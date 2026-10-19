제품지원

고객지원 홈페이지

필립스 고객지원

필립스 소닉케어 에어플로스 사용 시 잇몸에서 출혈이 있음

필립스 소닉케어 에어플로스를 처음으로 사용하는 경우 약간의 불편감이나 출혈이 발생할 수 있습니다. 아래에서 이러한 현상이 나타나는 이유에 대한 정보를 읽어보십시오.

이 페이지의 정보는 다음 모델에 적용됩니다. HX8483/01, HX8432/03, HX8332/01. 더 많은 제품 번호를 보려면 여기를 클릭하십시오.  ›

자주 묻는 질문

다른 것을 찾고 계신가요?

모든 필립스 고객지원 옵션 찾기

고객지원 홈페이지