음파 칫솔
미세공기방울로 잇몸부터 플라그까지 틈새케어
전 세계 치과전문인 및 국내 치과의사
추천 1위 음파칫솔 브랜드
음파 기술
정교함의 차원이 다른 오리지널 음파기술
전 세계 치과전문인 및 연구원들과 오랜 기간 함께 연구 개발한 필립스 소닉케어만의 고유한 음파움직임은
부드러운 미세 거품을 치아 사이깊숙한 곳까지 침투시켜 놀라울 정도로 상쾌하고 깨끗한 기분을 선사합니다.
3개월마다 칫솔모를 교체하세요.
장기간 사용시 치아와 잇몸에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다. 올바른 주기로 교체하여 플라그 제거 효과를 최대 28%까지 상승시킬 수 있습니다.
염두에 두고 있는 목표가 있으신가요? 간편하게 칫솔모를 교체하세요.
플라그 예방, 잇몸 관리, 탁월한 세정. 귀하의 목표를 달성하는 데 도움이 되는 칫솔모를 선택하세요. 모두 소닉케어와 호환됩니다.
환경과 지속가능성
지속 가능성을 위한 필립스의 선택
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#친환경적 도약 #플라스틱 절약 #제로웨이스트
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