DreamStation CPAP 양압지속유지기 유사 제품 찾기
드림스테이션 양압지속유지기는 폐쇄성 수면무호흡증 관리를 위해 사용되는 양압지속유지기입니다. 사용자가 기기를 보다 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었으며, 사용자와 케어팀이 관련 정보를 확인하고 관리할 수 있도록 다양한 기능과 연결 옵션을 지원합니다.
풍모
사용자 중심의 디자인
사용자 중심의 디자인
드림스테이션 CPAP는 사용자에게 필요한 주요 기능을 고려하여 설계되었습니다. 낮은 높이의 컴팩트한 디자인으로 여행 시에도 휴대가 용이하며, 쉽게 확인할 수 있는 메뉴와 전면 디스플레이를 제공합니다. 또한 분리 가능한 일체형 가습기 물통 구조로 세척과 관리가 용이하도록 설계되었습니다.
사용자 중심의 디자인
드림스테이션 CPAP는 사용자에게 필요한 주요 기능을 고려하여 설계되었습니다. 낮은 높이의 컴팩트한 디자인으로 여행 시에도 휴대가 용이하며, 쉽게 확인할 수 있는 메뉴와 전면 디스플레이를 제공합니다. 또한 분리 가능한 일체형 가습기 물통 구조로 세척과 관리가 용이하도록 설계되었습니다.
드림스테이션 CPAP는 사용자에게 필요한 주요 기능을 고려하여 설계되었습니다. 낮은 높이의 컴팩트한 디자인으로 여행 시에도 휴대가 용이하며, 쉽게 확인할 수 있는 메뉴와 전면 디스플레이를 제공합니다. 또한 분리 가능한 일체형 가습기 물통 구조로 세척과 관리가 용이하도록 설계되었습니다.
적응을 돕는 기능
적응을 돕는 기능
드림스테이션에는 양압지속유지기 사용 시작과 지속적인 사용을 지원하는 기능이 포함되어 있습니다. EZ-Start 기능은 사용자가 기기 사용에 점진적으로 적응할 수 있도록 지원하며, SmartRamp 기능은 낮은 압력으로 시작한 뒤 설정된 압력까지 서서히 도달하도록 돕습니다.
적응을 돕는 기능
드림스테이션에는 양압지속유지기 사용 시작과 지속적인 사용을 지원하는 기능이 포함되어 있습니다. EZ-Start 기능은 사용자가 기기 사용에 점진적으로 적응할 수 있도록 지원하며, SmartRamp 기능은 낮은 압력으로 시작한 뒤 설정된 압력까지 서서히 도달하도록 돕습니다.
드림스테이션에는 양압지속유지기 사용 시작과 지속적인 사용을 지원하는 기능이 포함되어 있습니다. EZ-Start 기능은 사용자가 기기 사용에 점진적으로 적응할 수 있도록 지원하며, SmartRamp 기능은 낮은 압력으로 시작한 뒤 설정된 압력까지 서서히 도달하도록 돕습니다.
기기 점검 지원
기기 점검 지원
드림스테이션은 가정 내 기기 상태 확인을 지원하는 자가 진단 기능을 제공합니다. 사용자는 기기 점검 기능을 통해 문제 해결에 필요한 정보를 확인할 수 있으며, 케어팀은 관련 정보를 참고하여 기기 사용 관리와 상담을 지원할 수 있습니다.
기기 점검 지원
드림스테이션은 가정 내 기기 상태 확인을 지원하는 자가 진단 기능을 제공합니다. 사용자는 기기 점검 기능을 통해 문제 해결에 필요한 정보를 확인할 수 있으며, 케어팀은 관련 정보를 참고하여 기기 사용 관리와 상담을 지원할 수 있습니다.
드림스테이션은 가정 내 기기 상태 확인을 지원하는 자가 진단 기능을 제공합니다. 사용자는 기기 점검 기능을 통해 문제 해결에 필요한 정보를 확인할 수 있으며, 케어팀은 관련 정보를 참고하여 기기 사용 관리와 상담을 지원할 수 있습니다.
일일 사용 현황 피드백
일일 사용 현황 피드백
매일 사용자들이 꾸준히 사용하도록 동기를 부여하기 위해 사용 현황에 대한 요약으로 아침을 맞이합니다. 화면에는 사용 시간의 간단한 추세가 표시되고, 지난 30일의 4시간 이상 사용에 대한 요약을 확인할 수 있습니다.
일일 사용 현황 피드백
매일 사용자들이 꾸준히 사용하도록 동기를 부여하기 위해 사용 현황에 대한 요약으로 아침을 맞이합니다. 화면에는 사용 시간의 간단한 추세가 표시되고, 지난 30일의 4시간 이상 사용에 대한 요약을 확인할 수 있습니다.
매일 사용자들이 꾸준히 사용하도록 동기를 부여하기 위해 사용 현황에 대한 요약으로 아침을 맞이합니다. 화면에는 사용 시간의 간단한 추세가 표시되고, 지난 30일의 4시간 이상 사용에 대한 요약을 확인할 수 있습니다.
장기적인 지원
드림맵퍼 연결
드림스테이션은 블루투스가 내장되어 환자자가관리 앱인 드림맵퍼와 연결이 가능합니다. 드림맵퍼는 목표 설정 도구, 유용한 동영상 및 지속적인 피드백을 제공하여 사용자의 동기 부여와 참여를 유도합니다.
드림맵퍼 연결
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드림스테이션은 블루투스가 내장되어 환자자가관리 앱인 드림맵퍼와 연결이 가능합니다. 드림맵퍼는 목표 설정 도구, 유용한 동영상 및 지속적인 피드백을 제공하여 사용자의 동기 부여와 참여를 유도합니다.
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