폼을 기반으로 다양한 쿠션 및 마스크 옵션을 제공합니다.

다양한 마스크 옵션

드림웨어는 마스크 플랫폼을 기반으로 다양한 쿠션 및 마스크 옵션을 제공합니다.
Click here for more information
다양한 마스크 옵션
다양한 마스크 옵션

다양한 마스크 옵션

드림웨어는 마스크 플랫폼을 기반으로 다양한 쿠션 및 마스크 옵션을 제공합니다.
  • 머리 위쪽 튜브 연결
  • Designed to make users feel close to having nothing on their face
  • 다양한 마스크 옵션
모든 기능 보기
머리 위쪽 튜브 연결
머리 위쪽 튜브 연결

머리 위쪽 튜브 연결

머리 위쪽으로 튜브가 연결되어 얼굴 앞쪽의 튜브 간섭을 줄이고, 수면 중 자세 변화 시에도 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

머리 위쪽 튜브 연결

머리 위쪽 튜브 연결
머리 위쪽으로 튜브가 연결되어 얼굴 앞쪽의 튜브 간섭을 줄이고, 수면 중 자세 변화 시에도 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

머리 위쪽 튜브 연결

머리 위쪽으로 튜브가 연결되어 얼굴 앞쪽의 튜브 간섭을 줄이고, 수면 중 자세 변화 시에도 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
Click here for more information
머리 위쪽 튜브 연결
머리 위쪽 튜브 연결

머리 위쪽 튜브 연결

머리 위쪽으로 튜브가 연결되어 얼굴 앞쪽의 튜브 간섭을 줄이고, 수면 중 자세 변화 시에도 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
Designed to make users feel close to having nothing on their face
착용감을 고려한 디자인

착용감을 고려한 디자인

드림웨어 마스크 플랫폼은 얼굴 접촉을 줄이도록 설계되어 착용 시 편안함을 지원합니다.

착용감을 고려한 디자인

착용감을 고려한 디자인
드림웨어 마스크 플랫폼은 얼굴 접촉을 줄이도록 설계되어 착용 시 편안함을 지원합니다.

착용감을 고려한 디자인

드림웨어 마스크 플랫폼은 얼굴 접촉을 줄이도록 설계되어 착용 시 편안함을 지원합니다.
Click here for more information
Designed to make users feel close to having nothing on their face
착용감을 고려한 디자인

착용감을 고려한 디자인

드림웨어 마스크 플랫폼은 얼굴 접촉을 줄이도록 설계되어 착용 시 편안함을 지원합니다.
다양한 마스크 옵션
다양한 마스크 옵션

다양한 마스크 옵션

드림웨어는 마스크 플랫폼을 기반으로 다양한 쿠션 및 마스크 옵션을 제공합니다.

다양한 마스크 옵션

다양한 마스크 옵션
드림웨어는 마스크 플랫폼을 기반으로 다양한 쿠션 및 마스크 옵션을 제공합니다.

다양한 마스크 옵션

드림웨어는 마스크 플랫폼을 기반으로 다양한 쿠션 및 마스크 옵션을 제공합니다.
Click here for more information
다양한 마스크 옵션
다양한 마스크 옵션

다양한 마스크 옵션

드림웨어는 마스크 플랫폼을 기반으로 다양한 쿠션 및 마스크 옵션을 제공합니다.

문서

브로셔 (1)

브로셔

브로셔 (1)

브로셔

모든 문서 보기

브로셔 (1)

브로셔

  • 관련 품목정보
  • -드림웨어 나잘(DreamWear Nasal) / 호흡기용마스크 / 수신16-276
  • -드림웨어 풀페이스(DreamWear Full face) / 호흡기용마스크 / 수신18-510
  • -DreamWear Silicone Pillows Mask / 호흡기용마스크 / 수신21-243
  • -의료기기 광고심의 승인번호: 조합-2026-30-013 -유효기간: 2029.07.09 ※ 이 제품들은 의료기기이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하세요.

링크를 클릭하면 공식 Philips Electronics Ltd.("Philips") 웹사이트를 종료하게 됩니다. 이 사이트에 나타날 수 있는 제3자 웹사이트에 대한 링크는 귀하의 편의를 위해서만 제공되며 링크된 웹사이트에서 제공되는 정보의 제휴 또는 보증을 나타내지 않습니다. Philips는 제3자 웹사이트 또는 여기에 포함된 정보와 관련하여 어떠한 종류의 진술이나 보증도 하지 않습니다.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

링크를 클릭하면 공식 Philips Electronics Ltd.("Philips") 웹사이트를 종료하게 됩니다. 이 사이트에 나타날 수 있는 제3자 웹사이트에 대한 링크는 귀하의 편의를 위해서만 제공되며 링크된 웹사이트에서 제공되는 정보의 제휴 또는 보증을 나타내지 않습니다. Philips는 제3자 웹사이트 또는 여기에 포함된 정보와 관련하여 어떠한 종류의 진술이나 보증도 하지 않습니다.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.