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아기편한 젖병

아기 호흡에 맞춘 수유, 아기에게 모유 수유같은 편안함을 주세요

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전 세계 엄마들의 추천을 받는 브랜드

아기편한 PPSU 젖병 260ml
아기편한 PPSU 젖병 260ml
모유 수유 원리를 적용한 필립스 아벤트 PPSU 젖병. 아기가 중간중간 숨쉬며 먹는 속도를 조절할 수 있어 우유가 흐르지 않고 편안한 수유가 가능합니다.
아기편한 유리 젖병 240ml​

아기편한 유리 젖병 240ml​

모유 수유 원리를 적용한 필립스 아벤트 유리 젖병. 아기가 중간중간 숨쉬며 먹는 속도를 조절할 수 있어 우유가 흐르지 않고 편안한 수유가 가능합니다.

아기편한 PP 젖병 125ml​

아기편한 PP 젖병 125ml​

모유 수유 원리를 적용한 필립스 아벤트 PP 젖병. 배앓이 방지를 위한 에어프리벤트가 탑재되어 있습니다.​

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전 세계 엄마들이 추천하는 육아용품 브랜드 1위[disclaimer:1]

필립스 아벤트

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아기의 성격과 성장에 따른 적절한 수유 흐름을 찾아보세요

아기마다 젖을 빠는 속도는 다릅니다. 필립스 아벤트 젖병은 개월 수, 빠는 속도에 따라 젖꼭지가 다르게 구성되어 있으니 아기에게 맞는 젖꼭지를 선택해 사용해보세요.​

아기의 성격과 성장에 따른 적절한 수유 흐름을 찾아보세요
모유와 젖병 간의 혼합 수유가 더 수월해지는 아기 편한 젖병

모유와 젖병 간의 혼합 수유가 더 수월해지는 아기 편한 젖병

엄마의 가슴 형태와 느낌을 그대로 구현하고 모유 수유 원리를 적용한 젖병으로 혼합 수유가 더 수월해집니다.​

아기가 젖병에 잘 적응할 수 있도록 조금만 기다려주세요

아기편한 젖병은 아기에게 새로운 경험이기에 처음 수유를 시도할 때 아기가 거부할 수 있습니다. 이는 지극히 자연스러운 현상이며, 아기가 젖병에 잘 적응할 수 있도록 조금만 기다려주세요.​

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    1. 2017년 12월 유아용품 브랜드 및 제품의 여성 소비자 8,000명 이상을 대상으로 GemSeek에서 실시한 온라인 만족도 조사 기준 