음파 기술

정교함의 차원이 다른 오리지널 음파기술

전 세계 치과전문인 및 연구원들과 오랜 기간 함께 연구 개발한 필립스 소닉케어만의 고유한 음파움직임은 부드러운 미세 거품을 치아 사이깊숙한 곳까지 침투시켜 놀라울 정도로 상쾌하고 깨끗한 기분을 선사합니다.