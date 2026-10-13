아기의 성격과 성장에 따른 적절한 수유 흐름을 찾아보세요

아기마다 젖을 빠는 속도는 다릅니다. 필립스 아벤트 젖병은 개월 수, 빠는 속도에 따라 젖꼭지가 다르게 구성되어 있으니 아기에게 맞는 젖꼭지를 선택해 사용해보세요.​