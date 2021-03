필립스 소닉케어, 어린이용 음파칫솔 핑크 에디션 출시

소닉케어 키즈는 힘주어 닦지 않아도 분당 31,000회 (편도 기준 62,000회)의 음파 진동이 만들어내는 부드럽고 강력한 공기방울이 칫솔이 닿지 않는 곳까지 꼼꼼히 세정하는 어린이용 음파칫솔이다. 양치를 놀이로 인식하게 해주는 전용 코칭 앱은 양치질을 싫어하던 아이들도 즐겁고 재미있게 올바른 양치습관을 기를 수 있도록 돕는다.

치아를 4구간으로 나눠 꼼꼼히 닦을 수 있도록 30초마다 진동으로 알려주는 쿼드페이서, 2분이 지나면 양치 종료를 알려주는 키드타이머 기능으로 전문의가 권장하는 양치 시간 2분을 지킬 수 있게 했다.

필립스 소닉케어 자체 실험 결과, 소닉케어 키즈는 영∙유아의 흥미 유발 및 미숙한 양치질 보완에 유의한 도움을 주는 것으로 확인됐다. 미취학 아동의 소닉케어 키즈 및 일반 수동 칫솔 사용 효과 연구[1]에 따르면, 소닉케어 키즈 사용 시 일반 수동 칫솔 사용 대비 약 3배 높은 양치 시간 준수율과 약 3배 높은 플라그 제거율을 보인 것으로 나타났다.

또한 치아 안전성이 확인되고 구강 건강 향상에 기여하는 제품에 한해 받을 수 있는 국제치아보호협회 인증 ‘튼튼이 마크’를 획득해 더욱 안심하고 사용할 수 있다. 앱에 저장되는 데이터를 통해 등교ž등원한 아이의 양치 기록도 손쉽게 모니터링 할 수 있다는 것도 장점이다.

저속모드와 고속모드의 양치 강도 조절기능과 부드러운 고무 헤드 칫솔모는 아이들의 약한 잇몸을 보호해 안전한 양치를 돕는다. 핸들, 칫솔모, 스탠드 충전기와 아이들이 직접 칫솔 핸들을 꾸밀 수 있도록 총 10종의 스티커도 제공한다. 가격은 80,000원이다.

필립스코리아 관계자는 “양치한 지 1분도 안 돼서 대충 문지르고 끝내거나 아예 양치질을 거부하는 아이 때문에 매일 양치 전쟁을 치르시는 부모님들이 소닉케어 키즈를 접하고 만족스러운 후기를 많이 남겨 주신다.”며 “계속되는 성원에 보답하고자 핑크 색상을 추가 출시하여 고객분들의 선택의 폭을 넓혔다. 세균과 바이러스로부터 안전한 일상이 매우 중요해진 시기에, 소닉케어와 함께하는 올바른 양치법으로 아이들에게 구강 건강을 선물하고 가족 모두가 안전하고 건강한 홈 라이프를 즐기시길 바란다.”고 말했다.

한편, 필립스의 구강헬스케어를 대표하는 ‘소닉케어(Sonicare)’는 잇몸을 보호하는 올바른 양치 습관의 중요성과 실천 방법을 제시하는 프리미엄 구강헬스케어 브랜드다. 28년째 전 세계 치과 전문가, 연구원들과 협업하며 끊임없는 제품 개발 및 혁신에 힘쓰고 있으며, 전 세계 치과 전문의들이 가장 많이 추천하는 음파칫솔 브랜드로 꼽힌다. 지속적인 임상 시험을 실시해 논문 및 국제 학술지 123편에 소닉케어의 효능이 등재된 바 있다.

제품 문의

필립스 소닉케어 홈페이지 (www.philips.co.kr/sonicare)

필립스 소비자 상담실 (080-600-6600)

[1] Effectiveness of Sonic and Manual Toothbrush in Preschool Children (2016)