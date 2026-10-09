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4K UHD (43)

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4K UHD

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Philips 7600 series
4K UHD LED TV

70PUN7625/61
  • 178cm(70")
  • Pixel Plus UHD
  • ATSC
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Philips 7600 series
4K UHD LED TV

65PUN7625/61
  • 164cm(65")
  • Pixel Plus UHD
  • ATSC
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4K UHD LED TV

55PUN7625/61
  • 139cm (55")
  • Pixel Plus UHD
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Philips LED
4K UHD Android TV

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  • 3면 Ambilight TV
  • 주요 HDR 포맷이 지원됩니다.
  • Dolby Vision 및 Dolby Atmos
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4K UHD LED TV

55PUN7635/61
  • 139cm (55")
  • Pixel Plus UHD
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70PUN6184/61
  • 178cm(70")
  • 4K UHD LED TV
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  • 3면 Ambilight TV
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  • 3면 Ambilight TV
  • 주요 HDR 포맷이 지원됩니다.
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  • 주요 HDR 포맷이 지원됩니다.
  • Dolby Vision 및 Dolby Atmos
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4K UHD LED TV

55PUN6204/61
  • 139cm (55")
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  • 178cm(70")
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4K UHD LED TV

50PUN6224/61
  • 126cm(50")
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