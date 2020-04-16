

전자제품 환경평가 도구(EPEAT)는 IEEE 1680 - 2006 환경 성과 표준에 기반한 시스템으로, 전자제품의 환경적 측면을 평가합니다. 현재 EPEAT는 데스크톱 컴퓨터, 노트북 및 모니터에도 적용됩니다.

환경 문제에 대한 인식 제고로 필요성이 부각됨에 따라, 구매자는 물론 제조사에서도 친환경 제품을 규정하는 환경 규제에 대한 표준을 모색하고 있습니다. EPEAT는 양쪽 모두의 필요를 충족합니다. EPEAT의 표준에 따라 구매자는 제품을 비교하고 제조사는 제품 디자인 과정에서 어떻게 친환경을 실현할지 알 수 있습니다. EPEAT 로고가 있는 제품은 환경에 미치는 영향을 줄인 친환경 제품으로 간주됩니다.

EPEAT 골드 표준 준수의 일환으로 필립스 모니터의 포장재는 재활용된 판지와 폼 필터를 사용합니다. 포장재 재활용 과정에 대한 자세한 정보를 알아보려면 가까운 서비스 센터에 문의하세요.