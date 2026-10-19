필립스 소닉케어 에어플로스 사용 시 잇몸에서 출혈이 있음

구강 관리를 새로 시작할 때 잇몸에서 출혈이 있는 것은 정상입니다. 이러한 현상이 발생하는 이유 중 하나는 칫솔이 닿기 어려운 부분을 닦지 않았기 때문입니다.

잇몸 건강이 개선되면 불편감은 사라집니다.

참고: 출혈이 심하거나 에어플로스를 규칙적으로 사용한지 3~4주가 지나도 멈추지 않으면, 치과 전문의와 상의하십시오.

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