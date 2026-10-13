전 세계 엄마들의 추천을 받는 브랜드
모유 수유 원리를 적용한 필립스 아벤트 유리 젖병. 아기가 중간중간 숨쉬며 먹는 속도를 조절할 수 있어 우유가 흐르지 않고 편안한 수유가 가능합니다.
모유 수유 원리를 적용한 필립스 아벤트 PP 젖병. 배앓이 방지를 위한 에어프리벤트가 탑재되어 있습니다.
아기마다 젖을 빠는 속도는 다릅니다. 필립스 아벤트 젖병은 개월 수, 빠는 속도에 따라 젖꼭지가 다르게 구성되어 있으니 아기에게 맞는 젖꼭지를 선택해 사용해보세요.
엄마의 가슴 형태와 느낌을 그대로 구현하고 모유 수유 원리를 적용한 젖병으로 혼합 수유가 더 수월해집니다.
아기편한 젖병은 아기에게 새로운 경험이기에 처음 수유를 시도할 때 아기가 거부할 수 있습니다. 이는 지극히 자연스러운 현상이며, 아기가 젖병에 잘 적응할 수 있도록 조금만 기다려주세요.
제품 관련 도움을 받고, 설명서를 찾고, 최상의 팁과 요령을 확인하고, 모든 문제를 해결하세요.
2017년 12월 유아용품 브랜드 및 제품의 여성 소비자 8,000명 이상을 대상으로 GemSeek에서 실시한 온라인 만족도 조사 기준