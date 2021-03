필립스, RSNA2020서 워크플로우 및 정밀진단 강조한 영상의학 AI 솔루션 제시

이번 RSNA에서 필립스는 코로나19 로 인해 변화가 가속화되고 있는 헬스케어 환경 속에서 영상의학과의 워크플로우를 향상하고 더욱 빠르고 정확한 임상적 의사 결정을 지원하는 AI 기술 기반의 영상의학 솔루션을 선보였다. 필립스는 이러한 솔루션을 통해 영상의학과가 △더 나은 치료 효과 도출 △환자 경험 개선 △워크플로우 개선을 통한 의료진의 진료 만족도 향상 △의료비용 저감 등 헬스케어 4대 목표(Quadruple Aim)를 달성하도록 돕는 헬스케어 파트너 기업으로서 입지를 확고히 한다는 방침이다.

영상의학 전 과정 끊김 없이 연결하는 AI 기반 영상의학 워크플로우 종합 솔루션 첫 선

필립스는 이번 RSNA에서 영상의학과의 주요한 도전과제 중 하나인 워크플로우를 개선하는 데 기여하는 여러 솔루션을 종합한 ‘영상의학 워크플로우 스위트 (Radiology Workflow Suite)’를 처음 소개했다. 이 솔루션은 영상의학 전 과정의 데이터와 기술을 유기적으로 통합하고 디지털화한다. 이로써 환자에게 긍정적인 진료 경험을 제공하고, 의료진의 워크플로우를 개선하며 분과의 운영효율성을 높이는 데 기여한다. 또한 벤더중립적(Vendor-neutral)인 특징으로 전 세계 어느 병원의 영상의학과에서도 적용이 가능한 것이 강점이다.

영상의학 워크플로우 스위트 솔루션 중 하나로 환자를 보다 효과적으로 관리하도록 지원하는 필립스 환자 관리 솔루션(Philips Patient Management Solution)[1]을 선보였다. 이 솔루션은 영상의학과에서 휴대폰 문자 메시지(SMS)를 통해 환자에게 검사 일정을 사전에 고지하고, 영상 검사의 종류나 검사 시 주의 사항 등 진료와 관련된 유용한 정보를 제공한다. 환자와 지속적인 소통을 지원하여 영상 검사에 대한 환자의 불안함을 경감시키고, 분과에서는 진료 일정 변경을 효과적으로 관리하고 노쇼(No-show)를 방지하는 데 기여한다.

또한, 대표적인 솔루션인 ‘필립스 영상의학 운영 커맨드 센터(Philips Radiology Operations Command Center)’[2]는 병원 내 마련된 별도의 중앙관제센터(Central command center)에서 MR, CT 검사실 현황을 실시간으로 확인하며 검사가 효과적으로 운영되도록 돕고, 중앙관제센터와 영상 검사실 의료진 간 원격 커뮤니케이션을 지원하는 플랫폼이다. 중앙관제센터에서 경험이 풍부한 숙련된 영상의학 전문 의료진이 MR, CT 검사실의 현황을 파악하며 검사가 원활히 진행되도록 프로토콜을 조율하며, 고품질 영상을 일관되게 획득하도록 검사실의 의료진들에게 가이드를 제공해 신속하고 정밀한 진단에 기여한다. 뿐만 아니라, 코로나19로 인해 의료진간 대면 트레이닝이 어려운 상황에서도 커맨드 센터를 통해 비대면 교육이 가능해 의료진들이 검사 숙련도를 높이도록 돕는다.

코로나19 환자의 영상 정보를 빠르고 정확하게 분석하는 기능을 탑재한 서버형 영상 데이터 분석 솔루션 인텔리스페이스 포털(IntelliSpace Portal, ISP)의 최신 버전도 선보였다. 올해 RSNA에서 처음 공개된 ISP 12[3]는 AI 기반으로 병변을 정량적으로 평가해주는 기능, 정밀한 분석을 위해 검사 부위 또는 병변을 자동으로 분할하여 영상화해주는 기능, 검사 후 영상을 자동으로 분석하고 결과를 요약해 제공하는 기능 등을 탑재했다. 이로써 심장, 호흡기, 종양, 신경 영상의학 분야에서 워크플로우를 향상하고 검사 후 효과적인 후속 평가를 진행하는 것이 가능하다.

특히 필립스는 이번 RSNA 기간 중 웨비나를 마련하여 실제로 의료 현장에서 코로나19 환자의 폐 CT 영상을 분석하고 진단하는 데 ISP12가 어떠한 역할을 했는지 집중적으로 다뤘다. 연자로 초청된 하이델베르크 대학교 한스 울리히 카우초르 영상의학과 교수(Hans-Ulrich Kauczor, professor and chairman of radiology at the University of Heidelberg in Germany)는 “코로나19 상황에서 폐 침윤물, 그 중에서도 바이러스성 폐렴을 자동으로 발견하고 분석하는 것은 매우 중요하다”며 “ISP12의 AI 기반 정량적 평가 기능은 영상의학과 의료진들이 코로나19 폐렴을 확인하는 데 유용하고 지속적으로 상태를 분석하고 평가하는 데 중요한 역할을 한다”고 설명했다.